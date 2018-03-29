19:01 29 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

МИД РФ потребовал от Украины освободить экипаж "Норда". Не прошло и...

Лишь спустя 4 суток в министерстве иностранных дел России официально отреагировали на задержание украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна «Норд» с 10-ю членами команды на борту. Напомним, что российское судно было отконвоировано украинскими кораблями береговой охраны в порт Бердянска 25 марта. При этом задержание «Норда» было осуществлено в международных водах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия требует от Киева немедленного освобождения членов команды рыболовецкого судна и возвращения самого судна законному владельцу. Напомним, что этим владельцем является Керченский рыбколхоз.

Мария Захарова на брифинге:
Налицо очередная провокационная выходка украинских властей в отношении граждан России. Применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали просто как сомалийские пираты. Экипаж судна имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря и работал в строгом соответствии с действующими правилами рыболовства.



МИД РФ потребовал от Украины освободить экипаж "Норда". Не прошло и...


Что мешало МИД отреагировать на фактический захват россиян в заложники в день осуществления захвата, мягко говоря, не совсем понятно.
Напомним, что ранее УФСБ Республики Крым возбудило уголовное дело по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».


28

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 77

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 17:46
    А то отключим газ ! Всем .
    ФЕОДОР
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 17:47
      Цитата: ФЕОДОР
      А то отключим газ ! Всем .

      Выслать украинских дипломатов по количеству задержанных моряков, подать в суд.
      Балу
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 17:50
        Цитата: Балу
        Выслать украинских дипломатов по количеству задержанных моряков,

        Это ничего не даст. Здесь нужны жесткие меры. Как ведут себя страны, граничащие с США? Или тихо, или получают блокаду/военный ответ. Может, США торгуют со странами, захватывающими их суда, проводящими диверсии на их территории? Ничего подобного, к примеру США постоянно пытаются шатать Венесуэллу, реализовать там майдан. Экономические меры тоже есть. Это не поставка лопастей для Ми-24 в армейскую авиацию Украины. В США бы за такие поставки должностные лица отправились бы в федеральную тюрьму. США опустили уровень жизни в Венесуэлле до нищеты, а Россия за десятки лет вливала в Украину сотни миллиардов, в обмен на отсутствие русского языка в государственных и бандеризацию. К тому же, Венесуэлла не выходила из состава США. Что бы они сделали с Техасом или Калифорнией, попробуй они отделиться и сидеть на трубе - мне страшно представить.
        Аристарх Людвигович
        1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 17:59
          А где были наши сторожевые корабли? Почему не пришли на помощь? Авиация наконец! - Дали бы предупредительный залп.
          СРЦ П-15
          1. свободный (Андрей) Сегодня, 18:11
            Цитата: СРЦ П-15
            А где были наши сторожевые корабли? Почему не пришли на помощь? Авиация наконец! - Дали бы предупредительный залп.

            При Союзе такое было бы не возможно,о таком боялись даже подумать.
            свободный
            1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 18:20
              СРЦ П-15 А где были наши сторожевые корабли? Почему не пришли на помощь? Авиация наконец! - Дали бы предупредительный залп.

              Видимо не ставят такую задачу. Это же не захват буровой установки. К примеру весна 2016-го. Очередная попытка ВМСУ в лице учебного катера "Смела" U541 "проверить документы" у персонала + группы российского спецназа, находящихся на Тех Самых буровых установках «Черноморнефтегаза» В-312 и В-319, заканчивается появлением на сцене Того Самого МРК "Мираж". Следствием чего становится победоносное отступление "Смелы" в сторону Одессы...
              Аристарх Людвигович
            2. Сергей Корягин (Сергей Корягин) Сегодня, 18:27
              При союзе было еще хуже!
              Сергей Корягин
              1. Мур (Андрей) Сегодня, 18:53
                Цитата: Сергей Корягин
                При союзе было еще хуже!

