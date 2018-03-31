11:57 31 марта

"Упреждающие провокации" России. Есть ли порох в пороховницах?

Сегодня, как никогда ранее, запахло войной. Американцы давно уже полагают, что военное столкновение с Россией вполне возможно, что ранее исключали и мы, и они. А попробовать свои силы они хотят в Сирии путем ударов по правительственным войскам, чем и спровоцируют Россию на военный ответ. Столкновение России и США в Сирии может выглядеть в виде взаимного короткого обмена такими ударами, которые не привели бы к ситуации, когда какая-то из сторон станет ощущать угрозу своему существованию, которая и может стать причиной применения ядерного оружия. При наступлении такой ситуации стороны остановятся, схватятся за телефоны и будут договариваться. Все остальное в виде пропагандистской войны, в которой мы, как всегда, проиграем, будет потом.

Ситуация для нас сейчас не самая лучшая, мягко выражаясь. Наши союзники и друзья по СНГ ведут себя несколько странно. Казахстан внезапно сдружился с США, Белоруссия поглядывает по сторонам, не прекращаются "разборки" между Киргизией и Казахстаном, Туркменией и Азербайджаном, Арменией и Азербайджаном. С Грузией давно уже все ясно, Украина объявила Россию агрессором. Не в пример нашему СНГ, хранящему молчание по поводу возвращения в Россию Крыма, Евросоюз поддержал Англию, не требуя никаких доказательств вины России в деле Скрипаля (они безоговорочно поверили психически ненормальной Мэй, что очень смахивает на элементарный сговор). Крепко работают в нашем СНГ американцы, "трудятся" они у нас, но из-за полной тупости наших либералов и непонимания ими русской нации мало что получается, скорее, эффект обратный.

Крайне ненадежны наши отношения с Турцией, которая способна подвести нас в любой момент. В частности, из-за постоянно меняющейся турецкой позиции «Газпром» будет утилизировать 700 км газовых труб и насосную станцию, предназначавшихся Турецкому потоку. А что стоят заявления Турции по Крыму!


Умны, хитры и ненадежны как партнеры иранцы. Особое место занимает Китай, который и пальцем не пошевелит в трудной для России ситуации, если это может вызвать хоть малейшие издержки для китайских национальных интересов. Правда, Китай в связи с беспардонными действиями Англии по делу Скрипаля, робко выразил свое несогласие с англичанами, давая нам повод рассчитывать на его поддержку. Я уж не говорю об открытой враждебности бывших союзников по ОВД и стран Балтии. Вот и остались мы одни-одинешеньки против всего Запада! Хуже не бывает.

А уж как ведет себя Запад! Убежден, что против России выстроили и реализуют вполне определенный план и порядок действий, так сказать, план "Б", после неудавшейся попытки повлиять на выборы президента России.

Инкриминируемые России вмешательство в выборы США, Англии, Франции и Германии, дело Скрипаля, а также безобразия с нашими спортсменами суть звенья одной цепи. Не ждите никаких доказательств невиновности России, ОЗХО не пойдет против всех ради России, и в лучшем случае, оставит ситуацию неопределенности, что вполне удовлетворит Запад.

ООН также идет на поводу у США, кормясь с руки дядюшки Сэма, да не очень-то ООН и нужна Западу, полностью игнорирующему международное право.

Что касается Украины и ее роли в нынешней ситуации, то она вообще стоит "сбоку", на всякий случай, но может и понадобиться, тогда американцы спровоцируют нас на удар по ВСУ, чтобы продолжить начатую против нас агрессию.

Утверждение Англии о "химическом нападении" России на нее слишком серьезно. Россия, во-первых, напала на Англию, во-вторых, применила запрещенное оружие. Полагаю, психически ненормальная Мэй находится на той самой "красной" черте, еще полшага — и война. Понятно, что не она придумала эту ситуацию со Скрипалем, помогли США в ответ на сорванные нашими военными попытки американцев ударить по Асаду в ответ на применение им химического оружия — полагаю, неожиданный для нас поворот. Мэй, видимо, пообещали пряник в виде послаблений при выходе из Евросоюза. Вспомните историю начала двух мировых войн — все те же заказные провокации. Значит, война?

