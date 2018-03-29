Как наказали украинских полицейских, станцевавших под песню "Офицеры"

Действительно неприятный случай. Люди порой ошибаются. Работники, которые, кстати, участвовали в АТО, достойно не вышли из ситуации и не решили конфликт. Работники поняли свою ошибку и 31 марта вместе со сводным отрядом едут на два месяца в зону АТО для несения службы.

Грандиозным скандалом в итоге закончился вечер в одном из украинских кафе. В музыкальной программе вечера, во время которого отдыхали сотрудники местной полиции с семьями, оказалась и песня Олега Газманова «Офицеры». Несколько пар вышли на танец под эту музыку. При этом нашёлся тот, кто решил проявить «майданную сознательность» и снять танцующих на видео с последующим размещением ролика в социальных сетях. После этого начался майданный гвалт в украинских СМИ, обвинивших сотрудников полиции Тернополя в том, что они слушают «музыку агрессора».Сообщается, что местное руководство собирается принять меры в отношении и кафе, и и уже приняло в отношении тех, кто вышел танцевать под песню Олега Газманова.Украинский телеканал ZIK TV приводит заявление главы Тернопольской полиции Александра Богомола, заявившего о «неприятном случае»:Таким образом, Украина превратилась в государство, где гражданам приходится "искупать вину", которая заключается в прослушивании песен. Искупать фактически отправкой на фронт.Именно призывом "Отправить на фронт" встретили известия о танце под песню "Офицеры" наиболее омайданенные слои украинского населения.Добавлено, что в полиции Тернополя проведут «внутреннюю служебную проверку».В 2016 году горсовет Тернополя запретил на территории города музыкальные произведения, исполняемые не только Олегом Газмановым, но и другими российскими певцами, включая Григория Лепса и Иосифа Кобзона.