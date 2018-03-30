08:46 30 марта
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Торжество демократии. США будут отказывать в визе по виду активности в соцсетях

В США целая группа консульских работников брошена на изучение страниц сотен тысяч пользователей в социальных сетях. Американская демократия дошла до таких невероятных высот, что теперь любой пользовательский пост, который ставит под сомнение «величие Америки», может стать препятствием для получения его автором американской визы.

Госдепартамент США даёт понять, что все лица, запрашивающие визу на въезд в Соединённые Штаты, будут проходить через специальный мониторинг. Этот мониторинг и заключается в том, что сотрудники консульских отделов будут просматривать их активность в Интернете.

Из сообщения, опубликованного информационным агентством Associated Press:
Госдеп США собирается требовать от всех претендентов на американскую визу указания в декларации наличия страниц в социальных сетях и на иных медиаресурсах. Также нужно вносить предыдущие адреса электронной почты, номера телефонов. Это явно повысит количество отказов на предоставление визы.



Торжество демократии. США будут отказывать в визе по виду активности в соцсетях


По оценкам специалистов, такие меры могут ежегодно перекрывать дорогу для въезда в США примерно 700 тысячам иностранных граждан.

Напомним, что накануне власти США отказали в предоставления срочной визы представителям российской сборной команды по борьбе, отметив, что «нужно получать на общих основаниях». Таким образом, когда очередь «на общих основаниях» российской сборной, собиравшейся на турнир в одном из американских штатов, подойдёт, турнир уже завершится. В консульстве заявили, что «нужно было подавать запрос раньше», на что тренерский состав ответил тем, что заблаговременно это сделать невозможно, так как окончательный состав команды для участия в турнира определяется за несколько дней до его начала по согласованию с самой принимающей стороной.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 61

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:53
    Все нормально.Надо и нам так делать..Да и в Америку едут кто?Лояльные к тому режиму персонажи.Я не про наших спортсменов..Но и ихним пусть так будет..Через Крым или Магадан..
    210окв
    1. Anarchist (Александр) Сегодня, 06:57
      hi
      любой пользовательский пост, который ставит под сомнение «величие Америки», может стать препятствием для получения его автором американской визы.
      Великая страна такой ерундой заниматься не станет! Наверное Трамп решил сделать Америку вновь Великой хотя бы на страницах соцсетей...
      Anarchist
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:59
        Александр,доброе утро.Нам необходим мониторинг соцсетей...Особенно из вна..Кто и какие заробитчане у нам едут.
        Цитата: Anarchist
        hi
        любой пользовательский пост, который ставит под сомнение «величие Америки», может стать препятствием для получения его автором американской визы.
        Великая страна такой ерундой заниматься не станет! Наверное Трамп решил сделать Америку вновь Великой хотя бы на страницах соцсетей...
        210окв
        1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:33
          Вот уж действительно хорошая инициатива. Обсирание России в интернете должно быть достаточным поводом для отказа в визе в Россию. В том числе и дипломатам.
          Правда, стоит различать обсирание и конструктивную, аргументированную критику. Это не одно и тоже.
          Shurik70
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:47
            Цитата: Shurik70
            Правда, стоит различать обсирание и конструктивную, аргументированную критику.

            да кто там на такое будет обращать внимание. проще запретить
            LSA57
            1. Прокат (Виктор) Сегодня, 08:30
              теперь любой пользовательский пост, который ставит под сомнение «величие Америки», может стать препятствием для получения его автором американской визы.

              laughing Модераторы портала "Америка" меняют правила. Будут банить всех, кто их критикует. smile Интересно, а за мат в комментах банить будут?
              Прокат
              1. Piramidon (Степан) Сегодня, 08:46
                Цитата: Прокат
                Модераторы портала "Америка" меняют правила. Будут банить всех, кто их критикует. Интересно, а за мат в комментах банить будут?

