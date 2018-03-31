11:59 31 марта

При вторжении русских шведские генералы запланировали продержаться три месяца

В Швеции на полном серьезе работают над планами на случай войны с Россией. В частности, шведские генералы и политики работают над планом тотальной мобилизации. В Стокгольме рассчитывают продержаться как минимум три месяца до подхода подмоги. По всей видимости, от стран, входящих в НАТО и находящихся по другую сторону шведской границы (Дания, Норвегия и Германия).



В настоящее время Швецию отделяет от Калининградской области чуть более 230 километров водной глади Балтийского моря. Длинная и узкая, можно сказать вытянутая, форма страны делает Швецию уязвимой для воздушного нападения с нескольких сторон. При этом Швеция, наряду с соседней Финляндией, находится в уникальном положении, это единственные страны балтийского региона, которые не входят в НАТО (за исключением, естественно, и самой России), отмечают в Defensenews.


В ближайшие годы Швеция собирается серьезным образом обновить свою оборонную инфраструктуру, готовясь пережить потенциальное вторжение «неустановленного внешнего врага», который подозрительным образом похож на Россию. Стоит отметить, что ранее Швеция располагала планами тотальной мобилизации населения и промышленности, однако все они были разработаны еще в годы холодной войны, а после развала Советского Союза отправились под сукно, одновременно с этим было проведено серьезное сокращение шведских вооруженных сил. Теперь шведские генералы и политики снова разрабатывают подобные планы, говоря о тотальной мобилизации страны и общества в случае возможной агрессии.


При этом планы тотальной мобилизации и гражданской обороны периода холодной войны отличались серьезным уровнем проработки, вплоть до того, что гаражи проектировались с возможность использования в качестве укрытий во время военных действий. Согласно планам, новая шведская мобилизационная доктрина потребует серьезных денежных вливаний. Так в период с 2021 по 2025 год, Швеция планирует дополнительно потратить 4,2 миллиарда крон (около 510,5 миллионов долларов) на различные оборонные нужды. Это дополнительное финансирование без учета уже запланированных расходов на вооруженные силы. Помимо этого Швеция выделяет дополнительно порядка 400 миллионов крон в год на 2018, 2019 и 2020 годы.

Согласно планам главы парламентской оборонной комиссии Бьорна фон Сидова и главы секретариата комиссии Томми Акессона, тотальная мобилизация позволит Швеции продержаться в случае вторжения не меньше трех месяцев, сообщает специализированное издание Defensenews. «Если вы являйтесь членом Североатлантического Альянса и на вас совершают нападение, вы можете рассчитывать на помощь от других государств НАТО, которые придут на помощь. К Швеции это не относится, по этой причине королевство планирует мобилизовать всю страну, если на нее нападет Россия», – отмечают в Defensenews.

Парламентская оборонная комиссия была сформирована в Швеции в 2017 году, основной целью ее работы является возрождение концепции так называемой «тотальной обороны» или «тотальной мобилизации». По сути, речь идет о реанимации планов, которые существовали еще в годы холодной войны. По словам Томми Акессона, существенное внимание будет уделено и вопросам гражданской обороны, развитию инфраструктуры: строительству складов и укрытий, развитию медицинской помощи и фармацевтики, решениям в области реагирования на чрезвычайные ситуации. Часть средств шведы собираются потратить на кибербезопасность и на обучение, направленное на противостояние пропаганде и поддельным новостям, распространяемым через социальные сети. По словам Бьорна фон Сидова, это важно, так как комиссия заботиться не только о защите страны, но и о защите демократических принципов, которые обозначены, как жизненно важные, для шведской нации.

