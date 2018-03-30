08:46 30 марта

Американские "друзья" не замораживают российские активы. Почему?

Накануне американский посол Джон Хантсман окончательно развеял иллюзии относительно того, что финансовые средства России могут и должны храниться за рубежом, так как это «прибыльно и надёжно». По словам Хантсмана, лично он не исключает возможности ареста российских активов в Соединённых Штатах Америки. Это плюс к тому, что у России уже, простите, отжали дипломатическую собственность, что по всем правовым нормам может носить определение рейдерского захвата на государственном уровне?

Речь в заявлении американского посла шла в первую очередь именно о российской дипсобственности, хотя все прекрасно понимали и возможное наличие у США и куда более «наполеоновских» планов в отношении российских активов. А этих российских активов, содержащихся в иностранной валюте, что фактически эквивалентно нахождению российских резервов под колпаком ФРС, по отечественным меркам точно не мало. Речь идёт о десятках миллиардов долларов, которые США, в принципе, в любой момент могут «прихватизировать», руководствуясь классическими аргументами из серии «новый пакет антироссийских санкций».

В этой связи сложно с однозначным позитивом реагировать на сообщение о том, что международные резервы России (МРР) к середине марта (16 числу) выросли до рекордной за последние 3,5 года отметки в 455,4 млрд долларов. Только за последнюю неделю МРР прибавили в весе $2,4 млрд. Для сравнения: перед началом экономического кризиса в 2008 году международные резервы России составляли почти 600 млрд долларов (598), а крайний минимум наблюдался в марте 2009, когда МРР сократились до $376 млрд.


Почему сложно на эту информацию реагировать с однозначным позитивом? Да потому что львиная доля российских резервов хранится не только в золоте, которое, вроде как, «у себя», но и в целом ряде иностранных валют, включая упомянутый доллар. И в первую очередь именно – в долларах.

Американские "друзья" не замораживают российские активы. Почему?


Чисто экономически вроде бы всё более или менее эффективно... Минфин провёл серию операций, итогом которых стала определённая прибыль. Валюты показали рост, и, соответственно, резервная часть тоже. Однако даже тут не везде. Так, закрытие сделки по евробондам в объёме $4 млрд принесло выручку в 3,2 миллиарда, но все эти вырученные средства тут же пришлось пустить на выкуп ранее выпущенных бумаг (долговых обязательств), что в конечном итоге практически не изменило общий объём ЗВР РФ.

А в современных условиях экономические законы получили более чем весомый коэффициент политической поправки. Это «коэффициент», который фактически показывает, насколько можно политически обнаглеть в отношении того или иного конкурента на мировом рынке, чтобы вопросы хоть какой-то конкуренции решать посредством откровенных ограничений (санкций). И кто в этом мире наглеет больше и чаще другим, лишний раз, упоминать, думаю, ни к чему – понятно и без напоминаний.

Так какова же структура российских резервов? По статистике на начало 2018 года, доля российских золотовалютных активов, номинированных в американских долларах, составляла почти 47%. В евро – 25%. На британский фунт стерлингов приходится около 8%, на канадский доллар – чуть больше 3%, на доллар Австралии – 1%. Китайскому юаню «доверяют» 0,1% суммарного резерва. Остальное – золото, доля которого в последние годы прибавила в весе. Другими словами, резервы РФ в долларах чуть ли не втрое больше резервов в драгоценном металле.

Переводя в абсолютные цифры, можно получить, что в долларовой массе Россия на сегодняшний день держит уже более 200 млрд долларов. Правда, кто именно «держит» эти средства – вопрос отдельный. И когда говорят о том, что это своеобразная плата России в адрес США, то, на первый взгляд это нелепое заявление, сегодня не выглядит таким уж нелепым.

Теперь вопрос: так позволят ли себе Соединённые Штаты заморозить российские (как минимум долларовые) активы? Всё-таки речь о 200 миллиардов «серо-зелёных».

Позволить-то могут, но на деле - зачем такая «заморозка» Вашингтону? Ведь если бы этими средствами могла реально распоряжаться России (ну, или ещё более «осязаемо» - российский народ), то американские партнёры давно бы заморозку финансовых «активов» России произвели, ну или хотя бы не скопом, а частично... Но даже на фоне по-настоящему запредельной истерии никаких намёков, кроме заявления Хантсмана о дипсобственности, со стороны США нет.