                РК"Йорктаун", ЭМ"Керон", "СКР-6", "Беззаветный", 12.02.1988г - что-нибудь из этих слов и цифр говорит, или просто набросить дерьмеца забежали?
                Мур
            3. Михаил28 (Михаил28) Сегодня, 18:35
              При Союзе... А фильму "Пираты двадцатого века" о чём был снят?
              Только среди советских моряков были Вельяминов, Еременко, они себя в обиду не давали, могли защитить себя в любой ситуации.
              Михаил28
            4. Serg65 (Сергей) Сегодня, 18:44
              Цитата: свободный
              При Союзе такое было бы не возможно,о таком боялись даже подумать.

              Вы знали эту проблему при Союзе?
              Serg65
          2. Serg65 (Сергей) Сегодня, 18:43
            Цитата: СРЦ П-15
            А где были наши сторожевые корабли?

            А рыбак был захвачен в терводах России? Или за каждым рыбаком должен ходить сторожевик?
            выход тут только один. определяется район промысла и этот район должен охраняться боевым кораблём РФ.
            Serg65
      2. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:51
        Цитата: Балу
        Выслать украинских дипломатов по количеству задержанных моряков, подать в суд.

        Есть еще один способ, но наши вряд ли на него пойдут...Украинцы, еще со времен развала СССР рыбачат у нас на Дальнем Востоке...
        svp67
        1. himRa (Rahim) Сегодня, 17:54
          Цитата: svp67
          Есть еще один способ

          good тоже думаю,(уверен)что при желании наши могут наступить на ,,мозоль,, неприемлемо больно wassat
          himRa
        2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 18:28
          Цитата: svp67
          Цитата: Балу
          Выслать украинских дипломатов по количеству задержанных моряков, подать в суд.

          Есть еще один способ, но наши вряд ли на него пойдут...Украинцы, еще со времен развала СССР рыбачат у нас на Дальнем Востоке...

          Значит отменить безвиз, кроме беженцев с ЛДНР. А каждый въезжающий, как в Польше, должен на границе громко заявить: Бандера и Шухевич-предатели и палачи Украины, и подписать письменное об этом заявление. lol
          Балу
      3. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:58
        Что мешало МИД отреагировать на фактический захват россиян в заложники в день осуществления захвата, мягко говоря, не совсем понятно.

        Так на это и было рассчитано, что Россия начнет "озабоченность" проявлять..
        Я бы вообще бы запретил на "наших СМИ" даже упоминания Украины и их визга и провокаций..
        Помнится во время второй чеченской , резко все стихло в СМИ "наших и ненаши" ..Только сухие факты коротко ...Пусть в интернете визжат и в падучей бьются ! Думаю это и с Украиной сработало бы ! Нас постоянно разводят на оправдания и и всякие "озабоченности" ..Пора начинать работать мужики по восстановлению Великой России! И не обращать внимания на лай всяких шавок и провокаторов....Караван идет в правильном направлении!!!
        Вот такие дела в танковых войсках.. soldier
        МИХАН
      4. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:14
        Нет!Поступить по хамски!Арестовать их всех.И плевать на дипломатию!
        Цитата: Балу
        Цитата: ФЕОДОР
        А то отключим газ ! Всем .

        Выслать украинских дипломатов по количеству задержанных моряков, подать в суд.
        210окв
        1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 18:40
          Цитата: 210окв
          Арестовать их всех.И плевать на дипломатию!

          Виртуально?
          Анти-Корр.
      5. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 18:24
        Цитата: Балу
        Цитата: ФЕОДОР
        А то отключим газ ! Всем .

        Выслать украинских дипломатов по количеству задержанных моряков, подать в суд.

        Нужно группе кораблей ВМС РФ подойти вплотную к порту, где удерживается судно и отправить одного или двух грачонков, под прикрытием ВМС. В противном случае захватить порт и город и обменять на экипаж.
        лаврентий павлович
        1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 18:48
          Цитата: лаврентий павлович
          Нужно группе кораблей ВМС РФ подойти вплотную к порту, где удерживается судно и отправить одного или двух грачонков, под прикрытием ВМС. В противном случае захватить порт и город и обменять на экипаж.

          А Вы Коллега,радикал!Можно ,конечно и мариупольский и бердянский порты блокировать или ввести запрет на проход через Керченский пролив, но это не наши методы, у нас Захарова и Лавров есть, а ещё посол на окраине и сурков с медведчуком-супер переговорщики.Ничего страшного имперцы,всё наладится, у нас отличная внешняя политика,сейчас и за внутреннюю возьмёмся.
          Анти-Корр.
      6. красноярск Сегодня, 18:31
        Цитата: Балу
        Цитата: ФЕОДОР
        А то отключим газ ! Всем .

