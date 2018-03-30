08:46 30 марта
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"Сармат" окрыляет... Об успешных испытаниях новейшей МБР

Ведомственная газета «Красная звезда» сообщает об очередном этапе испытаний новейшей жидкостной российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В материале Александра Тихонова говорится о том, что бросковые испытания прошли успешно.

Испытательные мероприятия осуществлялись на космодроме Плесецк. По словам автора статьи, Россию и союзников успешные испытания «Сармата» «окрыляют».

"Сармат" окрыляет... Об успешных испытаниях новейшей МБР



Из материала:
А на некоторых недоброжелателей, которых мы дипломатично продолжаем называть партнёрами, надеемся, подействуют отрезвляюще.


В материале «Красной звезды» отмечено, что некоторые «партнёры» до сих пор с весомой долей скепсиса относятся к заявлениям президента (верховного главнокомандующего ВС) России Владимира Путина о наличии у РФ новейших вооружений и военной техники, к которым относится и МБР «Сармат». Однако, по словам автора, попытки Запада заявлять, что Россия блефует, обнажали тот факт, что сами говорящие не верили своим собственным словам.

В статье напоминается, что в отличие от стоящих на вооружении МБР, «Сармат» имеет практически неограниченную дальность применения. Он может атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюсы, при этом никакие системы ПРО (включая перспективные) для «Сармата» не помеха.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 22

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:31
    Как им теперь такой блеф , западные "партнеры" видать еще не до конца прочувствовали появление в России такого оружия .
    Стартовая масса — 110 тонн, дальность полета — более 11 тысяч километров, боевая нагрузка — от 10 до 15 боеголовок индивидуального наведения мощностью до 750 килотонн каждая .
    Spartanez300
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:45
      Так вроде стартовая масса 210 тонн, и дальность полета свыше 18500 км? Я ничего не напутал? ??
      Геркулесыч
      1. Login_Off (And) Сегодня, 06:53
        Это как минимум, диаметр экватора больше 40 000 км, соответственно если запускать ракету через южный полюс по США, то дальность должна быть больше 25000 км, а то и все 30000.
        Может надо просто писать "не ограничена дальность" иначе можно налипнуть на математиков.
        Ну или написать, что дальность превышает 1 км laughing
        Login_Off
        1. Комментарий был удален.
          1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 08:12
            Нет, она всёж плоская. laughing
            Хагалаз
      2. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:57
        Цитата: Геркулесыч
        ничего не напутал?


        Да это и неважно. Важно, что это ни "Ред Бул" какой-нибудь.

        hi
        Ванёк
    2. КЕРМЕТ (Александр ) Сегодня, 06:52
      Насколько я понимаю партнёры уже давно знают о существовании SS-18
      КЕРМЕТ
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:40
    Побыстрее принимать на вооружение,строить и поставлять в войска!Обстановка не позволяет долгих сроков!
    210окв
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:44
      Дима, доброго здоровья hi Надо, побыстрее надо и нам спокойнее, да и запад будет дышать ровнее.
      ul_vitalii
    2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:46
      Она еще сырая, хоть и успешно праходит испытания! Доработают, и поставят на боевое дежурство скоро уже!
      Геркулесыч
  3. tchoni (Евгений) Сегодня, 06:49
    От бросковфх испытаний до летающей ракеты 5-7 лет. Учитывая наше разгильдяйство, то и побольшн.... У "партнеров" еще есть время подумать
    tchoni
  4. sabotage (Дмитрий) Сегодня, 07:06
    У России есть союзники????
    sabotage
    1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 07:32
      Цитата: sabotage
      У России есть союзники????

      Флот и Армия, ещё зима и мороз!
      Ныробский
  5. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 07:13
    В статье напоминается, что в отличие от стоящих на вооружении МБР, «Сармат» имеет практически неограниченную дальность применения. Он может атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюсы, при этом никакие системы ПРО (включая перспективные) для «Сармата» не помеха.

