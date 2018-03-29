Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Спасатели ТОФ оказали помощь условно аварийной подлодке
Экипаж спасательного судна Тихоокеанского флота «Алагез» в акватории Авачинского залива провел учение по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, передает Интерфакс сообщение пресс-службы ТОФ.
Сообщается, что «экипаж глубоководного аппарата произвел осмотр и очистку комингс-площадки "аварийной подлодки", а затем осуществил подход к ней, закрепился на комингс-площадке и провел тренировку по выводу экипажа ПЛ».
В пресс-службе добавили, что в ходе учения «АС-30 осуществил 5 стыковок со стенд-макетом подлодки». Объективный контроль за точностью работы экипажа аппарата осуществлялся при помощи телеуправляемого подводного аппарата «Тайгер».
Для решения задач был задействован глубоководный спасательный аппарат АС-30. В ходе учения в морском полигоне аппарат был спущен на воду с судна-носителя и выполнил поиск стенд-макета подводной лодки, лежащего на глубине более 80 метров,говорится в релизе.
Сообщается, что «экипаж глубоководного аппарата произвел осмотр и очистку комингс-площадки "аварийной подлодки", а затем осуществил подход к ней, закрепился на комингс-площадке и провел тренировку по выводу экипажа ПЛ».
В пресс-службе добавили, что в ходе учения «АС-30 осуществил 5 стыковок со стенд-макетом подлодки». Объективный контроль за точностью работы экипажа аппарата осуществлялся при помощи телеуправляемого подводного аппарата «Тайгер».
Использованы фотографии: http://bastion-opk.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти