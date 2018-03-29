15:54 29 марта
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Американский эксперт: нынешняя ситуация «опаснее, чем прошлая холодная война»

Лондон так и не представил каких-либо убедительных доказательств того, что Москва причастна к делу Скрипаля, продолжающийся рост напряженности между Западом и Россией повышает риск начала ядерной войны, передает ТАСС заявление профессора Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивена Коэна.

Американский эксперт: нынешняя ситуация «опаснее, чем прошлая холодная война»


По мнению Коэна, в деле Скрипаля «общественности не были представлены проверенные факты».


Всё, что сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, - это то, что "весьма вероятно виновата Россия", однако работа специалистов еще не закончена, нам говорят, что на это потребуется еще две или три недели,
констатировал он.

Эксперт подчеркнул, что «формулировка "весьма вероятно" невозможна ни в одном суде, недопустима».

В международных отношениях она может быть, но такая формулировка не кажется мне убедительной. Я не могу понять, какой мог быть мотив у (президента России Владимира) Путина. Хотя бы даже потому, что очень скоро в России начнется чемпионат мира по футболу 2018 года,
отметил он.

Сегодня «мы даже не знаем точно, что за нервно-паралитический газ был, предположительно, применен против Скрипаля, его называют "Новичок", но это не название конкретного вещества, это наименование категории веществ», продолжил Коэн.

Очевидно, нам нужно больше точной информации. Если он существовал в виде, пригодном для применения, верно ли, что он имелся только у России?
сказал эксперт.

Он отметил, что один из специалистов, который в 1970-х годах работал в СССР над производством данного вещества, после переезда в США выпустил книгу, в которой опубликовал его формулу.

Это означает, что любой компетентный химик при наличии лаборатории мог бы произвести его,
добавил профессор.

При этом он полагает, что сложившаяся в настоящее время в мире ситуация «опаснее, чем прошлая холодная война», поскольку сегодня «Россия ощущает большую угрозу со стороны Запада, чем в прошлом СССР».

Недавнюю высылку дипломатов РФ из ряда государств Коэн назвал очередным витком напряженности. По его словам, этот шаг «объявляет вне закона не только дипломатов, но и саму дипломатию».

Такое развитие событий повышает риск ядерной войны.

Именно дипломатия спасла нас во время прошлой холодной войны,
напомнил он.

Сегодня же США и Россия находятся «на пути эскалации». По словам Коэна, «все влиятельные американцы, которые в своих публикациях на ежедневной основе повторяют антитрамповские, русофобские обвинения, осознанно или нет выступают в роли разжигателей ядерной войны».

Использованы фотографии: https://russian.rt.com
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Комментарии 14

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  1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 15:22
    Ну дык кто бы сомневался! Раньше сумасшедшие не руководили ядерными державами, а министрами иностранных дел были профессиональные дипломаты, а не городские дурачки. Я уж про рядовых дипломатов не говорю, которых американцы сейчас чуть ли не по объявлению на работу принимают...
    злой партизан
    1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 15:24
      Конгресс США еще не отобрал у Трампа ядерный чемодан. Вроде собираются. Боятся ядерного апокалипсиса.
      oleg-gr
      1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:31
        Боятся, что Трамп побоится
        Дормидонт
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 15:27
      Цитата: злой партизан
      Ну дык кто бы сомневался! Раньше сумасшедшие не руководили ядерными державами, а министрами иностранных дел были профессиональные дипломаты, а не городские дурачки. Я уж про рядовых дипломатов не говорю, которых американцы сейчас чуть ли не по объявлению на работу принимают...

      Запад просто так не отдаст первые позиции. Пойдут на что угодно, лишь бы удержать в повиновении вассалов и остальной мир. Думаю главная драка еще впереди.
      Венд
      1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:30
        Главная и последняя
        Дормидонт
    3. x.andvlad (Андрей) Сегодня, 15:35
      Цитата: злой партизан
      которых американцы сейчас чуть ли не по объявлению на работу принимают...

      Так таким проще всего ставить тупые задачи. Они ведь не будут напрягать знания, которых нет.
      Очевидно, нам нужно больше точной информации. Если он существовал...
      Будет им информация. Если припрет, то на раз покажут какую-нибудь "пробирку с какашкой". И весь англосаксонский мир зарукоплескает. В первый раз что ли?
      Только вот с 200%-ной вероятностью российской стороне эту "улику" на экспертизу не дадут.
      Нам объявлена игра, в которой все меньше правил, которых мы тщетно стараемся придерживаться.
      x.andvlad
      1. котовский (Константин) Сегодня, 15:44
        Цитата: x.andvlad
        Нам объявлена игра, в которой все меньше правил, которых мы тщетно стараемся придерживаться.

        Если и мы перестанем придерживаться правил,весь мир скатится в хаос.
        Играть по правилам всегда трудно. У нас союзников в этом не будет.
        Не завидую Путину,со всех сторон давят,особенно тяжело что сограждане
        сомневаются. hi
        котовский
        1. x.andvlad (Андрей) Сегодня, 15:48
          Эта игра на грани фола. И без своих правил в ней будет проигрыш.
          x.andvlad
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:22
    Коэн один из трезвомыслящих там людей.
    210окв
  3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:29
    Рассуждает как нормальный человек. В чём подвох?
    Дормидонт
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 15:33
    Блестящий анализ, жаль здравомыслящих в США перестают слушать. Всюду невежество, грязные интриги, слухи и наветы. Если спустить дипломатию в унитаз, то это будет грозить серьезными последствиями. США требуют от нас(!!!) безоговорочной капитуляции. Эти жалкие маразматики, которых мы можем за 15 минут утопить в океане целиком.
    Altona
    1. К.А.С (Костя) Сегодня, 15:43
      Евгений. может быть и хотят послушать. но скорее всего эконом ситуация заставляет делать то мы наблюдаем!
      мы их утопим, а они нас сожгут!
      думаю, что США жалеют о развале СССР и о том, что Россия избавилась от "кормильцев" её доивших!
      часто вспоминаю, интервью Джордж Буш старшего о распаде СССР и Украине+

      - Господин Президент, Вы считаете, что потеря Украины — благо для русских, но вот бывший Советник по национальной Безопасности…
      - Вы про Бжезинского? Деревенский Джимми в политике не мог отличить яблока от коровьей лепешки и поэтому слушал идиотов и клоунов. Я добровольно ушел с поста Директора ЦРУ, чтобы имя мое к этому балагану не имело потом отношения. Бжезинский писал, что без Украины Россия никогда не станет Империей. Так оно и было в те времена. Но это правило 20-го века, а мы будем жить в 21-ом.
      Знаете, зачем русским была нужна Украина? Затем, что там прирост населения выше, чем в самой России. Русским в прошлых войнах нужны были украинцы, чтобы было кого бросать с гранатами под немецкие танки. И — только. Но как только у них появилось ядерное оружие и ракеты, смысл содержания такого количества голодных ртов — стал отрицательным. Русским проще повысить уровень жизни своего русского населения, и чтобы украинцы на них работали так же, как у нас и на нас работают мексиканцы. Все равно воевать с винтовкою и гранатами в современной войне — не придется. А стало быть, становится не нужна им военная присяга украинцев… именно развал Советского Союза — есть мое самое главное поражение. Боюсь, что это — внешнеполитическая Катастрофа, размера которой мы еще не поняли.


