Экспериментальное украинское огнестрельное оружие. Часть 1. Пистолеты ПШ и "Гном"



Источники:

infogun.ru

silovik.net

zbroya.com.ua

modernfirearms.net

zonwar.ru

112.ua

В последнее время все чаще можно встретить информацию о перспективных украинских военных разработках. Говоря откровенно, большинство из них вызывают улыбку у людей хоть немного разбирающихся в военной технике и оружии. Тем не менее, если отмотать время на пару десятилетий назад, то все было не так печально, сразу после развала Советского Союза на территории Украины конструкторы трудились над действительно интересными проектами, которые могли перерасти во что-то весьма перспективное, при достаточном финансировании. Разумеется, и среди этих проектов были те, которые можно было бы «завернуть» еще на стадии создания макета, но обо всем по порядку. Попробуем более подробно познакомиться с ручным огнестрельным оружием, которое разрабатывалось на Украине, но не нашло широкого распространения, а начать предлагаю с пистолетов Шевченко и пистолета «Гном».Когда речь заходит об украинских пистолетах, то в первую очередь вспоминаются Форт во всех их вариантах, однако и пистолеты Шевченко знакомы украинскому потребителю, правда совершенно не в том виде, в котором они были разработаны изначально. Несправедливо бы было обойти тему травматических пистолетов ПШ, благодаря которым появилась некоторая путаница и сейчас часто смешивают в кучу и то, что относится к боевому оружию, и то, что относится к «резиноплюям». Если кратко, то главной особенностью травматических пистолетов ПШ является так называемая прямая подача патронов в патронник. То есть первый патрон в магазине расположен напротив оси ствола, затвор, толкая патрон, входит в магазин, и только после извлечения стреляной гильзы патроны в магазине поднимаются на один вверх. Обычно эту конструкцию хвалят за то, что магазин оружия имеет большую вместимость при сохранении невысокой рукояти пистолета, но, на мой взгляд, главный плюс такого решения несколько другой. Патроны для травматических пистолетов имеют глубоко посаженую в гильзе пулю, соответственно очень часто возникают проблемы с подачей патрона в патронник из-за утыкания. В данном же случае такая проблема возникнуть не может. Но не о спорных средствах самообороны сейчас речь.Наиболее популярная версия причины появления пистолетов ПШ-4 и ПШ-45 это создание оружия для участия в конкурсе на новый пистолет для Федерального бюро расследований США, по крайней мере, об этом очень часто упоминают. На деле же, данный пистолет изначально планировалось позиционировать, как личное оружие для летчиков, так как патрон 9х18 явно недостаточен для встречи с мишкой, впрочем, и 9х19 и .45АСР для таких встреч явно непригодны, но, в любом случае, лучше. Основная проблема, которую пытался решить конструктор, это низкая скорость горения порохового состава при экстремально низких температурах. Наиболее простым решением данной проблемы, при использовании неспециальных боеприпасов, было бы увеличение длины ствола оружия, ну и, само собой, использовании патронов превосходящих по своим параметрам 9х18.В последующем оружие было переквалифицировано уже в полноценный боевой пистолет. Отдельный упор делался на то, что, благодаря более длинному стволу, пуля разгоняется до большей скорости, и как следствие, будет обладать более высокими бронебойными качествами. Утверждение конечно верное, но практически увеличение скорости на пару десятков метров в секунду будет очень незначительно сказываться на конечном результате попадания, но реклама есть реклама.По поводу участия данного пистолета в конкурсе на новое оружие для ФБР США сказать ничего конкретного нельзя. Возможно, Конструкторское бюро спецтехники действительно подавало заявку на участие, но хоть каких-то данных для подтверждения самого участия, разумеется, нет. Тем не менее, даже просто подача заявления на участие в конкурсе сыграло оружию на руку, так как обратно же это реклама, ведь теперь это не просто украинский пистолет, а пистолет, который мог стать оружием работников Федерального бюро расследований США.Несмотря на то, что об этом пистолете писали много, даже слишком много, оружие не нашло признания ни на Родине, ни за рубежом. Но, нельзя обойти вниманием того факта, что на данный момент компанией Boberg Engineering производится пистолет с аналогичной системой подачи патронов, правда в этом оружии кроме системы подачи боеприпасов более ничего общего с ПШ нет. Позиционируются эти пистолеты как малогабаритное оружие с сохранением длины ствола, присущей полноразмерным моделям пистолетов.