Не думаю, что надо немедленно хвататься за автомат, по крайней мере, пока. Есть еще малюсенькое окно возможностей. Но ответ в любом случае должен быть крайне жестким, иначе провокации будут продолжаться. Представляется, что Россия могла бы предъявить Англии ультиматум: в течение 24 часов представить всю имеющуюся информацию по применению отравляющих веществ в связи с делом Скрипаля. Непредставление информации должно привести к разрыву с Англией дипломатических отношений (с другими странами, поддержавшими Англию, можно было бы обойтись подчеркнуто мягко, кроме особо одиозных, конечно). Из страны должны быть высланы все некоммерческие, подкармливаемые Англией, организации. Осязаемо и открыто повысить боеготовность ВС РФ, прежде всего, СЯС; направить силы ВКС и ВМФ для боевого дежурства вокруг островов.



Важно было бы прекратить всякую торговлю с Англией, в том числе перекрыть им газ. Да, это удар по нашей экономике, но придется платить. Можно было бы потребовать немедленной личной встречи президентов России и США на нейтральной территории, например, в Финляндии. В конце концов можно было бы поднять вопрос о заключении военного союза с Китаем, другими странами Азии.

И все-таки дальнейших провокаций со стороны Запада следует ожидать. Нас попробуют ущемить в правах в ООН и его Совете Безопасности. Нас могут отключить от системы SWIFT, пойти на отказ от наших нефти и газа, что ударит по нашему бюджету, как ломом по бошке. Все остальное уже итак в санкциях.

Ну а что предпринимает Россия? Пока ничего особенного. Сидим в глухой обороне, защищаемся и оправдываемся, что, похоже, становится нашим естественным состоянием, в котором вряд ли можно ожидать успеха. Или у нас нет других возможностей, и мы неспособны сами осуществлять упреждающие провокации с выставлением ультиматумов?

Печально всё это.
Автор: Кряжев Владимир Сергеевич, вице-адмирал в отставке


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Комментарии 29

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  1. savage1976 Сегодня, 05:45
    А может не так все и печально, например как известно на войне, атакующий затрачивает в 3-5 раз больше сил и ресурсов чем обороняющийся, и потерь несет в несколько раз больше. Безусловно, обороной войну не выиграть, вно и время для нашей атаки еще не пришло.
    savage1976
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 06:53
      Цитата: savage1976
      А может не так все и печально

      Согласен с вами. В статье довольно точно перечислены негативные внешнеполитические реалии. Но такие ли они негативные ?.
      Оригинальная мысль в статье, товарища вице-адмирала hi
      Столкновение России и США в Сирии может выглядеть в виде взаимного короткого обмена такими ударами, которые не привели бы к ситуации, когда какая-то из сторон станет ощущать угрозу своему существованию

      Так и это может быть на руку России.. Если наши ВС смогут "сыграть" хотя бы в ничью, при открытом столкновении с США, это будет огромный (а возможно и критический) удар по репутации Гегемона. И такое усиление роли России, что ни какие провокации нам больше не повредят
      Chertt
    2. Stas157 (Стас) Сегодня, 07:31
      Цитата: savage1976
      А может не так все и печально, например как известно на войне, атакующий затрачивает в 3-5 раз больше сил и ресурсов чем обороняющийся

      Да и обороняться то тоже не надо! Зачем силы тратить! Лучше расслабиться и получать удовольствие.(Сарказм. Для непонятливых.)
      Stas157
    3. Глушь (Станислав) Сегодня, 08:39
      Справедливо только если противники изначально настроились на войну (одни наступают, другие обороняются). Однако в статье немного о другом. Речь идет о (не знаю как правильно это называется) скоротечном огневом налете, после которого противники (не ставящие перед собой цель воевать) расходятся по углам и начинают дипломатию (но в изменившемся раскладе сил). Результат получается совсем другой (пример- 41й год) - жертва не только теряет технику и людей в больших объемах, но и авторитет. Некоторые незыблемые позиции внезапно становятся шаткими, в отдельные дурные головы закрадывается мысль - а нам тоже так можно ?
      "Уличная" дипломатия знает только один способ предотвращения таких ситуаций - время от времени показательная порка (за одно провокационное слово или даже дерзкий взгляд профилактический мордобой до кровавых соплей, после наступает долгий мир).
      Глушь
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:24
      А нужно ли европейцам поддерживать американские санкции? То, что звездно - полосатый "зонтик" в одночасье стал дырявым и защитить Европу уже не может, до них начинает постепенно доходить. Платить за такой зонтик 2% ВВП, да еще терять на санкциях, становиться унизительным и дюже затратным. Вот и появилась российская "химическая атака" на Англию. Но этот фейк быстро рассосется и что потом? Тут, либо Евросоюз разгонять и каждому "сам за себя", либо плюнуть на американскую гегемонию. Альтернатива - только война с Россией. А кому это надо? winked
      сибиралт
    5. Hlavaty (Владимир Главатый) Сегодня, 11:36
      Цитата: savage1976
      А может не так все и печально

