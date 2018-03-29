15:54 29 марта
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Представители британской миссии HALO Trust подорвались на мине в Нагорном Карабахе

Из Нагорного Карабаха приходят новости о подрыве автомобиля на противотанковой мине. Оказалось, что в подорвавшемся автомобиле находились представители американо-британской организации HALO Trust. Эта организация в Нагорном Карабахе занимается выполнением работ по разминированию территорий.

Из сообщения представителя американо-британской компании:
Пострадавшие были госпитализированы. Организация The HALO Trust в данный момент информирует о произошедшем семьи погибших. Будет предоставлена дополнительная информация.


Известно о том, что в автомобиле «Нива» в момент подрыва на мине находились пять человек. Трое погибли на месте, ещё два человека получили тяжёлые ранения.


HALO Trust - некоммерческая организация, основанная отставным британским офицером ровно 30 лет назад. В последние годы осуществляет свою деятельность на Донбассе, в Нагорном Карабахе, Афганистане и на других территориях. В штате НКО - около 7 тыс. профессиональных сапёров.

Представители британской миссии HALO Trust подорвались на мине в Нагорном Карабахе


Такие информационные "стенды" HALO Trust устанавливала на разминированных территориях Абхазии.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 39

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:03
    И в этой поганой провокации естественно, обвинят Россию!!
    Геркулесыч
    1. jjj Сегодня, 14:04
      Хоть марка "Нива" теперь принадлежит американцам
      jjj
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:05
        в подорвавшемся автомобиле находились представители американо-британской организации HALO Trust. Эта организация в Нагорном Карабахе занимается выполнением работ по разминированию территорий.

        Вот и разминировали...
        И что они там делали? без них типа некому этим заниматься.
        maxim947
        1. Blue Fox Сегодня, 14:20
          Вы, вообще, слышали что-нибудь о гуманитарном разминировании?? В данном случае статус "американо-британская" не значит сразу делать стойку и лаять. Больше того, скорее всего погибли в том числе и сапёры-оставники из России или стран СНГ, те, с кем мы вчера ещё служили рядом.
          Blue Fox
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:31
            В данном случае статус "американо-британская" не значит сразу делать стойку и лаять

            А это рефлекс уже, причем у многих. И нету доверия к всяким разным их "организациям", как то не замечал альтруизма с их стороны, только какая личная выгода. По Чечне тоже ОБСЕ (и многие другие) разъезжала как у себя дома, и параллельно сливала боевикам все что можно, плюс наличку им доставляла. Так что, так.
            maxim947
        2. san4es Сегодня, 14:20
          Цитата: maxim947
          ...Вот и разминировали...
          И что они там делали?

          ...Гуманисты...Добровольцы
          HALO Trust — британская благотворительная и американская некоммерческая организация, занимающаяся обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов которые могут представлять опасность для гражданских лиц. Штат HALO Trust насчитывает более 7000 сапёров. Её сотрудники работали в Нагорном Карабахе, Камбодже, Мозамбике, Сомали, Шри-Ланке, Эритрее, Абхазии, Чечне, Косово, Анголе и Афганистане.
          В Анголе в 2003-2010 годах обезврежено 29762 мины и 6459 неразорвавшихся снарядов.
          В Мозамбике в 1994-2011 годах обезврежено более 100000 мин и 22000 неразорвавшихся снарядов.
          В Абхазии в 1997-2011 годах разминировано 336 минных полей, обезврежено 9788 мин и 48998 неразорвавшихся снарядов.
          На Украине на подконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей работы ведутся с 2015 года. Выполняемая деятельность: разведка опасных территорий, очистка опасных территорий, противоминное обучение, оценка социально-экономической угрозы влияния мин и взрывоопасных предметов на мирное население
          san4es
        3. Yujanin. Сегодня, 14:37
          И что они там делали?

          Так сказать, вносили непосредственный вклад в достижение мирных договоренностей между Арменией и Азербайджаном. Другими словами вели визуальную разведку над позициями ВС Азербайджана.
          Yujanin.
          1. Rusland (Rusland) Сегодня, 14:55
            Цитата: Yujanin.
            И что они там делали?

            Так сказать, вносили непосредственный вклад в достижение мирных договоренностей между Арменией и Азербайджаном. Другими словами вели визуальную разведку над позициями ВС Азербайджана.

            Вот не поверю, что бриты против вас, но если вы стали нашими лучшими друзьями, то да! belay
            Rusland
            1. Yujanin. Сегодня, 15:16
              Есть факт того, что недавно американцы и бриты на безвозмездной основе со стороны армян по всей линии огня установили самые передовые визуально-мониторинговые системы, которые 24 часа в сутки наблюдают за позициями ВС Азербайджана. Армяне не дадут мне солгать.
              Yujanin.
              1. maxim947 (Максим) Сегодня, 15:22
                Печальный опыт показывает, что где появляются эти "гуманисты" начинается раздор и войны. Вот не поверю я что они искренне заинтересованы в мире, им хаос подавай.
                maxim947
      2. электроОлег (Олег) Сегодня, 14:50
        Цитата: jjj
        Хоть марка "Нива" теперь принадлежит американцам


        Это они так думают, потому что заплатили. В реальности нифига им не принадлежит. Если этих щеглов послушать, так уже и марс американский. laughing Так что как продали "Ниву", так и обратно заберём. Только на этот раз в сделке деньги фигурировать совсем не будут laughing
        электроОлег
      3. Ванёк (Иван) Сегодня, 15:02
        Цитата: jjj
        "Нива"


        Это модель. А марка у неё ВАЗ. ВАЗ 2121 "НИВА".