Внешний вид оружия, по современным меркам, навряд ли можно назвать презентабельным. Если рассматривать данный пистолет как полноценный боевой, то сразу же возникает два вопроса: подойдет ли зубная щетка для чистки грязи с внешних поверхностей пистолета и через сколько дней защитное покрытие оружия начнет облазить? Зато у пистолета действительно интересный и запоминающийся угловатый внешний вид, за счет чего его нельзя спутать с какой-либо другой моделью оружия.Стоит заметить, что за все время работы над оружием в пистолетах Шевченко появлялись и исчезали отдельные элементы, например такой элемент как клавиша взвода ударника, расположенная под средним пальцем удерживающей оружие руки, и скоба вокруг нее. Менялось положение переключателя предохранителя и так далее. Предлагаю рассмотреть каждый элемент отдельно, ну а его наличие или отсутствие для каждого варианта оружия можно определить визуально.Первое, что бросается в глаза, при рассмотрении пистолетов Шевченко – это ребристый кожух вокруг ствола. Выполнен данный элемент из алюминиевого сплава и его назначение вполне очевидное – охлаждение ствола и при интенсивном ведении огня. Эта деталь уместна в оружии с возможностью ведения автоматического огня, но никак не в конструкции пистолета. Тем не менее, ее наличие можно объяснить компоновкой, при которой перегретый ствол теоретически может привести к взрыву патрона, находящегося первым в магазине, так что, возможно, этот кожух вокруг ствола действительно необходимый элемент, от которого нельзя было отказаться.Второй элемент, который вызывает недоумение, это наличие двух спусковых клавиш в конструкции. На самом деле, спусковая клавиша только одна и находится она на своем привычном месте, вторая клавиша при нажатии взводит ударник пистолета. Но об этих особенностях более подробно поговорим при описании конструкции оружия.Еще один элемент управления, который часто путают с переключателем предохранителя, это фиксатор клавиши взвода. Для того чтобы не держать клавишу постоянно зажатой, от чего при длительной стрельбе средний палец банально будет уставать, в отдельных вариантах пистолетов Шевченко можно встретить такую необычную деталь. В одном из вариантов, она представлена в виде длинного рычага с набалдашником на конце, расположенном в нижней части предохранительной скобы. Перемещается данный рычаг в горизонтальной плоскости и фиксирует уже нажатую клавишу взвода ударника при смещении указательным пальцем. Второй вариант реализации фиксации клавиша взвода реализован более интересно. Выполнен он в виде качающейся детали в передней части скобы, расположенной перед клавишей взвода. Клавиша в данном случае фиксируется сама при нажатии, а вот ее возврат в исходное положение уже осуществляется при нажатии на фиксатор.В целом же давать оценку внешнему виду данного оружия будет не совсем корректно. Эти образцы скорее можно отнести к опытным, а не серийным. Почему-то мне кажется, что, в случае развертывания полномасштабного серийного производства, внешний вид у пистолетов изменился бы в положительную сторону. Даже с сохранением «угловатой» формы оружия, при серийном производстве, отказались бы от множества деталей, которые делают этот пистолет ночным кошмаром фрезеровщика. Да и даже в том виде, в котором оружие представлено, если абстрагироваться от навязанного внешнего вида современных пистолетов, пистолеты Шевченко достаточно харизматичные.Как уже было сказано выше, одной из примечательных особенностей пистолетов Шевченко является подача боеприпасов из магазина в патронник. Для того чтобы увеличить длину ствола оружия без увеличения габаритов, конструктор разместил магазин под патронником. Подача боеприпасов осуществляется в два этапа. Сначала патрон извлекается из магазина, причем делается это не вперед, как в обычных конструкциях, а назад, после извлечения патрон оказывается на «поддоне», с которого уже и подается в казенную часть ствола.Главным преимуществом при реализации такой системы подачи является только увеличение длины ствола оружия. Увеличенная длина ствола положительно сказывается на точности и незначительно увеличивает начальную скорость пули в нормальных условиях. А вот других особенностей у такой системы подачи боеприпасов больше.