                Всем, кто называл п_ _дocoв п_ _дocaми путь в этот гадюшник будет закрыт. Что, стршно стало? laughing fool
                Piramidon
      2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:08
        Александр, hi день добрый! hi Если я сейчас напишу правду, что янки убийцы общепланетного масштаба, надеюсь и мне тоже визу в сша не дадут! Но я туда может быть попаду, с нашими войсками, когда начнется новая глобальная война! !!
        Геркулесыч
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:48
          Цитата: Геркулесыч
          Но я туда может быть попаду, с нашими войсками, когда начнется новая глобальная война! !!

          ну и, что там делать? заражённая ядерная пустыня. да и в ОЗК долго не погуляешь laughing
          LSA57
      3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:45
        Цитата: Anarchist
        Великая страна такой ерундой заниматься не станет!

        вот поэтому она уже не великая. она стала как мелочная, склочная базарная торговка, которая по поводу и без повода закатывая скандал, обвиняя всех вокруг во всех смертных грехах которые сама и совершает
        LSA57
      4. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 08:17
        Цитата: Anarchist
        Наверное Трамп решил сделать Америку вновь Великой хотя бы на страницах соцсетей...

        так она там и так великий победун, куда уж круче?
        Angel_and_Demon
      5. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:39
        Лучше бы нашим перебежчикам ограничили возможность заколачивать бабло в России. winked
        сибиралт
  2. Altona (Евгений) Сегодня, 06:56
    Да это уже за гранью добра и зла...Совсем уже крыша поехала у гегемонов...
    Altona
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:49
      Цитата: Altona
      Да это уже за гранью добра и зла.

      это за гранью здравого смысла и элемнтарной порядочности
      LSA57
      1. Mestny (Сергей) Сегодня, 08:45
        Нет ничуть.
        Всё в рамках полномасштабных военных действий. Теперь это уже не домыслы диванных конспирологов, а что ни на есть самая настоящая реальность.
        Вот такая война, со всеми атрибутами. Только без ракет и танковых клиньев.
        Mestny
    2. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 07:50
      Что Вы так переполошились??? Испугались чего-то???)
      FalconD
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:57
    нужно вносить предыдущие адреса электронной почты, номера телефонов. Это явно повысит количество отказов на предоставление визы
    "Задемократизировались" до основания. Это уже не просто "мировой жандарм", а политическая полиция внутри этого жандарма. Им в пору уже "эскадроны смерти" вводить. Думаю, что пора уже у американцев въезжающих в Россию (включая дипломатов) брать отпечатки пальцев и адреса электронной почты... А, что? Российские либералы сколько лет призывают нас равняться на Сша, вот и начнем равняться.
    rotmistr60
    1. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:28
      А почему думаешь, что их нет, этих "эскадронов"? Скрипалей кто траванул?
      Горный стрелок
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:54
      Цитата: rotmistr60
      Думаю, что пора уже у американцев въезжающих в Россию (включая дипломатов) брать отпечатки пальцев и адреса электронной почты..

      а также адрса всех родственников, любовников и любовниц.
      другие "нетрадиционалы" должны будут предоставить адреса и номера телефонов своих портнёров за ближайшие 6 месяцев
      ну и обязательно справку об отсутствии заболевания СПИДом.
      пусть побегают пособирают laughing
      LSA57
      1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 08:20
        Цитата: LSA57
        а также адрса всех родственников, любовников и любовниц.
        другие "нетрадиционалы" должны будут предоставить адреса и номера телефонов своих портнёров за ближайшие 6 месяцев
        ну и обязательно справку об отсутствии заболевания СПИДом.
        пусть побегают пособирают

        и это только к дипломатами другим офлицам, остальным можно по старинке laughing
        Angel_and_Demon
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:28
          Цитата: Angel_and_Demon
          и это только к дипломатами другим офлицам, остальным можно по старинке