Терзают смутные сомнения: не говорят о заморозке долларовых активов России в Штатах по одной единственной причине – этими активами Россия давно не способна независимо распорядиться. Нечто из серии немецкого золотого запаса, который десятилетиями находится на «хранении» в США. Де-юре – на «хранении», де-факто, есть версия экспертов, что этого немецкого золота давно нет в природе, ну или, даже если от него что-то осталось, то точно не немцам им распоряжаться.

Почему же тогда говорят о заморозке активов в виде дипсобственности? А потому что эта собственность на деле принадлежит РФ, и РФ пока вольна ею распоряжаться по своему усмотрению.

Другой вопрос в том, что все новые российские поступления (от государства или отдельно взятых денежных мешков) в американскую экономику вполне могут оказаться и «приобщёнными к делу». Повод найдут, как недавний пример с Казахстаном, когда Нурсултану Абишевичу пришлось в срочном порядке лететь на аудиенцию к Трампу. Там речь шла, вроде как, о 22 миллиардах долларов. Суть и результат переговоров до сих пор под пеленой тумана. У кого теперь эти 22 млрд - большой "казахстанский" вопрос. Или уже не казахстанский...

В общем, известная фраза «Храните деньги в сберегательной кассе» заиграла в наше время новыми красками, особенно применительно к тем, у кого есть что хранить... Вот только один нюанс: ещё бы эта «сберегательная касса» точно работала не от имени и по поручению ФРС США.
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: besthqwallpapers.com
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Комментарии 41

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  1. solovald Сегодня, 06:10
    Покойный З. Бжезинский был мудрым политиком - "...вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже наша?..."
    solovald
  2. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 06:15
    По словам Хантсмана, лично он не исключает возможности ареста российских активов в Соединённых Штатах Америки.

    Переводя в абсолютные цифры, можно получить, что в долларовой массе Россия на сегодняшний день держит уже более 200 млрд долларов.

    этими активами Россия давно не способна независимо распорядиться. Нечто из серии немецкого золотого запаса, который десятилетиями находится на «хранении» в США. Де-юре – на «хранении», де-факто, есть версия экспертов, что этого немецкого золота давно нет в природе, ну или, даже если от него что-то осталось, то точно не немцам им распоряжаться.

    Так-что храните ваши денежки на "Поле Чудес". Может вам повезёт и их не отбирут. Я конечно понимаю, экономика - шмиканомика, но как можно доверять откровенным негодяям, которые грабят даже своих "типа союзников". hi
    Евдоким
    1. Titsen (Ig Titsen) Сегодня, 06:54
      Цитата: Евдоким
      По словам Хантсмана, лично он не исключает возможности ареста российских активов в Соединённых Штатах Америки.

      Переводя в абсолютные цифры, можно получить, что в долларовой массе Россия на сегодняшний день держит уже более 200 млрд долларов.

      этими активами Россия давно не способна независимо распорядиться. Нечто из серии немецкого золотого запаса, который десятилетиями находится на «хранении» в США. Де-юре – на «хранении», де-факто, есть версия экспертов, что этого немецкого золота давно нет в природе, ну или, даже если от него что-то осталось, то точно не немцам им распоряжаться.

      Так-что храните ваши денежки на "Поле Чудес". Может вам повезёт и их не отбирут. Я конечно понимаю, экономика - шмиканомика, но как можно доверять откровенным негодяям, которые грабят даже своих "типа союзников". hi


      Статья вообще ни о чем!

      БОЛБШОЙ И ЖИРНЫЙ МИНУС !

      ОСОБЕННО ЗАГОЛОВКУ !
      Titsen
    2. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 07:00
      Цитата: Евдоким
      Так-что храните ваши денежки на "Поле Чудес". Может вам повезёт и их не отбирут. Я конечно понимаю, экономика - шмиканомика, но как можно доверять откровенным негодяям, которые грабят даже своих "типа союзников". hi

      Никто и не доверяет. Американцы, если и арестовывают активы, то у стран с положительным балансом активов. А Россия на сегодняшний день должна более чем на $100 млрд., чем есть у нее в активах. Какой смысл арестовывать? Сами же свои же деньги? laughing
      Вывод: если должен мало, это твои проблемы, если много, то проблемы появляются у твоего кредитора.
      Кубик123
      1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:17
        Цитата: Кубик123
        А Россия на сегодняшний день должна более чем на $100 млрд

