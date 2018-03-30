08:47 30 марта
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"Нас выкинули". О ситуации с Russia Today в Вашингтоне

Российский телеканал Russia Today прекращает своё вещание в американской столице завтра – 31 марта. Телекомпания, оказывающая провайдерские услуги, решила исключить RT из вещательного списка. Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян. Связан этот шаг с тем, что Russia Today внесён в США в список «СМИ-иностранных агентов».

Регистрация телеканала под таким ярлыком состоялась в ноябре 2017 года.

"Нас выкинули". О ситуации с Russia Today в Вашингтоне



РБК приводит заявление Маргариты Симоньян:
Нас выкинули из сети вещания в Вашингтоне. Посвящается всем, кто пламенно и чистосердечно убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу RT в Штатах.


При этом в руководстве телеканала сообщают о том, что намерены продолжать работу с американскими дистрибьюторами на предмет новой сетки вещания в американской столице.

Напомним, что обычные телеэфиры RT в США смотрят несколько десятков тысяч зрителей, однако на YouTube-канале у RT рекорд по числу просмотров, в том числе и зарубежными пользователями. Такая популярность российского канала в Интернете и привела к тому, что американские власти начали оказывать откровенное давление на средство массовой информации. Это давление и привело к тому, что провайдер решил вывести RT из вещательного списка.

Использованы фотографии: RT
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Комментарии 29

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  1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 05:45
    Свобода слова в самой "демократической "стране.
    Владивосток1969
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 05:49
      Дерьмократы хреновы . Теперь нужно посмотреть чем мы можем им ответить на этот шаг .
      Spartanez300
      1. atakan (Андрей) Сегодня, 06:01
        Интегрировать основной состав RT в российское телевидение .
        И поставить Симоньян на руководящую должность в Останкино.
        Откровенно достали жирные ,ленивые коты что там сейчас руководят.
        Всякую хрень нам через ящик втюхивают.

        И почистить эфир от ихней агентуры.
        atakan
        1. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 06:32
          Это конечно было б хорошо, но вещание на США, страны НАТО и весь остальной мир ни в коем случае не надо прекращать. В нынешнее крайне неспокойное время это единственное оружие, кторым можно и нужно побеждать всю ту вахканалию, что творится сейчас на западе. Надо показывать людям правду каждый день, каждый час, каждую минуту. А запрет на просмотр этого контента лишь подогреет интерес к нему, люди увидят огромную разницу между тем, что показывает Российское телевидение и местными СМИ. И обязательно многие захотят это проверить и расскажут остальным. А любому сарафанному радио верят намного лучше.
          Рысь33
          1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:41
            Это хороший повод почистить наш эфир от агентов влияния, окопавшихся в Останкино
            А вещание на ЕС и Америку прекращать нельзя.
            Shurik70
        2. S-Kerrigan Сегодня, 07:13
          Эм, это не нужно - RT я из Сибири спокойно смотрю, когда нужно (вам никто не запрещает делать аналогично). И Симоньян так же живет в Москве (если не поменялось ничего с тех пор, как "пинговал").
          S-Kerrigan
      2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 07:59
        Цитата: Spartanez300
        Дерьмократы хреновы . Теперь нужно посмотреть чем мы можем им ответить на этот шаг .

        Мария Захарова уже недели три назад сказала, что в случае прекращения работы "RT" в США, их СМИ в России так же свернут свою деятельность.
        Ныробский
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 05:54
    Нужны сильные ответные меры, и желательно такие, чтобы сша поняли что с нами бесполезно так поступать!
    Геркулесыч
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:08
      Нужны.Только вряд ли они будут Озабоченности от МИДа и негодование в сети..
      Цитата: Геркулесыч
      Нужны сильные ответные меры, и желательно такие, чтобы сша поняли что с нами бесполезно так поступать!
      210окв
    2. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 06:22
      К сожалению у нас нет таких мер,которые бы отразились на США.
      Владивосток1969
  3. лысова (владимир) Сегодня, 05:56
    Это сильно большое горе, лишив сотни тысяч телезрителей штатов вещания ? В интернете их около 9 млн. Просто неприятность - пора привыкнуть. Подымите " настроение " штатам к 1 апреля, что нибудь из ряда вон ... .
    лысова
  4. Комментарий был удален.
  5. Цой (Влад) Сегодня, 06:00
    Ну сейчас по всем СМИ эту историю будут мусолить, а то что у нас Царь выкинули из сетки просто так "за правду" как-то молчком. Там хоть немного но о "реальных" делах в стране говорили.
    Цой
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:02
    То, что ответ будет сомнений нет. Наконец начали отвечать быстро, а не 9 месяцев вынашивать ответ как ребенка. Мне кажется, что неплохо ограничить действие и некоторых российских каналов (р/ст) откровенно работающих в интересах Сша и русофобской части Европы.
    rotmistr60
  7. Сергей Аверченков (Сергей Аверченков) Сегодня, 06:02
    Они боятся, просто боятся.
    Сергей Аверченков
  8. фа2998 (Андрей) Сегодня, 06:11
    Цитата: Spartanez300
    Теперь нужно посмотреть чем мы можем им ответить на этот шаг .