В первую очередь, нужно учитывать то, что обращение с оружием становится не совсем привычным. Для того чтобы патрон оказался в патроннике приходится два раза оттянуть и отпустить затвор. Второй особенностью такой конструкции становится поведение оружия после израсходования всех патронов в магазине. Так, после того как магазин опустошен, оружие становится на затворную задержку, однако последний патрон все еще находится в оружии ожидая хода затвора вперед и подачи в патронник. Сделано это для того, чтобы после смены магазина не пришлось снова два раза производить манипуляции с кожухом-затвором. Эту особенность описывают обычно как положительную, так как нельзя бессознательно израсходовать все боеприпасы и всегда остается последний патрон, который можно использовать даже без вставленного магазина, просто сняв оружие с затворной задержки. В таком контексте это конечно плюс, но многие по старой памяти могут посмотреть на пустой патронник, снять оружие с ЗЗ и нажать на спусковой крючок, с понятным негативным результатом. В целом же нельзя говорить о том, что эти особенности являются недостатками, это действительно особенности, к которым нужно просто привыкнуть.К недостаткам же можно отнести расположение первого патрона в магазине в непосредственной близости от казенной части ствола. Видимо, чтобы предотвратить нагрев этого патрона от ствола оружия и потребовался алюминиевый кожух для охлаждения. Вторым недостатком, о существовании которого никто не говорит, но он, очевидно, присутствует, является вероятность разбора патрона в процессе его извлечения из магазина. О том, что такая проблема присутствует в пистолетах Шевченко, нет данных, однако она присутствовала в пистолетах Mars, с похожей системой подачи боеприпасов, да и конструкторы компании Boberg Engineering бьются над ней ни один год, правда, вроде бы как, уже справились с этой бедой. Нужно заметить, что хоть у перечисленных моделей оружия и схожая система подачи боеприпасов, но она не идентична ПШ, так что, вполне возможно, что конструктору удалось реализовать работу системы подачи патронов без таких неприятных неожиданностей.Ударно-спусковой механизм пистолетов Шевченко ударниковый, причем взвод ударника осуществляется при нажатии клавиши в передней части рукояти оружия. Аналогичное решение можно увидеть в пистолетах Р7 компании Heckler und Koch, правда там клавиша значительно больше и не фиксируется в нажатом положении. Это клавиша хоть и не прижилась в других моделях оружия, но очевидно, что она является далеко не самым плохим вариантом обеспечения безопасного обращения с пистолетом, так как пока клавиша не зажата, стрелять из ПШ не получится. Помимо этого, если судить по отдельным изображениям пистолетов Шевченко, то были модели и с «классическим» переключателем предохранителя на боковой поверхности кожуха-затвора.Не менее интересной в оружии является и система работы автоматики. В пистолетах ПШ используется система автоматики с полусвободным затвором. Торможение кожуха-затвора осуществляется при помощи двух упоров, которые входят в пазы на внутренней поверхности кожуха-затвора под действием пороховых газов. Такая система обеспечивает возможность использования самых различных боеприпасов, в том числе и «вперемешку» в одном магазине, однако она требовательна к материалам, из которых изготавливается оружия. Кроме того, в виду редкости использования такой системы автоматики, сложно прогнозировать ресурс оружия, даже при использовании всех современных достижений.Как уже было сказано выше, увеличенная длина ствола оружия положительно сказывается на точности ведения огня. В сумме с системой автоматики и кожухом-затвором, у которого основная масса размещена под стволом оружия, пистолет должен был быть довольно точным.Отдельно стоит упомянуть о безопасности обращения с оружием, благодаря наличию клавиши взвода ударника. Однако, безопасность обращения с пистолетами Шевченко страдает от примененной системы питания, при которой возможны случайные выстрелы.Главным же недостатком данного оружия является обилие мелких деталей, острых углов и прочих недостатков не самой конструкции, а скорее «дизайна» пистолетов. Так как оружие не серийное, то сложно предугадать его поведение при износе, в частности работу автоматики, проблемы подачи боеприпасов обратно же при износе и при загрязнениях оружия и так далее.