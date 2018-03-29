15:56 29 марта
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Грузия тоже вышлет российского дипломата. Из солидарности

Грузия вышлет одного российского дипломата из-за дела Скрипаля, сказано в заявлении МИД Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. МИД объяснил свое решение солидарностью с Лондоном в связи с «общими вызовами» безопасности

Грузия тоже вышлет российского дипломата. Из солидарности


И, следовательно, (Министерство) считает неприемлемым сотрудника секции интересов России в Грузии при посольстве Швейцарии и требует от него покинуть Грузию в течение семи дней
— подчеркнули в ведомстве.


В Грузии нет посольства России, после войны 2008 года там работает секция интересов России при посольстве Швейцарии.

Напомним, в понедельник о высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС, среди которых Германия, Франция, Польша, Италия, все страны Прибалтики, Испания, Чехия, Норвегия. Кремль заявил, что Россия ответит взаимно на меры, принятые Западом.

При этом МИД заметил, что цифры по высылке российских дипломатов не оставляют сомнений, что за провокацией с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля стоят мощные силы в США и Великобритании.

Использованы фотографии: http://kapital-rus.ru/
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Комментарии 36

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  1. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 14:08
    УАУ прямо удар по дых. Бывшего своего президента лучше на "родину" верните...или ничему 8.08.08 не научило???И не стало ясно кто и что вы в большой политической игре. Снова с огнём играться задумали? Молчали бы в тряпку, может вас бы не заметили.
    Azazelo
    1. Венд (Анатолий) Сегодня, 14:20
      Цитата: Azazelo
      УАУ прямо удар по дых. Бывшего своего президента лучше на "родину" верните...или ничему 8.08.08 не научило???И не стало ясно кто и что вы в большой политической игре. Снова с огнём играться задумали? Молчали бы в тряпку, может вас бы не заметили.

      Научило их 8 августа, потому и высылают. Они теперь боятся Россию.
      Венд
      1. bulvas (Василий) Сегодня, 14:31
        Готов отказаться от Мукузани и Саперави, хотя и люблю

        Высылаем в ответ их вино
        bulvas
        1. Татьяна Сегодня, 15:15
          Цитата: bulvas
          Готов отказаться от Мукузани и Саперави, хотя и люблю
          Высылаем в ответ их вино

          Правильно! Пусть грузины своим вином сверх горла "упьются"!

          Долой грузинские вина с российских прилавков!angry
          Я, кстати, давно покупаю только наши российские вина - в основном крымские и кубанские. good
          Остальные напоминают компот.
          Татьяна
          1. Викторио (Викторио) Сегодня, 15:38
            Цитата: Татьяна
            Я, кстати, давно покупаю только наши российские вина - в основном крымские и кубанские.

            ===
            одно время в калиниграде, в торговых центрах "виктория" продавали кубанские вина на разлив. в зале стояли бочки, берешь пустую тару, наливаешь, ну и пробуешь
            Викторио
        2. Житель Урала Сегодня, 15:24
          Берите крымские вина, даже лучше на мой вкус..
          Житель Урала
    2. c-t Petrov Сегодня, 14:25
      УАУ прямо удар по дых.


      нормальный размен. Одобряю wassat
      На второго дипломата у Грузии не хватит земли.

      c-t Petrov
    3. Опер (Игорь) Сегодня, 14:42
      Скажите, а какие образы у вас встают перед глазами при словах Грузия-грузины? Царица Тамара? Генерал лейтенант российской армии Багратион? Сержант Красной армии Кантария? Историк Абуладзе? Даааа... Были люди... Раньше! А сейчас? Шеварнадзе, Сванидзе, Шляпа Младший, Гули Бакинский, Алфасон и Мишико на крыше! Мдаааа... А ну эта еще дама с пониженной социальной ответственностью которая в МВД Украины рулила и с деньгами срулила.... А, вспомнил-Эка Згуладзе!!!! Такие вот образы однако! И что вы хотите?! Джорджия!!!!! Редкостное позорище вообще это все!
      Опер
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:00
        Интересно, а где нам ихнего дипломата взять? Оно у нас есть?
        rocket757
    4. СтВахмистр (Анатолий) Сегодня, 14:56
      Снова с огнём играться задумали? Молчали бы в тряпку....

      Эх, зря тогда наш недотёпа в Тбилиси не пошёл.... fool
      Засс.... испугался чего то... request Или печенку подкинули... lol
      СтВахмистр
      1. ArhipenkoAndrey (Андрей) Сегодня, 15:12
        Да уж ну прям штаны ширинкой назад, куда все туда и марья кривая - эх грузия и ты пришла в светлый бардак народов еуропы, Саакашвили нет а дело его живёт в веках.
        ArhipenkoAndrey
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:10
    Развернуть им назад "Боржоми"!Все равно цена явно завышена.
    210окв
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:13
      Десять воров в законе отправить обратно на родину. smile Здравствуй, Дима hi
      ul_vitalii
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:15
        Уу...Это проблема...Сейчас это равносильно попытке заставить цыган работать..
        Цитата: ul_vitalii
        Десять воров в законе отправить обратно на родину. smile Здравствуй, Дима hi
        210окв
        1. Олег147741 (Олег) Сегодня, 15:12
          Цитата: 210окв
          Уу...Это проблема...Сейчас это равносильно попытке заставить цыган работать..
          Цитата: ul_vitalii
          Десять воров в законе отправить обратно на родину. smile Здравствуй, Дима hi

