Что происходит на румынской АЭС Чернаводэ?

Nuclearelectrica SA объявляет, что 2-й энергоблок АЭС «Чернаводэ» автоматически отключился от Национальной энергосистемы утром 29 марта 2018 года из-за возникновения неисправности в технологической электрической системе обычной подстанции.

Специалисты расследуют дело и проводят необходимую коррекционную работу в соответствии с процедурами, характерными для ядерной промышленности в таких ситуациях.

Из Румынии приходят сообщения о том, что на единственной в стране атомной электростанции Чернаводская (Чернаводэ) произошёл уже второй инцидент за неделю. Сообщается, что на АЭС суммарной мощности 1,4 тыс. МВт остановлен один из двух наличествующих атомных реакторов. Компания Nuclearelectrica, занимающаяся обслуживанием румынской атомной электростанции, сообщает, что реактор сегодня был отключён от энергетической системы в связи с выявленными неполадками.Предыдущий сбой в работе той же АЭС в Румынии произошёл в минувшее воскресенье. Тогда в результате сбоя энергоустановку тоже приходилось отключать от всей системы электрической генерации. И в упомянутой компании заявили, что на станции были проведены ремонтные работы, в результате которых ситуация нормализовалась.Теперь в пресс-службе Nuclearelectrica утверждают, что новые неполадки в работе одного из реакторов никак не связаны с воскресным инцидентом.Генеральный директор объекта Козмин Гита:Заявлено, что радиационный фон на станции остаётся в норме.Для справки: АЭС Чернаводэ была введена в эксплуатацию в декабре 1996 года. Строительство начиналось по советскому проекту в 1980 году. Является крупнейшим объектом электрогенерации в стране.