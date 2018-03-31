"Упреждающие провокации" России. Есть ли порох в пороховницах?

Сегодня, как никогда ранее, запахло войной. Американцы давно уже полагают, что военное столкновение с Россией вполне возможно, что ранее исключали и мы, и они. А попробовать свои силы они хотят в Сирии путем ударов по правительственным войскам, чем и спровоцируют Россию на военный ответ. Столкновение России и США в Сирии может выглядеть в виде взаимного короткого обмена такими ударами, которые не привели бы к ситуации, когда какая-то из сторон станет ощущать угрозу своему существованию, которая и может стать причиной применения ядерного оружия. При наступлении такой ситуации стороны остановятся, схватятся за телефоны и будут договариваться. Все остальное в виде пропагандистской войны, в которой мы, как всегда, проиграем, будет потом.Ситуация для нас сейчас не самая лучшая, мягко выражаясь. Наши союзники и друзья по СНГ ведут себя несколько странно. Казахстан внезапно сдружился с США, Белоруссия поглядывает по сторонам, не прекращаются "разборки" между Киргизией и Казахстаном, Туркменией и Азербайджаном, Арменией и Азербайджаном. С Грузией давно уже все ясно, Украина объявила Россию агрессором. Не в пример нашему СНГ, хранящему молчание по поводу возвращения в Россию Крыма, Евросоюз поддержал Англию, не требуя никаких доказательств вины России в деле Скрипаля (они безоговорочно поверили психически ненормальной Мэй, что очень смахивает на элементарный сговор). Крепко работают в нашем СНГ американцы, "трудятся" они у нас, но из-за полной тупости наших либералов и непонимания ими русской нации мало что получается, скорее, эффект обратный.Крайне ненадежны наши отношения с Турцией, которая способна подвести нас в любой момент. В частности, из-за постоянно меняющейся турецкой позиции «Газпром» будет утилизировать 700 км газовых труб и насосную станцию, предназначавшихся Турецкому потоку. А что стоят заявления Турции по Крыму!Умны, хитры и ненадежны как партнеры иранцы. Особое место занимает Китай, который и пальцем не пошевелит в трудной для России ситуации, если это может вызвать хоть малейшие издержки для китайских национальных интересов. Правда, Китай в связи с беспардонными действиями Англии по делу Скрипаля, робко выразил свое несогласие с англичанами, давая нам повод рассчитывать на его поддержку. Я уж не говорю об открытой враждебности бывших союзников по ОВД и стран Балтии. Вот и остались мы одни-одинешеньки против всего Запада! Хуже не бывает.А уж как ведет себя Запад! Убежден, что против России выстроили и реализуют вполне определенный план и порядок действий, так сказать, план "Б", после неудавшейся попытки повлиять на выборы президента России.Инкриминируемые России вмешательство в выборы США, Англии, Франции и Германии, дело Скрипаля, а также безобразия с нашими спортсменами суть звенья одной цепи. Не ждите никаких доказательств невиновности России, ОЗХО не пойдет против всех ради России, и в лучшем случае, оставит ситуацию неопределенности, что вполне удовлетворит Запад.ООН также идет на поводу у США, кормясь с руки дядюшки Сэма, да не очень-то ООН и нужна Западу, полностью игнорирующему международное право.Что касается Украины и ее роли в нынешней ситуации, то она вообще стоит "сбоку", на всякий случай, но может и понадобиться, тогда американцы спровоцируют нас на удар по ВСУ, чтобы продолжить начатую против нас агрессию.Утверждение Англии о "химическом нападении" России на нее слишком серьезно. Россия, во-первых, напала на Англию, во-вторых, применила запрещенное оружие. Полагаю, психически ненормальная Мэй находится на той самой "красной" черте, еще полшага — и война. Понятно, что не она придумала эту ситуацию со Скрипалем, помогли США в ответ на сорванные нашими военными попытки американцев ударить по Асаду в ответ на применение им химического оружия — полагаю, неожиданный для нас поворот. Мэй, видимо, пообещали пряник в виде послаблений при выходе из Евросоюза. Вспомните историю начала двух мировых войн — все те же заказные провокации. Значит, война?Не думаю, что надо немедленно хвататься за автомат, по крайней мере, пока. Есть еще малюсенькое окно возможностей. Но ответ в любом случае должен быть крайне жестким, иначе провокации будут продолжаться. Представляется, что Россия могла бы предъявить Англии ультиматум: в течение 24 часов представить всю имеющуюся информацию по применению отравляющих веществ в связи с делом Скрипаля. Непредставление информации должно привести к разрыву с Англией дипломатических отношений (с другими странами, поддержавшими Англию, можно было бы обойтись подчеркнуто мягко, кроме особо одиозных, конечно). Из страны должны быть высланы все некоммерческие, подкармливаемые Англией, организации. Осязаемо и открыто повысить боеготовность ВС РФ, прежде всего, СЯС; направить силы ВКС и ВМФ для боевого дежурства вокруг островов.Важно было бы прекратить всякую торговлю с Англией, в том числе перекрыть им газ. Да, это удар по нашей экономике, но придется платить. Можно было бы потребовать немедленной личной встречи президентов России и США на нейтральной территории, например, в Финляндии. В конце концов можно было бы поднять вопрос о заключении военного союза с Китаем, другими странами Азии.И все-таки дальнейших провокаций со стороны Запада следует ожидать. Нас попробуют ущемить в правах в ООН и его Совете Безопасности. Нас могут отключить от системы SWIFT, пойти на отказ от наших нефти и газа, что ударит по нашему бюджету, как ломом по бошке. Все остальное уже итак в санкциях.Ну а что предпринимает Россия? Пока ничего особенного. Сидим в глухой обороне, защищаемся и оправдываемся, что, похоже, становится нашим естественным состоянием, в котором вряд ли можно ожидать успеха. Или у нас нет других возможностей, и мы неспособны сами осуществлять упреждающие провокации с выставлением ультиматумов?Печально всё это.