        Выслать украинских дипломатов по количеству задержанных моряков, подать в суд.

        Нет и еще раз - нет!
        Вот когда понадобилась бы ЧВК. Вернее ССО закамуфлированное под ЧВК. Ворвались бы в порт, асвободили экипаж и судно. По ходу дела уничтожив катера погран службы укропов. И попробуй докопайся - колхоз нанял ЧВК для возврата своей собственности и своих работников.
        красноярск
        1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 18:36
          Цитата: красноярск
          Вот когда понадобилась бы ЧВК. Вернее ССО закамуфлированное под ЧВК. Ворвались бы в порт, асвободили экипаж и судно. По ходу дела уничтожив катера погран службы укропов. И попробуй докопайся - колхоз нанял ЧВК для возврата своей собственности и своих работников.

          Вот именно. ЧОП выполнил свои обязательства соответственно контракту. angry
          Балу
        2. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 18:49
          Цитата: красноярск
          Вот когда понадобилась бы ЧВК. Вернее ССО закамуфлированное под ЧВК. Ворвались бы в порт, асвободили экипаж и судно. По ходу дела уничтожив катера погран службы укропов.

          А ещё захватили бы куев wassat
          Анти-Корр.
      7. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:37
        Это результат того, что оставили за укроиной Мариуполь и Бердянск, не дали в 14ом году отобрать их республикам! И подобное с нашими сейнерами и траулерами будет теперь "в порядке вещей " , к сожалению.
        Геркулесыч
        1. красноярск Сегодня, 18:59
          Цитата: Геркулесыч
          Это результат того, что оставили за укроиной Мариуполь и Бердянск, не дали в 14ом году отобрать их республикам! И подобное с нашими сейнерами и траулерами будет теперь "в порядке вещей " , к сожалению.

          Нет! Если дать жесткий ответ по первому случаю. А Россия как всегда мямлит. И дело тут не в Бердянске и Мариуполе. Дело в беззубости России.
          Конечно, к каждому сейнеру охрану не приставишь. Но если уж так случилось надо было проводить военную операцию по освобождению. Уверен, мировое сообщество не осудило бы. А взяв "в плен" катера погран службы укропов, Россия отбила бы у укропов всякое желание повторять подобное.
          красноярск
    2. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 17:50
      ой ладно, чего мы там кому отключим? уже который год мордой по асфальту возят, а наш МИД все более и более озабоченным становится
      Sauron80
      1. cariperpaint Сегодня, 18:05
        а что МИД делать должен? их работа в том и состоит. говорить и высказывать.
        cariperpaint
      2. Borik (Борис) Сегодня, 18:05
        Вот именно, что только озаботились, а ведь четыре дня прошло. Думали помурыжат денёк другой и отпустят. Надо было в первый же день начинать грозить всеми карами и в тот же день два-три их шаланды захватывать а потом уже обмен производить.
        Borik
    3. Kars (Запорожье) Сегодня, 17:51
      Тут вариант только один.такой же как с пограничниками.ловит украинское судно..браконьер..и меняет.
      Kars
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:55
        Цитата: Kars
        Тут вариант только один.такой же как с пограничниками.ловит украинское судно..браконьер..и меняет.

        Заметьте...не мы это предложили.... hi
        svp67
        1. Kars (Запорожье) Сегодня, 18:08
          Пользуйтесь)
          Kars
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:19
            Цитата: Kars
            Пользуйтесь)

            Примем к сведению...
            svp67
  2. Терский (Виктор) Сегодня, 17:46
    Не,,, no , не права известная поговорка -"Пока гром не грянет мужик не перекрестится." Гром грянул 25- го, крестится начали 29- го.
    Терский
    1. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 17:49
      Тогда пожар случился ! Всё внимание было , на кто виноват , и что делать !
      ФЕОДОР
      1. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 17:51
        МИД тоже пожаром занимался?
        Sauron80
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:57
          Цитата: Sauron80
          МИД тоже пожаром занимался?