      Нет, не так все и печально.
      Всё ещё печальнее! Автор перечислил вам все внешнеполитические провалы РФ, а вы говорите, что "не так всё и печально". Причем никак не опровергая факты изложенные в статье. Это что попытка самоуспокоения? Желание пребывать в иллюзиях и нежелание смотреть на реальный мир? Если это массовая точка зрения, то тогда у РФ дела действительно плохи.
      Цитата: savage1976
      как известно на войне, атакующий затрачивает в 3-5 раз больше сил и ресурсов чем обороняющийся, и потерь несет в несколько раз больше

      У врагов РФ ресурсов не в 3-5 раз больше, а на пару порядков больше. И к тому же, в той войне, которую они ведут, совсем другие расклады.
      Например Украина. На работу с ней США потратили только официально 5 млрд. долларов. Ну пусть ещё неофициально они потратили в десять раз больше. Итого 55 млрд. А в какую сумму оценивается только материальный ущерб, нанесенный РФ? Сотни миллиардов. А нематериальный ущерб и оценить невозможно. Политика РФ не замечать русских, живущих в странах СНГ уже имеет негативные последствия для самой РФ. И эти последствия ещё будут нарастать, когда эти "невидимые" для РФ русские, начнут искать себе новую национальную идентичность: "перекрещиваться" в украинцев, белорусов, русинов... вплоть до каких-нибудь полян, дреговичей и другой экзотики. Это значит, что РФ они уже не будут воспринимать как что-то родственное, а значит и поддержки от них РФ не увидит. Скорее её увидят другие. Как на Украине: Россия - враг, а её враги - друзья.
      Цитата: savage1976
      Безусловно, обороной войну не выиграть, но и время для нашей атаки еще не пришло.

