15:56 29 марта
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Украинские пограничники заявили об использовании ополченцами лазерного оружия

Госпогранслужба Украины обнаружила в Донецкой области «признаки использования российскими наемниками запрещенного лазерного оружия специального назначения». Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.

Украинские пограничники заявили об использовании ополченцами лазерного оружия


Один из пограничников во время несения службы на контрольном посту "Марьинка", осуществляя наблюдение через оптические приборы за участком ответственности, был ослеплен лучом. Его использовали со стороны временно оккупированной территории
— говорится в сообщении Госпогранслужбы. Военнослужащий получил ожог сетчатки глаза.


Характер поражения позволяет сделать вывод о возможном применении противником излучателей света большой мощности, так называемых, ослепляющих лазеров
— уточнили в ведомстве.

Пограничники добавили, что в июле 2016 года такие же повреждения глаз получили военнослужащие Краматорского пограничного отряда, которые наблюдали через оптические приборы за неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.

Глава Госпогранслужбы Виктор Назаренко тогда заявлял, что «россияне использовали специальное лазерное устройство», запрещенное Конвенцией о негуманном оружии. Информация о вероятном использовании противником лазерного оружия доведена до ВСУ и представителей международных и правозащитных организаций.

Использованы фотографии: dpsu.gov.ua
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Комментарии 51

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  1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 14:31
    Я уж перепугался! Думал Звездный Десант - высадился! laughing
    Охотовед 2
    1. 79807420129 (Влад.) Сегодня, 14:36
      Цитата: Охотовед 2
      Я уж перепугался! Думал Звездный Десант - высадился! laughing

      Да не, просто лазерную указку за супербластер принял.
      79807420129
      1. Dmitriy69 (Кондратюк Дмитрий) Сегодня, 14:45
        Гарилка похоже забористая была и мнооооооого fellow
        Dmitriy69
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:46
        Цитата: 79807420129
        Да не, просто лазерную указку за супербластер принял.

        а фонарик за световой меч laughing
        LSA57
        1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 15:15
          Цитата: LSA57
          Цитата: 79807420129
          Да не, просто лазерную указку за супербластер принял.

          а фонарик за световой меч laughing

          Всем выйти из сумрака!
          Хагалаз
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 15:30
            Цитата: Хагалаз
            Всем выйти из сумрака!

            belay и эти там? lol
            LSA57
            1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 15:37
              Ну куда же ж без них request
              Хагалаз
              1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 15:43
                Цитата: Хагалаз
                Ну куда же ж без них

                боюсь спросить, а Чужие не замечены? feel
                LSA57
                1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 15:52
                  Цитата: LSA57
                  Цитата: Хагалаз
                  Ну куда же ж без них

                  боюсь спросить, а Чужие не замечены? feel

                  Рептилоиды то? Те пока за окияном сидят. Так, наведываются только. no
                  Хагалаз
                  1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 15:56
                    Цитата: Хагалаз
                    Рептилоиды то? Те пока за окияном сидят. Так, наведываются только.

                    "херои", ждите Годзилу в гости angry
                    LSA57
      3. Borik (Борис) Сегодня, 15:21
        Да нет это ополченцы применили "Пересвет"
        Borik
      4. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:47
        Цитата: 79807420129
        ...Да не, просто лазерную указку за супербластер принял...

        Андрей К
    2. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 14:38
      Они даже конвенцию вспомнили женевскую...а когда фосфором фигачили никто ни о чём не думал.ошмётки галимые.
      vkl.47
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:57
        Да ладно. Их киборгов даж ядрёные боеприпасы не берут, а тут "зайчика" словил и визг на всю вселенную! Да, измельчали "хероисала"
        rocket757
        1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:48
          Цитата: rocket757
          ...Да ладно. Их киборгов даж ядрёные боеприпасы не берут, а тут "зайчика" словил и визг на всю вселенную! Да, измельчали "хероисала"...

          Андрей К
    3. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 15:03
      Наших спалили
      Владыка Ситх
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 15:15
        На сварку насмотрелись приду.рки, подумал Штирлиц smile
        ul_vitalii
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:31
    Хохолики-первые потерпевшие от лазерного оружия?Чудны дела твои господи..Если Бог желает наказать он отнимает разум..
    210окв
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:48
      Цитата: 210окв
      Хохолики-первые потерпевшие от лазерного оружия?

