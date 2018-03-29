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Представители британской миссии HALO Trust подорвались на мине в Нагорном Карабахе
Из Нагорного Карабаха приходят новости о подрыве автомобиля на противотанковой мине. Оказалось, что в подорвавшемся автомобиле находились представители американо-британской организации HALO Trust. Эта организация в Нагорном Карабахе занимается выполнением работ по разминированию территорий.
Из сообщения представителя американо-британской компании:
Известно о том, что в автомобиле «Нива» в момент подрыва на мине находились пять человек. Трое погибли на месте, ещё два человека получили тяжёлые ранения.
HALO Trust - некоммерческая организация, основанная отставным британским офицером ровно 30 лет назад. В последние годы осуществляет свою деятельность на Донбассе, в Нагорном Карабахе, Афганистане и на других территориях. В штате НКО - около 7 тыс. профессиональных сапёров.
Такие информационные "стенды" HALO Trust устанавливала на разминированных территориях Абхазии.
Из сообщения представителя американо-британской компании:
Пострадавшие были госпитализированы. Организация The HALO Trust в данный момент информирует о произошедшем семьи погибших. Будет предоставлена дополнительная информация.
Известно о том, что в автомобиле «Нива» в момент подрыва на мине находились пять человек. Трое погибли на месте, ещё два человека получили тяжёлые ранения.
HALO Trust - некоммерческая организация, основанная отставным британским офицером ровно 30 лет назад. В последние годы осуществляет свою деятельность на Донбассе, в Нагорном Карабахе, Афганистане и на других территориях. В штате НКО - около 7 тыс. профессиональных сапёров.
Такие информационные "стенды" HALO Trust устанавливала на разминированных территориях Абхазии.
Использованы фотографии: Википедия
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