    А у нас,что показывают американские ТВ каналы? Их там сроду небыло! Можно сказать,что мы заранее ответили lol hi
    фа2998
    1. SOF (Александр) Сегодня, 06:24
      Цитата: фа2998
      Цитата: Spartanez300
      Теперь нужно посмотреть чем мы можем им ответить на этот шаг .

      А у нас,что показывают американские ТВ каналы? Их там сроду небыло! Можно сказать,что мы заранее ответили lol hi

      ..."Ростелеком"... в стандартном пакете каналов BBC, CNN, Deutsche Welle...
      SOF
    2. S-Kerrigan Сегодня, 07:14
      Буквально "на днях" смотрел CNN, как они показывали пожар в Кемерово. Интернет-вещание же.
      S-Kerrigan
  9. Умник (Вася) Сегодня, 06:13
    Самая свободная в мире страна. Люди вышли на митинги против продажи оружия, а трамп решил вооружить учителей в школе, раздать первоклашкам по стволу))) бизнесс ничего личного
    Умник
  10. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 06:22
    Американцам всё-равно бесполезно что-то объяснять. Им политика особо не интересна. А вот в "ответку" можно было закрыть представительства западных СМИ. Для бывших сотрудников закрыть въезд в РФ, а для местных - запрет на работу в СМИ на территории РФ. Это было бы чувствительно. Чтобы обладатели журналистских дипломов боялись сотрудничать с западными агентствами.
    samarin1969
    1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 07:10
      Цитата: samarin1969
      А вот в "ответку" можно было закрыть представительства западных СМИ.

      Например? Какой из американских телеканалов у Вас на общероссийском телевидении?
      профессор
      1. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 07:13
        ...представительства западных (не только американских) СМИ в РФ....Я неточно выразился.
        samarin1969
        1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 07:22
          Цитата: samarin1969
          ...представительства западных (не только американских) СМИ в РФ....Я неточно выразился.

          Лишить аккредитации их корреспондентов? Холодная война на пороге, а Вам и железного занавеса захотелось? Будет "весело".
          профессор
          1. Лесс Сегодня, 08:42
            Холодная война давно уже не на пороге, она давно уже идёт... Хотя, возможно, вы говорили о вашем "пороге"?
            Цитата: профессор
            Холодная война на пороге
            Лесс
    2. Житель Урала Сегодня, 08:37
      Закрывать вражеские сми нельзя - это только подогреет интерес. Свобода слова все равно должна оставаться. Вспомним СССР - тогда "Голос Америки" глушили, но люди все равно ловили. Причем признавали, что там ложь, но все-равно слушали. Сейчас все мы можем видеть кто есть кто в свободном доступе и это не надо отнимать.. А вот по-другому ответить стоит. Например прошерстить деятельность иностранных НКО, работу американских посольств, ну и остальное повыкидывать, всякие а-ля "ножки буша", то что нам не нужно, ибо мы ничего никому не должны. Но только думая и действуя по принципу целесообразности
      Житель Урала
  11. kursk87 (Сергей) Сегодня, 06:27
    Свобода слова на западе очередной миф западной демократии
    kursk87
  12. dedBoroded Сегодня, 06:43
    Сиэнэны и разные "Голоса" лишить аккредитации. И все...
    dedBoroded
  13. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 07:07
    Нас выкинули из сети вещания в Вашингтоне.

    Американцы однозначно тупые. fool Они должны были прикрыть эту пропагандистскую лавочку еще пару лет назад. Демократия должна быть способна себя защищать.
    профессор
  14. Kosmotoga Сегодня, 08:32
    Симонян заявила что RT продолжит вещание на альтернативных площадках
    Kosmotoga
  15. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 08:32
    Что то я не вижу наших активных ответных шагов?! am
    vladimirvn
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