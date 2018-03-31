Торговля солдатами. Наёмники для Америки

После завершения Американской революции на родину в Германию вернулись только 17 тысяч наемников, 1000 погибло в ходе боевых действий, а 7000 умерли от болезней и несчастных случаев. Ещё 5 тысяч остались в Америке и влились в состав американской нации.

В истории европейских войн есть факты, о которых стараются молчать. Это, в частности, торговля солдатами.Всё началось в эпоху Тридцатилетней войны (1618-1648), когда отдельные правители в Европе, не имея собственной армии, покупали наёмников. Практика стала повсеместной. В 1675 году венецианским дожам потребовалось захватить некоторые территории в Греции, и они обратились за помощью к воинственным саксонцам. Курфюрст Иоганн Георг III Саксонский за 120 тысяч талеров продал 3000 обученных рекрутов.В немецкой истории зачинателем нового гешефта был епископ из Мюнстера, Кристоф Бернхард фон Гален, который содержал собственную многотысячную армию, собранную из наемников. Фон Гален был воинственным епископом-католиком. Мечом и огнём уничтожал он всякую ересь, особенно обрушился на протестантов, изгнанных из Франции. Его наёмная армия активно участвовала в сражениях Тридцатилетней войны.Содержать наёмную армию — занятие дорогостоящие, не по карману даже многим курфюрстам. Епископ же преуспел в этом деле, к нему обращались с просьбами продать бравых военных с амуницией, и казна его пополнялась.Опыт епископа не пропал даром. Его наследовал немецкий ландграф Карл фон Гессен-Кассельский. Он, как и фон Гален, очень заботился о своем войске и всячески его умножал. Ландграф участвовал в Войне за Испанское наследство (1701-1714), так как считал, что по отдалённой родственной линии достоин, занять трон испанского короля. Он тоже торговал солдатами, предлагая их за хорошие суммы правителям других стран.Цена зависела от многих факторов: возраста, опыта, наличия вооружения и составляла примерно 400 талеров. Вполне естественно, что ландграф никогда не спрашивал о желании самих солдат служить чужому королю и умирать за него. Поэтому набор рекрутов в армию сопровождался стенаниями и плачем в немецких семьях — они теряли своих кормильцев.Однако самая большая торговля солдатами была зафиксирована во время Войны за независимость в Северной Америке, называемой в США Американской революцией (1775-1783). Война возникла между Великобританией и приверженцами британской короны, с одной стороны, и революционерами, патриотами, представителями 13 английских колоний – с другой, которые провозгласили независимость от Великобритании и создали свое союзное государство.Для ведения войны требовались солдаты. И британскому королю Георгу III предстояло послать своих воинов из Англии в далёкую Америку. Желающих не находилось. Тогда и возникла мысль направить на подавление революционеров наёмников. Набирать рекрутов и продавать их изъявили желание ландграфы и курфюрсты немецких земель преимущественно из Гессен-Касселя, герцогства Нассау, Вальдека, графства Ансбах-Байрейт, Брауншвейгского герцогства и Ангальт-Цербстского княжества. В общей сложности они собрали 30 тысяч молодых парней. Было подсчитано, что княжество Гессен-Кассель выделило более 16 000 солдат для участия в войне на территории Америки, из-за этого американцы иногда называли все немецкие подразделения общим названием "гессенцы". Георг III заплатил за это войско 8 миллионов фунтов стерлингов.Офицеры гессенской армии чаще всего заканчивали коллегию Каролинум при университете в Гессен — Касселе. Подходили там к учебе (особенно с 1771 года) очень основательно. Так, офицеров — гессенцев оказалось невозможно удивить на поле боя нововведениями, они были в курсе практически всех последних тактических доктрин. Поощрялась состязательность среди командиров батальонов и полков, знание языков, умение читать карты и знание саперного дела.Гессенские солдаты впервые высадились на острове Стейтен 15 августа 1776 года. Самым известным офицером из Гессен-Касселя был генерал Вильгельм фон Книпхаузен, который командовал немецкими войска в нескольких крупных сражениях. Другими известными офицерами были полковник Карл фон Доноп (смертельно раненный в битве при Ред Бэнк в 1777) и полковник Иоганн Ролл, который был смертельно ранен в битве при Трентоне в 1776 году.Отряд гессенских наёмников под руководством Иоганна Ролла был разбит американскими повстанцами 25 декабря 1776 года под Трентоном. Опытный вояка, Ролл был уверен, что сумеет разбить мятежных американских колонистов. Поэтому, когда вечером 25 декабря 1776 года ему доставили депешу с известием, что отряд противника форсирует реку Делавэр в нескольких милях от Трентона, он даже не прервал шахматную партию, а депешу небрежно засунул в карман камзола. Против него выступал отряд некоего Джорджа Вашингтона, который собирался зимой переплыть реку Делавэр. Ну не смешно ли? Англичане повсюду наступали, колонисты терпели одно поражение за другим. Осенью 1776 фортуна улыбнулась англичанам. Американцы были выбиты из Нью-Йорка, и британский генерал Хоу гнал колонистов дальше на юг. Если бы англичане перешли Делавэр, падение Филадельфии – столицы конфедерации мятежных штатов – было бы неизбежно. Оттуда уже начали бежать члены Конгресса. В Англии предвкушали скорую победу над повстанцами. Вашингтон же понимал, что он не сможет остановить наступление англичан, поэтому оставалась единственная возможность поднять боевой дух армии — нанести внезапный удар и предотвратить крах, и тогда наступит перелом в ходе войны, либо…Гессенцев разбили в пух и прах, многих взяли в плен. Кстати, Ролл родом из Гессена, ранее сражался в рядах русской армии добровольцем под командой Алексея Орлова против турок за свободу Греции. В сражении против Вашингтона он был убит. Ролл вовсе не опасался колонистов, хотя те и доставляли ему хлопоты своими нападениями. Все распоряжения об укреплении обороны он надменно игнорировал. Ролл был уверен, что Вашингтон не осмелится выступить из Пенсильвании, а если и рискнет, то бравые гессенцы легко поднимут «деревенщину» на штыки. К тому же Ролл не хотел портить своим солдатам Рождество и устраивать им тревогу в такую жуткую непогоду.Победа американцев под Трентоном стала началом стратегического перелома в ходе войны за независимость. Жители 13 мятежных британских колоний воспрянули духом и погнали англичан, которые с этого момента вели только оборонительные бои. Но неизвестно, как развивались бы события, если бы Иоганн Ролл все-таки отложил шахматную партию и приготовился к встрече с отрядом Вашингтона.После неудачного британского опыта в войне на американском континенте торговля солдатами пошла на убыль.По материалам:https://www.landofthebrave.info/hessians.htmhttp://militaryhistorynow.com/2015/10/30/the-legend-of-sleepy-hollow-and-the-hessians-of-the-american-revolution/http://jsha.org/partrese.htmСто великих тайн мира. М.: Вече, 2010.