    В статье напоминается, что в отличие от стоящих на вооружении МБР, «Сармат» будет иемть практически неограниченную дальность применения. Он сможет атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюсы, при этом никакие системы ПРО (включая перспективные) для «Сармата» будут не помеха.

    Так как:
    В материале Александра Тихонова говорится о том, что бросковые испытания прошли успешно.
    профессор
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 07:36
      Цитата: профессор
      Так как:

      Видителели ракета для того и строится чтобы соответствовать заявленным характеристикам.
      Ну накрайняк до Тель-Авива долетит - и ладно.
      Серый брат
      1. bulvas (Василий) Сегодня, 08:00
        Цитата: профессор
        Так как: В материале Александра Тихонова говорится о том, что бросковые испытания прошли успешно.


        Гениальный анализ, Профессор!

        Осталось только научится перехватывать Сармат или, хотя бы "Сатану", для начала
        А то ведь, Патриотам и с йеменскими "Скадами" не часто удается,

        как бы не пришлось Израилю новых покровителей искать
        bulvas
    2. SOF (Александр) Сегодня, 07:51
      Цитата: профессор
      будет иемть

      Цитата: профессор
      сможет

      Цитата: профессор
      будут

      ...да не переживайте вы так - и "будут", и "сможет", и "будет иметь" - все будет ХО-РО-ШО!
      ...вам-то какое дело? Речь ведь не о "позоре" с высылкой дипломатов....
      SOF
  6. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 07:36
    Больше ракет, хороших и разных. По крайней мере, презентация Сармата и остальных новинок во время обращения к Федеральному Собранию, абсолютно точно дало отсрочку началу третьей мировой войне на неопределённо длительный срок. Надо держать "партнёров" в страхе.
    Ныробский
  7. san4es Сегодня, 08:15
    hi Предстартовые операции осуществлялись строго по намеченной программе. Данное испытание позволило подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты. Кроме того, РВСН оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса, оснащенного данной МБР.

    Минобороны России soldier
    Опубликовано: 29 мар. 2018 г
    san4es
    1. Мур (Андрей) Сегодня, 08:23
      Поддон также, как и на Воеводе, катается на своем собственном движке smile
      И это уже не бросковые испытания.
      Мур
      1. DenZ (Денис) Сегодня, 08:29
        Цитата: Мур
        И это уже не бросковые испытания

        Это именно бросковые испытания ( в конце декабря 17г.) других пока не было.
        DenZ
    2. DenZ (Денис) Сегодня, 08:26
      Отличное видео. Обратите внимание с каким ускорением ракета вверх уходит. ГРЦ Макеева и смежники, конечно, молодцы. И на счет дальности не знаю какая там дальность у Сармата но если на него будут ставить "Авангард" то дальность следует считать по дальности полета его гиперзвуковых блоков+дальность самой ракеты (до момента отделения блоков).
      DenZ
      1. san4es Сегодня, 08:34
        hi Процесс установки многометровой межконтинентальной ракеты, которая стартует с весом около 200 тонн. Наладку оборудования обеспечивают работники красноярского завода "Красмаш", специализирующегося на производстве баллистических ракет.
        Напомним, что первые бросковые испытания ракеты пятого поколения "Сармат" прошли в конце прошлого года. Испытания были признаны успешными. Кроме того, как ранее отметил заместитель министра обороны РФ генерал армии Юрий Борисов, все практические, научно-технические и производственные проблемы с новой ракетой уже пройдены.
        "Подготовлены производственные мощности, необходимые для того количества ракет, которое будет заказывать Министерство обороны", - отметил военачальник и добавил, что испытания ракеты "Сармат" будут продолжены для улучшения ее боевых и эксплуатационных качеств.
        Новая ракета заменит МБР "Воевода", которая известна в НАТО под названием "Сатана". Отметим, что межконтинентальная баллистическая ракета пятого поколения, в отличие от предшественницы, может применяться с любых направлений и атаковать цели через оба полюса. Ракета "Сармат" несет средства для преодоления системы ПРО и более 10 боеголовок мощностью до мегатонны каждая.

        Опубликовано: 14 мар. 2018 г soldier
        san4es
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