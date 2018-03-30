17:20 30 марта

Возвращайся, панама! К юбилею боевого головного убора

Возвращайся, панама! К юбилею боевого головного убора


Перебирая принадлежности для рыбной ловли, наткнулся на старую армейскую панаму, которая служила мне верой и правдой в командировках в места, где солнце из друга часто превращается во врага. Простая хлопчатобумажная панама с простой солдатской красной звездочкой.

Те, кто свою армейскую молодость провел в Средней Азии, Афганистане и некоторых других регионах, хранят этот армейский раритет дома. Очень уж удобная вещь. И в дождь голову сохранит, и в жару от солнечного удара спасет, и в кармане помещается легко, когда необходимость в головном уборе исчезает.




Для большинства даже тех, у кого панама была обычным головным убором, история её началась и закончилась ровно тогда, когда были получены документы об увольнении из рядов СА или ВМФ. А ведь головной убор этот имеет очень интересную историю. Историю, которой в этом году исполняется 80 лет!

Именно в марте 1938 года постановлением Совнаркома панама была введена в качестве головного убора для всех категорий военнослужащих, которые проходили военную службу в районах с жарким климатом. Именно для всех категорий, не зависимо от воинского звания и должности.



Если посмотреть хронику тех, предвоенных лет, то можно увидеть будущего маршала Жукова в панаме. Правда тогда он был комкором, командовал 1-й армейской группой на Халхин-Голе. Да и в Крыму бойцы и командиры щеголяли именно в панамах. Говорят, были части в Закавказье.



Кстати, те панамы малость отличались от наших афганок. А вот армейский форс был таким же. Дело в том, что на панамы распространялся тот же приказ, что и на другие головные уборы.

Помните околыш на фуражке? По цвету околыша можно было различать принадлежность военнослужащего к различным родам войск. Разноцветность, которая даже сегодня остается особой армейской традицией.

Для довоенных панам был придуман более простой способ идентификации. На "лоб" нашивалась звездочка цвета того рода войск, к которому принадлежал военнослужащий. А уже на эту матерчатую звезду накалывалась металлическая.



Было и ещё одно отличие. Правда, это уже отличие технологическое. Появление клеенки привело к замене матерчатого подбородочного ремешка на клеенчатый. А в первых образцах была точно такая же ткань, что и материал собственно панамы.

А помните, как выглядели щеголи в Афганистане? Если подбородочный ремешок не продевать обратно в исходное положение, а просто накинуть на края панамы и укрепить на макушке, то… Чем не первый парень на деревне? Куда там всем этим ковбоям и мексиканцам!



Опять же, если командир втык сделает, даже при приведении панамы в порядок загнутые края некоторое время оставались. И пусть старшина хоть позеленеет, разыскивая проволоку в полях панамы. Армейский форс…

Вообще, для меня странно, что панамы забыли. Все эти кепи и прочие современные головные уборы красивы. Носили кепи офицеры и в Афганистане. Но есть у всей этой красоты один важный недостаток. Уши солдатские!

Не какие-то абстрактные уши, а те, что от рождения даны. И обгорают они при солнечной погоде так, что боль отдается в мозгу. Там же недалеко анатомически. Сантиметры.



Сегодня наши ССО работают в различных условиях, в том числе и в Сирии. Да и другие военнослужащие тоже. Какой-нибудь техник самолета на аэродроме зачем страдает? Панама избавит от "любви" солнца. Ну не дураки же были советские генералы, когда в 1969 году приняли на вооружение панамы нового образца.

Так что отпразднуем юбилей нашей армейской панамы. И те, кто знает этот головной убор лично, и те, кто видел его только по телевизору. Пусть возвращается быстрее.
Автор: Александр Ставер


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Комментарии 12

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  1. senima56 (Николай) Сегодня, 15:31
    А панамы никуда и не девались! Они есть в тропическом (летнем) комплекте формы.
    senima56
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 16:15
      мне старая нравилась...брутальная...прос*ал на рыбалке,сорвало ветром -не нашёл,быстро ХБ намокло,сравнялось с водой,...горевал долго,столько лет служила и на тебе...ветер...
      Дедкастарый
      1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 16:26
        Два с лишним года в "панаме" фабрики Ахунбабаева отфигачил, очень удобная вещь!!!
        Анти-Корр.
    2. Челдон (Алексей) Сегодня, 16:48
      Цитата: senima56
      А панамы никуда и не девались! Они есть в тропическом (летнем) комплекте формы.

      Только комично уж выглядят,как детская панамка с тряпочкой сзади для защиты шеи.
      Челдон
  2. василий50 (дмитрий) Сегодня, 15:31
    Спасибо за напоминание. Память молодости.
    василий50
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 16:16
      Цитата: василий50
      Спасибо за напоминание.

      Дима" ДЮК"- модератор ушедший от нас-его был Аватарчик... sad
      Дедкастарый
      1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 16:27
        Цитата: Дедкастарый
        Дима" ДЮК"- модератор ушедший от нас-его был Аватарчик...

        Так точно! У "Холодильника" тоже "панама". soldier
        Анти-Корр.
  3. garnik (Garnik) Сегодня, 16:03
    Очень удобный головной убор. Ни разу не видел на военнослужащих ЮФО последние 10 лет. По внешнему виду панамы можно было определить положение солдата . В шов поля панамы просовывали проволоку и а-ля ковбой.
    garnik
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 16:21
      Цитата: garnik
      В шов поля панамы просовывали проволоку и а-ля ковбой.

      а на ночь-под матрац... для формы. yes
      Дедкастарый
  4. IQ12NHJ21az (Андрей) Сегодня, 16:06
    Спасибо за напоминание про панаму! Я свою профукал куда-то.
    IQ12NHJ21az
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 16:23
      Цитата: IQ12NHJ21az
      Я свою профукал куда-то.
      Дедкастарый
  5. andrej-shironov Сегодня, 16:47
    Александр, панама это вещь! Она ещё долго будет служить людям, как и кирзовые сапоги.
    andrej-shironov
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