      Так РФ даже не обороняется. Где ответные удары? Высылка дипломатов - это карикатурное пихание в стиле Паниковский-Балаганов: "! - Сам !" Врагам от этого ну никак не больно. Более того - они скорее просчитали эту реакцию РФ и теперь используют её для дальнейшей демонизации РФ.
      Про войну "Газпрома" в Сирии не стоит даже говорить. Как-то неубедительно выглядит желание оправдать мощное военное присутствие и миллиарды расходов угрозой от 3 тысяч исламских боевиков родом из СНГ, когда на самой границе РФ создаётся целая антироссийская страна - Украина с населением в десятки миллионов и немаленькой регулярной армией.
      При такой обороне, время для атаки может вообще не прийти. Атаковать будет некому: развалят РФ на удельные княжества и стравят между собой.
      Hlavaty
  2. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 06:11
    Что это за выверт: "...Особое место занимает Китай, который и пальцем не пошевелит в трудной для России ситуации, если это может вызвать хоть малейшие издержки для китайских национальных интересов..."
    Любая страна "пальцем не пошевелит" если это будет невыгодно для ее "национальных интересов". Все в одну кучу свалено, Китай то как нам жить мешал? Опять про Даманский вспомнят? Ну клоунаду с " развенчанием культа личности" наши упыри устроили, а не кто то, чем и опозорились на весь мир и потеряли авторитет в союзном соцлагере! Иран затронут у чему? Он как нам мешает, кроме того, что один противостоит сионистам Израиля, кстати, союзникам США! Поэтому и будет поддержка Ирану, как противовесу сионистам... С СНГ да, непонятное шевеление... Что за мутное образование, где полнокровный военный союз? А вообще, если почитать, то видно, что статья пропитана безнадегой и всепропальничеством, хотя на поверку дела в НАТО обстоят еще хуже! При их показной деятельности, реально при возникновении столкновения с Россией, желающих соскочить с натовского поезда- тьма тьмущая, от Греции до, простите, Германии! Канцлер невечна, а немцы не дураки! Единственный 100%- ный союзник наглосаксов в Европе это Польша, так как без Нато и поддержки исключительной мрази, это государство обречено на слом и ответит за всю свою послевоенную политику русофобии! Так что читать с утра подобные статьи не камильфо, более того- вредно для здоровья! Жаль, что на ВО не приходят настоящие, авторы-аналитики, не копирайтеры, а Фигуры, но пока уровень ВО этому не способствует, но надеемся на будущее!
    Ураган70
  3. astronom1973n (Сергей) Сегодня, 06:13
    Угрожаемый период?Тогда где мероприятия?Уточнили все военнообязанные кто куда приписан,если вообще есть куда приписывать....Надеюсь ,что верхний штаб как обычно в образах наших мудр и предвидит все на шаг вперед.Надеюсь.А вообще после событий у нас в городе,трагедия с пожаром,я лично посмотрел на митинг ,а особенно на людей,которые там присутствовали.Искренне соболезнуя семьям погибшим я недоумевал над остальными.неприкрытая агрессия людей которых не коснулась напрямую эта трагедия.разнообразные опопартии организующие вбросы и сплетни.а если как в 41-м будут события не дай Бог.Тогда пойдем на митинги и будем сдаваться,требовать без разбора отставок всех и вся?Или объединимся не смотря ни на что и дадим отпор?Время покажет .Поживем -увидим.
    astronom1973n
    1. Пижон (Сергей ) Сегодня, 09:17
      А Вы сами, уважаемый, зачем трагедию в Кемерово сюда приплетаете? Да ещё и 41-год, впридачу?! Какое это имеет отношение к теме статьи?
      Пижон
  4. kartalovkolya Сегодня, 06:54
    То что сейчас творится в мире и в нашей стране вызывает противоречивые мысли и чувства:от недоумения до ярости от полнейшей бездеятельности власти или они там живут по принципу "после нас хоть потоп". Если сегодня не взяться со всей строгостью Закона за "пятую колону" и не начать адекватно и сурово отвечать на все подлости Запада ,то мы можем потерять Россию как СССР,
    а подонков у которых "есть такая профессия Родину предавать" сейчас предостаточно. Высылать дипломатов ,закрывать консульства это всего лишь полумеры,а не пора ли нанести главный удар по врагам внутри России и закрыть" шарашкины конторы" , типа Ельцин-центра,являющиеся гадючим гнездом подрывных спецслужб Запада?! И хватит считать западных шулеров эдакими джентльменами, ведь раньше шулеров в приличном обществе бивали по башке канделябрами-с и что нам мешает (или кто) проделать с ними это сейчас???!!!! И самое смешное это то,что Россия продолжает поставлять самым ярым врагам стратегические вещи типа титановых комплектующих для фирмы Боинг (которая является основным поставщиком Пентагона) и ракетных двигателей для американских "Атласов",с помощью которых США запускает в космос системы вооруженй направленные против нас или как всегда "...просто бизнес господа и ничего личного..." !
    kartalovkolya
  5. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 07:02
    "Но ответ в любом случае должен быть крайне жестким, иначе провокации будут продолжаться. Представляется, что Россия могла бы предъявить Англии ультиматум: в течение 24 часов представить всю имеющуюся информацию по применению отравляющих веществ в связи с делом Скрипаля. Непредставление информации должно привести к разрыву с Англией дипломатических отношений ...Из страны должны быть высланы все некоммерческие, подкармливаемые Англией, организации. Осязаемо и открыто повысить боеготовность ВС РФ, прежде всего, СЯС; направить силы ВКС и ВМФ для боевого дежурства вокруг островов"...
    Руководство РФ - это не Политбюро, и не Государственный Совет Империи. Всё это из области фантастики, к сожалению.
    samarin1969
  6. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:19
    В частности, из-за постоянно меняющейся турецкой позиции «Газпром» будет утилизировать 700 км газовых труб и насосную станцию, предназначавшихся Турецкому потоку.
    А почему сразу УТИЛИЗИРОВАТЬ? Возможность по повторному использованию, что совсем не рассматриваются?
    А что стоят заявления Турции по Крыму!
    Так Турция и не скрывает, что имеет на него свои виды. Мало того в Турции большая диаспора крымских татар проживает, а это поддержка Эрдогана.
    svp67
  7. akunin (эд) Сегодня, 07:28
    ///Наши союзники и друзья по СНГ ведут себя несколько странно.///Крайне ненадежны наши отношения с Турцией///
    Умны, хитры и ненадежны как партнеры иранцы. Особое место занимает Китай, который и пальцем не пошевелит в трудной для России ситуации/// правильно, все думают о своих национальных интересах,но только мы(наше руководство) о мире во всем мире и особенной роли россии. союзников нет ,а партнеров надо использовать по максиму и не боятся их "кидать " если это выгодно стране.«Зачем нам мир без России?»(в.путин) - полностью согласен с гарантом.
    akunin
  8. Ваддимм (Вадим) Сегодня, 08:15
    Россия могла бы предъявить Англии ультиматум: в течение 24 часов представить всю имеющуюся информацию по применению отравляющих веществ в связи с делом Скрипаля. Непредставление информации должно привести к разрыву с Англией дипломатических отношений...

