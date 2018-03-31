11:58 31 марта

Двустволка против геноцида

В США прошли массовые «антиоружейные» выступления. Цель акций протеста, в которых приняли участие сотни тысяч человек, – добиться от властей ужесточение правил приобретения и использования оружия.

Формальным поводом являются трагические события 14 февраля 2018 года во Флориде, когда 19-летний Николас Круз из полуавтоматической винтовки убил 17 учеников местной школы.

Впрочем, данные выступления следует рассматривать не как отдельное событие, а как один из эпизодов давнишней полемики между хоплофобами (люди, испытывающие патологический страх перед оружием) и защитниками права американских граждан на оружие. Или даже еще шире — как спор между либералами и консерваторами. Когда первые пытаются использовать резонансное событие для ослабления позиций оппонентов.


То есть прошедшие выступления являются элементом довольно сложной политической игры, частью которой является борьба против Дональда Трампа его противников, в которой собственно оружейная проблема является скорее инструментом и предлогом.

Но отечественные хоплофобы в такие тонкости не вникают, и используют каждый такой эпизод, для подтверждения «американским опытом» своих собственных выкладок.

Впрочем, вне зависимости от политического контекста, американских и российских противников гражданского оборота оружия роднит отношение к любому гражданину, имеющему оружие на законных основаниях, как к подозрительному типу, и к латентному преступнику.

О том, что вооруженный человек это потенциальный защитник, способный пресечь преступление. Или даже выступить на защиту своей родины и своего народа.

И это ничуть не преувеличение. Чтобы убедиться в этом, обратимся к событиям 1990-1991 годов, происшедшим в Южной Осетии.

В декабре 1990 года на территории республики, имевшей тогда автономный статус в составе Грузинской СССР, органы внутренних дел начали изъятие у граждан огнестрельного охотничьего оружия. Охотникам сообщалось, что в связи с возросшей напряженностью оружие будет находиться на ответственном хранении в районных отделах милиции. Но когда собранные карабины и ружья были туда доставлены, их, по распоряжению тогдашнего замминистра внутренних дел Грузии генерала Шадури, вместе с табельным оружием местных милиционеров вывезли за пределы Южной Осетии.

Впрочем, о полном изъятии охотничьего оружия говорить не приходилось: законопослушность кавказских мужчин не простирается столь далеко, чтобы по непонятному требованию сдать свои ружья. Да еще и в свете надвигающихся грозных событий. Так что «стволы» забрать удалось только у единиц, остальные их «потеряли», «утопили», или самих владельцев просто не оказалось дома.

Также не все осетинские милиционеры оказались готовы разоружиться.

Полковник милиции Южной Осетии Георгий Ванеев, на которого тогда была возложена ответственность за вооружение, сумел спасти от изъятия тринадцать автоматов и несколько пистолетов, которые были розданы милиционерам-осетинам.

Эти тринадцать автоматчиков стали первым составом легендарного юго-осетинского ОМОНа, покрывшего себя впоследствии неувядаемой славой.

Двустволка против геноцида


Чуть позже они обзавелись и броней – двумя списанными старыми БТР из местного ДОСААФа. Первый командир отряда, Вадим Газзаев со своими бойцами их подремонтировал и установил в «Дубовой роще», ставшей первой базой новорожденного ОМОНа.

А в ночь на 6 января 1991 год внутренние войска МВД СССР, которые должны были поддерживать стабильность в регионе, без уведомления руководства Южной Осетии были уведены в казармы. В 4 часа утра в город вошел 6-тысячный отряд грузинской милиции и переодетых в милицейскую форму грузинских боевиков и амнистированных накануне уголовников и наркоманов.

С ними было большое количество техники и собак. Грузинская милиция оккупировала центральную часть города, перекрыла все дороги и перекрестки. Начались пытки, аресты, убийства, поджоги, насилие. Вечером 6 января грузинские милиционеры открыли огонь по безоружным людям. Следующий день 7 января, ставший известным как «Кровавое Рождество», ознаменовался массовыми преступлениями, творимыми захватчиками в разных частях города и в окрестностях. Так, в этот день в селе Эредви грузинские «милиционеры» топором отрубили голову 87-летнему осетину Ерди Хубаеву.

