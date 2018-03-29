15:57 29 марта
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ЛДПР: Нужно признать деятельность Горбачёва и Ельцина преступной. Ответ Госдумы

Пресс-служба партии ЛДПР сообщает об инициативе Владимира Жириновского по рассмотрению проекта постановления о роли Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина в истории страны. Жириновский предложил принять проект постановления, в котором деятельность этих глав государства признавалась бы деструктивной и преступной.

Из материала:
Развал Советского Союза, межнациональные распри, многочисленные вооруженные конфликты, рост показателей заболеваемости, смертности, количества алко- и наркозависимых людей, катастрофическое падение уровня жизни миллионов граждан в девяностые годы прошлого века - всё это произошло не случайно. Необходимо на государственном уровне дать оценку итогам политической деятельности президента СССР М.С. Горбачева и первого президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, признав деструктивный и преступный характер этой деятельности.


Жириновский:

Нам нужно признать ошибки, которые присутствовали в политической деятельности Горбачева и Ельцина. Мы не даем жесткую оценку этому – мы не суд и этот документ не приговор, все предельно мягко. Но давайте посмотрим: было великое государство, 22 миллиона квадратных километров и его больше нет. Из-за Беловежского соглашения, которое являлось незаконным, не имело никаких правовых оснований. Это был удар по нашему государству.

Возьмем экономику – зачем была нужна приватизация тяжелой обрабатывающей промышленности? Приватизируйте отдельные мелкие предприятия службы быта, сферы торговли, транспортные мелкие предприятия, бюро переводчиков – по мелочи.

Зачем нужно было создавать 700 банков, если половина из них потом закрылась? Ошибкой было решение вывезти все деньги за рубеж, отменить монополию внешней торговли. Наши торгпредства неплохо торговали, прибыль шла в нашу страну. А за годы правления Горбачева и Ельцина деньги ушли на запад, триллион долларов. Лучшие умы уехали туда.


Удар был нанесен по всем позициям. Оборонный комплекс за это время был почти разрушен, тяжелая промышленность развалена, деградировали образование и культура.

Жириновский подытоживает:
Мы получили падение рождаемости, резкий рост заболеваний, подъем цен на энергоносители, передача собственности в чужие руки. Это все ошибки, допущенные Горбачевым и Ельциным, удар, от которого до сих пор приходит в себя наша страна. Поэтому у нас сегодня есть право давать такую оценку.


РИА Новости сообщает о том, что комитет ГД РФ по контролю и регламенту решил отклонить инициативу ЛДПР. При этом в комитете заявили, что «чувство авторов разделяют». Представители комитета фактически дали понять, что не считают решения, принятые в эпоху правления Горбачёва и Ельцина, решениями уровня персональной ответственности.

Из документа:
Исходя из вышеизложенного и с учетом предписаний статьи 103 Конституции Российской Федерации и статьи 93 регламента Государственной Думы, комитет по контролю и регламенту не поддерживает проект постановления и предлагает Государственной Думе его отклонить.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:52
    Тогда придется Ельцин-центр сносить и американское гнездо разносить в пух и прах.

    Горбачева оставить в Германии, пусть с ним нянчатся, он же помог объединению, а не Россия.
    ul_vitalii
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 13:53
      Я только ЗА)))
      Вот КПРФ не поддержит, ведь при их большинстве в ГД все "это" происходило.
      maxim947
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:58
        Грудинин поспособствует, он у них свой, правда без усов. smile
        ul_vitalii
        1. Татьяна Сегодня, 15:35
          На фиг такой состав ГД РФ! Она также несёт пособническую ответственность за преступления того же Ельцина!

          Покопаться в членах ГД РФ - и найдёшь тех же преступников, что и Горбачёв с Ельциным!
          Вряд ли эти думцы сами себя на кол сажать будут!
          А вопрос Жириновский поставил правильно! И этот вопрос нужно ставить снова и снова!
          Вода камень точит.
          Татьяна
      2. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 14:00
        Я как то попробовал «помитинговать» в ЕБН Центре, был вынужден покинуть его в сопровождении полиции , которые вежливо проводили Меня до моей машины и ... отпустили! Чем безмерно - Горжусь! yes Жена - три дня, со мной не разговаривала crying love
        Охотовед 2
        1. DMoroz Сегодня, 14:10
          Вам hi Вашей супруге hi love "Семья - экономическая ячейка общества" (Маркс)
          DMoroz
      3. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 14:05
        Проснулся Жириновский, красава просто! belay А не ЛДПР ли декларировало о преступности советского режима. А не ЛДПР ли одержал безоговорочную победу на выборах в ГД в 90-х, где их там было большинство! А сейчас, раскукарекались! Задним числом все они патриоты. Да уж, политика и проституция всегда идут нога в ногу. К ЛДПР это относится в полной мере! negative
        Проксима
    2. Chertt (Алексей) Сегодня, 13:59
      Цитата: ul_vitalii
      Тогда придется Ельцин-центр сносить

