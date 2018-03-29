15:56 29 марта
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Мэй выделила £800 млн на ядерное сдерживание на фоне российской "угрозы"

Британские власти выделили дополнительные £800 млн на поддержку системы ядерного сдерживания, в том числе на подводные лодки, сообщил канцлер казначейства Великобритании Филип Хаммонд.

Наша приверженность задачам обеспечения обороноспособности и национальной безопасности непоколебима​​​. Оборонный бюджет Великобритании — самый высокий в Европе и второй по размеру в НАТО, он обеспечивает способность Британии продолжать эффективно реагировать на постоянно меняющиеся угрозы, которым мы противостоим
— заявил Хаммонд.

Мэй выделила £800 млн на ядерное сдерживание на фоне российской "угрозы"



В свою очередь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что направление дополнительного финансирования на новые атомные подводные лодки в сумме 600 млн. фунтов, поможет сохранить страну «в безопасности» в условиях углубляющегося кризиса в отношениях с Россией после якобы «нападения» на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь с применением химического оружия в Солсбери, сообщает Financial Times.

Деньги будут выделены для программы ведомства по подводным лодкам "Дредноут"
– заявила Тереза Мэй.

По ее словам, это обеспечит работу по созданию новых подводных лодок мирового класса в Великобритании в соответствии с графиком и станет еще одним признаком глубокой приверженности правительства поддержанию безопасности Великобритании.

Известно, что новый класс субмарин «Дредноут» заменит стареющий класс «Авангард», на которых в настоящее время находятся ракеты «Трезубец».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 16

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:45
    Какие у всех их одухотворенные лица.
    210окв
    1. Logall (Александр) Сегодня, 13:47
      Пусть тратят деньги! Чем больше потратят на оружие, тем меньше останется на исследования...
      Пока они вооружаются, мы производим новые образцы, которые сводят на нет их старания!
      Logall
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 13:49
        Оборонный бюджет Великобритании — самый высокий в Европе и второй по размеру в НАТО, он обеспечивает ...

        Деньги конечно хорошо, но далеко не только его величина обеспечивает обороноспособность страны))
        maxim947
        1. Комментарий был удален.
      2. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 15:17
        Цитата: Logall
        Пока они вооружаются, мы производим новые образцы, которые сводят на нет их старания!

        И в чём же "сошли на нет" их старания?
        Нормаль ок
    2. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 13:48
      Такое лицо - ночью приснится, Все - Заика! belay А деньги - это да, от них - все движения!
      Охотовед 2
    3. 79807420129 (Влад.) Сегодня, 13:59
      Мэй выделила £800 млн на ядерное сдерживание на фоне российской "угрозы"

      Так это и ежу понятно, для этого и затевалось
      условиях углубляющегося кризиса в отношениях с Россией после якобы «нападения» на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь с применением химического оружия в Солсбери,
      Заодно и всех собак на Россию навесить.
      79807420129
  2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:45
    "Мэй выделила £800 млн на ядерное сдерживание на фоне российской "угрозы"

    Скорее всего выделила на собственные похороны, так точнее будет сказать.
    ul_vitalii
    1. Аскет (Станислав) Сегодня, 14:11
      Интересно что на эту программу обновления подводного флота выделено 31млрд.£ Еще 10 млрд заложены на случай непредвиденных обстоятельств.
      И тут меня терзают смутные сомнения... неужели вся антироссийская истерика лишь для того чтобы без лишних вопросов освоить 800лямов фс? Лабутены из шкуры леопарда подорожали?
      Аскет
  3. bazzbazz (Максим) Сегодня, 13:50
    Все понимают, что войны не будет! а баблишько то пилить нужно и у нас и у них. Мир такой)
    bazzbazz
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:05
    Это деньги, конфискованы у беглых из России воров -чинуш, или пока еще свое тратят? ?? belay
    Геркулесыч
    1. Чёрная вода (Александр) Сегодня, 14:09
      ну если сейчас беглые массово завоют - значит на их, на конфискованные.
      Чёрная вода
  5. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 14:06
    Всё, что у них и есть - это четыре ПЛАРБ с чужими боеголовками. Обманывают они старую королеву-мать о безопасности острова, и уже давно.
    P.S. И целей по островам соответственно, тоже мало. Никому на хрен не надо по Лондону спецбоеприпас применять (есть более вкусные места, например Холи-Лох).
    Сергей-8848
    1. Метан Сегодня, 14:54
      Ходит Небензя по кулуарам ООН и с озабоченым видом бормочет:
      -Ну куда ж еще пять?Ну куда?
      Его спрашивают:
      -Василий Алексеевич.Что там у Вас за проблема?Что там у Вас не сходится?
      -Да вот,изволите видеть,"Сатана"несет десять боеголовок а бритам хватит за глаза и пяти.А вот куда еще пять девать-ума не приложу...
      Метан
  6. konstantin68 (Константин) Сегодня, 14:47
    Что и требовалось доказать. Аминь!
    konstantin68
  7. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 15:12
    Зря это делают. Все города, базы и н.п.в Европе и США давно находятся под ударом конкретных частей МО РФ. Не дай Бог грянет война, жизнь на Земле прекратится. Лучше вам ангосаксы вывести свои войска из Европы. Россия никогда не нападала на вас и нападать не будет. Россия самодостаточная страна.
    мичман
    1. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 15:18
      Они ещё за Севастополь ответят! Крымскую войну кто вёл? А кто защащал? Бандеровцы? Так в то время Бандера ещё не родился...Крым полит кровью русских солдат, защищавших Севастополь от англо-французской агрессии и от немецко-фашистских орд!
      pafegosoff
  8. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 15:14
    Ну, химоружие у них есть. Иначе, что там три тысячи специалистов в лаборатории готовили? Ампулки для Скрипаля? Не сомневаюсь! МИ-6 и заказала и подсунула...
    pafegosoff
  9. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 15:16
    Мэй выделила £800 млн на ядерное сдерживание на фоне российской "угрозы"

    Вполне логичное решение.
    Нормаль ок
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