          МИД считал "высланных" дипломатов. К слову, тут новое ЧаПэ... Прямой акт "агрессии" России против Англии.
          Самолет авиакомпании «Россия» наехал на сотрудника наземной службы в лондонском аэропорту.
          Ожидаю новых санкций и очередных высланных дипломатов....
          svp67
          1. himRa (Rahim) Сегодня, 18:06
            Цитата: svp67
            Ожидаю новых санкций и очередных высланных дипломатов....

            С удовольствием читаю Ваши посты,коллега...
            Цитата: svp67
            Самолет авиакомпании «Россия» наехал на сотрудника наземной службы в лондонском аэропорту.

            Ну уж сцанкциями не отделаемся,как минимум потребуют.....
            оплатить больничный этому ротозею! laughing
            himRa
            1. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:09
              Цитата: himRa
              Ну уж санкциями не отделаемся,как минимум потребуют.....
              оплатить больничный этому ротозею!

              И главное не понятно ЗА ЧТО? Инцидент то произошел в момент буксировки и к слову, самолет то тоже поврежден. Так, что не мешает с компании, осуществлявшей буксировку потребовать деньги на ремонт.
              А вообще англичане спецы классные...что бы это понять достаточно посмотреть это, и от куда этот "ротозей" взялся, "Новичка" перенюхал...
              svp67
          2. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 18:35
            Цитата: svp67
            Ожидаю новых санкций и очередных высланных дипломатов...

            Уже. Грузины проснулись, посла высылают. crying
            мордвин 3
            1. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:43
              Цитата: мордвин 3
              Уже. Грузины проснулись, посла высылают.

              Нет у них нашего посла, как и их у нас... Они советника при швейцарском посольстве высылают, того который осуществлял дипломатический контакт между РФ и Грузиий
              svp67
              1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 18:50
                Ага, попутал. Ну и ладно, пусть радуются.
                мордвин 3
      2. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 17:55
        Цитата: ФЕОДОР
        Тогда пожар случился ! Всё внимание было , на кто виноват , и что делать !

        Слабая отговорка. Дипломатия к пожару никаким боком.
        мордвин 3
    2. himRa (Rahim) Сегодня, 17:56
      Цитата: Терский
      Не,,,, не права известная поговорка

      Вирус эстонцев? belay
      himRa
      1. Терский (Виктор) Сегодня, 17:57
        Цитата: himRa
        Вирус эстонцев?

        request Словесная диарея?
        Терский
        1. himRa (Rahim) Сегодня, 18:01
          Цитата: Терский
          Словесная диарея?

          Опять еврейская привычка отвечать вопросом на вопрос laughing рекомендую почитать мои посты smile
          И кстати пословицу поставили под сомнение именно вы
          himRa
          1. Терский (Виктор) Сегодня, 18:07
            Цитата: himRa
            Опять еврейская привычка отвечать вопросом на вопрос

            Ага, yes , я офицерская дочь, пишу из Израиля , и здесь не все так однозначно,
            . Только вот что-то ни как не вспомню что бы я где то кому то отвечал вопросом на вопрос. Не напомните?
            Цитата: himRa
            рекомендую почитать мои посты

            А если найду то что противоречит правилам ВО?
            Цитата: himRa
            И кстати пословицу поставили под сомнение именно вы
            И что? Это причина для тролинга?
            Терский
            1. himRa (Rahim) Сегодня, 18:19
              Цитата: Терский
              А если найду то что противоречит правилам ВО?

              Угрожаешь?тебе было указано на мою позицию а она в моих постах
              далее фразу можешь дофантазировать сам...
              Цитата: Терский
              что? Это причина для тролинга?

              Сам то понял что сказал!?где тут троллинг?как я понимаю с твоей стороны была шутка не по теме..
              На грубость нарываешься не смотря на свое высокое звание....
              himRa
              1. Терский (Виктор) Сегодня, 18:26
                Цитата: himRa
                Угрожаешь?

                Упаси Господь, Вы же сами попросили пройтись по Вашим комментариям.
                Цитата: himRa
                Сам то понял что сказал!?г

                Мы давно на ты?
                Цитата: himRa
                На грубость нарываешься не смотря на свое высокое звание....