Давать оценку пистолетам Шевченко сложно хотя бы по причине того, что оружие не производилось серийно, а характеристики единично произведенных экземпляров и серийно выпускаемых, чаще всего, разнятся. Тем не менее, можно оценить количество интересных, пусть и не совсем новых идей, которые были в этом оружии реализованы. Труд, который проделал Виктор Шевченко и работники «Спецтехники», достоин уважения, так как довести до работоспособных образцов не всегда удается даже более простые устройства.Но если смотреть на это оружие здраво, то сложно найти те положительные качества, которые бы оправдали сложность конструкции, а соответственно и цену при производстве. Возможно это, а также отсутствие финансирования и ряд других, менее очевидных, но вполне объективных причин (90-е годы), стало приговором для этих пистолетов. Но конструкция весьма интересная, а объем проделанной работы очень велик. Обратно же, можно провести параллель с современными пистолетами компании Boberg Engineering, которые сейчас набирают популярность. Да эти пистолеты более простые по конструкции и позиционируются они несколько иначе, но основная особенность, а именно подача боеприпасов, используется аналогичная, а значит, идея была не мертвой, а вполне жизнеспособной.Нужно отметить, что оружие было в самых различных вариантах, под самые разные боеприпасы. Мне удалось найти упоминание 8 вариантов этих пистолетов с различными отличиями не только по патронам, но и по габаритам и отдельным узлам. Вполне возможно, что вариантов оружия было намного больше.Вторым, рассматриваемым в данной статье пистолетом, будет пистолет, у которого, обратно же, есть современный аналог. Так относительно недавно была опубликована статья о «складывающемся» варианте пистолета Глок, которому предшествовал ПП с аналогичной конструкцией – FGM-9. Однако, до этих западных образцов оружия, был разработан украинский пистолет «Гном» (1995 год), который полностью идентичен им, как по самой идее, так и по ее реализации.По какой-то совершенно непонятной причине, данный пистолет в интернете окрестили «штурмовым». В каком месте он относится к этому новейшему классу пистолетов непонятно, если бы еще хоть кто-то сформулировал общую концепцию штурмового пистолета было бы идеально. Вполне очевидно, что данный пистолет идеален для скрытого ношения, пускай не массой и габаритами, но хотя бы отсутствием формы, которая хоть отдаленно напоминала бы оружие.Внешний вид оружие напоминает скорее те образцы, которые изготавливают где-то в гаражах или подвальных мастерских умельцы от народа. Однако это только первое впечатление. Если рассматривать оружие более внимательно, то становится понятно, что это не просто «страшненькое» подобие на оружие, а вполне продуманная и очень дешевая конструкция, которая при всем своем неказистом виде отлично подходит для поставленных задач.Как и любое оружие, которые пытаются замаскировать под другие предметы или сделать его более компактным, данный пистолет не совсем привычно выглядит. В первую очередь в глаза бросается тонкая и непонятно для чего предназначенная складывающаяся предохранительная скоба. По сути, она не влияет на жесткость конструкции и, по большому счету, от нее вообще можно было бы отказаться. Рукоять оружия в разложенном виде явно не кажется достаточно удобной, хотя у пистолета она хотя бы полноценного размера и даже больше, что уже можно отмечать как плюс.С левой стороны пистолета расположен рычажок предохранителя. По сути это единственная деталь, которая выступает за габариты оружия и может впиться в тело при ношении, впрочем, ее габариты не так велики, чтобы доставлять серьезные неудобства.Прицельные приспособления пистолета представляют собой обычные целики и мушку без возможности регулировки, которая в данном случае и не нужна.Куда более интересной особенностью является то, что у дульного среза, на стволе имеется резьба, благодаря которой можно установить прибор бесшумной стрельбы. То есть, данный пистолет мало того, что предназначен для скрытого ношения, но еще и имеет специально разработанный для него ПБС, не знаю как Борн, а Бонд явно был бы рад такому оружию.Объективно, да, пистолет страшнее некуда, но зато он дешев и при этом вполне справляется с теми задачами, которые на него возложены.