    Здесь автор, что называется: «снял с языка»!
    Действительно, обвинения слишком серьёзны, чтобы ответ был исключительно зеркальным. Такой ответ - демонстрация слабости.
    Но это процесс, а вопрос- то в другом. Каковы цели этой явной провокации и на сколько они достигнуты?
    Если одной из целей данной операции бала демонстрация возможностей «цивилизованнного мира» действовать слаженно, по единому замыслу против России, в условиях недостатка информации и времени, то такая демонстрация удалась. Большинство стран легко и в кратчайшие сроки выполнили указания о высылке Российских дипломатов при явном отсутствии каких-либо доказательств!
    Для чего эта демонстрация? Возможно это ответ на послание Президента РФ (слайды против слайдов, так сказать..), показательный пример того, что мы любом случае в явном меньшинстве и должны беспрекословно выполнять любые их требования, а не то «цивилизованный мир»....
    И вот здесь мы должны бы продемонстрировать волю к сопротивлению, то есть предъявить ультиматум стране-зачинщику провокации, а почему этого не произошло - другой вопрос...
    Ваддимм
    1. Андрей Сухарев (Андрей Сухарев) Сегодня, 08:43
      Только помните, господа ура-патриоты, 1914 год. Тогда тоже кричали о быстрой победе, что "мы им покажем!" кончилось миллионами жертв РУССКИХ людей и разрушенной страной.
      Стоит ли сирийская нефть жизни наших пацанов?
      Андрей Сухарев
      1. Mestny (Сергей) Сегодня, 09:28
        Поймите, товарищи ура-предатели.
        В данной ситуации бросить Сирию равнозначно проиграть начавшуюся войну.
        Это был бы первый значительный шаг к возврату полного контроля запада над страной. и однозначно смерть.
        Теперь, как 1914году тоже кричат о быстрой победе и "мы им покажем" - только делают это в НАТО.
        И ещё. Тогда в 1917 году никто Россию не завоевал извне силой оружия. Строго наоборот - внутри страны агитаторы и борцы с режимом раскачали ситуацию до революции. И страна да, погибла.
        Но вам, товарищам ура-предателям про это говорить неудобно.
        Гораздо удобнее рассказывать бред, что мы тут у себя опять сделаем революция и построим справедливое государство. А внешний враг будет стоять и ждать - пока мы снова станем сильными.
        Mestny
      2. Глушь (Станислав) Сегодня, 09:59
        Есть и более ранний пример - Русско-японская война. Тоже из-за бабла, такая же псевдопатриотическая накачка : вспомните какие плакатики рисовали - "...да эти косогл...е об.....ны и воевать не умеют, да наш адмирал Рожественский ужо им покажет!!!"
        Глушь
  9. кедр (Евгений) Сегодня, 08:43
    "..Ну а что предпринимает Россия? Пока ничего особенного. Сидим в глухой обороне, защищаемся и оправдываемся, что, похоже, становится нашим естественным состоянием, в котором вряд ли можно ожидать успеха. Или у нас нет других возможностей, и мы неспособны сами осуществлять упреждающие провокации с выставлением ультиматумов?
    Печально всё это."