                Звание в данном случае не причем, а вот грубость Вы уже себе позволили.
                Терский
                1. himRa (Rahim) Сегодня, 18:42
                  Цитата: Терский
                  вот грубость Вы уже себе позволили.

                  Надо сказать что и вы позволили себе грубость...в ответ на шутку
                  Думаю надо прекратить ,,,меряца,, пиписьками и принести друг другу извинения hi
                  himRa
            2. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:21
              Цитата: Терский
              я офицерская дочь, пишу из Израиля , и здесь не все так однозначно,

              Вот когда все тайное становится явным....
              svp67
    3. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 18:58
      Цитата: Терский
      Гром грянул 25- го, крестится начали 29- го.

      Не до этого было, все на Кемерово переключились....
      Анти-Корр.
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:50
    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия требует от Киева немедленного освобождения членов команды рыболовецкого судна и возвращения самого судна законному владельцу
    Вообще то такие слова должны быть подкреплены "дипломатической нотой"
    svp67
  4. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 17:51
    Неужели в наш МИД наняли эстонца в секретари?((
    Архивариус Вася
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:22
      Цитата: Архивариус Вася
      Неужели в наш МИД наняли эстонца в секретари?((

      Нет, там слишком много секретарей и бюрократии...
      svp67
  5. проходящий (Андрей) Сегодня, 17:51
    Внешнюю политику у нас называют -"реактивной", т.к . мы только реагируем. Но, 4 суток просто на реакцию? Это перебор. По моему это растерянность.
    проходящий
  6. prapor75m (андрей) Сегодня, 17:53
    беззубая у нас власть какая то , все что то ждут , тянут , может отдать "руль" Шойгу с Герасимовым wink
    prapor75m
  7. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 17:54
    Где операция неопознанных людей в порту Бердянска ? Или они даже с оборзевшими хунтятами стесняются так действовать ? Ну тогда и получим : капитан сядет надолго , корыто конфискуют , а команду депортируют ( и то хорошо , если так...)Где закрытие всей прилегающей акватории для плавания ( в первую очередь для крупных судов в украинские порты ) ? Чего стесняются ? Хуже чем есть , если и будет , то не намного...
    КВУ-НСвД
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 18:30
      Уже экипажами, на обмен своих бендеровцев, захватывают. Посудину не вернут, нужно со временем топить её с новым экипажем.
      ul_vitalii
  8. taiga2018 (Макар) Сегодня, 17:54
    может и правда пора Лаврову на покой,реакция уже не та...
    taiga2018
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 17:57
      Цитата: taiga2018
      может и правда пора Лаврову на покой,реакция уже не та...

      Не верю, что моряки Норда не подали сигнал куда следует. Почему не прислали вертушку? Не понимаю. Просто зависнуть над бандерлогами уже отвалили бы.
      Балу
  9. Грац (Грац) Сегодня, 17:56
    Цитата: Kars
    Тут вариант только один.такой же как с пограничниками.ловит украинское судно..браконьер..и меняет.

    не браконьера, а надо арестовать судно одного из их олигархов, дорогое судно с дорогим грузом
    Грац
  10. Аскет (Станислав) Сегодня, 17:57
    Нужно закрыть украинским судам Керченский пролив, либо потопить украинский катер за нарушение гос.границы и акты пиратства, экипаж интернировать на территории РФ.
    Сначала, конечно, предупредить, а если не дойдет, показательно уничтожить 1-2 украинских катера залезающих в российские воды или пытающихся нападать на российский корабль или судно.
    А это всё бла -бла, давно пора всех на место ставить, Россия никому ничего не должна
    Аскет
    1. Громобой Сегодня, 18:34
      Цитата: Аскет
      Нужно закрыть украинским судам Керченский пролив

