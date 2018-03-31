11:55 31 марта

Упадок сил у гегемона заметила вся планета

США на глазах всего мира теряют былое влияние. Даже ближайшие сателлиты выскальзывают из-под опеки заокеанского гегемона.


На фотографии: президент США Дональд Трамп агитирует американских налогоплательщиков за свой курс в поддержку «отечественного производителя» (способ вернуть Америке былое экономическое могущество). На карте показаны американские регионы, где будут созданы новые рабочие места благодаря подписанию Белым домом контрактов на поставки оружия Саудовской Аравии


В действительности все обстоит далеко не так гламурно, как на парадных снимках. О чем свидетельствуют и факты самых последних дней.


Так, например, сообщается, что США и Польша наконец-то ударили по рукам в вопросе закупки Варшавой американских зенитно-ракетных систем «Патриот». И вроде бы у «работодателя» Трампа есть очередной повод возликовать.

Между тем, если приглядеться к данному событию более внимательно, нетрудно заметить, что особых поводов для эйфории у Вашингтона нет. Дело в том, что его первоначальное предложение сводилось к тому, что полякам, которых в Штатах не без оснований числят среди самых беспрекословных своих сателлитов, было предложено с чисто американской непринужденностью приобрести 4 батареи ЗРК «Пэтриот» за весьма круглую сумму, превышающую 10 миллиардов долларов. Что, кстати примерно в четыре раза дороже, чем аналогичное количество куда более продвинутых российских ЗРК С-400 «Триумф».

Поляки натурально взвыли от такого американского сюрприза и заявили о полной неподъёмности для Польши столь астрономической суммы. Это то, что было озвучено по этому поводу официально. Думаю, что в кулуарах пошли в ход куда более сильные выражения, лейтмотивом которых была глубочайшая обида польских обожателей Америки, которых предмет их любви захотел тупо развести на деньги.

Дело кончилось тем, что в США, видимо, поняли, что зашли слишком далеко и решили срочно отыграть назад. В итоге полякам удалось скостить практически половину этой чудовищной суммы и купить, те же самые 4 батареи за 4, 75 млрд долларов. Пусть и не в «премиум»-комплектации.

Таки образом, даже в случае со своим самым верноподданным союзником, у Вашингтона дельце явно не выгорело. Фактически уполовиненная поляками сумма сделки показала, что нынешние США далеко не такой безраздельный хозяин даже на собственном геополитическом подворье, как это казалось еще совсем недавно.



И это далеко не единственная иллюстрация того, что режим безусловной субординации в Западном мире перестает быть монолитным и дает все больше заметных трещин.

Классический случай такого рода – история с попытками Вашингтона втюхать своим платежеспособным союзникам (но не Польше, разумеется) свои неисправимо проблемные и архисложные истребители Ф-35. Американцы едва ли не впервые в своей истории были вынуждены пойти на беспрецедентный шаг – устроить мировую распродажу своего новейшего образца оружия, который толком не поступил даже на вооружение самих США. Причина вполне очевидна – запредельная дороговизна этого «инновационного» аэроплана, гигантские расходы, уже понесенные США по этой программе, плюс явная неспособность полноценно продолжать оную без зарубежных финансовых вливаний.

Однако и в этом случае, затея американских «великих комбинаторов», похоже, пошла прахом. Большинство потенциальных клиентов США с предельной сдержанностью отреагировало на американские попытки всучить им явно не доведенные до ума и при этом сверхдорогие машины. В итоге самым беспроблемным заказчиком этой техники оказался … Израиль, который не заплатит за неё ни копейки, поскольку Ф-35 поставляются ему в рамках «братской американской помощи». Остальные «покупатели» отделываются от вашингтонских домогательств, соглашаясь, и то – в лучшем случае, купить в два-три раза меньшее количество самолетов, чем первоначально планировали.

Типичный пример – Нидерланды, которые сначала размахнулись аж на 85 Ф-35А, затем сократили их закупку до 37 и продолжают ожесточенную дискуссию по этому поводу.

Согласно докладу Института международных отношений «Клингендаль» (Гаага), представленному в начале года, принятие на вооружение спорного истребителя JSF является наименее привлекательным сценарием развития голландских ВС. «Клингендаль» сообщает, что F-35 будет востребован только в том случае, если Нидерланды решат принять участие в начальной фазе военного вмешательства в другую страну. Но обычно Нидерланды редко принимают активное участие в таких операциях.