Юрий Мелконов (Рига) главный редактор военно-исторического журнала Baltfort не исключает, что шведский генеральный штаб всерьез рассматривает все варианты возможной российской агрессии: по воздуху, по суше или с моря через территорию Финляндии или даже по льду Ботнического залива в зимнее время. В интервью газете «Взгляд» он напомнил, что еще во времена Петра I, то есть 300 лет назад, русский десант высаживался с моря на территории нынешней Швеции. «Тогда русские войска под командованием Апраксина подошли на 150 километров к Стокгольму, к городку Норчепинг, который в итоге сгорел», – напомнил военный эксперт. Еще спустя сто лет, уже в годы правления императора Александра I, русские войска также достигли шведских берегов, но уже в пешем порядке по льду через пролив Кваркен в Ботническом заливе. Эти события произошли во время Русско-шведской войны 1808-1809 годов, которая завершилась победой России, по итогам той войны России отошла Финляндия.

Шведские резервисты/ополченцы на сборах

При этом Юрий Мелконов недоумевает, по какой причине в Стокгольме всерьез обсуждают срок в три месяца. Эксперт напомнил, что современные конфликты часто измеряются не месяцами, а сутками. «Какие три месяца? Нам бы день простоять, да ночь продержаться» – пошутил Мелконов по поводу шведских планов. При этом он уверен в том, что среди граждан Швеции найдется немало тех, то в случае необходимости готов будет защищать свою страну и вести партизанские действия, жить в лесах и пещерах, бегать по горам с автоматами. Он напомнил, что шведские добровольцы довольно активно участвовали в советско-финской войне, подчеркнув, что драться шведы умеют.

Константин Сивков первый вице-президент Академии геополитических проблем и доктор военных наук считает, что шведские генералы на полном серьезе рассчитывают при помощи регулярных войск удерживать территорию страны на протяжении обозначенных трех месяцев. При этом он считает, что гипотетическое вторжение в самую населенную южную часть королевства может занять считанные дни.

Тем не менее, в горных районах страны шведские военные действительно могут закрепиться надолго. «Российская Федерация не имеет общих границ со Швецией. Для начала необходимо будет захватить Финляндию. То есть вторжению в саму Швецию будет предшествовать достаточно длительный этап – фронтовая операция 5-10 дней», – отметил Сивков в интервью журналистам газеты «Взгляд». По его предположению, за 5 дней королевство успеет провести полную мобилизацию, что позволит стране создать в горных районах глубокую эшелонированную оборону и обеспечивать сдерживание наступающих войск. В то же время для защиты от воздушных атак Швеция сможет рассчитывать лишь на собственные немногочисленные силы ПВО, поэтому эффективность подобной защиты будет очень низкой.

В целом возможности шведских вооруженных сил представляются скромными. Для обороны пятой по площади территории страны Европы шведы готовы выставить чуть более 20 тысяч военнослужащих без учета резервистов. В то же время шведские вооруженные силы хорошо укомплектованы современными образцами вооружений и военной техники. Хотя и с некоторыми особенностями, в частности силы ПВО действительно крайне слабы, однако страна обладает довольно большим парком истребительной авиации. В составе ВВС Швеции находится 98 современных истребителей-бомбардировщиков JAS 39 Gripen в версиях JAS 39C и JAS 39D собственного производства. Сухопутные войска имеют большой запас современной бронетехники, представленной как немецкими основными боевыми танками «Леопард 2» (около 130 танков) так и БМП собственного производства Strf 90 (более 350 единиц). В то же время ВМС Швеции имеют на вооружении современные корветы типа «Висбю» (построено 5 штук), которые даже называют первыми в мире «настоящими» боевыми кораблями, построенными по технологии «стелс». Особенностью Швеции является и то, что страна обладает развитым оборонно-промышленным комплексом, позволяющим создавать и производить широкую номенклатуру вооружений и военной техники, конкурентоспособной на международном рынке.

JAS 39C Gripen шведских ВВС

Откуда в принципе в Швеции появилась эта полубезумная идея – обороняться от российской агрессии. Дело в том, что антироссийские настроения в этой стране являются достаточно распространенным явлением. Швеция по традиции находится в группе государств, в которых проживают наиболее негативно настроенные к России граждане. К примеру, данные опроса Transatlantic Trends, проведенного в 2016 году, показывали, что 79 процентов подданных королевства относятся к России плохо. Данный показатель выше, чем в странах Балтии, которые расположены даже ближе к России.

