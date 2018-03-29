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Мэй выделила £800 млн на ядерное сдерживание на фоне российской "угрозы"
Британские власти выделили дополнительные £800 млн на поддержку системы ядерного сдерживания, в том числе на подводные лодки, сообщил канцлер казначейства Великобритании Филип Хаммонд.
В свою очередь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что направление дополнительного финансирования на новые атомные подводные лодки в сумме 600 млн. фунтов, поможет сохранить страну «в безопасности» в условиях углубляющегося кризиса в отношениях с Россией после якобы «нападения» на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь с применением химического оружия в Солсбери, сообщает Financial Times.
По ее словам, это обеспечит работу по созданию новых подводных лодок мирового класса в Великобритании в соответствии с графиком и станет еще одним признаком глубокой приверженности правительства поддержанию безопасности Великобритании.
Известно, что новый класс субмарин «Дредноут» заменит стареющий класс «Авангард», на которых в настоящее время находятся ракеты «Трезубец».
Наша приверженность задачам обеспечения обороноспособности и национальной безопасности непоколебима. Оборонный бюджет Великобритании — самый высокий в Европе и второй по размеру в НАТО, он обеспечивает способность Британии продолжать эффективно реагировать на постоянно меняющиеся угрозы, которым мы противостоим— заявил Хаммонд.
В свою очередь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что направление дополнительного финансирования на новые атомные подводные лодки в сумме 600 млн. фунтов, поможет сохранить страну «в безопасности» в условиях углубляющегося кризиса в отношениях с Россией после якобы «нападения» на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь с применением химического оружия в Солсбери, сообщает Financial Times.
Деньги будут выделены для программы ведомства по подводным лодкам "Дредноут"– заявила Тереза Мэй.
По ее словам, это обеспечит работу по созданию новых подводных лодок мирового класса в Великобритании в соответствии с графиком и станет еще одним признаком глубокой приверженности правительства поддержанию безопасности Великобритании.
Известно, что новый класс субмарин «Дредноут» заменит стареющий класс «Авангард», на которых в настоящее время находятся ракеты «Трезубец».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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