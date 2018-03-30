Торжество демократии. США будут отказывать в визе по виду активности в соцсетях

Госдеп США собирается требовать от всех претендентов на американскую визу указания в декларации наличия страниц в социальных сетях и на иных медиаресурсах. Также нужно вносить предыдущие адреса электронной почты, номера телефонов. Это явно повысит количество отказов на предоставление визы.

В США целая группа консульских работников брошена на изучение страниц сотен тысяч пользователей в социальных сетях. Американская демократия дошла до таких невероятных высот, что теперь любой пользовательский пост, который ставит под сомнение «величие Америки», может стать препятствием для получения его автором американской визы.Госдепартамент США даёт понять, что все лица, запрашивающие визу на въезд в Соединённые Штаты, будут проходить через специальный мониторинг. Этот мониторинг и заключается в том, что сотрудники консульских отделов будут просматривать их активность в Интернете.Из сообщения, опубликованного информационным агентством Associated Press По оценкам специалистов, такие меры могут ежегодно перекрывать дорогу для въезда в США примерно 700 тысячам иностранных граждан.Напомним, что накануне власти США отказали в предоставления срочной визы представителям российской сборной команды по борьбе, отметив, что «нужно получать на общих основаниях». Таким образом, когда очередь «на общих основаниях» российской сборной, собиравшейся на турнир в одном из американских штатов, подойдёт, турнир уже завершится. В консульстве заявили, что «нужно было подавать запрос раньше», на что тренерский состав ответил тем, что заблаговременно это сделать невозможно, так как окончательный состав команды для участия в турнира определяется за несколько дней до его начала по согласованию с самой принимающей стороной.