При этом шведское общество действительно верит в угрозу, исходящую со стороны России. Практически три четверти шведов недавно высказывались за введение равноправной воинской повинности. Об этом 4 января 2016 года сообщало «Радио Швеции». О том, что 72 процента граждан страны выступают за восстановление в королевстве всеобщей воинской повинности, сообщало издание Dagens Nyheter, заказавшее соответствующее социологическое исследование у службы мониторинга общественного мнения Ipsos.

При этом 87 опрошенных шведов считали, что воинская повинность должна быть гендерно-нейтральной, то есть распространяться в равной мере на мужчин и на женщин (привет израильской армии). Воинская повинность была отменена в королевстве сравнительно недавно, это произошло всего лишь в 2010 году. После этого шведская армия стала полностью контрактной, однако в ходе реформы ее ряды так и не удалось укомплектовать в полном объеме. Отмечается, что некомплект вооруженных сил Швеции по солдатам, матросам и военнослужащим младшего командного состава составлял примерно 7,5 тысяч человек.

В результате в 2017 году военный призыв с учетом общественного мнения общей ситуации в мире был восстановлен. Первый призыв вновь состоялся 1 июля 2017 года. Сперва 100 тысячам молодых людей 1999 и 2000 годов рождения были разосланы соответствующие извещения. Затем из них выбрали 13 тысяч человек, четырем тысячам из которых предстоит пройти военную службу в 2018 и 2019 годах. В дальнейшем постепенно планируется повышать количество призывников до 8 тысяч в год. В то же время шведы, родившиеся до 1999 года, были освобождены от призыва на военную службу. При этом основу армии по-прежнему будут составлять контрактники.

Шведский солдат и многоцелевая колесная боевая бронированная машина Patria XA-360 AMV

О настроениях шведского общества много говорил и шведский публицист Маттиас Йоранссон, написавший книгу Bjornen kommer («Идет медведь»). Он ранее рассказывал журналистам из России о том, что в королевстве сложился своего рода культ: жители Швеции с детства регулярно занимались поисками советских подводных лодок. По словам Йоранссона, в 1980-1995 годах, власти Швеции зарегистрировали практически 6,5 тысяч сообщений о российских подводных лодках. Очередной всплеск такой «охоты» был зарегистрирован в 2014 году. В тот год власти страны зарегистрировали 300 сигналов от рядовых граждан, которые утверждали, что видели субмарины. Правда, в конечном итоге ни одной лодки так и не было найдено. Мелконов признает, что во времена существования СССР наши подлодки действительно достаточно активно дефилировали мимо шведских границ. «Однако России сейчас это абсолютно не нужно, так как Швеция не рассматривается в Москве, как возможный агрессор», – считает Юрий Мелконов. Более того, повода нападать на Швецию сегодня нет ни у одной страны.

Военную риторику, которая все чаще звучит из уст шведских политиков, военный эксперт из Риги списывает на повседневную деятельность Министерства обороны Швеции, которое просто нуждается в новом бюджетном финансировании. «За что они получают денежные средства? Чтобы страну защищали. Проводят учения, пугают местных», – отмечает эксперт. В то же время Константин Сивков полагает, что в Швеции занимаются разработкой «бредового сценария», который даже отдаленно не имеет никакого отношения к реальности. «Россия на такое не способна даже теоретически. Боевой состав Балтийского флота настолько мал, что максимум в состоянии перебросить три батальона, что для нападения на Швецию просто смешно», – подчеркнул эксперт.

Источник:
https://vz.ru/politics/2018/3/18/912652.html
https://regnum.ru/news/society/2048574.html
https://www.defensenews.com/global/europe/2018/03/14/fortress-sweden-inside-the-plan-to-mobilize-swedish-society-against-russia
Материалы из открытых источников
Автор: Сергей Юферев


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Комментарии 48

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  1. Mavrikiy Сегодня, 05:47
    вплоть до того, что гаражи проектировались с возможность использования в качестве укрытий во время военных действий.

