Госпрограмма вооружений: Силуанов победил Шойгу

Мы прошли пик цикла насыщения вооруженных сил новыми видами вооружения и военной техникой.

Мы уже несколько лет говорим и пишем о новых российских системах вооружения, о новых кораблях, о модернизации танков, о всяких там ПАК... Практически ежедневно в различных изданиях можно почитать о чем-то таком, чего нет у других стран. Любое выступление президента или министра обороны касается этой темы.Понятно, что в тех условиях, в которых находится Россия сегодня, необходимость перевооружения видна всем. Как и необходимость создания совершенно нового оружия. Оружия, способного успокоить любого зарубежного "ястреба".У большинства населения, особенно после знаменитого послания президента, создалось впечатление легкости решения этих задач. Завтра, максимум послезавтра, мы получим "Арматы" во все танковые части и соединения. Пехота будет раскатывать на БМП-4 или Курганцах-25.Моряки получат десятки самых современных судов различной модификации. От новейших атомных военных ледоколов и атомных подводных лодок до новейших фрегатов и танкодесантных кораблей.Летчики пересядут в кабины самолетов пятого поколения. По железной дороге массово будут раскатывать страшные для Запада "Баргузины". В шахтах по всей стране будут стоять стратегические гиперзвуковые комплексы "Авангард", а по дорогам раскатывать мобильные РК "Рубеж".Вот тут действительно уместно вспомнить то самое выражение: не все так однозначно.Вспоминается обсуждение Государственной программы вооружения на 2018-2027 годы. Сколько копий тогда было сломано? Военные просили огромную сумму — 55 триллионов рублей! Почти в три раза больше, чем выделялось на ГПВ-2020, которая действовала на тот момент.После обсуждения и согласования всех мелочей вроде бы сумму снизили до 30 триллионов. В конечном итоге в ГПВ заложена сумма в 19 триллионов рублей. В правительстве посчитали, что именно этих денег должно хватить для необходимого и достаточного перевооружения армии и флота.Тут-то и прорезались голоса наших "плакальщиц". "Шеф, всё пропало!" На эти деньги мы не сможем сделать ничего! Россия беззащитна! Нас предали! Караул!А ведь действительно, задумались некоторые недальновидные читатели, где серийный выпуск "Армат"? Где обещанный Су-57 серийного производства? Почему на верфях "застряли" корабли и подводные лодки? ГОЗ рушится...Давайте посмотрим на реалии сегодняшней российской армии. На то, что мы уже имеем. Посмотрим именно с точки зрения современных видов вооружения и техники. Нам же пытаются внушить мысль об отставании именно по этому параметру.Тем более что все больше и больше СМИ начинают если не в голос рыдать, то постанывать на эту тему.Начнем со щита, который легко превращается в дубинку. С ракетных войск стратегического назначения. Ой, оказывается, что там сегодня две трети вооружения заменено на современное. 66%! Мало? Желающим дать ответ на этот вопрос советую сравнить показатели, к примеру, с США.Те ракеты, которые находились в РВСН до перевооружения и ждут замены на современные, вполне удовлетворяли требованиям армии. Другой вопрос: нам необходимо быть уверенными на 100% в эффективности нашего удара. А вот тут-то и была собака зарыта. "Старое" вооружение такой уверенности не давало. Как, к примеру, сегодня американцы не уверены в собственных ракетах.Можно сколько угодно с той стороны океана орать на тему того, что Россия продолжает гонку вооружений. Ну, и продолжаем. И что? А то, что мы совершенствуем свои вооружения там, где нам это выгодно.Мы умеем строить ракеты. Умеем? Умеем. Вот мы их и строим. США умеют строить авианосцы. Бесспорно. Вот они их и строят.Паритет, однако. То, что один «Ярс» при нормальном раскладе испепелит половину любого флота США, а вот «Нимиц» вряд ли сможет прибить «Ярс» до момента пуска, понятно. Но это уже внутренние проблемы сторон как бы.Другой важнейший, как показали современные военные конфликты, компонент современной армии — ВКС. 73%! Такова доля современных вооружений российских ВКС. Три четверти от общего количества. Вроде бы замечательно.Да, конечно, шаг весомый. Если не сравнивать количественно с летающим арсеналом НАТО.Так что если и будем говорить, то о количественном отставании. Да, по качеству наши самолеты как минимум лучше самолетов потенциальных. Как максимум – на голову выше. Количественный вопрос – да. Однако и здесь есть нюансы. И главный – нам, в отличие от НАТО, почти не приходится «работать» на таком удалении, как в Сирии.Соответственно, поддержка остальных родов войск «в случае чего» на наших рубежах обеспечена.Перейдем к "провальным", с точки зрения скептиков, частям нашей армии.Сухопутные войска. Чуть меньше половины перевооружены. Точнее, 45%. Может тут необходимо кричать «караул»? Половина наших сухопутчиков пользуется устаревшей техникой и вооружением. А если подумать?У нас огромная страна. Части и соединения сухопутных войск находятся не только в "опасных" регионах, но и глубоко в тылу. Это стратегическая необходимость.А вот необходимости срочно менять "устаревшие" танки и БМП в "тыловых" частях нет. Устаревшее не значит небоеспособное. Большинство нашего вооружения из "старых" запасов как минимум не уступает западным образцам. В боевых действиях в Сирии, к примеру, обе стороны прекрасно справляются именно советскими образцами оружия и бронетехники.То же самое и на Украине, кстати.