      Конечно,это первое,что хочется,вдарить посильнее.Сил для этого у нас достаточно.Но такие действия будут иметь некоторые осложнения.А именно,какое-то время назад американский адмирал озвучивал интерес НАТО укрепить зону своего присутствия в Чёрном море и распространить на море Азовское.Силовые действия против украинских ВМС станут отличным катализатором и фоном для удовлетворения таких амбиций.Можем заполучить их ВМБ в Одессе и авиабазу под Киевом и чёрт знает что под Харьковом.Такое ощущение,что они только этого и добиваются в последнее время...
      А людей наших всё равно надо вызволять(+ принять меры,чтобы впредь таких неприятностей не было).И делать это придётся как и в прошлые разы---дипломатическим путём(конечно не без задействования наших спецслужб),око за око.Вспомним как вызволяли?Меняли,уверен,что на всю катушку сейчас идёт работа по выявлению таких целей для обмена.
      Громобой
      1. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 18:51
        В целом согласен. Но все таки получается что мы меняем простых работяг/ моряков на настоящих шпионов/ диверсантов/ террорюг... совсем не равнозначный обмен. Как то компенсировать бы это надо.
        Архивариус Вася
  11. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 18:02
    Может, пора объявить некоторую часть Чёрного моря опасной для мореходства по причине пиратства и топить любое укропокорыто как пирата?

    Шутка. Но злая.
    Стройбат запаса
  12. ishkovam (марина) Сегодня, 18:06
    Какие мидовцы толерантные! За наш счет только! Каково этим людям среди укро-нацистов??? Сегодня рыбаков наших по ТВ показали - жаль ребят...явно им не радостно....
    ishkovam
  13. Копчёный (Денис) Сегодня, 18:08
    Походу войдёт в историю нашего МИДа.
    Копчёный
  14. tchoni (Евгений) Сегодня, 18:09
    А что мешает сгонять в Бердянск БДК с батальоном морпехов в сопровождении пары МРК?
    tchoni
  15. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:12
    МИД это понято,они глобальные проблемы решают. Но вот куда подевались наши военные моряки,куда смотрели все пограничные войска,на супер Рапторах .Или опять очередной фейк для галочки,они у нас есть, но ужас какие секретные .
    APASUS
  16. ODERVIT (Андрей Николаевич) Сегодня, 18:13
    Понятно, реагировать надо. Но выступлю в защиту МИДа. Со всем миром проблемы, а тут ещё и бывшие братья на рисовались. Главное, что отреагировали. А не братьябольше на коленях приползут, как и их предки.
    ODERVIT
  17. Rakti-Kali Сегодня, 18:13
    Что мешало МИД отреагировать на фактический захват россиян в заложники в день осуществления захвата

    Например, проверка документов судна, документов разрешающих промысел, установление фактического местоположения судна на момент задержания, и прочих обстоятельств инцидента. Или российский МИД должен уподобиться британскому руководству и начинать истерически верещать до того как поймёт что же произошло?
    Но если украинские погранцы ещё где залезут в терводы РФ или прицепятся к российскому судну в свободных водах - топить и поднимать сигнал "следую своим курсом".
    Rakti-Kali
  18. Житель Урала Сегодня, 18:17
    ...МИД требует от Киева...
    Интересно, а если те откажутся, то что?...
    Как то все это уже далеко закатилось...
    Надеюсь, четкий план действий имеется, да такой, чтобы в следующий раз как огня боялись к нашим судам приближаться
    Житель Урала
  19. 1536 (Евгений) Сегодня, 18:24
    Страусиная политика. Скоро узнаем много интересного, когда начнут говорить действующие лица последних скандалов. Потому, видимо, МИД и молчит.
    1536
  20. jetfors_84 Сегодня, 18:28
    Ну и реакция! Четверо суток что бы выдавить из себя требование об освобождении? Полный пи..ц
    jetfors_84
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 18:38
      Цитата: jetfors_84
      Ну и реакция! Четверо суток что бы выдавить из себя требование об освобождении? Полный пи..ц

      Я подумал, а как бы ответили американцы? Демонстрациями протеста, нотами? Или просто отбомбили бы порт и администрацию Бердянска вместе со зданием СБУ?
      Балу
      1. Ищущий (александр) Сегодня, 18:50
        Зачем сразу же бомбить.Морской блокады вполне бы хватило.
        Ищущий
  21. Machete Сегодня, 18:46
    Крейсер в порт пригнать и увесть корабль.
    Думаете, кто-то ему помешает?
    Machete
  22. Ищущий (александр) Сегодня, 18:46
    Россияне !!!Вам не обидно за РФ.???
    Ищущий
Картина дня