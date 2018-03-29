15:52 29 марта
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Как наказали украинских полицейских, станцевавших под песню "Офицеры"

Грандиозным скандалом в итоге закончился вечер в одном из украинских кафе. В музыкальной программе вечера, во время которого отдыхали сотрудники местной полиции с семьями, оказалась и песня Олега Газманова «Офицеры». Несколько пар вышли на танец под эту музыку. При этом нашёлся тот, кто решил проявить «майданную сознательность» и снять танцующих на видео с последующим размещением ролика в социальных сетях. После этого начался майданный гвалт в украинских СМИ, обвинивших сотрудников полиции Тернополя в том, что они слушают «музыку агрессора».

Сообщается, что местное руководство собирается принять меры в отношении и кафе, и и уже приняло в отношении тех, кто вышел танцевать под песню Олега Газманова.

Украинский телеканал ZIK TV приводит заявление главы Тернопольской полиции Александра Богомола, заявившего о «неприятном случае»:
Действительно неприятный случай. Люди порой ошибаются. Работники, которые, кстати, участвовали в АТО, достойно не вышли из ситуации и не решили конфликт. Работники поняли свою ошибку и 31 марта вместе со сводным отрядом едут на два месяца в зону АТО для несения службы.





Таким образом, Украина превратилась в государство, где гражданам приходится "искупать вину", которая заключается в прослушивании песен. Искупать фактически отправкой на фронт.

Именно призывом "Отправить на фронт" встретили известия о танце под песню "Офицеры" наиболее омайданенные слои украинского населения.

Добавлено, что в полиции Тернополя проведут «внутреннюю служебную проверку».

В 2016 году горсовет Тернополя запретил на территории города музыкальные произведения, исполняемые не только Олегом Газмановым, но и другими российскими певцами, включая Григория Лепса и Иосифа Кобзона.

Использованы фотографии: YouTube/Політерно - Політичний Тернопіль
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Комментарии 35

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  1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 14:57
    Маразм крепчал. Шиза народ косила. На сколько еще терпения хватит? Тут уж точно "моя хата с краю" не прокатит.
    oleg-gr
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:00
      Пусть кровью искупят свою вину перед вальцманом и рыбой-фугу.Да,и кстати это не шиза станцевать под песню....Шиза в том что они поплатятся за это.
      Цитата: oleg-gr
      Маразм крепчал. Шиза народ косила. На сколько еще терпения хватит?
      210окв
    2. Vard Сегодня, 15:01
      Это ещё не край... Знакомый рассказывал, у него жена в детском садике работает... так там скандал... одна из воспитательниц накатала заяву, что дети смотрят машу и медведя... не знай чем кончится...
      Vard
      1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 15:11
        Надеюсь, гитлерюгенд еще не создали? Детский то сад на фронт не отправят?
        Сергей985
        1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:37
          Цитата: Сергей985
          Надеюсь, гитлерюгенд еще не создали?

          Создали.
          Серый брат
          1. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 15:42
            Цитата: Серый брат
            Создали.

            Адъ какой...
            ROSS_Ulair
      2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 15:11
        Вот и потанцевали, а ведь сколько рапортов на восточный фронт написали и всё бестолку, мол в тылу тоже грамотные кадры нужны. smile
        ul_vitalii
        1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 15:17
          В тылу нужны бдительные!!!
          Сергей985
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 15:26
            Цитата: Сергей985
            В тылу нужны бдительные!!!

            и желательно больные на всю голову
            LSA57
      3. c-t Petrov Сегодня, 15:29
        так там скандал... одна из воспитательниц накатала заяву, что дети смотрят машу и медведя...


        При этом нашёлся тот, кто решил проявить «майданную сознательность» и снять танцующих на видео


        в очередной раз благодарю наше мудрое руководство за то, что мы не влезли в это свидомое болото.

