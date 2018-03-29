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ЛДПР: Нужно признать деятельность Горбачёва и Ельцина преступной. Ответ Госдумы
Пресс-служба партии ЛДПР сообщает об инициативе Владимира Жириновского по рассмотрению проекта постановления о роли Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина в истории страны. Жириновский предложил принять проект постановления, в котором деятельность этих глав государства признавалась бы деструктивной и преступной.
Из материала:
Жириновский:
Удар был нанесен по всем позициям. Оборонный комплекс за это время был почти разрушен, тяжелая промышленность развалена, деградировали образование и культура.
Жириновский подытоживает:
РИА Новости сообщает о том, что комитет ГД РФ по контролю и регламенту решил отклонить инициативу ЛДПР. При этом в комитете заявили, что «чувство авторов разделяют». Представители комитета фактически дали понять, что не считают решения, принятые в эпоху правления Горбачёва и Ельцина, решениями уровня персональной ответственности.
Из документа:
Из материала:
Развал Советского Союза, межнациональные распри, многочисленные вооруженные конфликты, рост показателей заболеваемости, смертности, количества алко- и наркозависимых людей, катастрофическое падение уровня жизни миллионов граждан в девяностые годы прошлого века - всё это произошло не случайно. Необходимо на государственном уровне дать оценку итогам политической деятельности президента СССР М.С. Горбачева и первого президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, признав деструктивный и преступный характер этой деятельности.
Жириновский:
Нам нужно признать ошибки, которые присутствовали в политической деятельности Горбачева и Ельцина. Мы не даем жесткую оценку этому – мы не суд и этот документ не приговор, все предельно мягко. Но давайте посмотрим: было великое государство, 22 миллиона квадратных километров и его больше нет. Из-за Беловежского соглашения, которое являлось незаконным, не имело никаких правовых оснований. Это был удар по нашему государству.
Возьмем экономику – зачем была нужна приватизация тяжелой обрабатывающей промышленности? Приватизируйте отдельные мелкие предприятия службы быта, сферы торговли, транспортные мелкие предприятия, бюро переводчиков – по мелочи.
Зачем нужно было создавать 700 банков, если половина из них потом закрылась? Ошибкой было решение вывезти все деньги за рубеж, отменить монополию внешней торговли. Наши торгпредства неплохо торговали, прибыль шла в нашу страну. А за годы правления Горбачева и Ельцина деньги ушли на запад, триллион долларов. Лучшие умы уехали туда.
Возьмем экономику – зачем была нужна приватизация тяжелой обрабатывающей промышленности? Приватизируйте отдельные мелкие предприятия службы быта, сферы торговли, транспортные мелкие предприятия, бюро переводчиков – по мелочи.
Зачем нужно было создавать 700 банков, если половина из них потом закрылась? Ошибкой было решение вывезти все деньги за рубеж, отменить монополию внешней торговли. Наши торгпредства неплохо торговали, прибыль шла в нашу страну. А за годы правления Горбачева и Ельцина деньги ушли на запад, триллион долларов. Лучшие умы уехали туда.
Удар был нанесен по всем позициям. Оборонный комплекс за это время был почти разрушен, тяжелая промышленность развалена, деградировали образование и культура.
Жириновский подытоживает:
Мы получили падение рождаемости, резкий рост заболеваний, подъем цен на энергоносители, передача собственности в чужие руки. Это все ошибки, допущенные Горбачевым и Ельциным, удар, от которого до сих пор приходит в себя наша страна. Поэтому у нас сегодня есть право давать такую оценку.
РИА Новости сообщает о том, что комитет ГД РФ по контролю и регламенту решил отклонить инициативу ЛДПР. При этом в комитете заявили, что «чувство авторов разделяют». Представители комитета фактически дали понять, что не считают решения, принятые в эпоху правления Горбачёва и Ельцина, решениями уровня персональной ответственности.
Из документа:
Исходя из вышеизложенного и с учетом предписаний статьи 103 Конституции Российской Федерации и статьи 93 регламента Государственной Думы, комитет по контролю и регламенту не поддерживает проект постановления и предлагает Государственной Думе его отклонить.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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