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Баку: российское вооружение, поставляемое в АР, соответствует самым высоким стандартам
Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию ряда СМИ о том, что республика забраковала поставленное Россией вооружение.
Собеседник агентства отметил, что Азербайджан уделяет особое внимание закупкам и приобретению различных видов вооружения в определенных странах-производителях.
По его словам, принятое на вооружение азербайджанской армии новое российское вооружение соответствует повышенным требованиям, предъявляемым к современным системам вооружения, а также значительно усиливает маневренные и огневые возможности подразделений, особенно тех, которые выполняют боевые задачи на передовой.
В последние дни в некоторых зарубежных и отечественных средствах массовой информации муссируются различные слухи о том, что Азербайджан забраковал российское вооружение. Официально заявляем, что подобные сообщения не соответствуют действительности и носят провокационный характер- приводит "Интерфакс" заявление Минобороны республики
Собеседник агентства отметил, что Азербайджан уделяет особое внимание закупкам и приобретению различных видов вооружения в определенных странах-производителях.
Мы тщательно выбираем лучшую, наиболее качественную и эффективную военную продукцию, необходимую для увеличения своего боевого потенциала с целью освобождения оккупированных территорий- заявил представитель ведомства.
По его словам, принятое на вооружение азербайджанской армии новое российское вооружение соответствует повышенным требованиям, предъявляемым к современным системам вооружения, а также значительно усиливает маневренные и огневые возможности подразделений, особенно тех, которые выполняют боевые задачи на передовой.
Использованы фотографии: https://aze.az/
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