      а может ополчению его полосатые поставили дл feel я испытания?
      LSA57
  3. Rusland (Rusland) Сегодня, 14:31
    Опять обшивкой какой-нибудь будут трясти smileА может за купающимися девченками следили до рези в глазах.
    Rusland
    1. nokki (Геннадий) Сегодня, 14:33
      Обвшивкой, наверное! )))
      nokki
    2. jjj Сегодня, 14:33
      Скорее вырвут глаз для наглядности
      jjj
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:08
        Или "потерпевшему" накапают метилового спирта..
        Цитата: jjj
        Скорее вырвут глаз для наглядности
        210окв
    3. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 15:12
      Цитата: Rusland
      А может за купающимися девченками следили

      Это конечно самое разумное объяснение, да вот незадача. Не сезон. Скорее всего ослепли от сивухи с примесью метанола. laughing
      Orionvit
  4. Громобой Сегодня, 14:36
    Теперь им наверно стёклышки закопчёные на костре будут выдавать.)
    Громобой
  5. Pattor (Сергей) Сегодня, 14:36
    Заходим на Алиэкспресс и покупаем чудо оружие лазерное! Какие китайцы негуманные, ай ай
    Pattor
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 14:36
    Характер поражения позволяет сделать вывод о возможном применении противником излучателей света большой мощности, так называемых, ослепляющих лазеров
    Да нафига ? Хватит Дальномера Артиллерийского Квантового (ДАК) производства времён царя Гороха...А нефиг зырить..Или бленды применять ..или оптику внахалку против солнца напоказ не выставлять..Но раздуют до применения нами комплекса из заявления Президента..
    КВУ-НСвД
    1. dzvero (Иво) Сегодня, 14:52
      Навеяло:
      ...Сколько раз в жизни можно посмотреть в телескоп на Солнце?
      Дважды - один раз левым, второй раз правым глазом...

      Видимо некоторые не согласны и верят что можно и в третий раз посмотреть smile
      dzvero
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 15:47
        Цитата: dzvero
        Навеяло:
        ...Сколько раз в жизни можно посмотреть в телескоп на Солнце?
        Дважды - один раз левым, второй раз правым глазом...

        Видимо некоторые не согласны и верят что можно и в третий раз посмотреть smile

        yes
        Цитата: dzvero
        Навеяло:
        ...Сколько раз в жизни можно посмотреть в телескоп на Солнце?
        Дважды - один раз левым, второй раз правым глазом...

        Видимо некоторые не согласны и верят что можно и в третий раз посмотреть smile

        Помню раз мне через оптику буссоли в глаз просто зайчика зеркалом пустили , так глаз потом красный был неделю и слезился , резь и тд ..фиг что видишь толком ...Правда у шутника потом голова от от попавшего по ней штатива - треноги тоже "побаливала" laughing А если серьёзно , то на занятиях с лазерными инструментами сразу описывали их "двойное назначение" и как лучше применять...
        КВУ-НСвД
  7. san4es Сегодня, 14:37
    Украинские пограничники заявили об атаке ополченцев с лазерным оружием

    san4es
  8. Комментарий был удален.
  9. павлентий (павел) Сегодня, 14:39
    Высылайте еще кого-нибудь из дипломатов, срочно)
    павлентий
  10. askort154 (Александр) Сегодня, 14:40
    Хохлы решили попиариться в ООН по типу - "дело скриполя" .
    askort154
    1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 15:10
      по типу - "дело скриполя"
      Неужели "Российские оккупанты", додумались распылять нервно-паралитические газы через оптику? laughing
      Orionvit
  11. Separ (Вячеслав) Сегодня, 14:40
    Пацаны баловались...
    Separ
    1. Копчёный (Денис) Сегодня, 14:41
      Палёной горилкой?
      Копчёный
      1. Jackyun (Сергей) Сегодня, 14:54
        Стекломоем.
        Jackyun
  12. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 14:43
    Не подглядывайте на чужую территорию, и доживёте до той поры когда вас просто посадят, а не линчуют.
    Сергей-8848
    1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 15:08
      Цитата: Сергей-8848
      Не подглядывайте на чужую территорию,