        Кому?
        Но если и должна, то пеньдосы все равно в плюсе на 100 ярдов зелени. request и при заморозке они выигрывают, т.к. из всей мировой массы зелени исчезают 100 ярдов. Они по этой же причине показательно сжигали деньги колумбийских наркобаронов. Поясняю - порвав пятитысячную купюру, вы ее не уничтожаете, вы дарите ее государству. hi
        Ингвар 72
        1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 07:20
          Цитата: Ингвар 72
          Поясняю - порвав пятитысячную купюру, вы ее не уничтожаете, вы дарите ее государству. hi

          Правильно! Заморозив долларовые активы России, они подарят России $100 млрд.
          Кубик123
          1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:30
            Цитата: Кубик123
            Правильно! Заморозив долларовые активы России, они подарят России $100 млрд.

            Неправильно. Порвав фунт стерлинга, вы дарите его Великобритании, т.к. она является эмитентом фунта. То же с долларами. hi
            Ингвар 72
            1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 07:33
              Цитата: Ингвар 72

              Неправильно. Порвав фунт стерлинга, вы дарите его Великобритании, т.к. она является эмитентом фунта. То же с долларами. hi

              А никто и не собирается рвать. Пусть любуются на свои доллары сами laughing
              Я о другом: заморозив активы России, они дают законное основание России не платить по долгам. Правда, это война, но и выгоды для США в этом никакой.
              Кубик123
              1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:49
                Цитата: Кубик123
                они дают законное основание России не платить по долгам.

                Нефть и газ мы все равно будем вынуждены продавать за доллар, обеспечивая его стабильность на мировом валютном рынке.
                Ингвар 72
                1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 07:54
                  Цитата: Ингвар 72
                  Цитата: Кубик123
                  они дают законное основание России не платить по долгам.

                  Нефть и газ мы все равно будем вынуждены продавать за доллар, обеспечивая его стабильность на мировом валютном рынке.

                  А кто это сказал? Это Закон? Если заморозят доллары, вполне можно получать с Европы Евро, а с Китая Юани. Какие для этого есть законные запреты?
                  А вот США потеряют. Это снизит долларовый оборот в мире. А это приведет к потере комиссионных и снижению роли доллара в мировой торговле. Поэтому и не будут арестовывать. Это невыгодно им самим.
                  Кубик123
                  1. Ольгович (Андрей) Сегодня, 08:22
                    Цитата: Кубик123
                    . Поэтому и не будут арестовывать. Это невыгодно им самим.

                    Иранские авуары же заморозили и немалую сумму-50 млрд долл.
                    Вчера в интервью РБК посол США сказал о российских денежных активах и в США и в Англии, что и демократы и консерваторы Конгресса настроены очень решительно.
                    Ольгович
          2. Stas157 (Стас) Сегодня, 07:41
            Цитата: Кубик123
            А Россия на сегодняшний день должна более чем на $100 млрд., чем есть у нее в активах. Какой смысл арестовывать? Сами же свои же деньги? laughing
            Вывод: если должен мало, это твои проблемы, если много, то проблемы появляются у твоего кредитора.

            Если вы такой умный, подскажите это президенту Казахстана! Вот ведь "наивный" Нурсултан Баши! Ему бы взять да не платить по своим долгам, а он как "полоумный" поперся Трампа уговаривать свои деньги разморозить.
            Не будьте таким упрощенным, все мы арифметику проходили, однако в жизни не всегда получается, там отнять, а здесь прибавить. Если США арестуют деньги у России, то это совсем не значит, что тоже самое сделает сама Россия.
            Цитата: Кубик123
            Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2018 года, по предварительной оценке Банка России, составил 529,1 млрд долларов

            Под внешним долгом понимают общий внешний долг резидентов РФ (коммерческих и государственных структур). Зачем вы смешали в кучу долг коммерсантов и суверенный государственный долг?
            Stas157
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:45
              Цитата: Stas157
              Если вы такой умный... Не будьте таким упрощенным

              Стасег, прекращайте истерить, снова в баню улетите stop
              Цитата: Stas157
              все мы арифметику проходили

