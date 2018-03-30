Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
"Сармат" окрыляет... Об успешных испытаниях новейшей МБР
Ведомственная газета «Красная звезда» сообщает об очередном этапе испытаний новейшей жидкостной российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В материале Александра Тихонова говорится о том, что бросковые испытания прошли успешно.
Испытательные мероприятия осуществлялись на космодроме Плесецк. По словам автора статьи, Россию и союзников успешные испытания «Сармата» «окрыляют».
Из материала:
В материале «Красной звезды» отмечено, что некоторые «партнёры» до сих пор с весомой долей скепсиса относятся к заявлениям президента (верховного главнокомандующего ВС) России Владимира Путина о наличии у РФ новейших вооружений и военной техники, к которым относится и МБР «Сармат». Однако, по словам автора, попытки Запада заявлять, что Россия блефует, обнажали тот факт, что сами говорящие не верили своим собственным словам.
В статье напоминается, что в отличие от стоящих на вооружении МБР, «Сармат» имеет практически неограниченную дальность применения. Он может атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюсы, при этом никакие системы ПРО (включая перспективные) для «Сармата» не помеха.
Испытательные мероприятия осуществлялись на космодроме Плесецк. По словам автора статьи, Россию и союзников успешные испытания «Сармата» «окрыляют».
Из материала:
А на некоторых недоброжелателей, которых мы дипломатично продолжаем называть партнёрами, надеемся, подействуют отрезвляюще.
В материале «Красной звезды» отмечено, что некоторые «партнёры» до сих пор с весомой долей скепсиса относятся к заявлениям президента (верховного главнокомандующего ВС) России Владимира Путина о наличии у РФ новейших вооружений и военной техники, к которым относится и МБР «Сармат». Однако, по словам автора, попытки Запада заявлять, что Россия блефует, обнажали тот факт, что сами говорящие не верили своим собственным словам.
В статье напоминается, что в отличие от стоящих на вооружении МБР, «Сармат» имеет практически неограниченную дальность применения. Он может атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюсы, при этом никакие системы ПРО (включая перспективные) для «Сармата» не помеха.
Использованы фотографии: МО РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти