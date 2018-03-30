Обновлённая «Буря» берёт на мушку флоты НАТО. Прорыв «Стандартов» и «Астеров» — дело тонкое

Одним из главных достоинств Х-32 является практически гиперзвуковая скорость на начальном отрезке маршевого участка траектории, что не позволяет перехватить её всеми без исключения типами ЗУР западного производства вдогон. Главный недостаток — огромная радиолокационная сигнатура, сравнимая с ЭПР «Рафаля», об этом свидетельствует масса в 5780 кг (как и у Х-22М), обуславливающая отсутствие внедрения композиционных и радиопоглощающих материалов

Испытания ESSM Block II

Источники информации:

https://svpressa.ru/war21/article/196146/

http://www.deagel.com/Defensive-Weapons/Standard-SM-2-Block-IVA_a001148008.aspx

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/sm-6/sm-6.shtml

http://militaryrussia.ru/blog/topic-756.html

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/x22/x22.shtml

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/samp_t/samp_t.shtml

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/paams/paams.shtml

https://www.globalsecurity.org/space/systems/sm2.htm

Пять дней назад в разделе «Военные технологии» новостного и информационно-аналитического ресурса «Свободная Пресса» (svpressa.ru) была опубликована небезынтересная и крайне продуманная с технической точки зрения статья под названием «Особенность русской «Кухни»: крейсера и эсминцы ВМС США пойдут на корм рыбам». Для намётанного глаза мгновенно становится ясно, что речь идёт о многоцелевых тактических ракетах большой дальности семейства Х-22, которым в Североатлантическом альянсе был присвоен идентификационный код AS-4 «Kitchen» («Кухня») ещё в конце далёких 60-х гг. У нас изделие именовалось «Бурей».Тем не менее, региональные и глобальный морские театры военных действий XXI века постепенно эволюционируют в настоящие сетецентрические арены с современнейшими средствами противоракетной обороны на базе перспективных зенитных управляемых ракет RIM-162 ESSM, RIM-174 ERAM, на фоне чего лётно-технические и физические характеристики Х-22 постепенно утратили свой удельный вес. К примеру, относительно невысокая подлётная скорость к цели в 2500 км/ч (2,05М), при огромной эффективной поверхности рассеяния порядка 1 кв. м, отсутствии режимов выполнения интенсивных противозенитных манёвров (аналогичных «Ониксу»), а также пикирование на цель под относительно небольшим углом в 30 градусов (начинается на удалении в 60 км от надводного корабля), давали возможность корабельным МРЛС AN/SPY-1A без затруднений «захватывать» Х-22 на удалении до 150 км и начинать перехват с помощью далеко не самых современных ЗУР RIM-67D и RIM-156A начиная с 80 — 100 км.В итоге с 2000-х годов начались активные лётные испытания модернизированной крылатой ракеты Х-32 (9-А-2362), которую мы и попытаемся подробно рассмотреть в нашем сегодняшнем обзоре. Разработкой пакета обновлений Х-22 до версии Х-32 специалисты МКБ «Радуга» занимались ещё с 80-х годов XX века. И уже в 2016 году ракета поступила на вооружение дальних бомбардировщиков Ту-22М3М. А теперь давайте попытаемся проанализировать, достигло ли новое изделие от «Радуги» той планки, которую задают существующие морские средства ПВО-ПРО ВМС США и Объединённых ВМС НАТО, а также зададут более совершенные противоракетные системы, готовящиеся к обретению оперативной боевой готовности в 20-х годах?