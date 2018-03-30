08:47 30 марта

Великобритания ввяжется в «маленькую победоносную войну» с Россией

Происшествие в Англии, в Солсбери, где был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь якобы отравляющим веществом «Новичок», стало поводом для грандиозного международного кризиса. Хотя вопросов в этом отравлении много, а ответов до сих пор нет ни одного, начиная с главного: как смогли выжить люди при применении боевого отравляющего вещества? - на что обратил внимание президент России.



Бездоказательные обвинения России английским премьером Терезой Мэй с Борисом Джонсоном в применении якобы ОВ «Новичок» в Солсбери – это уже ложь, ибо они бездоказательные. Причём эта ложь говорит, с большой степенью вероятности, что к этому отравлению причастна сама Англия, поэтому и не может предоставить доказательства, и бежит впереди следствия.


Почему Англия пошла на такую грязную провокацию? Ответ на этот вопрос мы уже знаем: пресс-секретарь МИД Мария Захарова отметила, что за английской провокацией стоят «мощные международные силы», другими словами, с большой степенью вероятности, она была ими и заказана. США, вкупе с марионетками, высылают в связи с этим 130 российских дипломатов. Постпред США в ООН Никки Хейли заявила: «США и их друзья послали сигнал России из-за её поведения». Выходит, в друзьях у США примерно половина стран ЕС и ещё несколько марионеток на стороне, общим числом чуть больше 20. Это и есть весь «коллективный Запад», - не так уж и страшен этот чёрт, как его малюют!

Но возникает следующий вопрос: почему олигархическая верхушка Запада пошла на такую лживую провокацию с «делом Скрипаля»? Даже знаменитая пробирка госсекретаря Колина Пауэлла, которой он потрясал в ООН, «отдыхает»: на этот раз не предъявлено даже пробирки, просто солгали, что было применено ОВ «Новичок», и обвинили: «Безо всяких сомнений, Россия ответственна». При том что Россия – это совсем не Ирак, и бомбить её по ложному поводу будет себе дороже. Похоже, провокация-операция «Скрипаль» - это ответ России, и лично Владимиру Путину, на недавние стратегические предложения Западу.

1 марта Владимир Путин во время своей речи в Манеже продемонстрировал на видео новые виды стратегического оружия России, наши «звёздные войны». «Россию не хотели услышать раньше, пусть послушают сейчас». На этот раз Запад, вернее, его «глубинное государство» услышало Россию, и ответило провокацией-ультиматумом в Солсбери, не проронив ни слова о переговорах по стратегическим вооружениям.

Вместо пробирки Колина Пауэлла, Англия предъявила в качестве «доказательства вины России» презентацию доказательства – это новое слово в «большой лжи», впрочем, эта презентация содержит мотив отравления Скрипаля. Его раскрывает заголовок как бы основного третьего слайда презентации: «Новая фаза российской агрессии». То есть Скрипаля и его дочь отравили, чтобы предъявить «новую фазу российской агрессии». В этом логика есть.

Таким образом, «дело Скрипаля» – это только повод, и для его заказчиков не важно, что он абсурдный, какой уж под руку попался. Всё не важно, потому что «дело Скрипаля» используется в качестве казуса белли, повода к войне, Англии и её друзей, против России. Война, как известно, всё спишет. И раньше западные страны часто использовали ложь как повод к войне, а война эту ложь, так или иначе, списывала. Взять хотя бы недавнюю иракскую войну США и той же Англии.

Действительно, Англия действует как перед объявлением войны: предъявила России ультиматум «в 24 часа», затем выслала большую группу российских дипломатов, в английской «презентации обвинения» Россия названа «враждебным государством». Это уже объявление Англией войны России невоенными методами.

По мнению Дмитрия Саймса, известного американского политолога, между Западом и Россией уже используются «военные и полувоенные методы борьбы». «Дело Скрипаля» – это явно полувоенный метод, поскольку он включает в себя ложь, являющуюся одним из методов ведения войны.

