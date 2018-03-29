МИД РФ потребовал от Украины освободить экипаж "Норда". Не прошло и...

Налицо очередная провокационная выходка украинских властей в отношении граждан России. Применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали просто как сомалийские пираты. Экипаж судна имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря и работал в строгом соответствии с действующими правилами рыболовства.

Лишь спустя 4 суток в министерстве иностранных дел России официально отреагировали на задержание украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна «Норд» с 10-ю членами команды на борту. Напомним, что российское судно было отконвоировано украинскими кораблями береговой охраны в порт Бердянска 25 марта. При этом задержание «Норда» было осуществлено в международных водах.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия требует от Киева немедленного освобождения членов команды рыболовецкого судна и возвращения самого судна законному владельцу. Напомним, что этим владельцем является Керченский рыбколхоз.Мария Захарова на брифинге:Что мешало МИД отреагировать на фактический захват россиян в заложники в день осуществления захвата, мягко говоря, не совсем понятно.Напомним, что ранее УФСБ Республики Крым возбудило уголовное дело по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».