    Молодцы. Наверняка, после "победы" в ХВ они их не загадили и продали кооператорам.
    Карлсон с Льюисом, это нонсенс.
    Mavrikiy
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 06:01
      Более того, повода нападать на Швецию сегодня нет ни у одной страны

      То есть они как собаки, все понимают, но сказать не могут

      что в королевстве сложился своего рода культ: жители Швеции с детства регулярно занимались поисками советских подводных лодок.

      Они значит в игры играют ? А в Англии нет игры "Найди Русского с хим. оружием"
      Chertt
      1. volodya (владимир) Сегодня, 08:44
        Ой ребята! Дольше продержитесь, если конечно к нам неполезите, а если сунитесь, там посмотрим!!!
        volodya
        1. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:53
          И как они до нас могут долезть со своего полуострова? Через Финляндию посуху или через Прибалтику вплавь? belay Вот и получается, что в случае войны, у них одна надежда -
          подольше продержаться. winked
          сибиралт
    2. Siberia 9444 (Александр) Сегодня, 08:39
      Крутые они всё-таки ! А зачем пластиковая бутылка привязана скотчем где швед на броне request ? Довайте обсудить , какие ваши идеи господа fellow
      Siberia 9444
      1. Аскет (Станислав) Сегодня, 09:42
        Цитата: Siberia 9444
        Крутые они всё-таки ! А зачем пластиковая бутылка привязана скотчем где швед на броне ? Довайте обсудить , какие ваши идеи господа

        Отлить на ходу если приспичило
        Аскет
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:47
        Идея только одна....Если бензиновый двигатель.....то опыт эксплуатации древнего Газика...Старые водители поймут о чем я...
        Цитата: Siberia 9444
        Крутые они всё-таки ! А зачем пластиковая бутылка привязана скотчем где швед на броне request ? Довайте обсудить , какие ваши идеи господа fellow
        210окв
      3. Askel (Александр) Сегодня, 11:05
        Это новейшая противотанковая система. В бутылку заливается кола, забрасывается ментос, после чего граната резко переворачивается и направляется в сторону российского танка. В результате, есть высокая вероятность травмирования экипажа противника (со смеху).
        Askel
  2. Ольгович (Андрей) Сегодня, 06:17
    Захватить их-не проблема.
    Дальше-ЧТО с ними делать?! belay Вот вопрос вопросов.... request
    И ведь сами молчат , редиски lol
    Ольгович
    1. Jerk Сегодня, 06:52
      Ходить кругами и мычать "АББУ бы" laughing
      Jerk
    2. Аскет (Станислав) Сегодня, 09:55
      Цитата: Ольгович
      Дальше-ЧТО с ними делать?! Вот вопрос вопросов....

      Тут целая стратегия, сначала отдаем Финляндии Выборг и Карелию в обмен на проведение референдума о вхождении в РФ. Чухонцы радуются, но рано, ибо итоги референдума при помощи русских хакеров в пользу России и Финляндия становится Автономной Республикой Суоми в составе РФ, финнам выдаются Российские паспорта в обмен на бесплатную русскую водку из гуманитарной помощи страждущим. Далее появляется плацдарм для аннексия Швеции и включении её в Скандинавский федеральный округ.
      Вот такой хитрый план laughing
      Аскет
    3. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 10:10
      Вот именно. Вот бы "вызвать на поединок" (дискуссию) самых оголтелых пропагандонов агрессии России и "поговорить по душам". И начать с вопроса - а зачем России оккупировать Швецию? fool
      Ведь вариантов совсем немного - месть за совершенное шведам по отношению к русским (не в далеком прошлом времен Крала 12), экономическая выгода и стратегическая выгода "выход на позиции для атаки на другие страны (ну как они предполагают что сначала мы захватим Финляндию). recourse
      Если с "первым вариантом" - все понятно и от самих шведов зависит "не нападайте не Россию и живите себе", то вот дальше уже интересно. Давайте сначала третий вариант посмотрим (он проще) - например мы хотим захватить Норвегию и тогда ну хоть зачем то нам Швеция сгодится, но и без Швеции мы можем захватить Норвегию bully
      А вот теперь "по второму вопросу" - экономическая выгода это не просто захватить склады готового товара и утащить к себе, тут еще и убытки от последующих проблем в мире (чай не викинги мы). Швеция - не Катар, не Кувейт где полным полно нефтянки (она всем нужна) на малом пространстве, тогда смотрим на бренды. Самое популярное из шведского - вольво (но принадлежит китайцам), теле-2 - но зачем окупировать страну если они и так тут работают, электролюкс - так он все равно почитай на 90% из Китая, "метро" и "икея" - так и так они тут магазинов понатыкали. request То есть по большому счету - ну совсем никакого прибытку нам от окупации Швеции, ну вот совсем никакого, тогда как убытков прямых (потери и оккупация) и опосредованных до дури.
      Да, жаль нельзя взять за зябры эти "патриотичных" генералов и заставить обосновать нападение России.
      Мих1974
      1. Ольгович (Андрей) Сегодня, 11:36
        Цитата: Мих1974
        Вот именно. Вот бы "вызвать на поединок" (дискуссию) самых оголтелых пропагандонов агрессии России и "поговорить по душам". И начать с вопроса - а зачем России оккупировать Швецию?