Россия обещает ответить «коллективному Западу» зеркально: выслать соответствующее количество дипломатов, потом, с большой долей вероятности, обвинит Запад в отравлении Скрипаля ради создания казуса белли как неразрешимого противоречия. Пока Россия говорит об этом косвенным образом, если же скажет прямо, то никакое примирение в обозримом будущем будет не возможно. Поэтому Россия говорит пока о «провокации в Солсбери», которую могут осуществить и некие третьи "международные силы", оставляя открытой дверь к разрешению кризиса.

Фактически олигархическая верхушка Запада начала новую «странную войну» (без боевых действий) в Европе, эта война объявлена России в ответ на речь Путина 1 марта. Цель очевидна – нанести России экономический ущерб, подорвав экономические отношения с Западом. Получится ли это всего лишь у 20 стран, когда за скобками остался Китай и весь незападный мир? Это другой вопрос, но Англия, как исторически наиболее антироссийская сила, делает для этого всё возможное.

Для США эта «странная война» выгодна и экономически, и политически, потому что позволяет привлечь к сдерживанию России, с помощью Англии, остальную Европу. Поэтому Трамп прогибается и санкционирует, из солидарности, высылку 60 российских дипломатов, но молча, отмечая, что «фальшивые СМИ обезумели».

Вообще, примечательно, что Трамп сначала поздравил Путина с победой на выборах и отправил в отставку госсекретаря Тиллерсона, поддержавшего английскую провокацию. Потом к нему в очередной раз, видимо, пришло «глубинное государство». Тем не менее Трамп остаётся тропинкой к миру, поскольку он поздравил Путина с победой на выборах.

Олигархической верхушке Запада нужна сейчас «маленькая победоносная война» с Россией, чтобы запугать своих выходящих из под контроля сателлитов. Для этого финансово-олигархической верхушке нужно, чтобы Россия хотя бы «признала свою вину», и тем самым согласилась бы, что она стоит ниже, что она неравноправна Западу, что она хоть на словах – тоже сателлит, колония Запада. Наш глава МИД Сергей Лавров на это уже ответил: колониальный тон в отношении России неприемлем.
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 11

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  1. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 06:16
    Получится ли это всего лишь у 20 стран,
    Во время Второй Мировой Войны у них ничего не получилось, надеюсь что и сей час мы победим.
    72jora72
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:23
      Во время Великой Отечественной,не Второй Мировой,страна была другая.А сейчас и строй другой и возможности не те...Да и Путин не Сталин.Я не к тому что нас победят,я надеюсь что подобного не произойдет.
      Цитата: 72jora72
      Получится ли это всего лишь у 20 стран,
      Во время Второй Мировой Войны у них ничего не получилось, надеюсь что и сей час мы победим.
      210окв
      1. BecmepH (Алексей) Сегодня, 07:09
        Цитата: 210окв
        Во время Великой Отечественной,не Второй Мировой,страна была другая.А сейчас и строй другой и возможности не те...Да и Путин не Сталин.Я не к тому что нас победят,я надеюсь что подобного не произойдет.

