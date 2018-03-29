Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
В Сирии замечена ещё не воевавшая «Гвоздика»
Сирийская армия получила подкрепление в виде очередной партии бронетехники, сообщает Вестник Мордовии.
В интернете появилось фото с изображением самоходки 2С1 "Гвоздика", которая до этого еще не эксплуатировалась в вооруженных силах арабской республики.
Самоходную 122-мм гаубицу запечатлели в каком-то закрытом помещении больших размеров вместе с такой же «свежей» боевой машиной пехоты БМП-2.
Как отмечает издание, «за годы войны некогда очень многочисленный парк "Гвоздик" порядком поредел и подкрепление в виде пусть не новой, но достаточно эффективной в здешних условиях техники точно не помешало».
«Гвоздики» применялись во всех наиболее важных боевых операциях сирийской армии. Эта установка наряду с болей мощной 152 мм «Акацией» в настоящее время являются основой самоходной артиллерии Вооруженных сил Сирии.
Напомним, 2С1 «Гвоздика» – советская 122-мм полковая самоходная гаубица, разработанная специалистами Харьковского завода им. Орджоникидзе. Самоходка предназначена «для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и миномётных батарей, а также для разрушения дзотов, обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях».
В интернете появилось фото с изображением самоходки 2С1 "Гвоздика", которая до этого еще не эксплуатировалась в вооруженных силах арабской республики.
Самоходную 122-мм гаубицу запечатлели в каком-то закрытом помещении больших размеров вместе с такой же «свежей» боевой машиной пехоты БМП-2.
Как отмечает издание, «за годы войны некогда очень многочисленный парк "Гвоздик" порядком поредел и подкрепление в виде пусть не новой, но достаточно эффективной в здешних условиях техники точно не помешало».
«Гвоздики» применялись во всех наиболее важных боевых операциях сирийской армии. Эта установка наряду с болей мощной 152 мм «Акацией» в настоящее время являются основой самоходной артиллерии Вооруженных сил Сирии.
Напомним, 2С1 «Гвоздика» – советская 122-мм полковая самоходная гаубица, разработанная специалистами Харьковского завода им. Орджоникидзе. Самоходка предназначена «для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и миномётных батарей, а также для разрушения дзотов, обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях».
Использованы фотографии: Отвага2004
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти