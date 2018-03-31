Упадок сил у гегемона заметила вся планета



На фотографии: президент США Дональд Трамп агитирует американских налогоплательщиков за свой курс в поддержку «отечественного производителя» (способ вернуть Америке былое экономическое могущество). На карте показаны американские регионы, где будут созданы новые рабочие места благодаря подписанию Белым домом контрактов на поставки оружия Саудовской Аравии На фотографии: президент США Дональд Трамп агитирует американских налогоплательщиков за свой курс в поддержку «отечественного производителя» (способ вернуть Америке былое экономическое могущество). На карте показаны американские регионы, где будут созданы новые рабочие места благодаря подписанию Белым домом контрактов на поставки оружия Саудовской Аравии

Согласно докладу Института международных отношений «Клингендаль» (Гаага), представленному в начале года, принятие на вооружение спорного истребителя JSF является наименее привлекательным сценарием развития голландских ВС. «Клингендаль» сообщает, что F-35 будет востребован только в том случае, если Нидерланды решат принять участие в начальной фазе военного вмешательства в другую страну. Но обычно Нидерланды редко принимают активное участие в таких операциях.

«ВВС США, возможно, вынуждены будут на треть сократить закупки истребителей пятого поколения F-35, если ведомству не удастся найти способы сократить операционные и вспомогательные расходы на 38% в ближайшие 10 лет. Из-за этого из 1 тыс. 776 самолетов, которые должны быть произведены для ВВС США, могут вычесть 590 F-35. Речь идет о том, что США могут столкнуться с серьезными проблемами будущего финансирования поддержания летной годности самолетов. До 2070 года на это могут уйти 1,1 трлн долларов только из бюджета ВВС.