Цель этого «беспредела» была понятна: 8 января, выступая по грузинскому телевидению, министр внутренних дел Грузии Д. Хабулиани заявил, что несогласное с решением нынешнего грузинского правительства осетинское население должно покинуть пределы Грузии (имелось в виду – Южной Осетии).

Но, к счастью, осуществить запланированную этническую чистку и геноцид в полной мере грузинские бандформирования не сумели. Этому помешало ожесточенное сопротивление жителей города.

Помимо тринадцати омоновских автоматов, Цхинвал защищали еще и сотни ружей и карабинов ополченцев. Впрочем, нарезных винтовок было ничтожно мало. Основным оружием защитников города в те страшные зимние дни были тульские курковые двустволки.

Но в тот момент хватало и этого. Уверенные в своей безнаказанности насильники, грабители и убийцы, одетые в милицейскую форму, не ожидали отпора. И столкнувшись с вооруженным сопротивлением, побежали из города. Этот был тот случай, когда, по словам преподобного Космы Этолийского, «одно ружье спасало сто душ».



Из-за массового дезертирства «милиционеров» Тбилиси бросил в бой боевиков «Мхедриони». Но и это не помогло, и уже 26 января грузинские банды были из города выбиты. Цхинвал выстоял.

Впереди было еще полтора года войны, жертв, блокады, лишений. Но у осетин к этому времени появилось вполне серьезное боевое оружие, а ополчение превратилось в маленькую, но отважную и боеспособную армию.

Нечто подобное происходило и в августе 1992 года в Абхазии, встретившей грузинских агрессоров несколькими десятками АКС-74У, «коктейлями Молотова» и охотничьими ружьями. И именно с этим оружием им удалось выдержать первый натиск и устоять.

Кто-то из хоплофобов скажет, что, не окажись у населения оружия, не было бы и войны. Верно, войны не было бы.

«В Шелковской весной 1992 года «чеченской милицией» у русского населения было изъято все охотничье оружие, а через неделю в безоружную станицу пришли боевики. Они занимались переоформлением недвижимости. Причем для этого была разработана целая система знаков. Человеческие кишки, намотанные на забор, означали: хозяина больше нет, в доме только женщины, готовые к «любви». Женские тела, насаженные на тот же забор: дом свободен, можно заселяться», — так описывал результаты разоружения русского населения в дудаевской Чечне очевидец тех событий, использовавший псевдоним Сергей Масленица.

Сдавая на ответственное хранение оружие «милиционерам», русские обрекали себя практически на неминуемую смерть от рук бандитов. В отличие от чеченцев, за их спиной не было могущественных тейпов, и защитить их было некому.

Мне известна история, как русский житель Грозного в те же страшные годы сумел отбиться от грабителей, имея одноствольное ружье. «На вооружении была старая одностволка 12 калибра, но даже этого «карамультука» хватило с головой. Когда из крайнего окна в сторону нападающих, их было трое, начали раздаваться выстрелы, а ответный огонь вреда обороняющемуся человеку не принёс, то мародеры, сначала обойдя дом, перелезли через забор, а после того, как я продолжил обстрел из другого окна, выходящего во двор, просто ретировались. Утром обнаружил, вскрытый пустой сарай, но он был пуст и до их прихода», — описал он свою «битву». Грабители, даже имея очевидный перевес в численности и вооружении, убедившись в серьезности намерений несостоявшейся жертвы, предпочли не лезть под выстрелы, а отступить.

А владелец ружья (его у него, кстати, отобрали сотрудники российской милиции после прихода в Грозный федеральных сил) выжил и спас свою семью.