      - Не могли бы Вы развить свою мысль? Ведь Вы сами приложили столько сил для Победы над СССР?
      - Да, приложил, но для Победы, а не для нашего Поражения. Советский Союз имел очень важную Роль для Америки. Он давно не имел военной способности победить нашу страну, но мог нанести нам ущерб — неприемлемый. И мы опасались его, как опасаются дикого волка, или медведя. Мы приучали себя следить за запорами в нашем доме, мы следили за своей формой. Однако… Сейчас, когда Союза не стало, мы — американцы — стали забывать об опасности.
      Наши люди жиреют и жируют и это — признаки нашего Поражения. Ведь существование Союза нам всем было выгодно, а нынешняя ситуация — множит политические риски с неопределенностями и на мой взгляд — прямой путь к катастрофе. Я имею в виду, что я сделал все, чтобы Союз так и остался большим голодным и немощным. Я кормил его из моей руки и к моей ласке приучивал. В нашей казне не было денег и я оказывал Союзу гуманитарную помощь из моих личных средств.
      - Вы хотите сказать, что вся эта гуманитарная помощь русским, все эти окорочка…
      - Это все было из моих личных средств. Русским нужны были деньги и я как мог — их поддерживал. Им нужна была еда, и я приказал кормить их из моих личных средств. Были люди которые со мной вошли в долю, но мы не потратили на это — ни цента из федеральной казны. Ни Цента!
      - Тогда я не понимаю — зачем вы это делали?
      - Затем что — «Друг в нужде — Друг навсегда» (Friend in Need is — Friend indeed). Вы плохо понимаете то, что случилось. Россия не побеждена, напротив — она очень усилилась и нам нужно чтобы она была Нашим Другом — именно поэтому я бесплатно кормил всех этих русских. А те, кто меня победили — хотят только грабить. Русские того не забудут и когда-нибудь пришлют нам ответный счет.
      - Я не понимаю — почему Вы уверены, что Россия усилилась. Ведь она же была только что побеждена…
      - Россия и Союз — как Матрешки. Они были вложены друг в друга. В реальности мы соревновались с Россией, но была она в виде Союза, то есть на ногах у нее были огромные Гири. Сейчас эти Гири при распаде Союза убраны, Россия преодолеет свои нынешние проблемы и станет гораздо более злой и могучей, и хорошо запомнит всех, кто ее нынче обидел. И я хотел бы быть таким же Другом Росссии, каким я был Врагом для Советов.
      Ставить надо на самую лучшую лошадь. Вы хотите узнать, какие у нее были Гири? Это есть в цифрах — в Союзе было две бездонных дыры, куда утекали все бюджетные профициты — Сельское хозяйство и Социальная помощь. Раз нынешняя Россия может иметь прежние доходы и не тратиться на эти убыточные статьи расходов — в ближайшие годы она станет более сильной и опасной, чем СССР.
      Джордж Буш старший о распаде СССР
      - Я не понимаю, — почему Россия сможет урезать свои расходы на Социальную помощь и Сельское Хозяйство?
      - Это все в цифрах. Основные потребители сельхоздотаций в Союзе были на Украине. Уходит Украина — русские закрывают «черную дыру» в бюджете по дотациям для села. Основные потребители социальной помощи находились в Средней Азии и в Закавказье. Раз нет Союза, то Россия, основной добытчик в Союзный бюджет — прекращает дотировать свои многодетные мусульманские республики. А дальше — арифметика, — Украина, Средняя Азия и Закавказье оказываются с бюджетными дефицитами и погружаются в пучину отчаянья, Россия оказывается с бюджетными профицитами и ее казна оказывается больше и мощнее советской. А потом она с триумфом вернется и нам всё припомнит, а у нашей экономики уже граничное состояние — нулевой прибыли. Соперник мой Клинтон — обещает «стимулировать экономику», это означает то, что мы влезем в долги, а у нас экономика в состоянии, когда мы больше не можем позволить себе заимствований. Это значит, что бюджет будет у нас отрицательным и со временем мы, как страна, станем наги и босы, а русские богаты и могущественны.
      И ради Дружбы с сильными и могущественными — мои бесплатные окорочка в миг, когда им нечего кушать — принесут огромные дивиденды. А принесли бы еще большие, если бы я мог удержать от грабежа стаю наших вечно голодных гиен и шакалов… Ах, если бы удалось удержать Союз от распада, если бы он привык к нашей доброй руке и стал со временем ручным, как комнатная собачка…
      Но уже ничего нельзя сделать. Все эти шакалы сами решают свою Судьбу — я знаю русских, они ничего не простят, ничего не забудут
      К.А.С
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 15:34
    Цитата: Дормидонт
    Рассуждает как нормальный человек. В чём подвох?

    ------------------------
    Он и есть нормальный человек. И там таких кстати много, там есть блестящие аналитики, а не те желтушные крикуны из новостных каналов.
    Altona
  6. martin-159 (Юрий) Сегодня, 15:41
    Глас вопиющего в пустыне.
    martin-159
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