        Чушь не пишите.
        Ванёк
    2. 79807420129 (Влад.) Сегодня, 14:04
      Цитата: Геркулесыч
      И в этой поганой провокации естественно, обвинят Россию!!

      С языка сняли, но сначала Армению.
      79807420129
      1. ASed (Александр) Сегодня, 14:17
        А хороший стендик халовцы оставили. Строчка "мины - 0" видимо означает "мы тут были и ничего не нашли"?
        ASed
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 15:07
          У них девиз: найти и перепрятать smile
          ul_vitalii
  2. Копчёный (Денис) Сегодня, 14:06
    Иностранцы занимающиеся разминированием катались на обычной "Ниве" в зоне конфликта? Я чего то не понимаю.
    Копчёный
    1. ASed (Александр) Сегодня, 14:33
      А еще шпионаж под благовидным предлогом.
      ASed
  3. Mavrikiy Сегодня, 14:06
    Представители британской миссии HALO Trust подорвались на мине в Нагорном Карабахе

    А не верю я этой св...чи и сочувствовать не хочу. Они всегда под добрым флагом делают гадости.
    Mavrikiy
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:08
      Эта как Вы смели заметить не с оружием там ходила ,а с миноискателем.Почувствуйте разницу..
      Цитата: Mavrikiy
      Представители британской миссии HALO Trust подорвались на мине в Нагорном Карабахе

      А не верю я этой св...чи и сочувствовать не хочу. Они всегда под добрым флагом делают гадости.
      210окв
      1. Mavrikiy Сегодня, 14:12
        Заметил. И отметил:
        Они всегда под добрым флагом делают гадости.
        Mavrikiy
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:21
          В любой момент могут переобуться и вот вам боеспособное подразделение.
          ul_vitalii
          1. Громобой Сегодня, 14:32
            ЦОС ФСБ распространил заявление, в котором утверждалось, что ФСБ России располагает достоверной информацией о подготовке специалистов минно-взрывного дела для вооруженных формирований международных террористов, воюющих на территории Чечни.http://www.agentura.ru/timeline/2000/halo/
            Да, эта организация делает большой объём работ по разминированию последствий войны,но это организация с "двойным дном","двойного назначения".
            Громобой
            1. Rusland (Rusland) Сегодня, 14:51
              Эта контора для внедрения и закрепления на местности и выкорчевать их от туда можно только с помощью снятых ими же мин.
              Rusland
    2. MardVahe (Vahe) Сегодня, 14:28
      У них персонал в основном местные. И делают нужную и добрую работу. Погибшие скорее всего местные. Так что сволочей поищите у себя дома, перед зеркалом.
      MardVahe
  4. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:06
    Что бы тут ни сказали о этих людях....Работу делают они конечно благородную.Какой бы национальности они не были.
    210окв
    1. Копчёный (Денис) Сегодня, 14:28
      Гуманитарное разминирование под эгидой ООН это старый добрый способ распила денег. Об этом достаточно написано.
      Копчёный
    2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:16
      Земля им стекловатой
      Дормидонт
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 14:08
    HALO Trust - некоммерческая организация, основанная отставным британским офицером ровно 30 лет назад. В последние годы осуществляет свою деятельность на Донбассе, в Нагорном Карабахе, Афганистане и на других территориях. В штате НКО - около 7 тыс. профессиональных сапёров.
    Не утверждаю , но очень на ЧВК смахивает и в этом смысле было бы интересно знать , кто их законтрактовал на работу там
    КВУ-НСвД
    1. zhekazs (Евгений) Сегодня, 14:19
      Цитата: КВУ-НСвД
      кто их законтрактовал на работу там

      НКО - некоммерческая, сомнительно очень, что руководствовались лишь благими намерениями, ну вот не верю я в альтруизм наглосаксов... Скорее вынюхивали что-то, вот и довынюхивались, а может и помогли им не донести секретные сведения.
      zhekazs
      1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:14
        А с учётом возросшей агрессивной риторики наших азербайджанских партнёров, не могущих держать язык за зубами, можно дать голову на отсечение - готовили очередную кровавую провокацию, ибо скрипаль не канает
        Дормидонт
  6. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 14:13
    "Нива" на противотанковой мине? Не рассчитан боеприпас на подрыв четырехместного полуджипа. Пушкой по воробью.
    Сергей-8848
    1. Blue Fox Сегодня, 14:23
      Чувствительность взрывателя из расчета на килограммы не всегда объективна, но даже у ТМ-62 ( "калашников " в мире ПТ-мин на территории бывшего СССР ) усилие срабатывания от 150 кг.
      Blue Fox
    2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 14:26
      Цитата: Сергей-8848
      "Нива" на противотанковой мине?

      Запросто. Даже если трёхдверку брать она 1200 кг весит пустая, это 300 кг на колесо.
      Серый брат
      1. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 14:31
        Это да, но давление лучше считать на кг/см*см. Так ведь можно и ишаками дороги разминировать (у них на одно копыто с учётом сидящего басмача-душмана вообще приходится очень много).
        Сергей-8848
  7. HMR333 (Владимир) Сегодня, 14:33
    как там в обще кто то выжил если на противотанковую нивой наехали ну только если на длинной ниве и заде сидели там же заряд на танка повреждения а тут машина! и что ж если они саперы так поехали по непроверенному пути!?
    HMR333
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:10
      Бегемотоподобные господа при жизни жрали слишком много гамбургеров
      Дормидонт
  8. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 15:07
    Шо? Опять Путин? В США никого не застрелили?
    pafegosoff
  9. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:09
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
  10. asiat_61 (игорь) Сегодня, 15:21
    Откровенно говоря ,не читал про них ни чего. А тут их таким говном полили.
    asiat_61
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