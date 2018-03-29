Грузия тоже вышлет российского дипломата. Из солидарности

И, следовательно, (Министерство) считает неприемлемым сотрудника секции интересов России в Грузии при посольстве Швейцарии и требует от него покинуть Грузию в течение семи дней

Грузия вышлет одного российского дипломата из-за дела Скрипаля, сказано в заявлении МИД Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. МИД объяснил свое решение солидарностью с Лондоном в связи с «общими вызовами» безопасности— подчеркнули в ведомстве.В Грузии нет посольства России, после войны 2008 года там работает секция интересов России при посольстве Швейцарии.Напомним, в понедельник о высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС, среди которых Германия, Франция, Польша, Италия, все страны Прибалтики, Испания, Чехия, Норвегия. Кремль заявил, что Россия ответит взаимно на меры, принятые Западом.При этом МИД заметил, что цифры по высылке российских дипломатов не оставляют сомнений, что за провокацией с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля стоят мощные силы в США и Великобритании.