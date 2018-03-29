18:58 29 марта

Соловьев выступил с разгромной речью в Совете Федерации

Известный российский журналист, ведущий популярной общественно-политической передачи на федеральном канале Владимир Соловьев принял приглашение Совета Федерации и выступил с речью в стенах верхней палаты парламента.

Краеугольным камнем в его речи стало трагическое событие в сибирском городе Кемерово, где менее недели назад в пожаре погибли 64 человека, включая более 40 детей. Соловьев обрушился с критикой на местную власть и предложил существенно обновить законодательство, дабы не допустить подобных происшествий в будущем.

Также журналист задался вопросом места России в мире, и отношения этого мира к нашей стране. Соловьев высказал уверенность в том, что России следует кардинально переосмыслить свою внешнюю политику. Для этого, в первую очередь, нам нужно выбрать свой собственный идеологический путь, без оглядки на то, что нам диктуют из-за океана.




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Комментарии 7

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:42
    Выступил, то он выступил и проблемы правильные назвал и осветил, но вот вопрос: "Его кто то УСЛЫШАЛ?"
    svp67
    1. Borik (Борис) Сегодня, 18:31
      А кому там слушать? Большинство сидящих там уже по два десятка лет протирает штаны и менять чего-то в стране не в их интересах.
      Borik
    2. антивирус Сегодня, 18:53
      около 1\2 в речи чудачество.
      нет ИВС или ЕБН- ВВП, есть менталитет народов, разно-векторный и размерный.
      лет 10 назад сказано --страной правит гвардия( про Путина). они и определяют на рабочем уровне как развиваться.
      В тч с учетом возможного развала -объединения,и необходимых к выполнению задач здесь и на период до... года.
      антивирус
  2. ваняватный Сегодня, 17:52
    там же и Е. Я. Сатановский вчера выступил ... надеюсь эти неведомые , именуемые сенаторами, не спали и поняли о чем эти двое говорили
    ваняватный
    1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 18:27
      Цитата: ваняватный
      ам же и Е. Я. Сатановский вчера выступил .

      он там постоянно выступает... толку то
      Deadушка
  3. Mavrikiy Сегодня, 18:08
    1. Угрозы - в наших техногенных катастрофах.
    2. Угрозы - терроризм.
    3. "Всякое преступление имеет финансовый след".
    4. Если в первом случае след (-), то во втором (+).
    5. Результат один - гибнут люди.
    6. Наказание должно быть равнозначно.
    7. Депутатам пора работать по 20 часов. Нужны законы, законы, законы.
    Mavrikiy
  4. Комментарий был удален.
  5. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 18:34
    Кто пустил шута с тв?
    Beltasir Matyagu
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