        И в очередной раз - от повестки бегать не буду. Но и желанием идти к Мыколе с автоматом не имею. Хочу чтоб Мыкола был незалежен и покупал газ по цене Польши

        c-t Petrov
  2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:58
    А ещё они называли вальцмана червяком. Земляным червяком
    Дормидонт
    1. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 15:45
      Старое видео, но актуальности не теряет wassat
      ROSS_Ulair
  3. Rusland (Rusland) Сегодня, 14:59
    Искупить вину кровью или посадить печень горячительными напитками smile Второе скорее всего.
    Rusland
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 15:27
      Цитата: Rusland
      Искупить вину кровью или посадить печень горячительными напитками

      а ещё лучше подсесть на наркоту
      LSA57
  4. mavrus (Андрей) Сегодня, 15:00
    Наказание: "На восточный фронт", где-то это уже было... Почти восемьдесят лет прошло, а ничего у нацистов не меняется.
    mavrus
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 15:28
      Цитата: mavrus
      Почти восемьдесят лет прошло, а ничего у нацистов не меняется.

      только возраждается. скоро вальцмана фюрером назовут
      LSA57
  5. Громобой Сегодня, 15:01
    Осталось фильм "Офицеры" запретить ,хотя может уже ...это ведь красный оккупант и попиратель их вольности изображён на фото.
    Громобой
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 15:28
      Цитата: Громобой
      Осталось фильм "Офицеры" запретить ,хотя может уже

      давно уже запретили
      LSA57
      1. Sharky (Supreme leader) Сегодня, 15:46
        И «Брат 2» тоже запретили, потому что великоукров в нём выставили не в лучшем свете.
        Sharky
  6. prior (Влад) Сегодня, 15:01
    Теперь будут танцевать боевой гопак на минном поле.
    prior
  7. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 15:02
    Еще гуманно поступили. Могли и сразу к стенке поставить. Вот только как бы они не на фронт, а за фронт не рванули от этого маразма.
    Сергей985
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 15:29
      Цитата: Сергей985
      Вот только как бы они не на фронт, а за фронт не рванули от этого маразма.

      семьи в заложниках остались
      LSA57
  8. Копчёный (Денис) Сегодня, 15:10
    Да Украина в целом шикарный и наглядный полигон как меняют ментальность людей. Немцы в ВОВ этим не занимались.Мы должны были такими стать, но видимо в нас есть ещё нечто такое, что не дало сдаться.
    Копчёный
  9. loginovich Сегодня, 15:12
    Из фейсбука
    Владимир Станиславович
    а зачем ? АТО это новая система наказаний ? типа исправительно -трудовых работ для отщепенцев и асоциальных типов ?
    loginovich
    1. Мавр (Андрей) Сегодня, 15:22
      Ну это вроде того, как при царе-батюшке проштрафившихся офицеров на Кавказ отправляли.
      Мавр
  10. shark (Владимир) Сегодня, 15:12
    д.б. б-ть. Сказать больше нечего....
    shark
  11. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 15:21
    В 2016 году горсовет Тернополя запретил на территории города музыкальные произведения, исполняемые не только Олегом Газмановым, но и другими российскими певцами, включая Григория Лепса и Иосифа Кобзона.

    Закон есть закон, нарушил - отвечай. Это должно касатся и полицейских.
    Нормаль ок
  12. Altona (Евгений) Сегодня, 15:24

    Танцевать с женщинами видимо надо только под польку Розамунда. Иначе объявят расово неполноценными.
    Altona
  13. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 15:25
    Предлагаю всех несознательных принудительно лишать слуха (чтобы не слушали неправильные песни) и зрения (чтобы не смотрели российские фильмы тайком)....
    Ingvar0401
  14. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 15:29
    Интересно: а стукач от этих "новобранцев" в репу получит? Или может ему жёны "добровольцев" морду расцарапают? Или всё-таки медаль?what
    злой партизан
  15. begemot20091 (begemot20091) Сегодня, 15:34
    Цитата: Сергей985
    Надеюсь, гитлерюгенд еще не создали? Детский то сад на фронт не отправят?

    Не знаю как гитлерюгенд но
    begemot20091
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:40
      Пополнение непоступивших
      Дормидонт
  16. толя ежик (толя ежик) Сегодня, 15:36
    полное слияние с рейхом..провинился перед рейхом на Восточный фронт..скоро небось к пулеметам начнут приковывать цепями.
    толя ежик
  17. Хаджи Мурат (Денис) Сегодня, 15:41
    бандеровские сволочи
    Хаджи Мурат
  18. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 15:47
    А че? Генетическая память нацистов в действии. У гитлеровских нацистов и шестерок самым страшным наказанием было отправление на Восточный фронт. Так же действуют и нынешние укронацисты, потомки бендеровских палачей.
    Кот_Кузя
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