        Сколько же мы будем в роли терпил?
        Пока мы будем давать зеркальные ответы, нас так и будут гнобить. Ведь нам наносят ущерб, зеркальный ответ на который не принесёт вреда дерзнувшему.
        Ответ должен быть кратным. Выслали 23 чела? Встречайте 46! И не тянуть, а моментально отвечать.
        Украина захватила в международных водах наш пароход, а МИД через 4 дня "Ребят, ну отдайте пожалуйста..." Ещё и извиняться будем.
        Нас уже "прощупали" со всех сторон и "реальные пацаны" и шелупонь всякая. Ответ один-сожаления и извинения.
        Так мы дождёмся, что из "терпил" переведут в разряд "опущенных".
        Гарант, не то что внутренние проблемы игнорит, но и на внешние угрозы не реагирует. Понятно, не до этого сейчас. Нужно к будущему готовиться. Ведь 6 лет пролетят незаметно. И где его примут? Вопрос!
        Поэтому ни на что нет времени. Нужно всё просчитать и составить план. Хитрый план!
        Ну, эт если трон под него не пододвинут...
        BecmepH
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:38
    используется в качестве казуса белли, повода к войне, Англии и её друзей, против России
    С учетом наглого английского вранья с выдвижением ультиматума, склонения на свою сторону европейских стран, которые как бараны под давлением англосаксов пошли на это, видно, что война уже давно идет (достаточно вспомнить "Боинг", Олимпиаду...). В настоящее время перерастает в более серьезную и опасную фазу. Лондон с полностью снесенной крышей у политиков втягивает Европу в опасную ситуацию. Вот только кто в итоге ответит за все это. Ведь от "странной" до настоящей войны всего один шаг.
    rotmistr60
    1. Алексей Зоммер (Алексей Зоммер) Сегодня, 07:37
      Цитата: rotmistr60
      Вот только кто в итоге ответит за все это. Ведь от "странной" до настоящей войны всего один шаг.

      Ответят , как обычно, простые люди.
      Тут вот выше уже призывают, хватит терпеть давайте бахнем..
      ДБ!
      Алексей Зоммер
  3. astronom1973n (Сергей) Сегодня, 07:27
    англия плохая,ай ай! А что тогда едут детишечки учиться?И не только чинуш.А двойное гражданство это как?Норма?Да все равно и безразлично этим "бизнесменам" на РФ,живут в англии ,бизнес в РФ.Это "нормально"! это мировая практика цивилизованного мира!!!!Торжество дэмократии.И попробуй отбери,как говориться сожрут без соли.Уехало это чудо в англию жить,пусть будет там сэром или геем,а гражданства РФ лишить.Хитрые.Кто из обучавшихся детишечек вернулся и сделал что-либо для блага РФ?Применил так сказать свои знания для пользы государства ?Кокс нюхать научились,понты кидать научились,пользу приносить не научились.Теперь основная масса стонущих кто?Да подогреваемая этими недоделками биомасса желающих стать такими же !Это стиль жизни.Сейчас сократят поездки в сша и иже с ними, о как завоют про свободу.Противно все это.
    astronom1973n
  4. Yngvar (Игорь) Сегодня, 07:27
    Пипетка, возомнившая себя клизмой! Британская империя кончилась, но амбиции остались... Интересно - надолго ли их хватит?
    Yngvar
  5. Чичиков (Дед) Сегодня, 07:44
    Маленькая, победоносная война.... - с Россией? Да бред! Объединенный менталитет Запада опирается на возможности США, как только "старший брат" начнет лететь "в труху", а это бесспорно, нашим "регулировщикам" придется потрудится, выстраивая в очередь желающих покаяться и заверить в вечной дружбе.
    Чичиков
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:10
    чтобы Россия хотя бы «признала свою вину», и тем самым согласилась бы, что она стоит ниже, что она неравноправна Западу, что она хоть на словах – тоже сателлит, колония Запада.
    ....В 90-е Россия, такой и была, сейчас выходит из под контроля..Им там ,понимашь обидно...Вот и пытаются поставить на место...разными способами... С Боингом не прокатило..теперь, новый прикол...Кстати о Боинге сбитом над Украиной, Запад,тщательно замял эту тему...
    parusnik
  7. Алексей Зоммер (Алексей Зоммер) Сегодня, 08:27
    Заголовок статьи и содержание не соответствуют друг другу.
    Алексей Зоммер
  8. Vard Сегодня, 08:32
    Они заигрались... Думают что если написать в СМИ о своей победе... То так и будет... Ан нет... Война это старый добрый мордобой...
    Vard
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