ЛДПР: Нужно признать деятельность Горбачёва и Ельцина преступной. Ответ Госдумы

Развал Советского Союза, межнациональные распри, многочисленные вооруженные конфликты, рост показателей заболеваемости, смертности, количества алко- и наркозависимых людей, катастрофическое падение уровня жизни миллионов граждан в девяностые годы прошлого века - всё это произошло не случайно. Необходимо на государственном уровне дать оценку итогам политической деятельности президента СССР М.С. Горбачева и первого президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, признав деструктивный и преступный характер этой деятельности.

Нам нужно признать ошибки, которые присутствовали в политической деятельности Горбачева и Ельцина. Мы не даем жесткую оценку этому – мы не суд и этот документ не приговор, все предельно мягко. Но давайте посмотрим: было великое государство, 22 миллиона квадратных километров и его больше нет. Из-за Беловежского соглашения, которое являлось незаконным, не имело никаких правовых оснований. Это был удар по нашему государству.



Возьмем экономику – зачем была нужна приватизация тяжелой обрабатывающей промышленности? Приватизируйте отдельные мелкие предприятия службы быта, сферы торговли, транспортные мелкие предприятия, бюро переводчиков – по мелочи.



Зачем нужно было создавать 700 банков, если половина из них потом закрылась? Ошибкой было решение вывезти все деньги за рубеж, отменить монополию внешней торговли. Наши торгпредства неплохо торговали, прибыль шла в нашу страну. А за годы правления Горбачева и Ельцина деньги ушли на запад, триллион долларов. Лучшие умы уехали туда.

Мы получили падение рождаемости, резкий рост заболеваний, подъем цен на энергоносители, передача собственности в чужие руки. Это все ошибки, допущенные Горбачевым и Ельциным, удар, от которого до сих пор приходит в себя наша страна. Поэтому у нас сегодня есть право давать такую оценку.

Исходя из вышеизложенного и с учетом предписаний статьи 103 Конституции Российской Федерации и статьи 93 регламента Государственной Думы, комитет по контролю и регламенту не поддерживает проект постановления и предлагает Государственной Думе его отклонить.