              Но Вы на ней и остановились, походу.
              Мои соболезнования yes
              Голован Джек
              1. Stas157 (Стас) Сегодня, 07:55
                Цитата: Голован Джек
                Стасег, прекращайте истерить, снова в баню улетите

                Киса, не вам мне об этом говорить! Уж по "баням" то вы первый специалист.
                Да! А где вы истерику то нашли? Истеричным как раз вы смотритесь, судя как болезненно вы реагируете на мои комментарии.
                Цитата: Кубик123
                Вы умнее ЦБ РФ? tongue
                Я привел ссылку на ЦБ РФ. Как он считает, так и есть.

                Извините, что посмел поправить вас, но в данном случае уместнее приводить суверенный долг государства, а не общий внешний, как сделали вы.
                Stas157
            2. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 07:47
              Цитата: Stas157

              Если вы такой умный, подскажите это президенту Казахстана!

              Там арест не государственный, а коммерческий. Не путайте.
              Цитата: Stas157

              Под внешним долгом понимают общий внешний долг резидентов РФ (коммерческих и государственных структур). Зачем вы смешали в кучу долг коммерсантов и суверенный государственный долг?

              Вы умнее ЦБ РФ? tongue
              Я привел ссылку на ЦБ РФ. Как он считает, так и есть.
              Кубик123
        2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:21
          Цитата: Ингвар 72
          Но если и должна, то пеньдосы все равно в плюсе на 100 ярдов зелени

          Мдя recourse
          Цитата: Кубик123
          Россия на сегодняшний день должна более чем на $100 млрд., чем есть у нее в активах...

          ... тех, что Штаты могут "арестовать", то есть.
          И где Вы тут "пеньDOS-ов в плюсе" увидели?
          Вам бы читать поучиться сначала... а потом уже писа́ть начинать yes
          Голован Джек
          1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:46
            Цитата: Голован Джек
            Вам бы читать поучиться сначала... а потом уже писа́ть начинать

            Киса - если человеку нечем умничать, то его потуги как минимум смешны. wink Поинтересуйтесь структурой внешних долгов России и США.
            Ингвар 72
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:48
              Цитата: Ингвар 72
              Поинтересуйтесь структурой внешних долгов России и США

              На кой феньшуй? Речь о соотношении внешнего долга РФ и активов, которые могут "заарестовать" злобные амерцы...
              Цитата: Ингвар 72
              если человеку нечем умничать, то его потуги как минимум смешны

              Под "человеком" Вы, очевидно, себя имеете?
              Ну, прогресс, однако... даже плюсану... Ося laughing
              Цитата: ромул
              Ингвар72 это я не про Вас

              А зря, батенька, зря wink
              Голован Джек
              1. ромул (Егор) Сегодня, 07:52
                Цитата: Голован Джек
                даже плюсану... Ося

                Цитата: Ингвар 72
                Киса - если человеку нечем умничать

                ромул
                1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:53
                  Именно. Плюс fellow
                  Голован Джек
              2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:54
                Цитата: Голован Джек
                Под "человеком" Вы, очевидно, себя имеете?

                Конечно Киса, я же не ассоциирую себя то с деревом, то с собакой! wink Про котов я уже молчу. laughing
                Цитата: Голован Джек
                Речь о соотношении внешнего долга РФ и активов, которые могут "заарестовать" злобные амерцы...

                Говорить нужно либо о соотношении государственного долга и государственных активов, либо об общем внешнем долге и о общих внешних активах. wink
                Ингвар 72
                1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:56
                  Цитата: Ингвар 72
                  Говорить нужно либо о соотношении государственного долга и государственных активов, либо об общем внешнем долге и о общих внешних активах

                  Не усугубляйте свое и без того уже неудобное положение.
                  Вы сказали глупость. Я Вам на это, кхм, указал.
                  Переживайте молча stop
                  Голован Джек
                  1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 08:01
                    Цитата: Голован Джек
                    Переживайте молча

                    Как обычно Киса- никаких фактов, одни штампы. Я вам уже говорил - экономика это не ваше. laughing Тем паче, что вы не видите разницы между гос.долгом, и внешним долгом.
                    Ингвар 72
          2. ромул (Егор) Сегодня, 07:48
            Цитата: Голован Джек
            Вам бы читать поучиться сначала... а потом уже писа́ть начинать

            Чукча не читатель - чукча писатель.. Ингвар72 hi это я не про Вас , так в тему пришлось)
            ромул
      2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 08:33
        Госдолг у России на данный момент 57 миллиардов.
        Вадим237
    3. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 07:17
      Цитата: Из статьи
      Теперь вопрос: так позволят ли себе Соединённые Штаты заморозить российские (как минимум долларовые) активы? Всё-таки речь о 200 миллиардов «серо-зелёных».

