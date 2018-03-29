15:52 29 марта
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В Сирии замечена ещё не воевавшая «Гвоздика»

Сирийская армия получила подкрепление в виде очередной партии бронетехники, сообщает Вестник Мордовии.

В Сирии замечена ещё не воевавшая «Гвоздика»


В интернете появилось фото с изображением самоходки 2С1 "Гвоздика", которая до этого еще не эксплуатировалась в вооруженных силах арабской республики.


Самоходную 122-мм гаубицу запечатлели в каком-то закрытом помещении больших размеров вместе с такой же «свежей» боевой машиной пехоты БМП-2.

Как отмечает издание, «за годы войны некогда очень многочисленный парк "Гвоздик" порядком поредел и подкрепление в виде пусть не новой, но достаточно эффективной в здешних условиях техники точно не помешало».



«Гвоздики» применялись во всех наиболее важных боевых операциях сирийской армии. Эта установка наряду с болей мощной 152 мм «Акацией» в настоящее время являются основой самоходной артиллерии Вооруженных сил Сирии.



Напомним, 2С1 «Гвоздика» – советская 122-мм полковая самоходная гаубица, разработанная специалистами Харьковского завода им. Орджоникидзе. Самоходка предназначена «для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и миномётных батарей, а также для разрушения дзотов, обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях».

Использованы фотографии: Отвага2004
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Комментарии 9

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  1. Vard Сегодня, 14:44
    Хорошая штука... Я так понял работает за пределами досягаемости противотанковых средств...
    Vard
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 14:46
      Нет, она работает, как танк в городских условиях. Поэтому много такой техники потеряно.
      Владыка Ситх
      1. san4es Сегодня, 15:01
        Цитата: Владыка Ситх
        ...она работает, как танк в городских условиях..


        ...Поэтому много такой техники потеряно.
        san4es
      2. Инжeнeр (Александр Владимирович) Сегодня, 15:38
        Цитата: Владыка Ситх
        ет, она работает, как танк в городских условиях.

        15км - это прямой наводкой в городских условиях? Это полковая гаубица, а не ПТСАУ
        Инжeнeр
    2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 14:48
      Цитата: Vard
      Я так понял работает за пределами досягаемости противотанковых средств...

      Ты что брат, это же артиллерия. Хотя можно конечно и на прямую наводку выкатить, но это не от хорошей жизни.
      Серый брат
  2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:54
    Бог войны! Пока ничто не может заменить столь эффективного средства воздействия на сильно укрепившегося противника. Дроны, авиация. ракеты ... как была ствольная артиллерия основной ударной силой так пока и есть.
    Полосатые тож озаботились, уж точно забабахают шо то супер пупер.
    rocket757
  3. Серый брат (Сергей) Сегодня, 14:59
    Самоходную 122-мм гаубицу запечатлели в каком-то закрытом помещении больших размеров вместе с такой же «свежей» боевой машиной пехоты БМП-2.

    Офигеть вывод:
    Сирийская армия получила подкрепление в виде очередной партии бронетехники,


    А может это ремонтное предприятие. Показывать только его нельзя, а то наши американские партнёры возбудятся и попросят других наших партнёров найти там склад Хезболлы и разбомбить его со своих пейсолётов.
    Серый брат
  4. Житель Урала Сегодня, 15:22
    Мне всегда хочется спросить: "Замечена кем?"
    Житель Урала
  5. cariperpaint Сегодня, 15:43
    уже не смешно ей богу))) с хранения везут туда все подряд а кто то на этом новости делает))) такие репортажи прям горячие))) боюсь представить что будет если случайно найдут там кого то в совковом нижнем белье на отдыхе)))
    cariperpaint
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