    Если военный человек, вице-адмирал говорит, что войной запахло и не видит, что она уже идёт четыре года, а подытоживает и вовсе, как гражданский, то это ему большой минус.
    Хватит растекаться лужей в миллионах статей и в миллиардах комментариев по поводу очередного ЧП.
    Президента выбрали большинством голосов. Для чего, что бы прекратились ЧП, которыми нас гнобят и уничтожают.
    Следовательно после первого шага-выборов, необходим следующий. А именно требование, голосовавших за него, о введение в стране если не военного положения, то чрезвычайного. Статья 88 Конституции позволяет Путину это сделать, а нам это требовать. Давить нас не перестанут, резину тянуть дальше - это дальше терпеть поражения и нести горькие утраты и поругания.
    Печально, что вице-адмирал таким выводом не заключил свою статью, НО... есть другие адмиралы и генералы, и есть Лидер Национально-Освободительного Движения Президент Путин.
    Требуем чрезвычайные полномочия Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.
    Суверенитет. Россия. Путин!
    кедр
  10. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:44
    Вот и остались мы одни-одинешеньки против всего Запада! Хуже не бывает.

    Получается, что наши союзники - это наши Армия и Флот. Другим особого доверия нет.
    a.s.zzz888
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 09:31
      Получается, получается.
      Причём последние лет 300. В аккурат с момента, как Россия выглянула в свежепрорубленное окно в Европу.
      Mestny
  11. vsk1945 (Владимир Кряжев) Сегодня, 08:48
    Главная мысль статьи - нужен ощутимый Западом ответ России, а его нет (речь не идет о применении военной силы). Сопливый английский, так называемый, министр обороны, посоветовал России "отойти в сторону и заткнуться". Это вам нравится? Но это же неслыханное оскорбление России! А мы в качестве зеркального ответа выслали 23 их дипломата - и все?
    Правильно оценивает обстановку в передачах В.Р.Соловьева израильский политолог Яков Кедми: самое страшное для США - сближение России и Китая. Ликвидация России, как политического игрока и экономического партнера есть первый удар по Китаю,то есть удар по самому слабому звену (по экономике России). Главная цель американцев - вывести Россию из игры (из связки с Китаем), а без России с Китаем и разобраться будет легче.
    Но китайцы, как всегда, выжидают, "наблюдая с горы за боем титанов", что и печально. Что касается Англии, то ее надо было наказать жестко (порвать дипотношения), но кому-то, похоже, жаль хранящихся там накоплений.
    vsk1945
  12. andrej-shironov Сегодня, 08:53
    Уважаемый Владимир Сергеевич! Ну какие партнёры? Надеяться можно лишь на себя! Эти самые партнёры прекрасно видят что народ России в массе своей не поддерживает ныне существующую российскую власть вот и ищут где лучше!
    Писал и пишу: непобедима та страна в которой основная масса имеет национально ориентированного лидера и элиту, поддерживает его разделяет его идеи и верит власти! Ничего из вышеперечисленного в России нет! Вообще!
    Всё остальное от лукавых манипуляторов, пытающихся вызвать лжепатриотизм загоняя градус истерии по поводу нападения Запада, на небывалую высоту!
    andrej-shironov
  13. тасха Сегодня, 09:01
    Или у нас нет других возможностей, и мы неспособны сами осуществлять упреждающие провокации с выставлением ультиматумов?

    Спорное утверждение. Давайте всё-таки думать и надеяться, что определенные шаги уполномоченными службами нашей страны проводятся. А стучать ботинком, бомбить всех налево и направо, захватывать чужие корабли - много ума не надо.
    На мягких лапках нужно всё делать... winked
    тасха
  14. BAI Сегодня, 09:31
    Наши союзники и друзья по СНГ ведут себя несколько странно.