        пару дней назад в США одного "эксперта" на радио спросили:" Какие же мотивы у русских травить прид.урка и где доказательства?"
        Ответ поразителен (но только для нас ):
        "ВСЕ наши страны Запада осудили нападение! Или мы все И.ДИОТЫ, а одна Россия умная?!"
        КАК он четко определил себя!
        Вот и ответ на вопрос "Зачем?" и на все остальные.... yes
        Ольгович
  3. трассер (Сергей) Сегодня, 06:21
    Там Карлсон с малышом уже тогда " шалили". А что теперь делают сложно даже представить.
    трассер
  4. Dimy4 (Дмитрий) Сегодня, 06:25
    Дело в том, что антироссийские настроения в этой стране являются достаточно распространенным явлением.

    Ребята шведы все реванш взять мечтают за Полтавскую битву. Все ночи без сна.
    Dimy4
    1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 07:05
      Цитата: Dimy4
      Ребята шведы все реванш взять мечтают за Полтавскую битву.

      Это как? Объявить России войну, потом два месяца побегать по горам и лесам, и наконец с гордым видом сдаться. И пойти пить пиво.Так что-ли они думают. hi
      Евдоким
    2. Аскет (Станислав) Сегодня, 10:00
      Цитата: Dimy4
      Ребята шведы все реванш взять мечтают за Полтавскую битву. Все ночи без сна.

      Фантомные боли.... Кемска волость до сих пор снится
      Аскет
      1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 10:14
        Цитата: Аскет
        Кемска волость до сих пор снится

        Да-а-а...
        Шведы хорошо помнят поход флота Петра на Стокгольм в 1716-м. В самом начале 2018-го, на выходе из порта Стокгольм, шведский лоцман показал все "памятные места" обороны, попутно показал свой летний домик, и дом лидера группы АВВА Бьорна Ульвеуса...
        laughing
        stalkerwalker
  5. sib.ataman Сегодня, 06:28
    Не припомню чтобы за последние 300 лет Россия нападала на этих бедолаг. Вот бедолаги явно страдают манией величия, и по ночам им спать не дают спокойно викинги, а по утрам их будит дух Карла ХII. Есть большое подозрение, что по выходным они тайком гоняют в лес за мухоморами, а потом всю неделю балуются с ними! А вообще, конечно, давненько эти мухоморолюбители не получали ни от кого хороших пиз****й, чтобы так рьяно любить свободу.
    sib.ataman
    1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 07:13
      Цитата: sib.ataman
      Не припомню чтобы за последние 300 лет Россия нападала на этих бедолаг.