      Свежие данные ЦБ РФ http://www.cbr.ru/statistics/?ch=itm_43401&pr
      tid=svs#CheckedItem
      "Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2018 года, по предварительной оценке Банка России, составил 529,1 млрд долларов, по сравнению с началом 2017 года он увеличился на 15,0 млрд долларов США, или на 2,9%. Рост внешней задолженности был обусловлен приобретением иностранными инвесторами суверенных долговых ценных бумаг, номинированных в российских рублях, а также привлечением долгового финансирования от зарубежных связанных структур российских компаний. Внешняя задолженность банков, напротив, уменьшилась до минимального за последнее десятилетие уровня.
      19 января 2018 года"
      Учитывая географию размещения

      и активы России http://www.cbr.ru/publ/Obzor/2018-01_res.pdf $417 млрд., речь не может идти более, чем о
      $112 млрд. (27% от общего объема активов), размещенных на территории США.
      Кубик123
      1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:43
        Цитата: Кубик123
        составил 529,1 млрд долларов

        Это общий долг, а не государственный. Государственный же долг всего 51 млрд долл.на весну 2017 года .
        Ингвар 72
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:52
          Цитата: Ингвар 72
          Это общий долг, а не государственный

          Прикольно. Когда Вам выгодно, Вы охотно эти две суммы плюсуете.
          А вот сейчас Вам выгодно их разделить wink
          Зарапортовались Вы конкретно уже, милейший request
          Голован Джек
          1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 08:18
            Цитата: Голован Джек
            Когда Вам выгодно, Вы охотно эти две суммы плюсуете

            Это когда же? belay Запомните Киса - их можно приплюсовать в том случае, когда сравниваются ВСЕ ВНЕШНИЕ долги, а не внешний с государственным. fool
            Ингвар 72
        2. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 08:02
          Цитата: Ингвар 72
          Это общий долг, а не государственный. Государственный же долг всего 51 млрд долл.на весну 2017 года .

          И что это меняет? Или Вы считаете, что Государству нужно допустить банкротство и отдать за копейки Газпром, Сбербанк, Роснефть, Алроса и далее по списку ...

          Игорь, не важно кто должен. Если долг долларовый, то и покрывать его придется долларами, купленными должником у Государства. А для этого Государству их надо иметь в активе. Если у Государства не будет долларов, то что оно сможет продать? Это азбука экономики.
          Кубик123
          1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 08:07
            Цитата: Кубик123
            нужно допустить банкротство

            Если обонкротится Роснефть, то нефтяные скважины нефть качать не перестанут. wink Если вы помните, Роснефть на базе другой фирмы ЮКОСа создали
            Цитата: Кубик123
            Игорь, не важно кто должен.

            Важно Андрей. Нельзя сравнивать ВЕСЬ внешний долг России перед США только с государственным долгом США перед Россией. hi
            Ингвар 72
            1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 08:28
              Цитата: Ингвар 72
              Цитата: Кубик123
              нужно допустить банкротство

              Если обонкротится Роснефть, то нефтяные скважины нефть качать не перестанут. wink

              Качать не перестанут wink Только приоритеты для компаний ставить будут совсем другие люди. Представьте на секундочку такую ситуацию. Новый хозяин говорит: "Я решил закрыть скважины на несколько лет". Кто ему сможет это запретить? Свою прибыль он получит с других компаний за счет роста цен на нефть. А вот бюджет России останется без налоговых поступлений. Плюс куча безработных и остановка смежных производств. Чем не основание для смены власти в стране? Уходите от одноходовок в рассуждениях.
              Цитата: Ингвар 72
              Важно Андрей. Нельзя сравнивать ВЕСЬ внешний долг России перед США только с государственным долгом США перед Россией. hi

