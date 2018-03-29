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Спасатели ТОФ оказали помощь условно аварийной подлодке

Экипаж спасательного судна Тихоокеанского флота «Алагез» в акватории Авачинского залива провел учение по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, передает Интерфакс сообщение пресс-службы ТОФ.



Для решения задач был задействован глубоководный спасательный аппарат АС-30. В ходе учения в морском полигоне аппарат был спущен на воду с судна-носителя и выполнил поиск стенд-макета подводной лодки, лежащего на глубине более 80 метров,
говорится в релизе.


Сообщается, что «экипаж глубоководного аппарата произвел осмотр и очистку комингс-площадки "аварийной подлодки", а затем осуществил подход к ней, закрепился на комингс-площадке и провел тренировку по выводу экипажа ПЛ».

В пресс-службе добавили, что в ходе учения «АС-30 осуществил 5 стыковок со стенд-макетом подлодки». Объективный контроль за точностью работы экипажа аппарата осуществлялся при помощи телеуправляемого подводного аппарата «Тайгер».

Использованы фотографии: http://bastion-opk.ru
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Комментарии 7

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  1. leonardo_1971 (Леонид) Сегодня, 15:58
    Корабль выглядит не очень.покрасить бы.
    leonardo_1971
    1. 1vlad19 (Владислав) Сегодня, 16:18
      Борта что-ли? Не первой свежести корабль, да и там крась, не крась выход в море на месяц, также выглядеть будут, соленая вода своё дело делает, агрессивная среда. Да и смотреть нужно надстройку.
      1vlad19
    2. san4es Сегодня, 16:18
      Цитата: leonardo_1971
      Корабль выглядит не очень.

      ...-- бывалый smile
      Спасательное судно «Алагез» было заложено 29 ноября 1979 года под строительным номером 1912. Спущено на воду 28 июля 1984 года. Введено в строй 28 января 1989 года. Первоначально судно вошло в состав Черноморского флота, а с 20 сентября 1993 года вошло в состав Тихоокеанского флота и является флагманом тихоокеанского спасательного флота. soldier
      san4es
  2. Маршал 32 (Александр) Сегодня, 16:11
    У меня друг водолаз почему то его "тюрьмой для водолазов" называет.
    Маршал 32
  3. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 16:22
    Мне вот интересно почему телеуправляемый подводный аппарат называется «Тайгер», а не "Тигр"? Или это из разряда "Только в России на автомобиле слово "Патриот" написано на английском языке?
    Ingvar0401
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 16:57
      Цитата: Ingvar0401
      Или это из разряда "Только в России на автомобиле слово "Патриот" написано на английском языке?

      На корейских машинах названия тоже не иероглифами написаны... как и на китайских, кстати.
      Голован Джек
  4. san4es Сегодня, 16:23
    Для решения задач был задействован глубоководный спасательный аппарат АС-30 soldier
    san4es
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