          фотографировать на границе на плёночный фотоаппарат и просить придти за фотографией недельки через три? оригинально, надо выйти с такой инициативой в МИД lol
          Привет Виктор hi
          LSA57
          1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 08:33
            Сергей hi ну так мы же отсталая бензоколонка request laughing
            Angel_and_Demon
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:43
              Цитата: Angel_and_Demon
              ну так мы же отсталая бензоколонка

              так мы ещё и"региональная держава". вот и сделать в своём регионе от Балтики до Тихого океана, им НАШУ (исключительно для полосатых) демократию, чтобы им здесь жизнь мёдом не казалась am зеркальную. но зеркало с увиличением раза в 2. они против нас закон, получите ответку в 4 раза мощнее
              а апо другому они не понимают
              LSA57
  4. Грызун (Володя) Сегодня, 06:57
    Демократия в действии!
    Грызун
  5. рюрикович (Андрей) Сегодня, 06:59
    Ну кто ещё верит в идеалы светоча демократии? laughing
    рюрикович
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:56
      Цитата: рюрикович
      Ну кто ещё верит в идеалы светоча демократии?

      Я!!! поэтому глядя в ту сторону одеваю тёмные очки bully а то сожгёт эта "демократия"
      LSA57
      1. рюрикович (Андрей) Сегодня, 08:05
        Цитата: LSA57
        поэтому глядя в ту сторону одеваю тёмные очки

        А я ещё и плюю wink
        рюрикович
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:13
          Цитата: рюрикович
          А я ещё и плюю

          в их сторону, или через левое плечо? lol
          LSA57
          1. рюрикович (Андрей) Сегодня, 08:41
            Цитата: LSA57
            в их сторону, или через левое плечо?

            В ихнюю,милок, супостатскую рожу! yes laughing
            А коли ещё и подумаю, что за акиянам адныя вампиры what живут, так и через плечо добавляю(чур меня fellow ), с молитвами сохранными feel
            рюрикович
  6. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 07:02
    Америка: моя территория- мои законы. Демократия не причем.
    профессор
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:12
      Правильно, Олег hi -там нет демократии, там есть имитация демократии, и то , только до тех пор, пока ты не станешь говорить неугодную властям правду! Тут же демократия и закончится! !!
      Геркулесыч
      1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 07:20
        Цитата: Геркулесыч
        Правильно, Олег hi -там нет демократии, там есть имитация демократии, и то , только до тех пор, пока ты не станешь говорить неугодную властям правду! Тут же демократия и закончится! !!

        Даже не буду пытаться с кем-либо из вас спорить, что такое демократия. Это как спорить с человеком доказывающим, что вино Мерло кислятина, хотя сам это вино никогда не пробовал.
        Всех благ Вам. hi
        профессор
        1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:29
          Да и вам всего хорошего hi !Вы правы в главном-у каждого человека свое видение мира, так сказать, на вкус и цвет товарища нет! !!
          Геркулесыч
        2. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 08:25
          Демокра́тия (др.-греч. δημοκρατία «власть народа» от δῆμος «народ» + κράτος «власть») — политический режим, в основе которого лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии. Хотя такой метод применим к любым общественным структурам, на сегодняшний день его важнейшим приложением является государство, так как оно обладает большой властью. В этом случае определение демократии обычно сужают до одного из следующих признаков:
          1.Назначение лидеров управляемыми ими людьми происходит путём честных и состязательных выборов
          2.Народ является единственно легитимным источником власти
          3.Общество осуществляет самоуправление ради общего блага и удовлетворения общих интересов

          что из этого есть в америке?
          Angel_and_Demon
        3. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 08:31
          лол , человек жравший всю жисть бодягу и ничего кроме нее , рассказывает всем о том как он всю жизнь каждый день пьет Мерло .
          не пили Вы батенька "демократи" , просто не пили .
          Вы ее даже в глаза не видели , а нам поете о том как будто живете при ней , и особенно забавно глядеть на то что Вы пытаете доказать что в США все хорошо с правовой точки зрения , хотя Вы там ни разу не были , и видели штаты только по "телевизеру" .
          и че то я еврейски анек вспонил -
          — Слышал я «Битлз», не понравилось. Картавят, фальшивят... Что людям в них нравится?!
          — А где ты их слышал?
          — Да мне Мойша напел…
          просто экспл
    2. рюрикович (Андрей) Сегодня, 07:31
      Цитата: профессор
      Америка: моя территория- мои законы. Демократия не причем.