Свою верность первоначальным обязательствам по закупке Ф-35 соблюдают пока, разве что, ключевые страны англосаксонского мирового клуба – Великобритания и Австралия, у которых, по определению, не может быть никаких разночтений с Америкой. Тем не менее, министерство обороны Великобритании уже сообщило, что рассматривает возможность серьезного сокращения плана закупок этих машин. А соседняя Канада и вовсе отказалась от этой сомнительной роскоши, отделавшись от настырных янки перечислением в общую казну проекта, ради сохранения своего символического членства в «клубе любителей Ф-35», жалких 30 миллионов долларов в год.

Интересна ситуация с Турцией, которую американцы, в порядке наказания этой страны за приобретение российских ЗРК С-400, вознамерились было исключить из программы производства и поставок Ф-35. Однако ничего у них из этого не вышло. Как выяснилось, турки производят один из важных компонентов для этой машины. И, в случае их вывода, на оставшихся партнеров, прежде всего на США, ляжет дополнительное бремя в размере, как минимум, 12 миллиардов долларов. Для нынешней Америки это, похоже, уже неподъемная сумма. Поэтому тамошний госдеп поспешил сбавить полемические обороты и практически перестал шантажировать Турцию непоставкой Ф-35.

Однако это вряд ли поможет США перевооружить свою боевую авиацию. Как стало известно накануне, в Штатах не исключают обвального сокращения своих амбиций в части строительства флота Ф-35. Вот что пишет по этому поводу американское агентство «Блумберг»:

«ВВС США, возможно, вынуждены будут на треть сократить закупки истребителей пятого поколения F-35, если ведомству не удастся найти способы сократить операционные и вспомогательные расходы на 38% в ближайшие 10 лет. Из-за этого из 1 тыс. 776 самолетов, которые должны быть произведены для ВВС США, могут вычесть 590 F-35. Речь идет о том, что США могут столкнуться с серьезными проблемами будущего финансирования поддержания летной годности самолетов. До 2070 года на это могут уйти 1,1 трлн долларов только из бюджета ВВС.


Таким образом, налицо весьма удручающая для США мировая тенденция. Без поддержки своих зарубежных союзников и вассалов, Штаты уже не тянут даже ключевые программы переоснащения своих вооруженных сил. Военная промышленность США во все большей степени попадает в зависимость от наличия, или отсутствия иностранных заказов. А союзники, в свою очередь, вполне отдают себе в отчет в сокращающихся возможностях «мирового гегемона» и, пользуясь этой возможностью, начинают все более настойчиво домогаться от США выгодных для себя условий дальнейшего сотрудничества.

И, надо признать, не без успеха. Что подтверждается и польской покупкой за половину первоначальной цены американских ЗРК «Пэтриот». И фактическим крахом международной программы истребителя нового поколения, на которую в Вашингтоне возлагали столько надежд, а в результате пришли к тому, что сегодня не могут перевооружить даже собственные ВВС.

По сути, противостояние ранее безусловной американской мировой гегемонии нарастает уже не только со стороны таких традиционных оппонентов США, как Китай и Россия, но и внутри самого Запада. Где сами американские союзники начинают все больше осознавать необратимое ослабление своего патрона и спешат воспользоваться им для того, чтобы перетянуть одеяло на себя.
Автор: Юрий Селиванов


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Комментарии 32

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  1. Mavrikiy Сегодня, 05:42
    Даааа..... Картина маслом. Свинья в 100 кг пытается наестся из блюдечка.
    Мир оказался не достаточно велик для США.
    Mavrikiy
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 05:59
      ВВС США, возможно, вынуждены будут на треть сократить закупки истребителей пятого поколения F-35,

      И чем сша, собираются восполнять естественную убыль своего ВВС. Самолеты вырабатывают ресурс, и если сократить производство F-35, придется возвращаться к F-15-16, F/A-18
      Chertt
      1. free_flier Сегодня, 10:46
        Миг 35 начнут закупать
        free_flier
    2. изя топ (Андрей) Сегодня, 06:57
      Цитата: Mavrikiy
      Мир оказался не достаточно велик для США.

      им нужен мир,причем весь.и хотят они только добра,причем чужого...
      изя топ
      1. Borik (Борис) Сегодня, 10:33
        [/quote]Мир оказался не достаточно велик для США.[quote]
        Пущай перебираются на Марс или куда-то за Альфа-Центавру. Там им точно места хватит. А лучший вариант на два метра в землю.
        Borik
    3. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 08:15
      Цитата: Mavrikiy
      Мир оказался не достаточно велик для США.