В вышеуказанной статье о «Кухне» детально рассматривается вопрос боевой эффективности ПКР Х-32 высказывает капитан первого ранга, доктор военных наук и вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, сделавший аналитический обзор с учётом тактико-технических характеристик новой ракеты, а также известных параметров американской зенитной управляемой ракеты сверхбольшой дальности RIM-174 ERAM «Extended Range Active Missile». По большей части, Константин Валентинович рассмотрел возможности Х-32 по преодолению системы ПВО американских корабельных и авианосных ударных группировок (КУГ/АУГ) а также противоракетные свойства RIM-174 ERAM (SM-6) с точностью до мельчайших подробностей. В частности, была указана даже такая незаметная для простого обозревателя деталь, как значительное снижение маневренных качеств ЗУР RIM-174 ERAM на высотах, превышающих официальную цифру потолка перехвата в 33 км (заявлено производителем — «Raytheon»), что наблюдается в связи с критической разреженностью атмосферы. Здесь всё абсолютно верно.Если на высоте 33 км давление составляет порядка 11,5 мбар, то на высоте 40 км (здесь проходит маршевый участок траектории Х-32) не превышает 3,1 мбар. Следовательно аэродинамические рули SM-6 резко теряют эффективность и маневрирование ракеты становится в разы более «вязким» (уменьшается угловая скорость разворота), что не позволяет ей эффективно перехватывать Х-32, выполняющую противозенитный манёвр. Такой результат также наблюдается в связи с отсутствием у SM-6 газодинамического «пояса» импульсных двигателей поперечного управления (компенсирующих аэродинамические плоскости) и малой скорости полёта в 3700—3800 км/ч, которая и не позволяет реализовать все лучшие качества аэродинамических рулей на больших высотах (к примеру, ЗУР 5В21А комплекса С-200 отлично управлялась аэродинамическими рулями на высотах до 40 км благодаря впечатляющей скорости в 9000 км/ч). На этом фоне Х-32 обладает неоспоримыми достоинствами: скоростью полёта в 5200 — 5400 км/ч на маршевом участке, а значит, и возможностью энергичного маневрирования.Очень важным преимуществом основного режима полёта Х-32 (в отличие от Х-22) при выполнении противокорабельного удара является то, что ракета поддерживает траекторию полёта на высоте 40 км вплоть до сближения с целью и не начинает пикирование на удалении 50 — 60 км от неё. На практике это ещё больше усложняет процесс перехвата обновлённой «Бури» (отечественное название Х-22) посредством ЗУР RIM-174 со всеми лётно-техническими недостатками последней. Кардинально меняется ситуация в момент перехода Х-32 из горизонтального полёта в режим отвесного пикирования на цель, либо пикирования под углами более 70 градусов. Снизившись до высоты 25 км, Х-32 попадает в зону, где маневренные возможности ракеты-перехватчика SM-6 находятся на должном уровне благодаря более высокой плотности нижних слоёв стратосферы, в ту же очередь, это снижает скорость полёта «Кухни» до 3,5 — 4М. Как результат, шанс перехвата возрастает в несколько раз. На таких высотах SM-6 способна реализовать перегрузку примерно в 15 ед., более тяжёлая и замедлившаяся Х-32 — также не более 15 ед.Переходим к следующим моментам. В статье указывается, что несмотря на высокую допустимую перегрузку боевой ступени RIM-174 ERAM, она не способна перехватить Х-32 ввиду того, что скорость поражаемой цели составляет всего 2880 км/ч, в то время как скорость Х-32 приближается к 5400 км/ч на маршевом участке. Во-первых, по уже приведенным в статье утверждениям, SM-6 имеет крайне скудное «окно способностей» по перехвату маневрирующей цели на высоте 40 км в разреженной атмосфере (для этого Х-32 должна не выполнять манёвры, чтобы менее быстрая и менее «вёрткая» RIM-174 смогла её перехватить). Следовательно, упор должен был делаться на тот момент завершающего участка траектории, когда ракета пикирует на цель через более плотные слои стратосферы, а скорость здесь уже изрядно уменьшается (не только из-за большего аэродинамического сопротивления, но и в связи с резким доворотом Х-32 по тангажу) до 3,5 — 4М.