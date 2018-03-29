Баку: российское вооружение, поставляемое в АР, соответствует самым высоким стандартам

В последние дни в некоторых зарубежных и отечественных средствах массовой информации муссируются различные слухи о том, что Азербайджан забраковал российское вооружение. Официально заявляем, что подобные сообщения не соответствуют действительности и носят провокационный характер

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Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию ряда СМИ о том, что республика забраковала поставленное Россией вооружение.- приводит "Интерфакс" заявление Минобороны республикиСобеседник агентства отметил, что Азербайджан уделяет особое внимание закупкам и приобретению различных видов вооружения в определенных странах-производителях.- заявил представитель ведомства.По его словам, принятое на вооружение азербайджанской армии новое российское вооружение соответствует повышенным требованиям, предъявляемым к современным системам вооружения, а также значительно усиливает маневренные и огневые возможности подразделений, особенно тех, которые выполняют боевые задачи на передовой.