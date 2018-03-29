18:57 29 марта
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Что происходит на румынской АЭС Чернаводэ?

Из Румынии приходят сообщения о том, что на единственной в стране атомной электростанции Чернаводская (Чернаводэ) произошёл уже второй инцидент за неделю. Сообщается, что на АЭС суммарной мощности 1,4 тыс. МВт остановлен один из двух наличествующих атомных реакторов. Компания Nuclearelectrica, занимающаяся обслуживанием румынской атомной электростанции, сообщает, что реактор сегодня был отключён от энергетической системы в связи с выявленными неполадками.

Предыдущий сбой в работе той же АЭС в Румынии произошёл в минувшее воскресенье. Тогда в результате сбоя энергоустановку тоже приходилось отключать от всей системы электрической генерации. И в упомянутой компании заявили, что на станции были проведены ремонтные работы, в результате которых ситуация нормализовалась.

Теперь в пресс-службе Nuclearelectrica утверждают, что новые неполадки в работе одного из реакторов никак не связаны с воскресным инцидентом.


Что происходит на румынской АЭС Чернаводэ?


Генеральный директор объекта Козмин Гита:
Nuclearelectrica SA объявляет, что 2-й энергоблок АЭС «Чернаводэ» автоматически отключился от Национальной энергосистемы утром 29 марта 2018 года из-за возникновения неисправности в технологической электрической системе обычной подстанции.
Специалисты расследуют дело и проводят необходимую коррекционную работу в соответствии с процедурами, характерными для ядерной промышленности в таких ситуациях.


Заявлено, что радиационный фон на станции остаётся в норме.

Для справки: АЭС Чернаводэ была введена в эксплуатацию в декабре 1996 года. Строительство начиналось по советскому проекту в 1980 году. Является крупнейшим объектом электрогенерации в стране.

Использованы фотографии: www.nuclearelectrica.ro
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Комментарии 26

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:07
    Автоматическая защита сработала?Дальше разберутся.Только без сопливых(советчиков из Вестингауз)На электростанциях эти "инциденты"бывают довольно часто.Сам работал в энергетике правда давно и на ТЭС
    210окв
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:10
      Цитата: 210окв
      Только без сопливых(советчиков из Вестингауз)

      А вот тут очень бы хотелось знать чьи "сборки" они там используют? ТВЭЛ или "Вестингауз"
      svp67
      1. Vard Сегодня, 17:14
        Стация построена канадцами... СССР ни какого отношения к ней не имеет...
        Vard
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:16
          Цитата: Vard
          Стация построена канадцами... СССР ни какого отношения к ней не имеет...

          Почему СССР не имеет отношение к АЭС, которая начинала строится по советскому проекту?
          svp67
          1. Vard Сегодня, 17:17
            Станция была спроектирована канадской государственной компанией Atomic Energy of Canada Limited (AECL) в 1980-ых годах... Возведение станции велось совместно канадской AECL и итальянской Ansaldo Nucleare.
            Vard
            1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:19
              Цитата: Vard
              Посмотрите в интернете... Стацию построили канадцы...

              Спасибо, уже посмотрел. И у меня вопрос к автору ДАННОЙ СТАТЬИ, он то от куда вот это взял?
              Строительство начиналось по советскому проекту в 1980 году.
              svp67
              1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 18:10
                Цитата: svp67
                И у меня вопрос к автору ДАННОЙ СТАТЬИ, он то от куда вот это взял?

                а это не важно... главное, что опять Русские виноваты.
                британское дело живее всех живых.
                Deadушка
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:14
        Останов оборудования(по сообщениям)никак с этим не связаны..Хотя желание есть,и я думаю тут больше заинтересованы за океаном.
        210окв
      3. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:19
        Цитата: svp67
        Цитата: 210окв
        Только без сопливых(советчиков из Вестингауз)

        А вот тут очень бы хотелось знать чьи "сборки" они там используют? ТВЭЛ или "Вестингауз"

        Да понятно что не наши ...Суют туда всякую фигню ,как и на Украине! НАШИ АЭС качественно обслуживать могут , только российские спецы ..Доиграются чую и опять Россию обвинят!
        МИХАН
      4. Piramidon (Степан) Сегодня, 17:57
        Цитата: svp67
        А вот тут очень бы хотелось знать чьи "сборки" они там используют? ТВЭЛ или "Вестингауз"

        Судя по сообщению ни сборки ни сам реактор не имеют отношения к аварии
        2-й энергоблок АЭС «Чернаводэ» автоматически отключился от Национальной энергосистемы утром 29 марта 2018 года из-за возникновения неисправности в технологической электрической системе обычной подстанции.
        Piramidon
    2. dorz (Дмитрий) Сегодня, 17:12
      Здесь даже нечего искать причину.
      dorz
    3. 76СССР (Роман) Сегодня, 17:14
      Цитата: 210окв
      На электростанциях эти "инциденты"бывают довольно часто.Сам работал в энергетике правда давно и на ТЭС

      Ключевое. Все-таки масштаб возможной катастрофы и его последствия весьма различен между АЭС и ТЭС.
      76СССР
  2. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 17:12
    туры по Чернобылю, дешего.
    bogart047
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:51
      В один конец
      Дормидонт
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 17:15
    Как ес не закрыла эту станцию? У вымиратов и болгар закрыли, а тут недоработка, однако! lol
    Геркулесыч
    1. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 17:20
      Цитата: Геркулесыч
      Как ес не закрыла эту станцию? У вымиратов и болгар закрыли, а тут недоработка, однако! lol

      Сейчас точно рявкнут - "Закрыть!!!", тем более если начальный проект с Востока. Повод железобетонный !
      Starover_Z
    2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:24
      Цитата: Геркулесыч
      Как ес не закрыла эту станцию? У вымиратов и болгар закрыли, а тут недоработка, однако! lol

      Румыны не дураки ...И все же придется им наших спецов туда пустить , иначе БУМ!
      МИХАН
    3. тол100в (Игорь) Сегодня, 17:50
      Цитата: Геркулесыч
      Как ес не закрыла эту станцию? У вымиратов и болгар закрыли, а тут недоработка, однако!

      Станция хоть и "западного" происхождения, но в скором времени будет закрыта, под любым надуманным предлогом. "Богатые" на энергию румынцы в ЕС не нужны!
      тол100в
  4. КОМандирДИВана Сегодня, 17:17
    Наверное твэлы вестигаузовские на советских вариантах реакторов брахлят по аналогии с южноукраинской аэс
    КОМандирДИВана
  5. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 17:17
    Совпадают даже названия АЭС,жутковато ...Чернаводэ,Чернобыль..
    HAM
    1. Roma-1977 Сегодня, 17:53
      Более того: и в "Апокалипсисе" упоминаются рядом "звезда Полынь" и "отравленные воды".
      Roma-1977
  6. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 17:36
    ну...Румыны - старые атомщики, разберутся. yes Ну или разбегутся.
    злой партизан
  7. хмурый лис (павел) Сегодня, 18:20
    чье топливо используете а ?я надеюсь у вас ума хватит не делать глупостей.
    хмурый лис
  8. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:21
    Да ладно Вам уже.Румыны всю Европу плиточниками снабдили ,неужели с атомной станцией не справятся?
    wink wink lol
    APASUS
  9. Теренин (Геннадий) Сегодня, 18:39
    Заявлено, что радиационный фон на станции остаётся в норме. Ну, и хорошо. Мы, продолжаем наблюдать с вежливым спокойствием. yes
    Теренин
  10. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:49
    Зачем им столько электроэнергии? Чтобы кукурузу собирать при искусственном освещении ?
    Дормидонт
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