Во-вторых, нельзя согласиться с озвученной в статье максимальной скоростью поражаемой цели для SM-6 всего в 800 м/с. Так, ещё 14 декабря 2016 года, у побережья Гавайских островов были успешно проведены натурные испытания двух усовершенствованных ракет модификации SM-6 Dual I по перехвату имитатора баллистической ракеты средней дальности, скорость которого заметно превышает показатель в 2,5М, описанный в материале на svpressa.ru, и может достигать 3,5 — 5М. Более того специалисты компании-производителя «Raytheon» и представители американского флота уже заявили, что SM-6 новых «блоков» (модификаций) будут предназначены не только для загоризонтного поражения низковысотных тактических и стратегических крылатых ракет на удалении 100 — 150 и более километров, но и против оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет средней дальности, включая китайские БРСД DF-21 на нисходящей ветви траектории в более плотных слоях стратосферы.Насколько нам известно, скорость ГЧ перспективной противокорабельной БРСД DF-21D на высоте 25 — 30 км может достигать 1500 — 1800 м/с. А это значит, что примерно в этих же рамках находится и максимальная скорость поражаемой цели для ЗУР RIM-174 ERAM, но никак не 800 м/с. Долго размышлять здесь нет смысла, поскольку ещё летом 2008 года стандартная зенитная управляемая ракета SM-2ER Block IV (очевидно, — RIM-156A), запущенная из универсальной вертикальной пусковой Mk 41 ракетного крейсера CG-70 «Lake Erie» в ходе огневых испытаний, смогла уничтожить имитатор баллистической ракеты средней дальности над Тихим океаном. RIM-156A имеет потолок перехвата в 29 км. Что примечательно, данная зенитная ракета SM-2 Block IV не является узкоспециализированным перехватчиком для поражения баллистических, а предназначена для перехвата стандартных высокоскоростных аэродинамических объектов, включая как высотные, так и низковысотные, идущие «над гребнем волны».В статье «Особенности…» указывается, что вероятность перехвата Х-32 на подлётном участке траектории с помощью ЗУР RIM-174 составляет около 0,02 в случае, если целеуказание производится по радиоканалу «Линк-16» от палубного самолёта ДРЛО E-2D или другого «Иджис»-корабля и с вероятностью 0,07 при целеуказании от эсминца/крейсера — носителя. В качестве аргумента столь низкой вероятности перехвата указывается наличие у SM-6 АРГСН, изготовленной на базе головки самонаведения ракет «воздух-воздух» семейства AIM-120C AMRAAM, которые способны захватывать цель с ЭПР 1 кв. м на дальности 12 км. При суммарной скорости сближения в 2,2 км/с у бортовой вычислительной системы зенитной ракеты останется лишь 5 секунд на точную коррекцию, что сведёт шанс на перехват до минимума.Объяснить это можно легко: на учениях SM-6 перехватывала ещё более скоростной имитатор БРСД, поскольку он не выполнял противозенитных манёвров, а Х-32 на такие манёвры способна. Более того, усовершенствованная «Кухня» может оснащаться бортовым комплексом РЭБ, усложняющим работу активной РГСН SM-6. Но станция РЭБ при нынешнем совершенстве АРГСН — отчасти палка о двух концах, поскольку современные АРГСН умеют работать не только в активном режиме, но и наводиться исключительно на источник излучения помехи. Как следствие, указанная в статье вероятность перехвата Х-32 одной SM-6 воспринимается с доброй долей осторожности. Возможно, что с учётом маневрирования первой эта вероятность составляет от 0,15 до 0,2.Следует отметить, что Пентагон своими руками закрыл американскому флоту возможности по более эффективному противостоянию нашим ПКР Х-32. Заключается это в отмене в 2001 году проекта зенитной управляемой ракеты RIM-156B (SM-2 Block IVA), отличающейся двухканальной системой наведения, состоящей из ИК-датчика , объектив которого утоплен в образую корпуса сразу за радиопрозрачным обтекателем головки самонаведения и полуактивной радиолокационной головки самонаведения. IR-модуль обеспечивал повышенную точность перехвата малоразмерного баллистического объекта, поскольку подсвета цели X-диапазонным радиолокационным прожектором AN/SPG-62 может быть недостаточно.