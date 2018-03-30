08:45 30 марта
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Саудовский принц рассказал, когда может вспыхнуть война с Ираном

Интервью американской газете The Wall Street Journal дал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман аль Сауд. Одна из тем интервью касалась противостояния Эр-Рияда (и не только) и Тегерана. По словам саудовского принца, «международное сообщество» должно сплотиться для ужесточения санкционной антииранской политики, которая, по мнению бен Салмана аль Сауда, сегодня «всё ещё недостаточно эффективна».

Из заявления принца аль Сауда:
Нам нужно делать всё, чтобы избегать военного противостояния, однако я не исключаю и того, что война между Саудовской Аравией и Ираном может начаться в среднесрочной перспективе - в течение ближайших 10-15 лет. Война разразиться, если наши меры по недопущению военного конфликта не окажутся в итоге эффективными.


Саудовский принц рассказал, когда может вспыхнуть война с Ираном



Таким образом, саудовский принц даёт понять, что вполне стоит ожидать антииранских провокаций такого масштаба, что Иран сам начнёт военные действия против той же Саудовской Аравии. Одна из таких провокации имеет место уже сейчас. Это вторжение Саудовской Аравии в Йемен.

По словам саудовского принца, нельзя равнодушно смотреть на то, как с территории Йемена «Иран атакует Саудовскую Аравию» баллистическими ракетами. Речь идёт о недавней ракетной атаке, которая обнажила ещё и явные проблемы с системами ПВО-ПРО Patriot.
Две ракеты одной из этих американских систем дали сбой при осуществлении пуска. Одна из них ударила буквально в сотне метров от места пуска, что привело к гибели людей.

Напомним, что партнёром Саудовской Аравии по так называемой «антииранской коалиции» становится, например, Израиль. Ему Эр-Рияд предлагает сотрудничество, называя это сотрудничество «мерами по преодолению конфликта с Палестиной».

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 22

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:22
    Салдафоны хреновы они с Йеменом то справится не могут а все туда же , показывали по новостям какие они вояки .
    Spartanez300
    1. Летунъ Сегодня, 06:41
      Цитата: Spartanez300
      Салдафоны хреновы они с Йеменом то справится не могут а все туда же , показывали по новостям какие они вояки .

