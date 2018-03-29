Береговые РК "Бал" и "Берег" ЧФ уничтожили отряд кораблей условного противника

В соответствии с планом боевой подготовки дивизионы мобильного берегового противокорабельного комплекса "Бал" и самоходных артиллерийских комплексов "Берег" из состава ракетно-артиллерийского соединения ЧФ отработали практические задачи и выполнили стрельбы по морской цели — отряду кораблей условного противника

Противокорабельные комплексы "Бал" и "Берег" берегового ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота (ЧФ) в ходе учений выполнили стрельбу по морской цели, имитирующей отряд кораблей условного противника, сообщил представитель ЧФ капитан третьего ранга Алексей Рулев.— сказал Рулев.По его информации, в ходе учений ракетных войск и артиллерии ЧФ на Кавказском побережье расчеты самоходных артиллерийских комплексов "Берег" развернули противокорабельную артиллерию на позиции, подготовили комплексы к стрельбе и провели артиллерийские стрельбы по морской цели. Расчеты противокорабельного комплекса "Бал" совершили марш в назначенные районы, привели комплексы к бою, выполнили поиск цели и провели электронные (без фактической стрельбы) пуски ракет по обнаруженной морской цели.Рулев отметил, что уничтоженные корабли условного агрессора имитировали специальные корабельные щиты-мишени.