      Один дракон сдохнет, прийдёт другой, и всё вернётся на круги своя. hi
      Евдоким
    4. Владимирский (Александр) Сегодня, 10:42
      Цитата: Mavrikiy
      Даааа..... Картина маслом. .

      Все путем - напечатают еще зеленых бумажек, раздадут их по земному шарику - и все их проблемы решены...
      Пока доллар - основная мировая валюта, США опасаться нечего.
      Владимирский
  2. Dimy4 (Дмитрий) Сегодня, 06:35
    Цитата: Mavrikiy
    ...Мир оказался не достаточно велик для США.

    Не зря они Луну своей территорией объявили, лунтикам будут там свои вундервафли втюхивать.
    Dimy4
  3. sib.ataman Сегодня, 06:53
    Вот результат воровства чужих технологий, которые потом никак не поддаютя тупым мозгам "людей мира", сбежавшихся в матрасию пожрать хот-догов. Король-то голый! Теперь это заметили и подданые! Теперь жди дворцового переворота с смертоубийсвом!
    sib.ataman
    1. К.А.С (Костя) Сегодня, 08:23
      Про воровство помолчим! Ибо были и есть некоторые страны которые тоже воруют и не стесняются!
      Про тупых людей мира честно говоря не понял? Это про конструкторов и инженеров со всего мира работающ например в силиконовой долине?
      вам не кажется что инженеры разработавший 35 не сильно тупы по сравнению с разработавшими су 57?
      К.А.С
      1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 10:11
        Прекрасные инженеры, но абсолютно бестолковые заказчики. Желание сэкономить путем универсальности потерпело неудачу.
        Сергей985
        1. ctvty ctvtyjd (ctvty ctvtyjd) Сегодня, 10:51
          прекрасные там , где совершенствуется техника КаК в немецком автопроме , или у Росии военная техника , сша жирные коты и хотят , как и прежне , но не получится .Всё , король то ГОЛЫЙ !
          ctvty ctvtyjd
    2. Аскет (Станислав) Сегодня, 10:11
      Цитата: sib.ataman
      результат воровства чужих технологий

      гуляет мнение, что советский физик Уфимцев впоследствии уехавший в США , открытия которого легли в основу американских разработок стелс-самолетов, якобы вполне мог быть «засланным казачком» – подбросил идею, выкачавшую из американского военного бюджета сотни миллиардов долларов, и все впустую. Версия, конечно, интересная, хотя и бездоказательная. А впрочем, чем спецслужбы не шутят... bully
      Аскет
  4. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 07:39
    Очередная "ура-патриотическая статейка про то как США скоро "каюк".... Не до конца раскрыт "грядущий" "отказ от доллара" через китайские "нефтефьючерсы"....
    Monster_Fat
    1. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 07:56
      Цитата: Monster_Fat
      Очередная "ура-патриотическая статейка про то как США скоро "каюк".... Не до конца раскрыт "грядущий" "отказ от доллара" через китайские "нефтефьючерсы"....
      good

      Философия подобных статей - "не надо дёргаться", враги сами "сгинут" от собственной "злости".
      п.с. Судя по обилию масштабных статей "Юрий Селиванов" превращается в "информационный холдинг" wink
      samarin1969
    2. ctvty ctvtyjd (ctvty ctvtyjd) Сегодня, 10:59
      а тебе нравится видимо такая жизнь ,хамства и рэкет со стороны сша ,грабят весь МИР и хотят , чтобы так было вечно .Но нет РОССИЯ так не хочет , и другие единомышленники.
      ctvty ctvtyjd
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:43
    "Паниковский вас продаст, купит и ещё раз продаст... Но уже дороже!" (х/ф "Золотой теленок").
    rotmistr60
  6. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:43
    Я всей душой переживаю за США. В плане производства и продажи F35. Замечательно, если все союзники перевооружатся на эти прекрасные, надежнейшие, не имеющие аналогов в мире самолеты. А все эти никчемные рафали и тайфуны в металлолом, а заводы по их производству не только закрыть, а и снести до основания. Искренне желаю успехов в этом нужном деле!!!!
    Сергей985
  7. alta (Анатолий) Сегодня, 07:50
    Израиль, который не заплатит за неё ни копейки, поскольку Ф-35 поставляются ему в рамках «братской американской помощи». [i][/i]
    Бред, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
    Израиль участвует в изгототовлении и испытании самолета , например, изготавливает крылья самолетов и ставит системы из собственных разработок в области авионики и вооружений.
    Израиль провел в течение года испытания самолета Ф-35 и принял решение увеличить покупку самолетов до 50 штук, но распродать самолеты Ф-16 , которые заменяются этими новыми самолетами.
    Израиль воющая страна и не может себе позволить покупать ,, неисправные,, самолеты.
    Кстати , уже заключен договор о продаже 12 израильских модернизированных самолетов Ф-16 - Хорватии.
    Хорватия заменяет устаревшие самолеты МИГ-21 на Ф-16.
    alta
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 08:17
      Хорошая мина при плохой игре? У Израиля просто другого выбора нет. Все остальное, разговоры в пользу бедных.
      Сергей985
    2. BAI Сегодня, 10:05
      принял решение увеличить покупку самолетов до 50 штук,
      .....
      Израиль воющая страна

