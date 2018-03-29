Соловьев выступил с разгромной речью в Совете Федерации

Известный российский журналист, ведущий популярной общественно-политической передачи на федеральном канале Владимир Соловьев принял приглашение Совета Федерации и выступил с речью в стенах верхней палаты парламента.



Краеугольным камнем в его речи стало трагическое событие в сибирском городе Кемерово, где менее недели назад в пожаре погибли 64 человека, включая более 40 детей. Соловьев обрушился с критикой на местную власть и предложил существенно обновить законодательство, дабы не допустить подобных происшествий в будущем.



Также журналист задался вопросом места России в мире, и отношения этого мира к нашей стране. Соловьев высказал уверенность в том, что России следует кардинально переосмыслить свою внешнюю политику. Для этого, в первую очередь, нам нужно выбрать свой собственный идеологический путь, без оглядки на то, что нам диктуют из-за океана.











