Спасатели ТОФ оказали помощь условно аварийной подлодке

Для решения задач был задействован глубоководный спасательный аппарат АС-30. В ходе учения в морском полигоне аппарат был спущен на воду с судна-носителя и выполнил поиск стенд-макета подводной лодки, лежащего на глубине более 80 метров,

Экипаж спасательного судна Тихоокеанского флота «Алагез» в акватории Авачинского залива провел учение по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, передает Интерфакс сообщение пресс-службы ТОФ.говорится в релизе.Сообщается, что «экипаж глубоководного аппарата произвел осмотр и очистку комингс-площадки "аварийной подлодки", а затем осуществил подход к ней, закрепился на комингс-площадке и провел тренировку по выводу экипажа ПЛ».В пресс-службе добавили, что в ходе учения «АС-30 осуществил 5 стыковок со стенд-макетом подлодки». Объективный контроль за точностью работы экипажа аппарата осуществлялся при помощи телеуправляемого подводного аппарата «Тайгер».