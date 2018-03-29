"Ростех" впервые показал на зарубежной выставке АСУ "Андромеда-Д"

Модернизированная АСУ серийно поставляется воздушно-десантным войскам России с 2015 года. Система является мобильной и может быть оперативно развернута в местах проведения специальных операций, даже в неподготовленной местности

Зарубежным экспертам в Армении будет продемонстрирован типовой модуль полевых командных пунктов, предназначенный для должностных лиц различных звеньев управления, в том числе оперативного командования, объединения, руководства силами специальных операций. Также будут представлены комплексные аппаратные связи, предназначенные для организации сети обмена данными в составе полевых мобильных узлов связи

Холдинг "Росэлектроника" представил мобильные компоненты комплексной автоматизированной системы управления (АСУ) воздушно-десантными войсками "Андромеда-Д" на Международной выставке вооружения и оборонных технологий «АрмХайтек-2018», которая проходит 29-31 марта в Ереване (Армения), сообщается в пресс-релизе, поступившем в адрес "Военного Обозрения"В пресс-службе "Ростеха" заявили, что на зарубежных выставках данная система демонстрируются впервые.Там отметили, что «Андромеда-Д» обеспечивает управление частями и подразделениями сил специальных операций, а также взаимодействие с другими войсковыми формированиями в боевых условиях. Система охватывает все звенья управления - от командования войсками до боевой машины десанта и отдельного военнослужащего, обеспечивая различные виды защищенной связи, включая высокоскоростной Ethernet и видеоконференцсвязь.- сообщили в "Ростехе"- добавили в пресс-службе госкорпорации.