После Хасавюртовского «мира» на территории, приграничные с Чечней, оказавшейся в полной власти бандитов и религиозных экстремистов, обрушился настоящий вал криминальной экспансии. Небольшие, но хорошо вооруженные банды переходили административные границы со Ставропольем, Дагестаном и Северной Осетией, захватывали заложников, угоняли автотранспорт, сельхозтехнику, скот, грабили дома. Выставленная в приграничье цепь взводных опорных пунктов внутренних войск ситуацию особенно не улучшила. Ночью «вованы» садились в глухую оборону, практически защищая сами себя. У местной милиции просто не было сил прикрыть опасные направления. Так, например, в Правобережном РОВД Северной Осетии в 1997 году было всего лишь 120 сотрудников. Ситуацию спасали отряды самообороны и казаки, вооруженные в том числе и охотничьими карабинами. Они охраняли периметр приграничных населенных пунктов, выставляли секреты на наиболее вероятных путях проникновения бандгрупп. Кроме того, по рокадным дорогам постоянно перемещались мобильные группы на внедорожниках, патрулируя территорию и находясь в готовности прийти на помощь секретам. Эти меры позволили значительно обезопасить приграничные районы.

Сегодня, слава Богу, «святые девяностые» позади, и геноцид, и этнические чистки больше не грозят населению. Однако и в наше мирное время оружие подчас оказывается настоящим спасательным кругом. Достаточно вспомнить события в Сагре, когда всего три ружья помогли людям остановить вооруженную банду из шести десятков боевиков, ехавших громить их поселок. Или инцидент на Депутатской улице в Екатеринбурге, происшедший в 2016 году, когда трое вооруженных жителей сумели отразить нападение 30 бандитов, приехавших их «убивать».
Автор: Борис Джерелиевский


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Комментарии 15

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  1. cth;fyn (Андрей) Сегодня, 05:24
    В США есть город где преступлений пресеченных вооруженными гражданами больше чем полицией, к сожалению не помню название городка, но может кто вспомнит.
    cth;fyn
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 05:46
      Цитата: cth;fyn
      может кто вспомнит.

      Фергюсон ?
      Дедкастарый
      1. ALEA IACTA EST (Дмитрий) Сегодня, 09:06
        Как раз там полиция сработала на твердую "пятерку".
        ALEA IACTA EST
  2. Ольгович (Андрей) Сегодня, 05:33
    отношение к любому гражданину, имеющему оружие на законных основаниях, как к латентному преступнику.

    Простая математика говорит о том, что чем меньше оружия на руках, тем меньше выстрелов.

    Ю.Осетию и Абхазию спасли не двухстволки, а русские войска: никогда еще двухстволка не остановила автомат и танк.
    Ольгович
    1. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 06:18
      Дело не в простой или сложной математике! Вопрос куда более глубокий и многогранный.
      К слову, большое количество фактов травматизма при обращении с оружием в ВС и правоохранительных органах обусловленно низкой культурой населения. Эту проблему необходимо искоренять. А как ее решить если не имея доступа к оружию люди приходя в армию просто не осознают его опасность. До сих пор в полиции служат люди которые боятся свой табельный ПМ?!!! Более того не во всех отделах даже тиры есть.
      Как решать проблему я к сожалению не знаю, но минимально ее разрешать просто необходимо. Например через спорт. Упростить процедуру получения разрешения для спортивных винтовок под "мелкашечный патрон", предоставить возможность создавать спортивные клубы и сообщества (при их обязательстве вести спортивные секции).
      К защитникам идеи ограничения оборота оружия скажу только одно - купить ствол не проблема. Сам ради любопытства в свое время погуглил и удивился. Путем закладок, курьеров и др. махинаций вопрос решается легко.
      Котище
      1. Ольгович (Андрей) Сегодня, 08:01
        Цитата: Котище
        К слову, большое количество фактов травматизма при обращении с оружием в ВС и правоохранительных органах обусловленно низкой культурой населения.

        Вы представляете, во сколько РАЗ вырастет этот травматизм в гражданской среде, если даже в специализированных условиях армии он есть?
        Цитата: Котище
        создавать спортивные клубы и сообщества

        Это-да.
        Ольгович
        1. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 09:33
          Ольгович, как по Вашему среди казаков был высок процент травматизма от оружия? А может казаки никогда не занимались мирным трудом,а воевали все время
          Монархист
      2. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 09:25
        Котище, позвольте Вас по шерстке погладить: Вы верно подметили,что У нас низкая культура обращения с оружием, а как её выработать без доступа к оружию? С равным успехом можно воспитывать культуру чтения книг, а книги народу не давать
        Монархист
    2. Владимирец (Евгений) Сегодня, 08:34
      Цитата: Ольгович
      Простая математика говорит о том, что чем меньше оружия на руках, тем меньше выстрелов.

