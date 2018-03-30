Посольство США? Нет, вокзальный напёрсточник!

На днях посольство США в России выкинуло очередной фортель: не допустило к собеседованию для получения виз членов российской сборной по борьбе. Борцы хотели лететь за океан на грядущий Кубок мира. Турнир должен состояться с 5 по 9 апреля в американском городке Айова-Сити. Но наши борцы туда, судя по всему, уже не попадут. Мотивация у посольских стандартная: ввиду острой нехватки персонала не успеваем обслуживать всех желающих выехать в США. А возникла оная нехватка исключительно из-за того, что русские, видишь ли, выслали в свое время целый батальон работников посольства США – в ответ на принятые американцами меры. «Решение о том, каких сотрудников сокращать в рамках введения паритета, принимали не мы, а Вашингтон», – так прокомментировала эту «отмазку» пресс-секретарь МИДа Мария Захарова. И добавила, что США попросту решили воспрепятствовать участию российских спортсменов в Кубке.С одной стороны – полный нонсенс. С другой – все предельно логично. Подкладка у этого решения очевидна, и белые нитки торчат из него пучками. Американцы прекрасно отдают себе отчет в том, что русские едут в Америку не просто побеждать. Они едут рвать американцев на борцовских коврах, как бульдог салфетку. И рвать их будут на глазах у ошеломленной публики. И за этим публичным позором будет наблюдать вся Америка. Надо сказать, что у «мерикатосов» есть все основания для опасения – сборная у нас золотая. Туда попали борцы, прошедшие сито жесточайших отборочных состязаний. Что ни имя – то легенда.На всех Кубках мира у россиян был только один реальный соперник – сборная Ирана, мировая кузница борцов-вольников. Далеко не всегда на этих турнирах россиянам сопутствовала удача. В последний раз наша сборная взяла Кубок семь лет назад, в 2011 году. После этого чемпионами стабильно становились иранцы. Но «бортануть» вместе с Россией и Иран американцы посчитали чрезмерным. Тогда тенденциозность была бы слишком очевидной. К тому же тут им улыбнулась удача – Иран «по внутренним причинам» отказался участвовать в соревнованиях. Один из самых сильных и опасных соперников, претендент на первое место, добровольно ушел с ковра. Дорога к победе для россиян оказалось расчищенной. После чего призрак публичного и позорного поражения возник перед американцами с пугающей очевидностью. Вот и пустили в ход последний аргумент – ушли в полное «отрицалово», как принято было говорить в 90-е.Хотя справедливости ради надо признать, что у американцев тоже есть серьезные и перспективные борцы. Сборная США ежегодно посещает проходящий в России Мемориал Ярыгина. На последнем из них восходящая звезда вольной борьбы американец Кайл Снайдер единогласным решением судей был признан лучшим борцом турнира. Этот титул дался ему большой кровью, и Снайдер, несмотря на внешнюю невозмутимость, не смог сдержать захлестнувших его эмоций.Вообще, Снайдер – культовая фигура среди американских спортсменов. Во-первых, он – белый. В стране, где практически во всех видах спорта (в том числе и в борьбе) однозначно доминируют чернокожие, это «играет рояль». Американские белые (особенно на юге) были бы совсем не прочь лишить черных последней площадки доминирования. Что Снайдер и сделал. До сего дня во всех своих схватках под рев белой публики он виртуозно отправлял именитых черных борцов «в одну калитку». Что ни выход на ковер против очередного лилового исполина – то триумф белого человека. Во-вторых, Кайл на ковре откровенно, по-хорошему храбр и обладает устойчивой психикой. Он, в отличие от своих коллег по цеху, не испытывает ни малейшего страха перед лучшими и именитыми борцами мира, в том числе – перед российскими кавказцами. Последние привыкли одним своим внешним видом нагонять жути на соперников. Со Снайдером этот номер не прошел ни разу. Он на равных бился с мощными дагестанцами, чеченцами, осетинами и прочими свирепыми абреками с гор, которые до него сносили своих соперников с ковра могучим ураганом. В-третьих, он просто красив, прекрасно сложен и очень нравится американским женщинам. Завидный жених, настоящий Тарзан борцовского ковра. В-четвертых, он в некотором роде живое и зримое воплощение американской мечты. В России Красавчик Кайл всегда был желанным гостем. И российские спортсмены всегда отдавали ему должное за виртуозную технику в схватках и неистовую волю к победе. «Американские спортсмены – наши братья по ковру, и это недоразумение ни в коем случае не повлияет на наши братские отношения в дальнейшем», – заявил в ответ на американский посольский фортель председатель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.Американское «отрицалово» – это удар не только по нашей сборной (она-то как раз его переживет), но и по спорту в целом. Ну, американцам не привыкать. Для них спорт – давно уже часть внешней политики. А она, как известно, в их исполнении – дело чаще всего грязное, и в ней все средства хороши. И, в отличие от вольной борьбы, в ней нет ни правил, ни морали, ни этики, ни каких-либо запрещенных приемов.На самом деле посольство США своим поступком убило нескольких зайцев. Оно не только накануне Кубка мира устранило с ковра всех российских спортсменов (хотя американские борцы были решительно против этого). Посольские еще и «кинули» российских борцов на деньги. На Кубке мира Россию должны были представлять 18 человек – 14 спортсменов и 4 тренера. Все они до единого аккуратно оплатили консульский сбор – 10 тысяч рублей. Итого в карман «посольским» упало 180 тысяч рублей. Возвращать эти деньги нашим борцам американцы не собираются. Это, кстати, касается не только спортсменов. Десятки тысяч россиян, возжелавших получить так называемую неиммиграционную туристическую визу, за последние несколько месяцев тоже «попали на бабки». Деньги уходят в один конец и исчезают в «сиреневом тумане». Ни визы, ни уплаченных денег. Посольский «кидняк» идет с размахом, массово. На него на сегодняшний день поймались десятки тысяч россиян, неосмотрительно решивших отдохнуть в Штатах. Сумма «кидалова» достигла уже десятков (если не сотен) миллионов рублей. Что ж, «каталам», окопавшимся на Новинском бульваре под звездно-полосатым флагом, хватит теперь не только на сэндвичи, но и на девчонок в ближайшем баре.Хотя на самом деле парадокс: посольство державы, претендующей на мировое господство, ведет себя в России как вокзальный наперсточник 90-х. Оно руководствуется принципом: «твое – мое, а мое – не трожь». Вообще, в 90-е годы в России за такое поведение можно было и канделябром огрести. И даже «обогатиться» пулей в черепной коробке. Даже в те беспутные годы после такого откровенного и дешевого «кидняка» вход шулерам в серьезный бизнес и приличное общество был закрыт. Ну, казалось бы, если не справляетесь с пассажиропотоком (как вы утверждаете) – не берите деньги! Или берите только у тех, кого вы к этому собеседованию уже допустили. Нет же. И деньги берут, и в страну не пускают. Деньгам – добро пожаловать, а вам – нет. Нация Шуриков Балагановых, что с них взять...«Они, оказывается, даже слабее, чем мы о них думали», – так прокомментировал поведение «новинских» Михаил Мамиашвили. Судя по всему, это действительно так. Просто слабые, став богатыми, внезапно решили, что они теперь сильные. Но как только увидели настоящих сильных, сразу пустили в ход весь шулерской арсенал – «разводняк», «кидняк» и «отрицалово». «Чудовищное порождение ненависти побежденных», – так в свое время говорил Черчилль о своих соперниках. Судя по поведению американских посольских, они были побеждены уже изначально – собственными фобиями и предубеждениями.