      Не сносить (не в украине или польше , чай живем) Изменить тематику с лживой на конструктивную. Показать, с диаграммами графиками, фото и видео материалами, Что такое был СССР и что такое 90е года. Голодающих стариков, развал и смерть. И рожи иуд
      Chertt
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:03
        На этом месте разбить сквер, пусть нынешние пенсионеры гуляют и отдыхают со своими внуками hi
        ul_vitalii
    3. 79807420129 (Влад.) Сегодня, 14:02
      Вот Жирику надо было предлагать все это перед выборами, процент голосов тогда у него намного выше был бы. yes
      79807420129
    4. Мавр (Андрей) Сегодня, 14:09
      Цитата: ul_vitalii
      Тогда придется Ельцин-центр сносить и американское гнездо разносить в пух и прах.

      Ну зачем же сносить здание, в которое вложено столько денег? Можно даже барельеф ЕБНа оставить, сменить только название: "Музей жертв экономических репрессий периода "святых" девяностых". А внутри (в качестве развлечения посетителей) можно ещё устроить тир, а в качестве мишеней - портреты наших "обожаемых" реформаторов.
      Мавр
    5. bazzbazz (Максим) Сегодня, 14:48
      Сносить не нужно. Переименовать в Музей развала России!
      Голосую за эту инициативу!
      bazzbazz
    6. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:13
      Власть осталась прежняя и как они могут признаться в собственных ошибках.Мягко сказано.
      Цитата: ul_vitalii
      Тогда придется Ельцин-центр сносить и американское гнездо разносить в пух и прах.

      Горбачева оставить в Германии, пусть с ним нянчатся, он же помог объединению, а не Россия.
      210окв
  2. jetfors_84 Сегодня, 13:52
    Один сдох. Вот когда сдохнет и второй тогда и признают и примут.
    jetfors_84
    1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 14:09
      Цитата: jetfors_84
      Один сдох. Вот когда сдохнет и второй тогда и признают и примут.

      По моему это очередная глупость Жирика, тогда на и Петра 1 осудить за окно в Европу. Это и так ясно что это за деятели, за чем огород городить. hi
      что комитет ГД РФ по контролю и регламенту решил отклонить инициативу ЛДПР. При этом в комитете заявили, что «чувство авторов разделяют».

      Этот комитет правильно решил. hi
      Евдоким
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:55
    Также посадить чубайса и выпустить по амнистии, вернув звание и награды Квачкову! Хотя, чубайса лучше положить -в землю, навсегда!
    Геркулесыч
  4. fedor13 Сегодня, 13:56
    Горбатого в Россию не пускать и признать предателем!!!
    fedor13
  5. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 14:01
    И что ещё признать преступным, всю деятельность России при управлении горбача и пьяного танцора??? То есть в Приштине наши действия были преступными, в Чечне дела тоже преступные были. Может проще ВВЖ отправить в тюрягу, за просижиывание депутатских мест без дела. А то я что-то не слышал про добрые дела ЛДПР, ну кроме обещаний каждому мужику по бабе и прочей околесице. Выборы показали НАХЕР никому жырик не нужен...Может в этом русле подискутируем????
    Azazelo
  6. den3080 Сегодня, 14:03
    Признать деятельность Жириновского во главе ЛДПР преступной и деструктивной. Отправить его на принудительную психиатрическую экспертизу в институт Сербского.
    den3080
  7. TarTar (ТарТар) Сегодня, 14:07
    Ну дадут оценку, а что дальше? Какова цель данной затеи?
    TarTar
    1. RelictEmpire (Дмитрий) Сегодня, 14:12
      Пиар, однозначно...
      RelictEmpire
  8. Maksud (Максим) Сегодня, 14:10
    Идея, безусловно, хорошая. Вот только искренен ли Жириновский, политик, чьим кредо всегда было обличение "коммуняк"? Мне кажется, что это заведомая попытка набрать немного рейтинга. Вот посудите, то он предлагал Ленина убрать из Мавзолея, а то и закрыть сам мавзолей, то предлагал установить монархию в стране. А сейчас внезапно предлагает осудить Горбачёва и Ельцина, заведомо зная, что коллеги по опасному бизнесу не утвердят такого предложения. Но идея великолепная.
    Maksud
    1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 14:31
      Цитата: Maksud
      Идея, безусловно, хорошая.

