Американский эксперт: нынешняя ситуация «опаснее, чем прошлая холодная война»

Всё, что сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, - это то, что "весьма вероятно виновата Россия", однако работа специалистов еще не закончена, нам говорят, что на это потребуется еще две или три недели,

В международных отношениях она может быть, но такая формулировка не кажется мне убедительной. Я не могу понять, какой мог быть мотив у (президента России Владимира) Путина. Хотя бы даже потому, что очень скоро в России начнется чемпионат мира по футболу 2018 года,

Очевидно, нам нужно больше точной информации. Если он существовал в виде, пригодном для применения, верно ли, что он имелся только у России?

Это означает, что любой компетентный химик при наличии лаборатории мог бы произвести его,

Именно дипломатия спасла нас во время прошлой холодной войны,