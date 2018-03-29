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Индия купит у Беларуси четыре Ми-24 для афганской армии
В начале марта Афганистан, Индия и Беларусь подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании относительно поставки афганской армии четырех боевых вертолетов типа Ми-24, сообщает bmpd со ссылкой на газету Hindustan Times.
По условиям соглашения, Индия за свой счет приобретет четыре Ми-24 из наличия белорусской армии, оплатит их ремонт и доставку в Афганистан «в течение нескольких месяцев».
При этом ВС Афганистана имеют разработанный и реализуемый американцами план перехода на американскую авиатехнику. Тем не менее, «афганское правительство обратилось к Индии с просьбой о поставке боевых вертолетов Ми-24 советского производства, и Индия была достаточно любезна, чтобы откликнуться на эту просьбу», сказал изданию посол Афганистана в Индии Шайда Мохаммад Абдали.
В 2015-2016 годах Индия уже передала в порядке помощи ВС Афганистана четыре вертолета Ми-25 (Ми-24Д) из состава своих войск. Сегодня эти машины уже находятся в нелетном состоянии. По данным газеты, в настоящее время «индийская сторона работает над вопросом ремонта всех четырех вертолетов».
По условиям соглашения, Индия за свой счет приобретет четыре Ми-24 из наличия белорусской армии, оплатит их ремонт и доставку в Афганистан «в течение нескольких месяцев».
При этом ВС Афганистана имеют разработанный и реализуемый американцами план перехода на американскую авиатехнику. Тем не менее, «афганское правительство обратилось к Индии с просьбой о поставке боевых вертолетов Ми-24 советского производства, и Индия была достаточно любезна, чтобы откликнуться на эту просьбу», сказал изданию посол Афганистана в Индии Шайда Мохаммад Абдали.
В 2015-2016 годах Индия уже передала в порядке помощи ВС Афганистана четыре вертолета Ми-25 (Ми-24Д) из состава своих войск. Сегодня эти машины уже находятся в нелетном состоянии. По данным газеты, в настоящее время «индийская сторона работает над вопросом ремонта всех четырех вертолетов».
Использованы фотографии: bmpd.livejournal.com / АР
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