      Да у них и своей то нет. Всё что у них есть, это нагло, обманным путём отторгнуто от России.
      Orionvit
  13. midivan (Иван) Сегодня, 14:46
    устройство, запрещенное Конвенцией о негуманном оружии.
    ВСУ сами по себе не гуманное оружие, пьянь.
    midivan
  14. konstantin68 (Константин) Сегодня, 14:46
    Цитата: КВУ-НСвД
    Характер поражения позволяет сделать вывод о возможном применении противником излучателей света большой мощности, так называемых, ослепляющих лазеров
    Да нафига ? Хватит Дальномера Артиллерийского Квантового (ДАК) производства времён царя Гороха...А нефиг зырить..Или бленды применять ..или оптику внахалку против солнца напоказ не выставлять..Но раздуют до применения нами комплекса из заявления Президента..

    Кстати,на нем и написано предостережение для оператора о недопустимости осуществлять замер дальности на людях. Ну а тут такое дело...
    konstantin68
  15. Vard Сегодня, 14:47
    На солнце через оптику можно посмотреть два раза... один раз правым... второй раз левым глазом...
    Vard
  16. Jackyun (Сергей) Сегодня, 14:51
    Какая насыщенная половая жизнь у майдаунов. То их чебурашкой звезданут, то бомбой ядреной. Теперь вот лазером. Это точно "Юрий Долгорукий" из акватории Кальмиуса.
    Jackyun
  17. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 15:00
    Прибор, способный повредить сетчатку, можно собрать из деталек, купленных на Алибабе за 100$
    У них оптика прямая. Посему луч такой оптикой фокусируется прямо в глазик... Ну, это, конечно, проблема. "Хищные вещи века"... Только при чем тут Россия и супероружие?
    Горный стрелок
  18. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 15:00
    Поди прицельное устройство или лазерная указка.... Щас он себе пенсию потребует и смотается домой! У страха глаза велики, а если через бинокль на Солнце взглянул бы? С такими-то объективами.... И что он высматривал?
    pafegosoff
  19. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:00
    Если лазерными мечами - это джидаи. Обычное дело после двух канистр стекломоя
    Дормидонт
  20. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 15:05
    запрещенное Конвенцией о негуманном оружии
    Кто то там вякнул о гуманизме? Конечно сразу можно жаловаться в "международные организации", они же свои, демократические.
    Orionvit
  21. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 15:08
    Ну если уж такой эффект создаёт самогонка на махорке,то шо буде,когда рецептуру улучшат:на мухоморы перейдут ? belay
    Nikolaevich I
  22. prior (Влад) Сегодня, 15:10
    Лазерным нападением и слепотой закончился для хероев завоз метилового спирта для технических нужд.
    prior
  23. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 15:37
    Купили мужики на Али-экспрессе лазерную указку дальнобойную, бьющую на 2 км, да и направили в сторону нацистов-упырей, бьющих по ним из пулемётов, миномётов, РСЗО и пушек. "А нас-то за что!" - привычно заголосили ужаленные бандерлоги.- "Мы будем жаловаться!"
    Тьфу. Гниль и мерзость...
    Николай Фёдоров
  24. BAI Сегодня, 15:50
    1. Было у нас такое, давно снято с вооружения. Не помню как называется, только ТТХ: "Вес 48 кг, упаковка - 2 въюка".
    2. Реально, можно взять мощную лазерную "указку", расфокусировать и провести большим пятном по предполагаемым местам нахождения наблюдателей. Но это глупо - можно словить пулю от снайпера или мину от миномета.
    BAI
  25. begemot20091 (begemot20091) Сегодня, 15:51
    Цитата: Dmitriy69
    Гарилка похоже забористая была и мнооооооого fellow

    сала не было рядом-подорожало сало на украине. поинтересуйтесь у своих сослуживцев пенсиями украинскими и ценами в магазинах... приятно удивитесь: в суповой тарелке донесёте покупки до дома и не расплескаете.
    begemot20091
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