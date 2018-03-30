"Нас выкинули". О ситуации с Russia Today в Вашингтоне

Нас выкинули из сети вещания в Вашингтоне. Посвящается всем, кто пламенно и чистосердечно убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу RT в Штатах.

Российский телеканал Russia Today прекращает своё вещание в американской столице завтра – 31 марта. Телекомпания, оказывающая провайдерские услуги, решила исключить RT из вещательного списка. Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян. Связан этот шаг с тем, что Russia Today внесён в США в список «СМИ-иностранных агентов».Регистрация телеканала под таким ярлыком состоялась в ноябре 2017 года. РБК приводит заявление Маргариты Симоньян:При этом в руководстве телеканала сообщают о том, что намерены продолжать работу с американскими дистрибьюторами на предмет новой сетки вещания в американской столице.Напомним, что обычные телеэфиры RT в США смотрят несколько десятков тысяч зрителей, однако на YouTube-канале у RT рекорд по числу просмотров, в том числе и зарубежными пользователями. Такая популярность российского канала в Интернете и привела к тому, что американские власти начали оказывать откровенное давление на средство массовой информации. Это давление и привело к тому, что провайдер решил вывести RT из вещательного списка.