              Нужно!!! Посмотрите историю. Примерно с периодом в 10-15 лет США включает "долларовый пылесос". Смысл в том, что сначала идет период "дешевого" доллара. Пыль разлетается. Все залезают в долларовые кредиты. Затем идет ужесточение политики, и долларов для отдачи кредитов и процентов по ним на всех не хватает! Далее период массовых банкротств и отъем собственности. Схема столько раз повторялась, что наступать на нее желающих уже нет.
              Кубик123
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:25
    не говорят о заморозке долларовых активов России в Штатах по одной единственной причине – этими активами Россия давно не способна независимо распорядиться
    Звучит довольно странно. Тогда в чем заключается смысл всей этой затеи - отдать свои деньги на "вечное хранение" в Сша, чтобы они использовали их в своих целях? Думаю выгодность такого предприятия не смогут просто объяснить даже "яйцеголовые" либералы окопавшиеся в правительстве.
    rotmistr60
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:41
      Цитата: rotmistr60
      ... в чем заключается смысл всей этой затеи...

      Неоднократно (двже здесь) уже писалось - для обеспечения внешнеторговых сделок, в частности. Как "карманные деньги", если простыми словами.
      Если посмотеть на изменение объема "российских" трежерей за крайние 5 - 10 лет, легко увидеть, что объем этот практически не меняется. Что-то "приходит", что-то "уходит"... почти как у меня в правом внешнем кармане куртки laughing
      И не надо тут искать никаких подтекстов - пока доллар есть общепризнанная валюта международных, кхм, взаиморасчетов, будут и резервы в баксах, и резервы в трежеря́х.
      Ничего плохого тут нет (ц) yes
      Голован Джек
      1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 08:22
        Цитата: Голован Джек
        Ничего плохого тут нет (ц)

        Та латно? belay Почему же США не обеспечивает торговые сделки с Россией, вкладывая деньги в ГКО России? wink
        Ингвар 72
    2. алексеев (алексей) Сегодня, 07:43
      [quote=rotmistr60]Звучит довольно странно[/quote]
      Тема серьёзная и, для полного понимания, требует гораздо больше знаний и информации, часто весьма конфеднциальной, чем приведено в статье.
      Почему хранят в долговых бумагах США? Ну, это действительно выгодно проценты платят без задержек. Могут ли арестовать? Тут надо поглядеть, возможно, есть и обезличенные активы, "на предъявителя, так сказать. Но главное, наверное, не в этом. США, имеющим колоссальный госдолг, крайне не выгодны любые скандалы по этой теме, ибо это долгосрочный подрыв доверия к финансовой системе. Кроме того, арест лишь части ЗВР РФ не даст результата, а кризис может вызвать солидный. Ибо, как справедливо было отмечено:
      [quote=Кубик123]Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2018 года, по предварительной оценке Банка России, составил 529,1 млрд долларов[/quote]
      И арест активов может вполне вызвать такую меру, как мораторий на возвращение долгов странам и банкам признающим такой арест. request
      И понеслась... по кочкам, так как [quote=Горный стрелок]В этОм вся проблема - любой банк существует НА ДОВЕРИИ. Нет доверия - нет банка. И финансовой системы нет.
      алексеев
      1. КОСМОС (Демьян) Сегодня, 08:20
        Цитата: Голован Джек
        Неоднократно (двже здесь) уже писалось....

        Цитата: алексеев
        Почему хранят в долговых бумагах США? ....

        hi good Всегда приятно читать трезвых и адекватных людей.
        КОСМОС
        1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 08:24
          Неадекваты считают друг друга адекватными! wink
          Ингвар 72
  4. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 07:02
    Это всё, что нужно знать про "суверенитет" "РФ".
    samarin1969
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:02
    Эта тема идёт давно... Потому и золото покупаем. Чтобы сломать наконец эту зависимость долларовую... Где реально находятся ЗВР России? Частично - в амеровских бумагах... А где находятся ВАШИ деньги, когда вы имеете в кармане только банковскую карту?
    В этОм вся проблема - любой банк существует НА ДОВЕРИИ. Нет доверия - нет банка. И финансовой системы нет.
    Горный стрелок
  6. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 08:40
    Да, наши экономисты явно заигрались в диверсификацию. Не по тем полочкам раскладываете господа!
    vladimirvn
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