Так, оснащённая инфракрасным датчиком RIM-156B (SM-2 Block IVA) располагала бы значительно большим потенциалом для перехвата Х-32. Почему? Стартовавшая заблаговременно противоракета может обнаружить и сопровождать противокорабельную ракету Х-32 на дистанции в несколько десятков километров, ещё до того момента, когда начнётся отвесное пикирование. Главный канал наведения в данном случае будет возложен на инфракрасный датчик, способный идеально действовать в чистых и холодных слоях стратосферы. Датчик будет ориентироваться на инфракрасную сигнатуру раскалённых от аэродинамического сопротивления крыльев и носового обтекателя Х-32. Незадолго до «встречи» ракет Х-32 и SM-2 Block IVA, первая уже войдёт в режим пикирования в более плотных стоях стратосферы. Следовательно, аэродинамический нагрев передних кромок крыла и обтекателя ГСН приведёт к ещё более выразительному «тепловому портрету», а значит, — более устойчивому захвату при помощи ИК-модуля зенитной ракеты RIM-156B. Комплексирование ИК-канала с полуактивным радиолокационным каналом может увеличить вероятность перехвата Х-32 до 0,35. Тем более, что ИК-датчик компенсирует возможные ошибки радиолокационного канала в момент постановки нашей ракетой радиоэлектронных помех. К нашему счастью, проект RIM-156B на текущий момент закрыт. Но существую опасения, что он будет воплощён во временно секретном проекте перехватчика SM-6 Dual II, первые испытания которой намечены на 2019 год.Внимание следует обратить также на то, что SM-6 не является единственной зенитной управляемой ракетой, которая применяется эсминцами класса «Арлей Бёрк» и крейсерами «Тикондерога» для установления над ордером АУГ «противовоздушного зонтика». Весьма предсказуемых последствий стоит ожидать и от разработки перспективной модификации зенитной управляемой ракеты RIM-162B ESSM. Если модификация «A» оснащается лишь полуактивной радиолокационной головкой самонаведения, которая требовала обязательного задействования AN/SPY-1D и одноканального радара подсвета SPG-62, то RIM-162B ESSM Block II получит активную радиолокационную головку самонаведения Х-диапазона. Фокус здесь заключается в том, что многофункциональная радиолокационная станция AN/SPY-1D и радары непрерывного излучения/подсвета AN/SPG-62 не охватывают своей угломестной зоной обзора ещё более крутых подлётных углов нашей сегодняшней «героини» — противокорабельной ракеты Х-32. Это значит, что RIM-162A не сможет эффективно применяться против нашей ПКР. Модификация «B» с её активным РЛ-наведением сможет. Более того, в отличие от второй ступени SM-2/6 с максимальной перегрузкой манёвров в 27 — 30 ед. на средних высотах, «Развитый морской воробей» (так переводится аббревиатура ESSM) способен преследовать цель с собственными перегрузками не менее 50G.Данные качества стали доступными для флотской ПВО США благодаря оснащению всех типов ESSM газоструйной системой отклонения вектора тяги, действие которой продолжается непосредственно до выгорания твердотопливного заряда маршевого режима работы РДТТ. При скорости полёта в 1200 м/с в плотных слоях тропосферы для RIM-162B обеспечиваются идеальные условия для противодействия Х-32. Это также можно было упомянуть в статье на svpressa.ru. На текущий момент RIM -162B ESSM Block II находится на этапе доводки, в то время как принятие на вооружение флота планируется в конце 2019-го — начале 2020-го годов.В заключительной части статьи на «Свободной Прессе» делаются окончательные выводы, что корабельная ударная группировка из двух эсминцев УРО класса «Arleigh Burke» или двух крейсеров УРО класса «Ticonderoga» не способна отразить удар пары дальних бомбардировщиков Ту-22М3М c 4 тяжёлыми противокорабельными ракетами Х-32 на подвесках обеих машин. Хотелось бы поверить в такой исход, но суровая технологическая реальность не позволяет этого сделать. Очевидно, что такой сценарий соответствовал бы действительности, если бы «Тридцать вторым Кухням» противостояли крейсера класса «Тикондерога» в ранней модификации с балочными пусковыми установками Mk 26 (обладали гораздо более низкой стрельбовой производительностью) и устаревшими зенитными управляемыми ракетами типа SM-2ER Block II. Сегодня, когда на вооружении кораблей ВМС США высокопроизводительные ПУ Mk 41, но ещё нет SM-6 Dual II и ESSM Block II, для поражения пары американских эсминцев УРО необходимо от 10 до 12 Х-32 с задействованием 5 или 6 Ту-22М3. Когда же они начнут поступать в боекомплекты американских кораблей, количество необходимых для поражения Х-32 увеличится в полтора — два раза.