      А то, что за пределами территории Америки можно назвать демократией и сразу же кричать о её защите wink feel
      рюрикович
    3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:59
      Цитата: профессор
      Демократия не причем.

      ну да. это для "туземцев" которым она им несёт на своих бомбардировщиках и привозит на танках.
      это очень демократично плевать на все международные законы и цинично заявлять, если нет такого закона, мы его придумаем
      LSA57
  7. lis-ik (Сергей) Сегодня, 07:06
    А чего они так уверенны, что все пользуются соцсетями? Я например ни в одной не зарегистрирован.
    lis-ik
    1. colonel (Валерий) Сегодня, 07:26
      Вот тут то вы и встряли. Не иначе вынашиваете коварные замыслы против тана и скрываете это. wassat
      colonel
      1. colonel (Валерий) Сегодня, 07:27
        надо же, как фильтр сработал, вместо США получилось просто СШ
        colonel
    2. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 07:28
      Это и не обязательно. Применяется какая-нибкдь продвинутая программа семантического анализа, которая Интернет через сито просеивает и находит не только аккаунты в соц сетях но и на сайтах, таких как ВО. Отфильтрованное смотрит спец. Этим весь более или менее цивилизованный мир давно занят.
      Но и не парит. США на дух не переношу, поэтому даже поводов не будет проверить на себе, как это работает.
      Alex-a832
    3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:00
      Цитата: lis-ik
      Я например ни в одной не зарегистрирован

      ну если им надо будет вас не пустить, зарегистрируют laughing
      LSA57
      1. kirgiz58 (Борис) Сегодня, 08:45
        Цитата: LSA57
        ну если им надо будет вас не пустить, зарегистрируют

        Это как в старом армейском анекдоте: генерал во всю лужёную глотку -Посадить его на трое суток ареста и выгнать из комсомола!!! - Так он не комсомолец, - Принять в комсомол и выгнать!!! smile
        kirgiz58
    4. ghby (Андрей) Сегодня, 08:22
      Цитата: lis-ik
      А чего они так уверенны, что все пользуются соцсетями? Я например ни в одной не зарегистрирован.

      ну как то так а? а здесь?
      ghby
  8. Jerk Сегодня, 07:07
    Я думаю, что спортивным журналистам из США посещать ЧМ в России - совершенно необязательно... Пусть с границы репортажи пишут feel
    Jerk
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:30
      Цитата: Jerk
      Пусть с границы репортажи пишут

      а лучше из за угла lol
      LSA57
  9. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:10
    Не очень-то и хотелось туда ехать. Там сейчас повтор периода холодной войны 70х годов 20 века, и скоро опять мы услышим призывы как и в те времена "убей Русского "!!!
    Геркулесыч
  10. farik68 (Фархад) Сегодня, 07:14
    А нас рать на вашу визу на вашу демократию и на ваше мнимое величие....
    farik68
    1. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 07:46
      Теперь тебе въезд закрыт!))))
      FalconD
  11. лысова (владимир) Сегодня, 07:15
    --- " Светофоры дайте визу - едет скорая на вызов. ( А.Розенбаум ) ". Своими действиями и не только по этой идее, эти " благоразумные ", разожгут огонь в своей стране - всё идёт к этому. Пилите - пилите Трампушка - они золотые (из к\ф).
    лысова
  12. Аккорд (Михаил Брусницын) Сегодня, 07:17
    Ну наконец-то)))))) буду накидывать на вентилятор в сторону Америки, сьезжу в Крым, хоть что-то)))
    Аккорд
  13. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:25
    Ну, это да-а-а! Нормальные такие правила... Если ты не приемлешь агрессивную политику гегемона - то и визу не дадут... Ну, остался один шаг от "закона об антиамериканской деятельности" и "комиссии Макнамары"! Это будет 2037 год или поторопятся? laughing
    Горный стрелок
  14. demo (Ван) Сегодня, 07:31
    Напомним, что накануне власти США отказали в предоставления срочной визы представителям российской сборной команды по борьбе, отметив, что «нужно получать на общих основаниях». Таким образом, когда очередь «на общих основаниях» российской сборной, собиравшейся на турнир в одном из американских штатов, подойдёт, турнир уже завершится. В консульстве заявили, что «нужно было подавать запрос раньше», на что тренерский состав ответил тем, что заблаговременно это сделать невозможно, так как окончательный состав команды для участия в турнира определяется за несколько дней до его начала по согласованию с самой принимающей стороной.

