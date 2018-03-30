Возвращайся, панама! К юбилею боевого головного убора

Перебирая принадлежности для рыбной ловли, наткнулся на старую армейскую панаму, которая служила мне верой и правдой в командировках в места, где солнце из друга часто превращается во врага. Простая хлопчатобумажная панама с простой солдатской красной звездочкой.Те, кто свою армейскую молодость провел в Средней Азии, Афганистане и некоторых других регионах, хранят этот армейский раритет дома. Очень уж удобная вещь. И в дождь голову сохранит, и в жару от солнечного удара спасет, и в кармане помещается легко, когда необходимость в головном уборе исчезает.Для большинства даже тех, у кого панама была обычным головным убором, история её началась и закончилась ровно тогда, когда были получены документы об увольнении из рядов СА или ВМФ. А ведь головной убор этот имеет очень интересную историю. Историю, которой в этом году исполняется 80 лет!Именно в марте 1938 года постановлением Совнаркома панама была введена в качестве головного убора для всех категорий военнослужащих, которые проходили военную службу в районах с жарким климатом. Именно для всех категорий, не зависимо от воинского звания и должности.Если посмотреть хронику тех, предвоенных лет, то можно увидеть будущего маршала Жукова в панаме. Правда тогда он был комкором, командовал 1-й армейской группой на Халхин-Голе. Да и в Крыму бойцы и командиры щеголяли именно в панамах. Говорят, были части в Закавказье.Кстати, те панамы малость отличались от наших афганок. А вот армейский форс был таким же. Дело в том, что на панамы распространялся тот же приказ, что и на другие головные уборы.Помните околыш на фуражке? По цвету околыша можно было различать принадлежность военнослужащего к различным родам войск. Разноцветность, которая даже сегодня остается особой армейской традицией.Для довоенных панам был придуман более простой способ идентификации. На "лоб" нашивалась звездочка цвета того рода войск, к которому принадлежал военнослужащий. А уже на эту матерчатую звезду накалывалась металлическая.Было и ещё одно отличие. Правда, это уже отличие технологическое. Появление клеенки привело к замене матерчатого подбородочного ремешка на клеенчатый. А в первых образцах была точно такая же ткань, что и материал собственно панамы.А помните, как выглядели щеголи в Афганистане? Если подбородочный ремешок не продевать обратно в исходное положение, а просто накинуть на края панамы и укрепить на макушке, то… Чем не первый парень на деревне? Куда там всем этим ковбоям и мексиканцам!Опять же, если командир втык сделает, даже при приведении панамы в порядок загнутые края некоторое время оставались. И пусть старшина хоть позеленеет, разыскивая проволоку в полях панамы. Армейский форс…Вообще, для меня странно, что панамы забыли. Все эти кепи и прочие современные головные уборы красивы. Носили кепи офицеры и в Афганистане. Но есть у всей этой красоты один важный недостаток. Уши солдатские!Не какие-то абстрактные уши, а те, что от рождения даны. И обгорают они при солнечной погоде так, что боль отдается в мозгу. Там же недалеко анатомически. Сантиметры.Сегодня наши ССО работают в различных условиях, в том числе и в Сирии. Да и другие военнослужащие тоже. Какой-нибудь техник самолета на аэродроме зачем страдает? Панама избавит от "любви" солнца. Ну не дураки же были советские генералы, когда в 1969 году приняли на вооружение панамы нового образца.Так что отпразднуем юбилей нашей армейской панамы. И те, кто знает этот головной убор лично, и те, кто видел его только по телевизору. Пусть возвращается быстрее.