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МИД РФ потребовал от Украины освободить экипаж "Норда". Не прошло и...
Лишь спустя 4 суток в министерстве иностранных дел России официально отреагировали на задержание украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна «Норд» с 10-ю членами команды на борту. Напомним, что российское судно было отконвоировано украинскими кораблями береговой охраны в порт Бердянска 25 марта. При этом задержание «Норда» было осуществлено в международных водах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия требует от Киева немедленного освобождения членов команды рыболовецкого судна и возвращения самого судна законному владельцу. Напомним, что этим владельцем является Керченский рыбколхоз.
Мария Захарова на брифинге:
Что мешало МИД отреагировать на фактический захват россиян в заложники в день осуществления захвата, мягко говоря, не совсем понятно.
Напомним, что ранее УФСБ Республики Крым возбудило уголовное дело по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия требует от Киева немедленного освобождения членов команды рыболовецкого судна и возвращения самого судна законному владельцу. Напомним, что этим владельцем является Керченский рыбколхоз.
Мария Захарова на брифинге:
Налицо очередная провокационная выходка украинских властей в отношении граждан России. Применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали просто как сомалийские пираты. Экипаж судна имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря и работал в строгом соответствии с действующими правилами рыболовства.
Что мешало МИД отреагировать на фактический захват россиян в заложники в день осуществления захвата, мягко говоря, не совсем понятно.
Напомним, что ранее УФСБ Республики Крым возбудило уголовное дело по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».
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