      Ну да, я бы в этой войне тоже на персов поставил. Другое дело, что арабам, несомненно, будут помогать англосаксы.
      Летунъ
    2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 07:09
      В принципе СА делала все правильно, на Сирию и Ирак кинули своих наемников ИГИЛ, а сами вторглись в Йемен, также американцы подтянули в Сирии курдов, а турки зеленый сброд. Все это кроме уничтожения и захвата стран, их скважин и транспортных коридоров, конечно было направлено против Ирана, т.к. без контроля над его скважинами не возможно поддерживать Мировой порядок. Но легкая прогулка в Йемене провалилась, а в Сирию влез русский медведь, уничтожил ИГИЛ, позволив и Ираку это сделать. СА ныне в полной ... , что даже Катар хотели приватизировать, но из-за турок не вышло. Кстати Турция не только взбесившийся член НАТО, но и стал врагом СА и на Израиль злобно поглядывает. Перспективы Ирана не плохие, мало того шииты в Йемене, Сирии, Ираке, Ливане, не просто держат фронт, а перешли в наступление. Обиженный Катар вылез из саудовского влияния и помалкивает, ему не до Ирана, свои хотели сожрать. Мы видим полный провал планов Закулисы на БВ, также выстоял Мадуро, хотя в него никто не верил, но верил Чавес. Все это говорит, что нефтедоллар не привязанный к золоту со времен ДеГолля, но привязан к черному золоту, теряет статус такового. Условно добыча нефти в СА компенсируется РФ, добыча нефти в США компенсируется Ираком и Ираном, добычу нефти Канады компенсируют скважины Китая. Венесуэлла и Бразилия компенсируют добычу Кувейта и ОАЭ. Мало того враждебный блок бодро наращивает добычу, а англо-саксо-аравийцы теряют темп. Сланцевая революция (агония) не достигла успехов и тенденция продолжилась. А перспектива ... тут уже фигурирует не добыча, а запасы нефти. И первая Венесуэла, затем СА (что есть завышенная манипуляция), затем Канада и четвертый Иран. Пятый Ирак, потом Кувейт и ОАЭ, а РФ ставят на 8 место по разведанным запасам, но мы то знаем, что огромная территория и гигантский шельф тайно делает нас первыми. Следующая Ливия и замыкает десятку США (что так же завышено ибо более разведанных недр не существует). Поэтому становится понятным, что Мировому порядку для сохранения "контрольных пакетов акций" главного мирового товара цивилизации и нужен Иран, Ирак, Ливия и конечно Венесуэла. Ирак выстоял, в Ливии все неоднозначно, Иран скорей наступает, а Мадуро - недура. Был еще козырь и вестский аргумент - боевая мощь Запада и именно для контроля скважин и путей - авианосный флот и носители КР море-берег Томагавк. Также в эту систему входят тысяча баз в нужных точках. Поэтому США и НАТО сбросив угрозу СССР, так гипертрофировали свои ВС в нынешний вид, но РФ тут им все испортила своими девайсами и КНР полез в море.
      хрыч
      1. Dreamboat (Dreamboat) Сегодня, 07:26
        Со многим согласен, но с некоторым нет.
        Несколько раз уже писал, что по некоторым данным, запасы нефти в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии СИЛЬНО завышены и после их истощения регион ждут огромные потрясения. То есть будет глобальный Йемен, где недовольные жители будут сбрасывать династии. США скорее всего оттуда уйдут, но перед уходом стараются пограбить остатки и зачистить военный потенциал, для чего нужны войны. В Сирии и Ливии для полного уничтожения военного потенциала хватило революций, с Ираном не проходит: значит нужно внешнее столкновение Иран - Саудовская коалиция (пока они в силе), Иран - Турция или кто-то еще.
        С Россией кстати идет та же стратегия, пока не срабатывает идея с внутренним врагом, идеологически и материально-технически накачивают внешних....
        Dreamboat
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 07:50
          Так все верно. Просто не кто не ожидал, что РФ помирит Иран с Турцией, скормив ей курдов и часть Идлиба. ИГИЛ прекратил существование, как серьезная единица, а в Йемене коалиция завязла и почахла, какой уж тут Иран. Даже с Израилем решили аравийцы подружиться из-за иранской угрозы, их понять можно у СА и Ко огромное шиитское население, враждебное режиму и как назло проживает в местах нефтедобычи и терминалов. Иран же еще на блюде, как приз за поддержку Сирии получает Ливан. А если хаос захлестнет Аравию, то падение Порядка случится мгновенно. Еще Си короновался на трон Поднебесной и облобызал Ына, как месть за торговую войну, которая в Китае приведет к голоду однозначно. Китай с Мао и Дена был встроен в Порядок и был ширпотребкой Запада, экономику выстроил в этом ключе и выброс его с этой системы, конечно для Китая катастрофа, что даже царя им пришлось избрать. Тут конечно китайцы вынуждены броситься в объятия к РФ, они не смогли закончить перевооружение, авианосный флот у них делает первые шаги, с АПЛ у них проблемы. Также есть проблемы с ядерным арсеналом уничтоженном в Сычуане. Фланг с Ыном - вынужденная мера для Китая, его страну и армию придется поддерживать, а она соизмеримая с китайской. Сейчас не до этого АПЛ США шастают в паре минут подлетного времени до Пекина. РФ крайне выгоден Восточный фронт врагу, нам в ближайшее время нужно закончить украинскую проблему, там уже началось пиратство, как ответ на разрыв газовых контрактов. Там не надо горячиться, у Темнейшего есть план и вопрос будет решен очень скоро, там уже революция начала жрать своих детей, осталось недолго.
          хрыч
          1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 08:04
            Вряд ли Ирану позволят хозяйничать в Ливане. Израиль костьми ляжет, но не позволит этого. Иран сейчас не в том состоянии, чтобы заварушку начать. Тут и наши интересы в Сирии могут пострадать. Да и Европа на дыбы встанет. Уж молчу про США(в любом случае Израиль не бросят)
            Сергей985
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:42
    В войне против Ирана саудиты сами будут разбиты быстро, несмотря на кучу дорогого оружия. Поэтому появится "коолиция " из сша и кучи шавок на стороне саудитов!
    Геркулесыч
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 08:06
      Не будет этой войны.У Ирана сейчас другие заботы.
      Сергей985
  3. Metallurg_2 (Михаил Акимкин) Сегодня, 06:46
    Паркетная саудовская армия до сих пор не может разбить хуситских бармалеев - куда ей в Иран лезть? Там кагбэ регулярная армия.
    И да, кстати, как отреагируют остальные арабы, если одни мусульмане нападут на других мусульман (шиитов, но все же) в союзе с извечными врагами - евреями? Пророк в своей гробнице наверное перевернется...
    Metallurg_2
    1. alexsipin (AlexSipin) Сегодня, 08:02
      Цитата: Metallurg_2
      И да, кстати, как отреагируют остальные арабы, если одни мусульмане нападут на других мусульман (шиитов, но все же) в союзе с извечными врагами - евреями?