      В 1808 или 9, мы к ним в Стокгольм на лошадях ездили, обо-рались видать славно, аж на до сих пор трясёт. laughing
      Евдоким
  6. farik68 (Фархад) Сегодня, 06:32
    Швеция три месяца против России....??))))) Да ребята высокого же вы себе мнения....)))
    Я почему-то уверен что максимум на третий день Вы сами сдадитесь....))
    farik68
  7. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 06:41
    "Константин Сивков первый вице-президент Академии геополитических проблем и доктор военных наук считает,..... " А мы все гадаем, что пьют/курят украинские генералы/адмиралы. Надо уточнить у нашего...
    Дилетант
  8. Jerk Сегодня, 06:50
    А нафига нам шведы? Поводов для войны два: уничтожение врага(конкурента), либо ресурсы. Их ресурсы нам нафиг не сдались, как соперник они немногим круче шпротасов... Не в НАТо и на нас им нападать нечем - не враг.
    Jerk
  9. изя топ (Андрей) Сегодня, 06:50
    В Стокгольме рассчитывают продержаться как минимум три месяца до подхода подмоги

    изя топ
  10. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:06
    При вторжении русских шведские генералы запланировали продержаться три месяца
    Молодцы, ГЕРОИ. Вот только Россию они спросили, а она будет на них нападать то?
    И еще, не будут наш Карлсончик с Малышом против нас воевать,

    на такую глупость способна только зловредная фрекен Бок, со своей Матильдой
    svp67
  11. Рав Рав (Рав Рав) Сегодня, 07:35
    А, что у бронемашины на антенне капельница???
    Рав Рав
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:58
      Цитата: Рав Рав
      А, что у бронемашины на антенне капельница???

      "Допинг" принимают, по ходу движения...
      svp67
  12. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:38
    рассчитывают продержаться как минимум три месяца до подхода подмоги
    Ну если планируют подмогу ждать три месяца значит вообще на нее не рассчитывают. Бедные шведы три месяца будут гибнуть в "кровопролитных" боях, а подмоги все нет и нет. Значит не стоит ничего планировать, а начинать жить дружно с Россией, тогда и фобии исчезнут.
    rotmistr60
    1. Пижон (Сергей ) Сегодня, 08:04
      Видимо, подмога должна подойти из Финляндии и Эстонии, воттт и трии мессяцаа - макксимаально бысстроо! laughing
      Пижон
  13. tihonmarine ( Влад) Сегодня, 08:26
    Последний раз шведы воевали в 1809 году, т.е. 200 лет назад, значит боевого офицерского корпуса нет, традиций войны нет, но повоевать очень уж хочется ( скорее хочется получить по морде).
    tihonmarine
  14. Vard Сегодня, 08:31
    Шведы сидели в окопе три месяца... Русские так и не пришли...
    Vard
  15. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 08:38
    Это не смешно, Карл! Мы в тех краях уже были(Финляндия), крайне неудобные места для вторжения! Ну а если авиаудар+удар с моря+ вежливые люди с небес, то трех дней вам не продержаться, а вы про месяцы, это же элементарно толстый, лысый Карл!!! С Карлом Хll, воинственность шведов закончилась навсегда! Вступайте в СНГ, заключайте военный союз с Россией, только так вы спасете свой толерантный зад, Карл!
    Ураган70
  16. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 08:43
    Цитата: sib.ataman
    Не припомню чтобы за последние 300 лет Россия нападала на этих бедолаг.
    А всего было 18 Русско-Шведских войн,из которых шведы выиграли только одну, 1614—1617года.
    72jora72
  17. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:55
    tongue
    svp67
  18. д^Амир (Дамир) Сегодня, 09:12
    да не бредовый это сценарий!!! это подготовка очередных баранов на убой!!!! сперва будут кричать об обороне, потом расскажут что лучшая оборона это нападение.... а еще лучше проделать это вместе с партнерами - пшекландией, юкрейн, румынотаборстаном и кто там еще... под одобрительный кивок из-за океана...
    д^Амир
    1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 10:43
      Одно радует - текущее вооружение России позволяет ответить на вопрос "где ж мы вас всех хоронить то будем?" feel Пепел можно будет не хоронить good
      Мих1974
      1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 10:50
        ну так и закончится тогда всё это радиационным поясом безопасности... а занятие земель под кладбища для своих солдат это преднамеренное принесение ущерба России!!!! это какая же статья доходов то получается!!! если внимательно прикинуть то со всей европы собирать можно!!!! тот же катынский мемориал с таким поведением пшеков можно было уже раза три запахать...
        д^Амир
        1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 10:53
          А на хрена нам занимать - эту радиоактивную пустыню fool ? Не мы на них нападать будем, а значит никаких атакующих планов (захвата) у нас нет. Ну и пусть будет "радиоактивный пояс" - и шо? tongue Зато это на годы если не столетия сделает наземную атаку на Россию со стороны запада невозможной и гарантировано отодвинет агрессивную НАТО от нашей границы good
          Мих1974
          1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 10:58
            не надо ее занимать разумеется (радиоактивную пустыню)... она там вместо амерских шавок автоматически образуется, а нато гарантированно склеивает ласты... жить под прицелом европа не захочет....
            д^Амир
            1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 11:06
              Не понял вас от слова совсем. То есть - мы нападем на Швецию, три месяца будем с ней воевать а потом "бахнем" и будем в эту радиоактивную пыстош свозить хоронить будущих агрессоров? belay
              Ваах - я в шоке от нашей коварности и кровожадности laughing wassat
              Шведе - сцаться с испугу. bully
              Мих1974
  19. ZAV69 (Жуков А.В.) Сегодня, 09:46
    Цитата: Mavrikiy

