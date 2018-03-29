18:58 29 марта
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В военно-морском параде в Петербурге примут участие новейшие корабли

В праздничном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в нынешнем году будут участвовать более сорока боевых кораблей, в том числе и малый ракетный корабль "Ураган", который построили в 2018 году. Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил на коллегии в Минобороны РФ, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

В военно-морском параде в Петербурге примут участие новейшие корабли


В главном военно-морском параде будет участвовать 41 корабль, из них восемнадцать - самых новых. Кроме того, 25 воздушных судов и более четырех тысяч военнослужащих. Генерал армии Сергей Шойгу пообещал, что парад будет красивым и станет незабываемым праздником, привлечет многих зрителей
- сообщили в военном ведомстве.


МРК "Ураган" построен на "Ленинградском судостроительном заводе "Пелла". Спущен на воду 29 июля 2017 года. Это головной корабль проекта 22800, многоцелевой ракетно-артиллерийский корабль малого водоизмещения близкой морской зоны. Относится к кораблям третьего ранга. Его длина - 67 метров, ширина - 11. Автономность плавания - 15 суток. "Ураган" имеет радиолокационное, радиоэлектронное, тактическое ударное вооружение, артиллерийскую установку и зенитную артиллерию.

Использованы фотографии: https://imedinyus.ru/
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Комментарии 6

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  1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 18:34
    Конечно ехидничать будут некоторые "товаищи" и все же Российский флот возрождается!
    МИХАН
    1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 18:40
      Ох Виталий, Каракурт - это хорошо, по сравнению с Буяном М , мореходность получше. Но как-то увязывать «возрождение Флота» с кораблем третьего ранга... и прочими «малышами»... Это конечно - Смело, даже для Тебя! hi
      Охотовед 2
  2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 18:34
    Мы всем кораблям рады, которые на ходу и в полной боевой готовности. smile
    ul_vitalii
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:43
    Жаль, что Аврора не на ходу -как корабль номер один вышла бы своим ходом во главе праздничного ордера! !!
    Геркулесыч
    1. Siegen (Валентин) Сегодня, 18:53


      Помню в 1967 году на празднование 50-летия Великой Октябрьской революции Аврора подошла к мосту возле Зимнего и бабахнула из орудия.
      До сих пор в ушах стоит звон... am
      Siegen
  4. Curious (Victor) Сегодня, 18:49
    Могли и проще написать - на парад выйдет Балтийский флот практически в полном составе.
    Curious
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