      Шиитов, суниты ненавидят еще больше чем израильтян. С евреями конфликт завязан на земле, собственности так сказать. С шиитами конфликт идеологическо-религиозный. Сунитские шейхи не раз заявляли, что муллы намного хуже Израиля.
      alexsipin
    2. donavi49 Сегодня, 08:32
      Суниты допускают любые временные союзы - даже с иудеями и христианами ради вырезания шиитов. То есть - главный враг для любого сунита - шиит. Для шиита - сунит. Они там сейчас в 1490х годах - вот примерно тоже в Европе творилось в тот период на почве течений христианства. Это нормально.

      Насчет Йемен не смогли укатать - не укатают Иран. Ошибка.
      1) Йемен они укатали на уровне порушили инфраструктуру (причем так активно, что перебили все птицефермы - начался натуральный голод не только у Хуситов, но и у Южан, даже ООН и США пальчиком погрозили), уничтожили все что может летать-плавать.
      2) Они проигрывают партизанскую войну.
      3) Они имеют трудности в войсковом бое - из-за рельефа, боевых навыков хуситов и салехской армии, а также того, что основную роль с их стороны играют местные южане.

      Война с Ираном - будет прежде всего технологичной. То есть:
      - бои за превосходство в небе. Где у Ирана шансов - 0% с Фантомами, да Томкетами 70-х.
      - удары по стратегическим точкам (терминалам нефти, ядерный реактор, авиабазы, морские, ракетные заводы и т.п). Со всем этим в Йемене саудиты справились отлично - даже переборщили.
      - танкерная война 2.0. Но тут велик шанс что США и другие страны развитого мира начнут ответную операцию, по обеспечению судоходства, попутно раздолбав всю береговую инфраструктуру Ирана, на всякий случай.
      - блокада и экономическое воздействие.

      Единственный момент, заключается в шиитском поясе от Тегерана до Бейрута - который персы таки смогли пробить. То есть начало войны с Ираном - вызовет огромные брожения в Ираке, тем более все герои войны шииты, текущая власть немного про-иранская, а опозиция совсем проиранская. Также подъедут с Сирии/Ливана товарищи. Плюс у сухопутных войск Ирана будет эксклюзивный проход через Ирак. Вот в сухопутке - тут неясно кому улыбнется военная удача.
      donavi49
      1. karish (Александр) Сегодня, 08:40
        Цитата: donavi49
        . То есть начало войны с Ираном - вызовет огромные брожения в Ираке, тем более все герои войны шииты, текущая власть немного про-иранская, а опозиция совсем проиранская.