Более неприятная ситуация складывается при использовании Х-32 против АУГ/КУГ Королевского Военно-морского флота Великобритании и АУГ ВМС Франции. Остановимся на англичанах. В составе их ВМФ входят 6 эсминцев ПВО Type 45 класса «Daring», каждый из них оснащается мощным многофункциональным АФАР-радаром «Sampson», работающим в дециметровом S-диапазоне, который способен в режиме обзора отображать около 2000 целей и одновременно завзывать трассы 300 ВЦ в режиме сопровождения на проходе. Типовую цель с ЭПР около 1 кв. м (наша ракета Х-32) этот радиолокационный комплекс обнаружит на дистанции около 220 км. Дополнительный обзорный радиолокационный обнаружитель S1850M запеленгует «Бурю» на аналогичной дистанции. Следовательно, у операторов ЗРК PAAMS останется около 80 секунд на то, чтобы подготовить к ведению огня пусковую установку «Sylver A50», за это время ПКР Х-32 приблизится к атакуемой КУГ на расстояние в 100 км, откуда может открываться огонь зенитными ракетами «Aster-30» различных модификаций.Несмотря на то, что консорциум «Eurosam» указывает официальную высоту перехвата для «Астер-30» всего в 25 км, архитектура и тип органов управления, а также максимальная скорость полёта боевой (второй) ступени в 4,7М отчётливо указывают на то, что ракета будет себя отлично чувствовать и на высоте 35-40 км (аналогичной нашей 9М96ДМ). Для этого компактная боевая ступень имеет малое миделево сечение, протяжённые несущие крылья большой площади и внушительный заряд малодымного топлива. Это далеко не та маломаневренная SM-6, оснащённая лишь аэродинамическими рулями. В арсенале системы управления «Aster-30» имеется важный козырь — крестообразный газодинамический пояс из 4-х щелевых двигателей поперечного управления ДПУ, встроенных в конструкцию крыла.Расположен этот «пояс» в центре масс ракеты (по типу 9М96ДМ), что позволяет совершать энергичные «броски» «Астер-30» в пространстве при выходе на маневрирующую цель даже на высоте в 35-40 км. Буквально за 4 -5 сотых долей секунды может быть реализована перегрузка до 15 — 20 ед., а это значит, что чётко поразить Х-32 не составит особого труда. Разработчик назвал данный метод молниеносного газодинамического управления «PIF-PAF». Точно известно, что во многих случаях он позволяет поразить цель прямым попаданием «hit-to-kill». Даже не приходится надеяться на то, что массивная Х-32 с её большой радиолокационной заметностью сможет «уйти» от «Астер». На малых высотах в 5 -7 км картина усугубляется: высокое атмосферное давление позволяет боевой ступени «Aster-30» маневрировать к цели с перегрузкой в 55 — 60 ед. Завершает список достоинств активная радиолокационная головка самонаведения работающая в более высокочастотном и точном J-диапазоне (от 10 до 20 ГГц).Итог вышеописанного подвести не трудно: если шанс отправить на дно американскую усиленную авианосную (один авианосец класса «Джеральд Форд», 1 крейсер «Тикондерога» и 2—3 эсминца «Арлей Бёрк») с помощью 30—36 противокорабельных ракет Х-32 остаётся достаточно большим (около 0,6), то уничтожить британскую АУГ в составе «Queen Elizabeth» и четырёх эсминцев ПВО класса «Дэринг» вряд ли получится ввиду высочайших лётно-технических параметров ЗУР «Астер-30». Кстати, эта противоракета в ближайшие годы будет выведена на совершенно иной уровень в версии «Block 1NT»: её отличительной особенностью станет ещё более продвинутая АРГСН миллиметрового Ka-диапазона для работы по сверхмалоразмерным баллистическим элементам высокоточного оружия. Для вскрытия такого противоракетного эшелона надеяться приходится лишь на «Цирконы» и «Кинжалы».