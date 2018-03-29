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Американский эксперт: нынешняя ситуация «опаснее, чем прошлая холодная война»
Лондон так и не представил каких-либо убедительных доказательств того, что Москва причастна к делу Скрипаля, продолжающийся рост напряженности между Западом и Россией повышает риск начала ядерной войны, передает ТАСС заявление профессора Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивена Коэна.
По мнению Коэна, в деле Скрипаля «общественности не были представлены проверенные факты».
Эксперт подчеркнул, что «формулировка "весьма вероятно" невозможна ни в одном суде, недопустима».
Сегодня «мы даже не знаем точно, что за нервно-паралитический газ был, предположительно, применен против Скрипаля, его называют "Новичок", но это не название конкретного вещества, это наименование категории веществ», продолжил Коэн.
Он отметил, что один из специалистов, который в 1970-х годах работал в СССР над производством данного вещества, после переезда в США выпустил книгу, в которой опубликовал его формулу.
При этом он полагает, что сложившаяся в настоящее время в мире ситуация «опаснее, чем прошлая холодная война», поскольку сегодня «Россия ощущает большую угрозу со стороны Запада, чем в прошлом СССР».
Недавнюю высылку дипломатов РФ из ряда государств Коэн назвал очередным витком напряженности. По его словам, этот шаг «объявляет вне закона не только дипломатов, но и саму дипломатию».
Такое развитие событий повышает риск ядерной войны.
Сегодня же США и Россия находятся «на пути эскалации». По словам Коэна, «все влиятельные американцы, которые в своих публикациях на ежедневной основе повторяют антитрамповские, русофобские обвинения, осознанно или нет выступают в роли разжигателей ядерной войны».
По мнению Коэна, в деле Скрипаля «общественности не были представлены проверенные факты».
Всё, что сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, - это то, что "весьма вероятно виновата Россия", однако работа специалистов еще не закончена, нам говорят, что на это потребуется еще две или три недели,констатировал он.
Эксперт подчеркнул, что «формулировка "весьма вероятно" невозможна ни в одном суде, недопустима».
В международных отношениях она может быть, но такая формулировка не кажется мне убедительной. Я не могу понять, какой мог быть мотив у (президента России Владимира) Путина. Хотя бы даже потому, что очень скоро в России начнется чемпионат мира по футболу 2018 года,отметил он.
Сегодня «мы даже не знаем точно, что за нервно-паралитический газ был, предположительно, применен против Скрипаля, его называют "Новичок", но это не название конкретного вещества, это наименование категории веществ», продолжил Коэн.
Очевидно, нам нужно больше точной информации. Если он существовал в виде, пригодном для применения, верно ли, что он имелся только у России?сказал эксперт.
Он отметил, что один из специалистов, который в 1970-х годах работал в СССР над производством данного вещества, после переезда в США выпустил книгу, в которой опубликовал его формулу.
Это означает, что любой компетентный химик при наличии лаборатории мог бы произвести его,добавил профессор.
При этом он полагает, что сложившаяся в настоящее время в мире ситуация «опаснее, чем прошлая холодная война», поскольку сегодня «Россия ощущает большую угрозу со стороны Запада, чем в прошлом СССР».
Недавнюю высылку дипломатов РФ из ряда государств Коэн назвал очередным витком напряженности. По его словам, этот шаг «объявляет вне закона не только дипломатов, но и саму дипломатию».
Такое развитие событий повышает риск ядерной войны.
Именно дипломатия спасла нас во время прошлой холодной войны,напомнил он.
Сегодня же США и Россия находятся «на пути эскалации». По словам Коэна, «все влиятельные американцы, которые в своих публикациях на ежедневной основе повторяют антитрамповские, русофобские обвинения, осознанно или нет выступают в роли разжигателей ядерной войны».
Использованы фотографии: https://russian.rt.com
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