    Карлсон с Льюисом, это нонсенс.

    Надо было мадсен рисовать.
    ZAV69
  20. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 09:51
    Во время русско-шведской войны 1808/09 г.шведы свой план войны построили округ укреп.района -крепости Sveaborg... По их планам Свеаборг должен продержаться(в осаде),как минимум,1 год...Свеаборг сдался через 2 месяца....Но...всё течёт,всё меняется....меняется военное искусство,экономика,производство,политика....тепе
    рь речь о 3 месяцах . Прогресс "налицо" !На цельный месяц выросла боеспособность шведских ВС !И это всего лишь за 200 лет ! hi
    Nikolaevich I
  21. курвиметр (игорь) Сегодня, 09:55
    Насчет культа по поиску подводных лодок - ВМФ СССР сам дал повод, инцидент с лодкой умело использовали.
    курвиметр
  22. koralvit (Александр) Сегодня, 10:33
    Господа генералы Швеции, Финляндии, Эстонии, латвии, Литвы, Дании, Норвегии, если у Вас есть мозги, то подумайте, зачем России на Вас нападать и занимать Вашу территорию? У нас своей хватает, дай бог "ума дать". Полезных ископаемых, на нашей территории, больше чем у Вас вместе взятых. Чтобы поставить Вас на довольствие России? Кормить Вас безвозмездно? В России ещё своих бедных хватает, им надо ещё поднять уровень жизни. Давайте лучше торговать друг с другом и не выдумывать всяких небылиц, больше будет пользы и Вам, и нам.
    koralvit
    1. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 10:45
      У них даже российской военно-морской базы, как в Севастополе нет. У них даже русского населения нет, которое надо защищать от нацистов. У них вообще ничего нет: ни мозгов, ни силы духа.
      pafegosoff
  23. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 10:41
    В атомоубежищах у шведов такой запас жратвы? И какая канализация? Сначала всё закакают, потом - помрут с голоду.
    И на кой нам та Швеция? Там что - все русские? Сидят такие шведы и мечтают: "вот бы напали! Мы бы постреляли! А потом - почётно сдались"
    pafegosoff
  24. Strashila (I) Сегодня, 10:44
    Это Малыш должен быть за пулеметом... а Карлосончик-дорогой обвешан гранатами и выступать в качестве гранатолета. Швеция, а на кой она сдалась... у нас и своего снега завались... а с авроарабами пусть сами мучаются и не надеются, что придут русские и отправят их осваивать российскую тундру... она и у них есть.
    Strashila
  25. nnz226 (Николай) Сегодня, 11:49
    Страны - члены НАТО могут рассчитывать на помощь союзников по альянсу... Рассчитывать-то могут, а вот получат ли енту помощь - баааальшой вопрос.... "Союзнички" могут отделаться посылкой палаток и сухпайков "подвергшейся нападению стране"...
    nnz226
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