В военно-морском параде в Петербурге примут участие новейшие корабли

В главном военно-морском параде будет участвовать 41 корабль, из них восемнадцать - самых новых. Кроме того, 25 воздушных судов и более четырех тысяч военнослужащих. Генерал армии Сергей Шойгу пообещал, что парад будет красивым и станет незабываемым праздником, привлечет многих зрителей

В праздничном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в нынешнем году будут участвовать более сорока боевых кораблей, в том числе и малый ракетный корабль "Ураган", который построили в 2018 году. Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил на коллегии в Минобороны РФ, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.- сообщили в военном ведомстве.МРК "Ураган" построен на "Ленинградском судостроительном заводе "Пелла". Спущен на воду 29 июля 2017 года. Это головной корабль проекта 22800, многоцелевой ракетно-артиллерийский корабль малого водоизмещения близкой морской зоны. Относится к кораблям третьего ранга. Его длина - 67 метров, ширина - 11. Автономность плавания - 15 суток. "Ураган" имеет радиолокационное, радиоэлектронное, тактическое ударное вооружение, артиллерийскую установку и зенитную артиллерию.