        текущая власть ( в Ираке ) шиитская , а вот оппозиция суннитская.
        В случае войны весь суннитский север ( это те места где возник ИГИЛ ) однозначно встанут за Саудию.
        Цитата: donavi49
        Также подъедут с Сирии/Ливана товарищи.

        Число в общем роли не играет , у Саудии и Ирана нет общей границы , поэтому война будет технологическая , а вней у Ирана нет никаких шансов.
        Не забывайте , что за Саудией встанет весь исламский суннитский мир -- а это 90% мусульман.
        Может конечно и ни все рванут на войну , но тут говорит в общем политика больших чисел ( США то же не стоит сбрасывать со счетов, да и Израиль не останется в стороне от этого праздника ) --
        в общем , сколько волка не корми , а у слона толще.
        У ирана шансов нет никаких
        karish
  4. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:48
    Издалека кулаками машет. Боятся они Ирана. Сами не полезут, кишка тонка. Вся Европа сейчас в Иран ринулась, после снятия санкций. Так что Иран тоже воевать не будет. А вот через 10-15 лет посмотрим.
    Сергей985
    1. karish (Александр) Сегодня, 08:43
      Цитата: Сергей985
      Вся Европа сейчас в Иран ринулась, после снятия санкций.

      Санкции ещё не сняты
      Цитата: Сергей985
      А вот через 10-15 лет посмотрим.

      сейчас идет обсуждение Иранской ракетной программы и её запрем Европа и США продавят.
      Или США просто выйдут из ядерного соглашения , а это приведет к повторению санкций и Иран это понимает , только на фоне угроз США выдти из ядерного соглашения иранский реал за несколько дней потерял свыше 20%
      karish
  5. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:49
    Ближневосточные прибалты и поляки на лицо, всё как по шаблону и под копирку.
    ul_vitalii
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:50
    война между Саудовской Аравией и Ираном может начаться в среднесрочной перспективе - течение ближайших 10-15 лет
    Все же наличие денег ума не прибавляет. Всей сколоченной вокруг себя коалицией не могут справиться с босоногими хуситами, но уже замахиваются на Иран. Полная ущербность сознания и мыслей.
    rotmistr60
  7. astronom1973n (Сергей) Сегодня, 07:33
    Без американов повелители верблюдов никто в сравнении с Ираном.Да и все остальные страны надувающие грозно щеки и губы тоже никто без американов.
    astronom1973n
  8. demo (Ван) Сегодня, 07:34
    А на фото что за генацвали стоит рядом с саудовским недомерком?
    Мне показалось или я его видел в Москве торгующим грузинскими мандаринами?
    demo
    1. PSih2097 (Александр Латыш) Сегодня, 08:33
      Цитата: demo
      А на фото что за генацвали стоит рядом с саудовским недомерком?
      Мне показалось или я его видел в Москве торгующим грузинскими мандаринами?

      — Капитан! Я этого пи**ра в Химках видал, деревянными членами торгует. А разговаривает, как директор пляжа! Посол! (C) Ширли-Мырли laughing
      PSih2097
  9. farik68 (Фархад) Сегодня, 07:36
    клоуны ряженые для начала вы может справитесь с йеменскими партизанами .. ?)
    farik68
  10. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 08:21
    У Ирана в течении 10 - 15 лет появится полноценное ядерное оружие, системы ПВО и современная армия - и в случае войны "привет" королям и всей Саудовской Аравии.
    Вадим237
  11. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 08:44
    Сунитский Ирак штаты так же науськивали против Ирана.
    Итог известен.
    Сами штатники уже никогда не будут проводить полномасштабные военные операции.
    Только поддержка с воздуха.
    Да и та, в связи с развитием ПВО Ирана, может ограничиться лишь ударами крылатых ракет.
    Livonetc
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