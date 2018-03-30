Саудовский принц рассказал, когда может вспыхнуть война с Ираном

Нам нужно делать всё, чтобы избегать военного противостояния, однако я не исключаю и того, что война между Саудовской Аравией и Ираном может начаться в среднесрочной перспективе - в течение ближайших 10-15 лет. Война разразиться, если наши меры по недопущению военного конфликта не окажутся в итоге эффективными.

Интервью американской газете The Wall Street Journal дал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман аль Сауд. Одна из тем интервью касалась противостояния Эр-Рияда (и не только) и Тегерана. По словам саудовского принца, «международное сообщество» должно сплотиться для ужесточения санкционной антииранской политики, которая, по мнению бен Салмана аль Сауда, сегодня «всё ещё недостаточно эффективна».Из заявления принца аль Сауда:Таким образом, саудовский принц даёт понять, что вполне стоит ожидать антииранских провокаций такого масштаба, что Иран сам начнёт военные действия против той же Саудовской Аравии. Одна из таких провокации имеет место уже сейчас. Это вторжение Саудовской Аравии в Йемен.По словам саудовского принца, нельзя равнодушно смотреть на то, как с территории Йемена «Иран атакует Саудовскую Аравию» баллистическими ракетами. Речь идёт о недавней ракетной атаке, которая обнажила ещё и явные проблемы с системами ПВО-ПРО Patriot.Две ракеты одной из этих американских систем дали сбой при осуществлении пуска. Одна из них ударила буквально в сотне метров от места пуска, что привело к гибели людей.Напомним, что партнёром Саудовской Аравии по так называемой «антииранской коалиции» становится, например, Израиль. Ему Эр-Рияд предлагает сотрудничество, называя это сотрудничество «мерами по преодолению конфликта с Палестиной».