      Напоминает борьбу с ветряными мельницами. Но без правильной, правовой оценки прошлого не моет быть будущего. Не просто так Польша, Прибалтика, Украина и другие неофашистские режимы сейчас пытаются переписать историю. Цель в этом случае вполне конкретная снизить влияние России в мировой политике и экономике.
      Поэтому сама идея Жириновского достаточно грамотная. Преступные действия по разбазариванию территорий России коммунистами, игнорирование результатов референдума 1991 года о сохранении СССР, обман целых народов, все это должно быть в основах политических решений. Иначе так и будем расхлебывать последствия 90-х до бесконечности.
      Vita VKO
  9. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 14:20
    Позакрывать все эти ЕБН - центры к чёрту. Хватит молодёжи мозг выносить. Предатели земли русской.
    Лена Петрова
  10. JonnyT Сегодня, 14:52
    Как можно осуждать то, на чем основывается современная российская власть???
    Все эти депутаты, партии, политические лидеры - дети "святых 90-х"!
    Осудить 90-е для них значит осудить себя и весь либеральный строй демократической России.

    Так что крики Жирика не более чем пустая болтовня, охота на ведьм, попытка отвлечь от реальных проблем.
    Трутни из госдумы должны обсуждать и думать как жизнь улучшить в стране, а не сплетничать о прошлом
    JonnyT
  11. На БронеПоезде (Дмитрий) Сегодня, 14:57
    Цитата: bazzbazz
    Сносить не нужно. Переименовать в Музей развала России!
    Голосую за эту инициативу!

    Уже проголосовали. Не бнспокойтесь.
    На БронеПоезде
  12. На БронеПоезде (Дмитрий) Сегодня, 15:01
    Цитата: jetfors_84
    Один сдох. Вот когда сдохнет и второй тогда и признают и примут.

    Да вы наивны. Благодаря им нынешние у руля. Кем бы они были если б не эти двое и что бы они имели?
    На БронеПоезде
  13. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 15:07
    Я полностью поддерживаю данне предложение.
    По инициативе меченого и алкаша в нашей стране было разрушена промышленность: Минрадиопром, Минавиапром,Минпромсвязи,Минсредьмаш, Минтяжмаш и другие оборонные министерства. Подумайте было ликвидировано более 3500 предприятий и НИИ. Я приведу пример: "В моем ведении до 1989 года в РФ было 1302 аэропорта Гражданской авиации. В настоящее время их всего 254. Было около 2000 аэродромов ВВС СССР, сейчас их 163". Разрушено образование и здравообеспечение граждан. Сократилось население страны, без дома остались десятки миллионов наших граждан. Этих "деятелей" даже нельзя с к сем то сравнить в истории.
    мичман
    1. вакса (Валерий Зюков) Сегодня, 15:30
      Места Горби и ЕБН рядом с Иудой.
      вакса
  14. Million (Влад) Сегодня, 15:26
    Все правильно,но никто на это не пойдет.Косвенно будет задет Путин
    Million
  15. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 15:32
    почему до сих пор Горбачев не выпил чай с полонием или не нюхнул Новичка? Недоработка какая-то...
    bogart047
  16. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 15:36
    Цитата: Геркулесыч
    Также посадить чубайса и выпустить по амнистии, вернув звание и награды Квачкову! Хотя, чубайса лучше положить -в землю, навсегда!

    Ага, посадят, как же... Если бы этот проект постановления приняли, тогда бы ушлые люди клубочек то и размотали, всплыли бы такие фигуры, что мама не горюй! Чубайс на поверхности, а сколько скрыто? Не пойдут слуги народа на такое... Только непонятно, почему Жирик от себя все выдвигает, ведь есть институт референдума, где народ выражает свою волю. Сделали бы референдум, узнали бы мнение народа, я ж так понял у нас эта...как её...демократия?
    А где наши Народные Фронты, партия Великое Отечество и другие патриотические общественные организации? Чего не вписываются, ведь представители партий Думы есть во всех регионах, вот и задали бы вопрос, почему Комитет ГосДумы решает, что отклонить,а что принять, ведь это не какой-нибудь малозначащий полузакон, тут общество должно решать!
    Ураган70
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