      Чем меньше автомобилей, тем меньше ДТП, чем меньше самолетов, тем меньше авиакатастроф, чем меньше кухонных ножей, тем меньше бытовухи и так далее... yes Железная логика.
      Владимирец
    3. Hlavaty (Владимир Главатый) Сегодня, 10:56
      Цитата: Ольгович
      Простая математика говорит о том, что чем меньше оружия на руках, тем меньше выстрелов.

      Попытка "упростить" жизнь, а уж тем более подчинить её "простой математике" - либо глупость, которую надуло в уши телевизором, либо подлость - хорошо описанная в данной статье.
      Если вы уж такой "математик", то тогда количество оружия надо соотносить не с количеством выстрелов, а с количеством преступлений на той же территории. И в преступлений связанных не только убийством, а всех! Потому как при изнасиловании далеко не всегда жертва погибает. А при бандитских и хулиганских нападениях жертва часто тоже не погибает, а становится инвалидом.
      А решать за кого-то: имеет он право себя оборонять или не имеет, как-то "не демократично" no
      Ужесточать правила надо не для нормальных людей, а для бандитов!
      Надо четко прописать в уголовном кодексе, что является угрозой на которую нормальный человек может отвечать "по полной программе". Например, если к вам подошел человек и начал угрожать ножом, то вы имеете право стрелять на поражение. Если дверь в вашу квартиру начали ломать, то вы имеете право открывать стрельбу прямо через дверь. И так далее.
      Надо убрать требование "соизмеримости самозащиты". Во-первых, чаще всего, невозможно её "соизмерить" прямо в момент нападения. А во-вторых, любое нападение должно получать максимальный ответ. Только так можно воспитать "зверьков" не желающих принимать человеческие законы. Либо существенно уменьшить их поголовье.
      Hlavaty
    4. Комментарий был удален.
  3. МРоманович (Михаил) Сегодня, 08:17
    Цитата: Ольгович
    Ю.Осетию и Абхазию спасли не двухстволки, а русские войска: никогда еще двухстволка не остановила автомат и танк.

    Может остановить если автомат и танк у грузин, тем более бегство грузин от меньших сил никого давно не удивляет.
    МРоманович
  4. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 08:31
    Власти, причем любые, всегда были и будут против вооружения народа, прекрасно понимая, что вооруженный народ -это уже далеко не послушное, безоружное "стадо", которое можно загонять в любое "нужное" стойло. Поэтому властью будут придумываться любые ограничивающие владение оружием меры, под любыми "благовидными" предлогами.
    Monster_Fat
  5. ALEA IACTA EST (Дмитрий) Сегодня, 09:19
    Оружию - быть, но быть не у всех. Претендент на статус "человека с ружьем" должен удовлетворять определенным требованиям, соблюдение которых должно жестко и "де-факто", а не "де-юре", контролироваться государством. Помимо этого, не следует позволять владеть оружием некоторым категориям жителей России вроде любителей переоформления недвижимости.
    ALEA IACTA EST
  6. К.А.С (Костя) Сегодня, 11:07
    Противники оружия, должен вас разочаровать! Будет либерализация оружия так как нашим производителям для развития нужны деньги, много денег! Государство много не даст, где их брать? Ответ очевиден! У граждан!
    К.А.С
  7. Sma11 (Aleks) Сегодня, 11:42
    Цитата: Вырождение сознания? - Vladimir 5
    Короткоствол опасен тем , что выстреленную пулю обратно не воротишь, как бы этого потом не желал. Короткоствол требует ответственности и осторожности, ибо потерять контроль при разных ситуациях и применить,- секунды. Кто по службе носил короткоствол, знает облегчение, когда запирается в сейф, ибо это ответственность и причина возможных последствий на всю жизнь. Верно подмечено, взамен годится холодное оружие под бытовыми предметами: отвёртки, молотки, стаместки, тяжёлые замки на верёвке и прочее для защиты, ибо нож или ствол суды на сегодня воспринимают, даже при защите, отрицательно... Но первый и главный приём самбо, как тренер учил,- 200 метров с препятствиями, ибо опасные ситуации нужно обходить, если надо, и убегать, это не трусость, это тактика, ибо лезть на рожон в проигрышной ситуации незачем...Вот дома объязательно гладкоствол в шкафу, ибо это уже последнея крепость, которую не сдают... Живём во времена перекройки морали и общества, мути много, короткоствол не спасёт,. а усугубит состояние общества, законно вооружив в первую очередь преступный слой...