Примерно на том же уровне и перевооружение ВМФ. На сегодня флот оснащен новым вооружением на 47%. Вот тут действительно мало. Да и эти проценты родились исключительно за счет малых судов, катеров и подводных лодок.А наши "советские" корабли действительно староваты и уступают западным. Причина понятна.Уничтожение флота СССР было приоритетной задачей США. Доминирование в Мировом океане обеспечило американской армии возможности для нанесения ударов практически в любой точке мира. Наши предатели-президенты "просьбу США" выполнили с лихвой.Кроме явного предательства Горбачева и Ельцина, мы стали заложниками и советской системы районирования производств. Разрушение производственных контактов с Украиной, увы, сильно ударило по верфям. Корабли, которые были на завершающей стадии производства, остались без двигателей...По открытым данным, сегодня недострой на российских верфях огромен. 12 подводных лодок, 8 фрегатов проекта 22350, 3 фрегата проекта 11356, 20 корветов, 2 танкодесантных корабля проекта 11711.Это цифры того, что мы должны были уже получить в состав флота. Даже разрекламированные патрульные ледоколы для Арктики проекта 23550 (2 шт.) пока застряли на "Адмиралтейской верфи".Плюс модернизации и капремонты.И тут стоит заметить, что в ГПВ-2020 флот вместе с ВКС был официально провозглашен государственным приоритетом. И такой результат. Что будет дальше, когда в приоритет ставятся интересы теперь сильно отставших в перевооружении сухопутных войск, вообще сложно сказать.В свете грядущего перераспределения финансовых ресурсов, которые к тому же постоянно урезаются. Ведомство Шойгу однозначно проигрывает битву за бюджет финансистам.И, кстати, к последним не так уж много претензий. Смысл давать деньги, если проекты не могут быть реализованы? Понять можно.В целом же точку в разговорах об ускоренной модернизации российской армии и флота поставил помощник президента Путина Андрей Белоусов.Переводим?Сегодня Россия уже обладает необходимым и достаточным минимумом современного вооружения и техники. Дальнейшее движение откровенно надорвет бюджет.Денег нет, но… И не будет.Потому не будет ничего из той серии, которой так радостно размахивали многие.1. Не будет «Арматы». Дорого.2. Не будет «Курганца» и БМПТ. Дорого.Более того, косвенно это подтверждается информацией насчет того, что и БМП-1 вполне себе боевая машина. Сейчас подкинут на нее новый модуль «Бережок» и… Вперед, дай бог, чтобы не на мины.3. Не будет Су-57. Точнее, строится установочная серия, испытания, все растянется на много лет.4. Не будет ПАК ДА. Понятно, что не просто так. Видимо, там конь не валялся, и дальше радужных проектов дело не пошло. Потому, видимо, разобравшись в ситуации, Путин дал команду модернизировать и строить Ту-160.5. Не будет (слава богу) авианосцев. Тут тоже все понятно, как и с ПАК ДА. Полный НЕТ. Отпилить хотелось бы, но кто бы дал. Путин не дал. Прекрасно.Да и собственно, какие тут авианосцы, простите? Фрегат построить не можем…6. Не будет эсминцев и фрегатов. Под вопросом, надеемся. Но пока обездвиженные украинскими санкциями корабли застыли в доках.Дополнительно о кораблях два слова. «Нахимов» и «Лазарев» эти слова.7. Не будет исключенного теперь из ГПВ «Рубежа». Вместо мобильного комплекса теперь будет шахтный «Авангард». Обе модели Боливар (в смысле, бюджет) не потянул.8. Не будет БЖРК «Баргузин». Дорого. И вроде как не нужно.Все работы по «Рубежу» и «Баргузину» заморожены до конца 2027 года. Решение о возобновлении этих работ будет приниматься после выполнения нынешней программы вооружения. Если будет выполнена и так далее.Собственно, если покопаться, то можно было бы нарыть еще столько же «неимеющиханалоговвмире» военных разработок, которыми сперва потрясли перед общественностью, а потом тихонько убрали до лучших времен.Фактически сегодня мы имеем следующее: внезапно выяснилось, что расходовать такие средства на оборону Россия не в состоянии. Это печально. С другой стороны, военные четко продемонстрировали полную неспособность в освоении средств. Запрошенные ведомством Шойгу 55 триллионов рублей были просто сказкой из цикла «Раззудись, плечо, размахнись, рука!»Собственно, вся работа с 2014 года по наше время показала, что ни о каких 70% новой техники по ВСЕМ видам вооруженных сил речи даже идти не может. Не те времена сейчас.Не в деньгах, кстати. Тут хоть залей деньгами, но если есть дефицит специалистов, то никуда от этого не уйти.Потому год за годом Шойгу проигрывал позиции Силуанову. Деньги выделялись, не осваивались (украсть столько просто нереально), суммы корректировались.В итоге от 55 триллионов рублей осталось аж 17. О чем бодро и радостно рапортовал наш главный оптимист от оборонки Дмитрий Рогозин.С одной стороны, прекрасно, что выбросили откровенно безумные и нежизнеспособные прожекты типа ПАК ДА, «Шторма» и «Лидера». Это как есть уже с жиру военные наши начали беситься.Нельзя не попинать «авианосную» концепцию. Построить аж три авианосца, по одному на СФ и ТОФ, и один типа в резерве, на случай ремонта одного из первых двух. Бредоносно и глупо, особенно в свете того, что эсминец или фрегат ДОСТРОИТЬ не можем.И что имеем в итоге? Имеем окончательно скорректированную в три раза программу ГПВ. Ведомство Силуанова окончательно одержало победу над ведомством Шойгу.Остается только строить догадки, на что пойдут «сэкономленные» триллионы. «Масло вместо пушек» было бы предпочтительнее, чем «трубопроводы вместо танков». Посмотрим. Но в реализацию первой концепции в свете заявленных повышений налогов, акцизов, пенсионного кидалова верится с трудом.