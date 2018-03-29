19:01 29 марта
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"Ростех" впервые показал на зарубежной выставке АСУ "Андромеда-Д"

Холдинг "Росэлектроника" представил мобильные компоненты комплексной автоматизированной системы управления (АСУ) воздушно-десантными войсками "Андромеда-Д" на Международной выставке вооружения и оборонных технологий «АрмХайтек-2018», которая проходит 29-31 марта в Ереване (Армения), сообщается в пресс-релизе, поступившем в адрес "Военного Обозрения"

"Ростех" впервые показал на зарубежной выставке АСУ "Андромеда-Д"


В пресс-службе "Ростеха" заявили, что на зарубежных выставках данная система демонстрируются впервые.


Там отметили, что «Андромеда-Д» обеспечивает управление частями и подразделениями сил специальных операций, а также взаимодействие с другими войсковыми формированиями в боевых условиях. Система охватывает все звенья управления - от командования войсками до боевой машины десанта и отдельного военнослужащего, обеспечивая различные виды защищенной связи, включая высокоскоростной Ethernet и видеоконференцсвязь.

Модернизированная АСУ серийно поставляется воздушно-десантным войскам России с 2015 года. Система является мобильной и может быть оперативно развернута в местах проведения специальных операций, даже в неподготовленной местности
- сообщили в "Ростехе"

Зарубежным экспертам в Армении будет продемонстрирован типовой модуль полевых командных пунктов, предназначенный для должностных лиц различных звеньев управления, в том числе оперативного командования, объединения, руководства силами специальных операций. Также будут представлены комплексные аппаратные связи, предназначенные для организации сети обмена данными в составе полевых мобильных узлов связи
- добавили в пресс-службе госкорпорации.

Использованы фотографии: Пресс-служба Госкорпорации Ростех
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Комментарии 31

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:32
    Вот интересно..Ноуты,железо кто произвел?
    210окв
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:38
      Цитата: 210окв
      Вот интересно..Ноуты,железо кто произвел?

      И из чего? Лучше не знать...а то расстраиваться не хочется. Даже процессоры "Байкал" на Тайване производим, а ведь именно их используем в подобной технике.
      И еще, что "убило", обилие проводов.... Ну уж можно было и беспроводную "периферию" использовать
      svp67
      1. KCA Сегодня, 16:50
        А процессоры Intel, AMD, не говоря о прочих, где производятся? Неужто в США?
        KCA
        1. Mestny (Сергей) Сегодня, 16:52
          А там используются именно они?
          Mestny
          1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 16:56
            Цитата: Mestny
            А там используются именно они?

            http://www.ts.ru/sm7020t.html
            Лопатов
            1. c-t Petrov Сегодня, 17:05
              .7. В изделии установлен производительный энергосберегающий (мобильный) процессор Intel Core 2 Duo с тактовой частотой 2.26 или 2.53 ГГц.


              прошел по ссылке и опечален. Ну ничего, МЦСТ не сидит на месте

              C 2008 по 2018 год скорость российских процессоров увеличилась в 10 000 раз


              ждём 20-й год

              c-t Petrov
              1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 17:14
                Цитата: c-t Petrov
                .7. В изделии установлен производительный энергосберегающий (мобильный) процессор Intel Core 2 Duo с тактовой частотой 2.26 или 2.53 ГГц.


                прошел по ссылке и опечален. Ну ничего, МЦСТ не сидит на месте

                C 2008 по 2018 год скорость российских процессоров увеличилась в 10 000 раз


                ждём 20-й год


                высокоэффективное изделие 10-и летней давности.
                современные камушки далеко вперед шагнули по энергоэффективности и мощности what
                Deadушка
        2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:56
          Тут дело в другом..Этот самый процессор,да и не только его заштатники и у себя смогут произвести ежели что.А мы-нет.
          Цитата: KCA
          А процессоры Intel, AMD, не говоря о прочих, где производятся? Неужто в США?
          210окв
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:58
            Цитата: 210окв
            Этот самый процессор,да и не только его заштатники и у себя смогут произвести ежели что.А мы-нет.

            А почему не можем? Можем, просто производителю это НЕ ВЫГОДНО, дорого.
            svp67
          2. Николай Грек (Николай) Сегодня, 18:00
            Цитата: 210окв
            заштатники и у себя смогут произвести ежели что

            recourse recourse ну и почему же не производят у себя??? what what wassat wassat laughing laughing laughing
            Николай Грек
        3. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:25
          Цитата: KCA
          А процессоры Intel, AMD, не говоря о прочих, где производятся? Неужто в США?