    Американская бюрократия во многом переплюнула бюрократию и формализм СССР конечного периода.
    Вспомнил монолог Хазанова где он описывает мытарства американского резидента-нелегала в Союзе.
    Так те похождения американца не идут ни в какое сравнение с нашими нынешними.
    А тем временем..............

    В лондонском аэропорту Гатвик самолет авиакомпании «Россия» травмировал сотрудника наземной службы, сообщает Evening Standart.
    Инцидент произошел вечером 28 марта. На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что самолет стоит в окружении машин полиции, скорой помощи и пожарной службы.
    По официальным данным, сотрудник аэропорта получил серьезную травму нижней конечности и был госпитализирован в одну из больниц воздушным транспортом.

    Одна из пассажиров Флора Лу рассказала, что самолет, следовавший рейсом в Санкт-Петербург, проехал по ноге сотрудника наземной службы во время взлета. Позже она добавила, что ожидаются дополнительные «детали» самолета, поскольку воздушное судно не готово к использованию.

    Опять русские начали терроризировать англичан!
    У меня вопрос - кто же все таки и.диот?
    Какой малахольный стоит на пути движения самолета? Тем более если он движется из Санкт-Петербурга.
    demo
  15. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 07:45
    Америка - это преступное государство, обреченное на развал!

    P.S. Пусть этот пост послужит поводом для отказа мне в визе на въезд!!!
    FalconD
  16. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 07:51
    90%ам читателей ВО не дадут визы!)
    FalconD
  17. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 07:52
    Надо ли рваться а гости туда, где тебя не ждут?
    Rostislav
  18. asv96 (Сергей) Сегодня, 08:04
    По мне так наш МИД официально поддержали бы данную инициативу и предложил бы распространить такое на все демократические страны. (это же метод булинга)
    asv96
  19. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 08:09
    Эти графы в анкете на американскую визу для россиян уже как больше года....
    Monster_Fat
  20. timgan777 (Стариков Евгений) Сегодня, 08:13
    надеюсь наш ресурс эта команда полосатых ьаранов тоже читает, я в звёзднополосатуюстранунесобираюсь
    timgan777
  21. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 08:24
    Цитата: профессор
    Цитата: Геркулесыч
    Правильно, Олег hi -там нет демократии, там есть имитация демократии, и то , только до тех пор, пока ты не станешь говорить неугодную властям правду! Тут же демократия и закончится! !!

    Даже не буду пытаться с кем-либо из вас спорить, что такое демократия. Это как спорить с человеком доказывающим, что вино Мерло кислятина, хотя сам это вино никогда не пробовал.
    Всех благ Вам. hi

    Демократия Профессор это то, что просто переводится с греческого языка.
    Все остальное суть субъективные трактовки, призванные обеспечивать интересы отдельных групп общества.
    С Уважением hi
    Livonetc
  22. ramzes1776 (Роман) Сегодня, 08:25
    Цитата: timgan777
    надеюсь наш ресурс эта команда полосатых ьаранов тоже читает, я в звёзднополосатуюстранунесобираюсь

    Туда только на танке однозначно!!!
    ramzes1776
Картина дня