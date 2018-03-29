18:57 29 марта
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Береговые РК "Бал" и "Берег" ЧФ уничтожили отряд кораблей условного противника

Противокорабельные комплексы "Бал" и "Берег" берегового ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота (ЧФ) в ходе учений выполнили стрельбу по морской цели, имитирующей отряд кораблей условного противника, сообщил представитель ЧФ капитан третьего ранга Алексей Рулев.

Береговые РК "Бал" и "Берег" ЧФ уничтожили отряд кораблей условного противника


В соответствии с планом боевой подготовки дивизионы мобильного берегового противокорабельного комплекса "Бал" и самоходных артиллерийских комплексов "Берег" из состава ракетно-артиллерийского соединения ЧФ отработали практические задачи и выполнили стрельбы по морской цели — отряду кораблей условного противника
— сказал Рулев.


По его информации, в ходе учений ракетных войск и артиллерии ЧФ на Кавказском побережье расчеты самоходных артиллерийских комплексов "Берег" развернули противокорабельную артиллерию на позиции, подготовили комплексы к стрельбе и провели артиллерийские стрельбы по морской цели. Расчеты противокорабельного комплекса "Бал" совершили марш в назначенные районы, привели комплексы к бою, выполнили поиск цели и провели электронные (без фактической стрельбы) пуски ракет по обнаруженной морской цели.

Рулев отметил, что уничтоженные корабли условного агрессора имитировали специальные корабельные щиты-мишени.



Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 10

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  1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 18:02
    КРЫМ это непотопляемый наш авианосец-ракетоносец..! Там столько всего скрыто в катакомбах ...
    Россия погибнет, а Крым будет держать оборону (не дай Бог конечно!)
    МИХАН
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:06
      Цитата: МИХАН
      КРЫМ это непотопляемый наш авианосец..!

      Да кто ж спорит, но в этот раз "авианосец" был "Кавказ"
      По его информации, в ходе учений ракетных войск и артиллерии ЧФ на Кавказском побережье расчеты самоходных артиллерийских комплексов "Берег" развернули противокорабельную артиллерию на позиции, подготовили комплексы к стрельбе и провели артиллерийские стрельбы по морской цели.
      svp67
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 18:08
        Да нет, надо уже начинать говорить: уничтожили потенциального противника.
        Пусть привыкают. smile
        ul_vitalii
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:18
          Цитата: ul_vitalii
          Да нет, надо уже начинать говорить: уничтожили потенциального противника.
          Пусть привыкают.

          Ну тогда уж : "ВЕРОЯТНОГО противника"
          svp67
      2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 18:19
        Цитата: svp67
        Цитата: МИХАН
        КРЫМ это непотопляемый наш авианосец..!

        Да кто ж спорит, но в этот раз "авианосец" был "Кавказ"
        По его информации, в ходе учений ракетных войск и артиллерии ЧФ на Кавказском побережье расчеты самоходных артиллерийских комплексов "Берег" развернули противокорабельную артиллерию на позиции, подготовили комплексы к стрельбе и провели артиллерийские стрельбы по морской цели.

        Ну корректировщики были все же в Крыму! хе хе
        МИХАН
  2. Deadушка (Виталий) Сегодня, 18:05
    Береговые РК "Бал" и "Берег" ЧФ уничтожили отряд кораблей противника

    так солиднее звучит winked
    Deadушка
  3. tchoni (Евгений) Сегодня, 18:13
    А че условного то противника? Вон, веся бердянская гавань к их услугам)
    tchoni
  4. Аскет (Станислав) Сегодня, 18:22
    САУ Берег мощный зверь 130 калибр 72выстр.\мин дальность 23 км прикрывает как раз мертвую зону Бал или Бастион
    Аскет
  5. san4es Сегодня, 18:30
    РК "Бал" и "Берег" ЧФ уничтожили отряд кораблей условного противника

    san4es
  6. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:39
    Вот пусть настоящие а Бердянске и Мариуполе укроинские лоханки поперетопят!
    Геркулесыч
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