      Конечно, для воющей страны 4 миллиарда долларов - не деньги.
      BAI
      1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 10:29
        Кстати, неудобно было спрашивать автора комментария: на кого, или что воет Израиль? И по какому поводу? (или просто опечатка?)
        Сергей985
    3. amr (Мансур) Сегодня, 10:43
      Цитата: alta
      Бред, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

      Вот тут в яблочко! действительно, они Вам самолеты, а вы их испытываете, они вам новые Ф35 и вам приходится продавать (прошу отметить не передавать, а продавать) Ф16....
      Действительно а почему бы не увеличить за даром серию из 35 самолетов, до 50?)))
      amr
    4. free_flier Сегодня, 10:49
      Не страшно, хохлы и F-16 хорватам отремонтируют
      free_flier
  8. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 07:52
    "Без поддержки своих зарубежных союзников и вассалов, Штаты уже не тянут даже ключевые программы переоснащения своих вооруженных сил"...Да Трамп просто экономит и ставит другие государства под военно-технологическую зависимость.
    samarin1969
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 08:14
      Главная задача , на мой взгляд, была полностью перекрыть национальное военное авиастроение у европейцев, путем вовлечение в программу F35. А финансовые вложения гарантировали сбыт. Что, в принципе и удалось. Будут покупать, никуда в конечном счете не денутся.
      Сергей985
  9. ромул (Егор) Сегодня, 08:05
    Люто.. кисель с соловьем рыдают от зависти, признаться подобные опусы принципиально не читаю, но здесь даже какое то извращенное удовольствие получил. Геббельс в аду из котла выпрыгивает..
    ромул
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 09:22
    Меня мучает один вопрос. Если в мире один гегемон, который всех патронирует,то нафига остальным иметь свои армии, да еще и перевооружаться периодически? Пусть гегемон сам вооружается и обеспечивает оборону остальных. Тем более, что США с таким усердием норовят уничтожить национальные государства и захватить мир невнятными административными образованиями типа ЕС или Британского Содружества.
    Altona
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 09:52
      А как заработать ВПК гегемона? Всем союзникам надо побольше вооружаться и почаще перевооружаться.
      Сергей985
  11. Anchonsha (Anchonsha) Сегодня, 10:43
    Ох, как же так, исключительность-то Сарая Обамовича, и клинтоновская, и трамповская отчего то сдувается, остается кровавая, варварская простая американская пустая чванливость, равно как и всемирной мусорки - то бишь мелкобритании вместе с Терезой Мэй.
    Anchonsha
  12. ctvty ctvtyjd (ctvty ctvtyjd) Сегодня, 10:45
    спасибо, как здорово подмечено .Автору , Вам оценка " ОТЛИЧНО ".
    ctvty ctvtyjd
  13. Кент0001 (евгений) Сегодня, 11:07
    Логика автора очевидна, только вот с выводами проблемка. Супер самолет и эпопея с ним и этой программой - не показатель проблем США, тем более с союзниками. Там в отношениях существующую вертикаль еще не скоро отменят. Не надо шапки кидать, надо понять то, что в случае консолидации против нас-США полный хозяин над своими вассалами и им этого достаточно, а зеленых фантиков они еще сколько угодно напечатают, пока нефть за доллары продается. как-то так.
    Кент0001
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