19:00 29 марта
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Баку: российское вооружение, поставляемое в АР, соответствует самым высоким стандартам

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию ряда СМИ о том, что республика забраковала поставленное Россией вооружение.

Баку: российское вооружение, поставляемое в АР, соответствует самым высоким стандартам


В последние дни в некоторых зарубежных и отечественных средствах массовой информации муссируются различные слухи о том, что Азербайджан забраковал российское вооружение. Официально заявляем, что подобные сообщения не соответствуют действительности и носят провокационный характер
- приводит "Интерфакс" заявление Минобороны республики


Собеседник агентства отметил, что Азербайджан уделяет особое внимание закупкам и приобретению различных видов вооружения в определенных странах-производителях.

Мы тщательно выбираем лучшую, наиболее качественную и эффективную военную продукцию, необходимую для увеличения своего боевого потенциала с целью освобождения оккупированных территорий
- заявил представитель ведомства.

По его словам, принятое на вооружение азербайджанской армии новое российское вооружение соответствует повышенным требованиям, предъявляемым к современным системам вооружения, а также значительно усиливает маневренные и огневые возможности подразделений, особенно тех, которые выполняют боевые задачи на передовой.

Использованы фотографии: https://aze.az/
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Комментарии 28

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  1. Vard Сегодня, 17:10
    Ну так можем... когда хочем.. Вон даже жигули начали неплохо делать...
    Vard
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:11
      Ещё бы не соответствовали..Про "Жигули"промолчим.quote=Vard]Ну так можем... когда хочем.. Вон даже жигули начали неплохо делать...[/quote]
      210окв
      1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 17:16
        Это хороший ответ Юрию Бараневичу, ушлепку, который разместил свою тупоголовую статью в пшецкой "Белорусской Правде", которая к Белоруссии не имеет никакого отношения...
        Подрезчик
        1. Например Сегодня, 17:17
          Алаверды:
          Бакинские помидоры самые лучшие из заграничных!!! И отвечают самым высоким стандартам!!!!
          Например
        2. Лекс. Сегодня, 18:45
          Ну есть и хартия 97 руковадитель Наталья Родина настоящая фамилия Пук ,тут,бай,онлайнер бай навины бай в Москве белорусский партизан издание как его ещё не закрыли
          Лекс.
    2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:14
      Знаем мы кто вам оружие поставляет и для чего...Даже не мечтайте ,Армения под защитой России была и будет! Наши 100 танков там еще не сгнили ..хе хе ? Можем еще поставить ,для парадов..!
      МИХАН
    3. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 17:43
      Не могли не упомянуть про "оккупированные территории" учитывая российский контекст sad
      Dimontius
      1. Bakht (Bakhtiyar) Сегодня, 17:53
        Можно задать вопрос? Почему оккупированные территории Вы поставили в кавычки?
        Bakht
        1. mgero (Mher) Сегодня, 17:57
          Otvechaju. Poka Amerikosi i Izraeltjani U vas Radari strojat zdes budet vse v kovichkax
          mgero
          1. Bakht (Bakhtiyar) Сегодня, 18:10
            Вопрос был не к Вам. Не было нужды показывать свою некомпетентность.
            Bakht
        2. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 18:10
          потому что это цитата
          Dimontius
          1. Bakht (Bakhtiyar) Сегодня, 18:15
            Понял. Это цитата. И что там непонятного "учитывая российский контекст"?
            Bakht
            1. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 18:24
              мне все понятно, вы спрашиваете. Но если вы так настаиваете, я поясню: Покупая у нас оружие, не обязательно говорить, что вы будете использовать его против нашего союзника.
              Dimontius
              1. Bakht (Bakhtiyar) Сегодня, 18:28
                А против кого его надо использовать? Продавая нам оружие, Вы не знаете, где оно выстрелит?
                Bakht
              2. Bakht (Bakhtiyar) Сегодня, 18:34
                В принципе меня интересовала только Ваша реакция на "оккупированные территории". Итак. Согласованная позиция России, Франции, США - возврат под азербайджанскую юрисдикцию оккупированных районов и статус нагорного Карабаха. Процесс стоит из-за несогласованности последовательности действий. Но сами территории считаются оккупированными без всяких кавычек. Это и есть "российский контекст". Кстати, закрепленный также и резолюциями ООН.
                Тот кто считает Армению союзником будет потом сильно разочарован. Впрочем Азербайджан России тоже не союзник. Но пока у власти в Азербайджане И.Алиев, нож в спину вам никто не воткнет.
                Bakht
    4. taiga2018 (Макар) Сегодня, 17:57
      Цитата: Vard
      Ну так можем... когда хочем..

      осталось отреагировать МО Армении,мол у нас тоже самое лучшее российское оружие и хрен вам,а не "оккупированные территории..."
      taiga2018
    5. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 18:35
      Самые лучшие жигули это Т-90))
      Генерал Песчаных Карьеров
  2. Borik (Борис) Сегодня, 17:11
    Жаба душит звездно полосатых что не их оружие покупают, вот и фейк вбросили.
    Borik
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 17:19
      Вот бы помочь этой жабе, так сказать, поучаствовать в таком нужном для нас деле! !! good
      Геркулесыч
  3. 76СССР (Роман) Сегодня, 17:15
    Вечный антагонизм души и тела... Одни СМИ пукают, другие проветривают последствия пука.
    76СССР
  4. василий50 (дмитрий) Сегодня, 17:16
    Что то как то не совсем понятное. Белорусы в Польше вступились за азербайджанцев, а те вдруг взяли и отказались от посредничества белорусов.
    Англичане показали как возможно от имени государства просто так, по желанию левой пятки, обвинить другую страну в собственном преступлении. Теперь вот образец когда непонятно кто выступает от имени государства находясь в другом государстве на правах бомжа.
    Или Я что то не понял?
    василий50
    1. mgero (Mher) Сегодня, 17:59
      TI vse ponjal,
      mgero
  5. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 17:17
    За правду им спасибо! Лишь бы потом не отказались от своих слов, под давлением сами знаете каких лживых стран (сша и англии! !)! am
    Геркулесыч
  6. x.andvlad (Андрей) Сегодня, 17:28
    Кто бы сомневался. Шавки из ляхии подтвердили свою продажную сущность. После такой топорной работы их гонорары будут, видимо, урезаны.
    x.andvlad
  7. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 17:38
    Эта же шарманка и по Индии. Конкуренты, - они такие...
    Лена Петрова
  8. kenig1 (Павел) Сегодня, 17:38
    Пока прочитаешь комментарии, начинаешь сомневаться, что прочитал. По делу многие писать не в состоянии.
    kenig1
  9. ваняватный Сегодня, 17:48
    чуден мир : хрен знает кто , хрен знает что , со ссылкой хрен знает на кого сказал и забурлило вплоть до официальных опровержений
    ваняватный
  10. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:16
    Не нравиться мне этот материал и не потому что у нас супер вооружение и сбоев не дает,а просто все прекрасно вписывается в травлю России и попытку задушить наш экспорт вооружений! Каждый отказ вооружения ,каждый недолет или поломка разбирается отдельно,разработаны формы общения по этому поводу,а вылить все в СМИ делу не поможешь,а вот причина все обсасывать - как раз есть конечная цель!
    APASUS
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