    Да нет у нас друзей и союзников. Англию в ее провокации активно (действиями) поддержали более 20 стран. Россию,когда турки сбили самолет, -никто, даже вербально.
    И при всем моем уважении к автору:
    . В частности, из-за постоянно меняющейся турецкой позиции «Газпром» будет утилизировать 700 км газовых труб и насосную станцию, предназначавшихся Турецкому потоку.

    Это откуда? Идет демонтаж Южного потока через Болгарию. Голубой поток через Турцию строится.
    BAI
  15. михаил3 (Михаил) Сегодня, 09:43
    А какой выход? Сидеть в обороне - это все, что нам остается. У СССР была идея. Саму эту идею поддерживали сотни миллионов людей по всему свету. У нас были союзники. Всегда и везде, даже в самой цитадели самого заклятого врага. Теперь идеи нету.
    Значит действуют правили западного мира. Тебе нужен союзник? Плати. Причем плати больше, чем твои противники. Нужна помощь? Плати. Нужно простое сочувствие? Плати. Плати-плати-плати-плати! Заявились на статус мировой державы? Все кошельки нараспашку! А у нас то толком нечем, была мелочишка, и ту всю своему главному врагу отвозим.
    Можно побороться, имея здоровую, крепкую экономику и сплоченный народ. Смешно, да? Можно предложить что то странам, которых давят западные воры. А наши воры что, менее вороватые? Ну-ну... Можем предложить военную помощь. А надолго боевого духа хватит - воевать за чужедальних чудаков? Возвращаясь каждый раз на Родину, а тут ты кто? Ну по сравнению с безусловным хозяином жизни, в том числе и твоей - любым мелким и мельчайшим чиновником. Он в день ворует больше, чем ты кровью заработал за всю жизнь, но дело даже не в этом. Он тут во всем прав! А ты никто...
    Боевой дух, сплоченность, чувство локтя... Ща победим.
    "Со спины так чистый шах!
    Только сдвинь корону набок
    Ну, чтоб не висла на ушах..."
    михаил3
  16. Ваддимм (Вадим) Сегодня, 09:51
    Цитата: тасха

    На мягких лапках нужно всё делать... :

    Нужно. Когда это оправдано какой-то целью. А когда цель - защита репутации страны и ее права на суверенитет, то нужно давать адекватные ответы. На высылку дипломатов ответ есть, а на голословные обвинения, сделанные публично и цинично- нет, потому что ответ должен быть, именно в этом случае - и публичным, и циничным, то есть адекватным!
    Ваддимм
  17. Аскет (Станислав) Сегодня, 10:26
    Или у нас нет других возможностей, и мы неспособны сами осуществлять упреждающие провокации с выставлением ультиматумов?

    Шурик, это же не наш метод... Провокации и истерика показатель бессилия и удел слабых, да и потом слишком уж у нашей элитки велико преклонение перед цивилизованным Западом, поэтому чем больше наездов, тем лучше для страны и народа, когда некуда будет бежать и выводить нажитые непосильным трудом капиталы, может и воровать меньше станут...
    А посему, подождём, не будем делать резких движений, пусть сами ковыряются в своём дерьме, чем больше противник суетится, тем больше возрастает количество сделанных им ошибок.
    Аскет
  18. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 11:44
    Поиграть на внутренних противоречиях как в ЕС, так и в США не просто, а очень просто. yes Расовая проблема в США и проблема мигрантов (особенно из Африки, Б.Востока и Афганистана) в ЕС самые простые для этого. Правда для того, чтобы эти проблемы разжечь придётся проводить антиморальные и антигуманные акции. Готово ли наше государство пойти на такие акции - большой вопрос...
    злой партизан
  19. nikvic46 (Николай Малюгин) Сегодня, 11:55
    Дипломатия должна быть очень гибкой.И зеркальные ответы не всегда могут приносить положительные результаты.Ни для
    не секрет ,что часть дипломатов связаны с антигосударственной деятельностью.И если такие дипломаты находятся на "крючке" у наших органов безопасности,зачем их высылать,надо продолжать с ними "работать".Выяснять их связи,род подрывной деятельности и т.д. Зная,что в Америке идет процесс крайней подозрительности, надо было отобрать ряд стран и
    не высылать по одному-двумя дипломатов.Тогда на Западе возникнет вопрос,а почему Россия так мягко обошлась с данными странами.
    nikvic46
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