          Года три назад идём с товарищем по Ростову и я вижу картину, как цыгане метут улицу. Честно говоря опешил, а товарищ говорит, ведать попал их главарь. Так что заставить можно кого угодно, была бы воля, а в политике политическая воля. Не даёт этому только счета и недвижимость, в том числе и мелкобритании.
          Олег147741
    2. sibiryk (Виталий ) Сегодня, 14:40
      Цитата: 210окв
      Развернуть им назад "Боржоми"!

      А так же все их винное пойло, которое опять в магазинах на полках
      sibiryk
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:48
        Виталий hi Если честно,мне это пойло как то по барабану.Предпочитаю свое домашнее.А вот минералку приходится довольно часто покупать-летом у нас жарко.
        Цитата: sibiryk
        барабану.Предпочитаю свое домашнее.А вот минералку приходится довольно часто покупать-летом у нас жарко.
        210окв
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:11
    Шавки, просто шавки, страной назвать нельзя эту колонию сша! !!
    Геркулесыч
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 14:24
      Цитата: Геркулесыч
      Шавки, просто шавки, страной назвать нельзя эту колонию сша! !!

      Они, небось, считают себя Восточной Джорджией, 53-м (а по значимости — первым) штатом, а не колонией.
      Avis-bis
  4. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 14:11
    Пусть из «вредности» продолжает сидеть в посольстве Швейцарии! Ассанж - вон сколько держится! wink Нам то кого выгонять??? request
    Охотовед 2
  5. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 14:13
    Шестерки обезъянничают поведение своих хозяев. Какие же они жалкие.
    Кот_Кузя
  6. Мавр (Андрей) Сегодня, 14:17
    Ну что же, удачи гражданам Грузии в оформлении визы в Россию. Будет любопытно посмотреть, как данная мера "упростит" сию процедуру. Про снятие визового режима рекомендуется забыть.
    Мавр
  7. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 14:17
    Теперь то мы точно образумимся.
    Сергей-8848
  8. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 14:17
    Меняем нашего дипломата на вашего Басилашвили,а то ему московская вода явно не "боржоми".
    HAM
  9. Чёрная вода (Александр) Сегодня, 14:18
    а я думал мы с Грузией замирились уже.. а у нас в этом вопросе " не валялся конь", вернее сказать в минус пошли у нас отношения.
    Чёрная вода
    1. c-t Petrov Сегодня, 14:28
      это мы на них не в обиде. И мы замирились с ними развернув колонну от столицы. Но у них теперь болит. И они в обиде за потерю территории wassat Сама жизнь толкает их в один клуб удачливых гениев геополитики с украинцами
      c-t Petrov
  10. Шалтай (Александр) Сегодня, 14:24
    Стадо баранов обычно ведет к озел . Это не солидарность , это стадность .
    Шалтай
  11. Ульяновской Иванов (Дмитрий Болотин) Сегодня, 14:25
    грызуны сейчас держатся на туризме и вине. Обрубить им эти деньги и обратно их загнать в горы на пальмы.
    Ульяновской Иванов
  12. kursk87 (Сергей) Сегодня, 14:26
    Как то много на российском рынке боржоми и грузинских вин. Пора бы исправить данную ситуацию
    kursk87
  13. Kosmotoga Сегодня, 14:37
    Попытка напомнить грузии о себе.Как же низко вы пали.
    Kosmotoga
  14. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 14:47
    и эти туда же! Ну как без Грузии! Горе нам, горе!
    Silvestr
  15. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 14:51
    А кто нибудь знает этот сотрудник секции интересов России в Грузии при посольстве Швейцарии гражданин Росиии или швейцарец.
    Servisinzhener
    1. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 14:56
      Уже нашел. Там наши дипломаты.
      Servisinzhener
  16. Valter1364 (Валерий) Сегодня, 15:02
    А если наглосаксы в знак протеста займутся суицидом. Что все эти моськи делать будут?
    Valter1364
  17. prior (Влад) Сегодня, 15:16
    Робкие грузины робко выслали одного русского, так как точно знают,
    на что способен один русский....
    prior
  18. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 15:40
    В Советские времена, в юности, несколько раз бывал в Тбилиси - там жила моя тетя, которая вышла замуж за грузина. Отношения к русским со стороны грузинов было прекрасное, город красивый. Тетя пользовалась уважением -работала на метрополитене. После развала Союза начали выдавливать русских - тетю выгнали с работы, пришлось продать 3-х комнатную квартиру и переехать в Россию. Оскотинивание быстро произошло, а жаль....
    Ingvar0401
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