    Цитата: Вырождение сознания? - raw174
    Властьимущие они не родились с портфелем, а прошли долгий путь к креслу (в основной своей массе). Оружие они имеют не для обороны или нападения, это - символ силы и мужского начала. Владелец боевого ствола, с точки зрения психологии, по умолчанию сильнее безоружного, он альфа самец. Так что все эти наградные стволы - символизм.
    Сейчас на руках много оружия (я сам охотник и с 18 лет имею оружие) и что то нет вооруженной толпы ломящейся к губеру, более того, наш Дубровский приезжал в деревню, без охраны ходил вообще, только с секретарями... Нечего власти бояться, нет протестных настроений в обществе.

    Цитата: Вырождение сознания? - Begemot
    Аргументы апологетов легализации КС несостоятельны. Вооруженного народа боится власть - вы это серьезно? Десяток "представителей народа" с пистолетами, если придется схлестнуться, я из своего карабина еще до сближения на пистолетный выстрел уложу, СВД - пусть и слегка облегченный - это не страшнее ПМ по их мнению?? У меня такая "игрушка" лежит в сейфе, и еще 4 ствола полегче, и государство меня не боится, официально разрешает и хранить и носить. И Что за мудрость такая сгинуть за то что чтобы у него отобрали оружие и гордиться этим - вот совсем дурость. Мало , видимо, историй как уродцы из травмата людей убивают за место на стоянке. Слишком простое решение вопроса безопасности не может быть верным. Право на насилие принадлежит государству, вот с него и надо спрашивать за то что гуляют преступники по улицам и не особо боятся совершать злодеяния, это,понятно , труднее, проще купить ствол по мощнее и отстреливать всех , кто тебе не понравился, кого ты сам счел преступником, так получается. А если ошибся или не в того попал случайно? или мне, любимому простительно, я же не нарочно, я как лучше хотел. А то еще такой же борцун за короткоствол, услышав стрельбу, выбежал из подворотни у видит, как поборник легализации стреляет , кругом люди, а он палит очередями в дамочку с ребенком, выхватывает свой парабелум и в затылок ему пару пуль, а он в предсмертных судорогах успеваете сказать: у нее пояс шахида и бомба в рюкзаке у ребенка. Обидно, да. Только ни тому ни другому это не поможет.

    Это основные аргументы противников КС. Не надо народу оружия, низ-зя, ой-ой-ой, беспредел придет. Они все аргументируют тем, что гладкоствол разрешили и хватит, и будет вам счастье. Вот у меня есть дробовик (СКС, СВД и далее в меру фантазии). Я всех завалю, кто сунется ко мне. Молодцы! А что делать женщинам? А что делать старикам? А что делать детям (это уже утрировано)? В проходном дворе? В темном переулке? На тропинке от станции? В вечернем парке? В общаге? Ждать когда прискачет лыцарь с дробовиком в руках и защитит их? Ага Щас? Вы заранее лишаете их права на защиту своей жизни, своего достоинства. Или еще раз скажите, что это обязанности государства. Так где было это государство в нацреспубликах в 90-е (республики Средней Азии и Кавказа). Где это государство в межнациональных конфликтах? Отгородилось ст.282УК. Ах да есть еще ФЗ № 119 (20.08.2004). Как обычно. Защиты (Денег) нет, но вы держитесь Наше государство не может обеспечить защиту своих граждан, но и пресекает все возможности сделать это им самим. “God made every man different; Sam Colt made them equal.
    Sma11
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