          Извините, но эти процессоры в США почти не используются, у них "Макинтоши" в чести, а там "PowerPC"
          svp67
          1. KCA Сегодня, 17:55
            Вы с 20-м веком не попрощались? С 2005 года Apple Маки собирает на Intel, сейчас на Core и Xeon
            KCA
            1. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:00
              Цитата: KCA
              С 2005 года Apple Маки собирает на Intel, сейчас на Core и Xeon

              Но только не для военных
              svp67
      2. Deadушка (Виталий) Сегодня, 17:11
        Цитата: svp67
        И еще, что "убило", обилие проводов.... Ну уж можно было и беспроводную "периферию" использовать

        Для того, что бы не работало - провод нужно повредить физически... а беспроводку заглушить можно, да и потребляет она больше в разы request
        Deadушка
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:13
          Цитата: Deadушка
          Для того, что бы не работало - провод нужно повредить физически...

          Что у нашего бойца происходит само собой, по ходу действия...
          svp67
          1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 17:16
            нашему бойцу только дай чего нибудь беспроводное... сразу будет пытаться к вконтакту подключиться laughing
            Deadушка
      3. 76СССР (Роман) Сегодня, 17:17
        Цитата: svp67
        Ну уж можно было и беспроводную "периферию" использовать

        Провод как-то понадежнее от внешних подавлений.
        76СССР
      4. bulvas (Василий) Сегодня, 17:31
        Цитата: svp67
        И еще, что "убило", обилие проводов.... Ну уж можно было и беспроводную "периферию" использовать


        Ну уж нет
        bulvas
      5. mashinist Сегодня, 18:33
        Беспроводную периферию в условиях войны и использования противником различных средств подавления связи? Вы шо Альберт?
        mashinist
    2. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 16:40
      Да давно пора, последние наши разработки в области той же связи ничуть не уступают зарубежным аналогам. А если брать самый распространенный класс карманный радиостанций тех же Кенвудов ФТ и Матаролл. Мы вполне могли бы и их потеснить. Ведь в современных условиях такая радиостанция есть в наличии почти у каждого бойца. А это тысячи и тысячи в войсках и миллионы по всему миру, а следовательно это потенциальные Миллиарды рублей для нашего Оборонпрома. А сейчас когда курс Доллара играет нашей продукции на руку на внешних рынках, самое время побороться и за наше место под солнцем. И это я назвал только один сегмент, тоже следует делать и для другой нашей военной электроники.
      Мне так кажется.
      RASKAT
    3. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 18:36
      Россия естественно
      Beltasir Matyagu
  2. seregatara1969 (Сергей Таранущенко) Сегодня, 16:32
    сильная штукенция!
    seregatara1969
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:33
    Просто показали, или предлогают купить у нас?? belay
    Геркулесыч
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:39
      Цитата: Геркулесыч
      Просто показали, или предлогают купить у нас??

      А каков смысл демонстрировать, если продавать не хотим... Конечно для продажи
      svp67
  4. Spook (Дмитрий) Сегодня, 16:55
    Всегда хотелось узнать как оно работает, не в железе а организационно ? бизнес процесс так сказать как организован, кто выдает информацию, кто и как обрабатывает, какие даются указания ?
    Spook
    1. Чёрная вода (Александр) Сегодня, 18:12
      КШУ (командно штабные учения).
      Чёрная вода
  5. tchoni (Евгений) Сегодня, 16:57
    За что всегда "любил" нашу армию, так это за то, что на каждый род войск у нас свой тип вооружения и они между собой не дружат. Вот зачем делать отдельную АСУ для ВДВ, если нужно делать единую и унифицированную?!
    tchoni
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 17:10
      Цитата: tchoni
      и они между собой не дружат.

      Эти новые - дружат. Для ВДВ компактный вариант.
      Серый брат
  6. КОМандирДИВана Сегодня, 17:08
    Цитата: RASKAT
    Да давно пора, последние наши разработки в области той же связи ничуть не уступают зарубежным аналогам. А если брать самый распространенный класс карманный радиостанций тех же Кенвудов ФТ и Матаролл. Мы вполне могли бы и их потеснить. Ведь в современных условиях такая радиостанция есть в наличии почти у каждого бойца. А это тысячи и тысячи в войсках и миллионы по всему миру, а следовательно это потенциальные Миллиарды рублей для нашего Оборонпрома. А сейчас когда курс Доллара играет нашей продукции на руку на внешних рынках, самое время побороться и за наше место под солнцем. И это я назвал только один сегмент, тоже следует делать и для другой нашей военной электроники.
    Мне так кажется.

    С китайскими вариантами тяжело будет конкурировпть на рынке те же баофенги и наши это понимают
    КОМандирДИВана
  7. Sadko88 (Старший) Сегодня, 17:10
    Откуда нам знать сколько ещё сюрпризов припрятано у МО РФ. Научились не только держать язык за зубами, но и более того делать всё, что бы зарубежные партнёры расслабились во всех отрослях и направлениях. Англосаксы не просто так спохватились. Впервые не они контролируют ситуацию
    Sadko88
  8. Аскет (Станислав) Сегодня, 17:48
    Кассиопея -Д уже на подходе на базе Ракушки
    Аскет
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