15:54 29 марта
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Индия купит у Беларуси четыре Ми-24 для афганской армии

В начале марта Афганистан, Индия и Беларусь подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании относительно поставки афганской армии четырех боевых вертолетов типа Ми-24, сообщает bmpd со ссылкой на газету Hindustan Times.

Один из четырех полученных Афганистаном из состава ВВС Индии боевых вертолетов Ми-25 (Ми-24Д) (бортовой номер "119") в Кабульском аэропорту, 25.12.2015.

По условиям соглашения, Индия за свой счет приобретет четыре Ми-24 из наличия белорусской армии, оплатит их ремонт и доставку в Афганистан «в течение нескольких месяцев».


При этом ВС Афганистана имеют разработанный и реализуемый американцами план перехода на американскую авиатехнику. Тем не менее, «афганское правительство обратилось к Индии с просьбой о поставке боевых вертолетов Ми-24 советского производства, и Индия была достаточно любезна, чтобы откликнуться на эту просьбу», сказал изданию посол Афганистана в Индии Шайда Мохаммад Абдали.

В 2015-2016 годах Индия уже передала в порядке помощи ВС Афганистана четыре вертолета Ми-25 (Ми-24Д) из состава своих войск. Сегодня эти машины уже находятся в нелетном состоянии. По данным газеты, в настоящее время «индийская сторона работает над вопросом ремонта всех четырех вертолетов».

Использованы фотографии: bmpd.livejournal.com / АР
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Комментарии 7

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  1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 13:38
    Мерины удила закусили, никак афганцам свои "хеликоптеры" не впарятbelay
    Им же воевать надо, а не красочные шоу устраивать и о супер-технике "величайшей" нации в Галактике, байки слушать laughing
    Индусам своё подаренное надо отремонтировать, белорусам устаревшее с выгодой продать (всё же не в утиль).
    ...индийская сторона работает над вопросом ремонта всех четырех вертолетов...

    У белорусов есть чем помочь индусам - Оршанский авиаремонтный завод, оказывает услуги по ремонту авиационной техники, в том числе вертолетов Ми-8 (Ми-17), Ми-24 (Ми-35) yes
    Андрей К
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:41
    А купит ли, и если купит, то зная индусов , сколько лет придется ждать Белорусам? ??
    Геркулесыч
    1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 13:44
      Цитата: Геркулесыч
      ...А купит ли, и если купит, то зная индусов , сколько лет придется ждать Белорусам? ??...

      Вертолёты из наличия белорусской армии - б/у, наверное и цена соответствующая. Скорее всего купят.
      Андрей К
    2. sgazeev (Александр) Сегодня, 15:02
      Цитата: Геркулесыч
      А купит ли, и если купит, то зная индусов , сколько лет придется ждать Белорусам? ??

      Индусы душу вымотают у Батьки.Нашим вымотали душу при покупке Т90,но мы выстояли.
      sgazeev
  3. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:48
    Просто американцы этой покупкой делают вид , что это не они.. laughing Самим светится неохота..
    КВУ-НСвД
  4. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 14:31
    афганцы вначале на Ми-35 новые наши губу раскатали, да еще за бесплатно, типа вместе с терроризмом боремся. Но даже наши на эту клюкву не повились, не героином же брать fellow
    Стирбьорн
  5. asiat_61 (игорь) Сегодня, 15:49
    азеты, в настоящее время «индийская сторона работает над вопросом ремонта всех четырех вертолетов»........У индусов руки не под технику заточены. Заголовок понял только со второго раза, мудрёно.
    asiat_61
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