Так как конструкция оружия складывающаяся, то вполне очевидно, что где-то должен быть фиксатор для того чтобы пистолет самопроизвольно не переходил из одного положения в другое. Так как на боковых поверхностях оружия этого фиксатора нет, то логично предположить, что он расположен с тыльной стороны.Оружие не имеет кожуха-затвора, затвор выполнен отдельной деталью и взводится при его оттягивании за два выступа с насечками. Автоматика оружия построена по схеме использования энергии отдачи при свободном ходе затвора, что, при использовании патронов 9х18, вполне логичное решение.Для того чтобы произвести обслуживание данного пистолета, необходимо снять крышку ствольной коробки. Удерживается она муфтой, накрученной на резьбу у дульного среза. Если на пистолет установлен прибор бесшумной стрельбы, то в таком случае крышку ствольной коробки держит уже он. После того как муфта отвинчена, то, толкнув крышку вперед, ее можно вывести из сцепления с рамкой пистолета, если так можно выразиться, и снять ее. Собственно, на этом неполная разборка пистолета может считаться завершенной.Нужно отметить, что хотя в данном случае сама конструкция очень примитивна, это только в плюс оружию, обратно же по причине невысокой стоимости производства. Обычно оружие «специальное» разрабатывают с меньшей оглядкой на экономию, ведь полномасштабного производства не предвидится, максимум несколько тысяч единиц. В данном же случае, даже навскидку можно говорить о том, что этот пистолет обойдется в производстве дешевле даже того же, всем известного, ПМ.Так как оружие раскладывающееся, то конструкторы не стали ограничивать себя в максимально возможной вместимости магазина. Так как рукоять имеет длину всего пистолета, то и магазин в ней имеет ту же длину и немалую вместимость в 20 патронов 9х18 ПМ (кстати, оружие кушало и 9х18ПММ). Масса пистолета была немалой для пистолета скрытого ношения – 1180 грамм. К сожалению, не сохранилось данных по габаритам оружия.Как уже было сказано выше, пистолет для скрытого ношения подходит только тем, что в своем сложенном положении не напоминает оружие. Масса более килограмма и явно немалые габариты намекают на определенные неудобства при ношении, впрочем, при достаточной комплекции, люди умудряются прятать на теле и полноценные пистолеты-пулеметы, так что скрыто носить такой «кирпичик» даже отдельно с прибором бесшумной стрельбы вполне возможно.Самым главным достоинством пистолета «Гном» является его дешевизна. Ну не может пистолет, который фактически весь выштамповали из листа «оцинковки» стоить дорого. Второе немалое достоинство оружия заключается во вместительном магазине. Наличие прибора бесшумной стрельбы для данного пистолета явно расширяет его сферу применения.Главным же недостатком оружия можно выделить обратно же его дешевизну, которую можно назвать максимальной. Обычно что-то подобное делают для вооружения партизан, когда делать не из чего, а делать надо. Что-то подобное можно встретить в музеях МВД, на выставках «народного творчества» в огнестрельном оружии. Для полноценного боевого оружия такая экономия это явный перебор.К недостаткам также можно отнести и эргономику, которая страдает в первую очередь из-за той же экономии, и самой конструкции, предусматривающей возможность пистолета складываться. Ну и вес пистолета явно не вписывается в современную концепцию оружия скрытого ношения, хотя и не исключает.Объективно, пистолет «Гном» достаточно интересный образец специального оружия. Можно ли было его сделать более презентабельным? Вполне можно. По сути то, что изображено на картинках, это экспериментальные образцы, которые еще далеки от конечного результата. Но даже если взять то, что есть и просто покрасить в «радикальный» черный цвет, то уже может получиться что-то более интересное, даже несмотря на всю угловатость конструкции.Да, оружие похоже на изделие сделанное где-то в подпольной мастерской, тем не менее, сама идея и реализация вызывают интерес. Причем интерес этот сохранился и сейчас, если судить по тем образцам, которые были разработаны недавно на базе Глок.Эти два пистолета далеко не все оружие, которое было разработано украинскими конструкторами. Были еще не менее интересные образцы, были откровенно провальные, были и попытки создать что-то новое на базе советского оружия, которое размещалось на складах, все это будет в следующих статьях.