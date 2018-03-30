08:46 30 марта
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Пора домой. Трамп заявил о скором выводе войск США из Сирии

Президент США сделал неожиданное для многих заявление по вопросу нахождения американских войск в Сирии. При этом заявление Трампа в штате Огайо, которое публикует издание Politico, вызвало шквал критики со стороны противников действующего американского президента.

По словам Трампа, в скором времени необходимо начать вывод американского контингента из Сирии.

Пора домой. Трамп заявил о скором выводе войск США из Сирии



Трамп:
Нашим военнослужащим пора возвращаться в свои дома, в свою страну, гражданами которой все мы являемся и которой так дорожим.

При этом Трамп добавил следующее:
Наши войска побеждают в противостоянии с формированиями, лояльными режиму Асада, в Сирии. Скоро всё это закончится, и наши войска покинут Сирию. Настал момент дать возможность другим позаботиться о ситуации там.


Конкретно о том, кто эти таинственные «другие», Трамп не сообщил.

Напомним, что буквально за несколько дней до снятия с должности госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявлял о том, что американский контингент не собирается покидать Сирию.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 47

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  1. himRa (Rahim) Сегодня, 07:06
    Засада,наглосаксов...неверю!
    himRa
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 07:14
      Что то большие сомнения возникают на счет вывода войск США из Сирии .
      Трамп явно водит за нос мировую общественность .
      Spartanez300
      1. Anarchist (Александр) Сегодня, 07:16
        Он же сказал
        Наши войска побеждают в противостоянии с формированиями, лояльными режиму Асада, в Сирии. Скоро всё это закончится, и наши войска покинут Сирию.

        Пока Асад у власти, армия США покинет Сирию только после хорошего "пинка"...
        Очередное популистское заявление!
        Anarchist
        1. Тралл Сегодня, 07:29
          Цитата: Anarchist
          Очередное популистское заявление!

          Скорее даже, ширма для увеличения присутствия, вон даже дабл-подкаблучник Макрон озвучил отправку французских войск на поддержку курдам в Манбидже.
          Госдеп, в свою очередь, заявил, что ему ничего неизвестно о выводе.
          Тралл
        2. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:31
          Заявление Трампа - очень растяжимо.
          Соединение в одной фразе "мы побеждаем (мы пока не победили)" и "пора домой" означает, что домой они пойдут, когда объявят себя победителями. А произойдёт это - когда нефть кончится.
          Shurik70
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:09
            Сказать не значит сделать , да и кто ему позволит.
            cniza
        3. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 08:06
          Цитата: Anarchist
          Он же сказал
          Наши войска побеждают в противостоянии с формированиями, лояльными режиму Асада, в Сирии. Скоро всё это закончится, и наши войска покинут Сирию.

          Пока Асад у власти, армия США покинет Сирию только после хорошего "пинка"...
          Очередное популистское заявление!

          так может его слова не правильно перевели? не побеждает все таки?
          Angel_and_Demon
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:10
            Он все правильно сказал , они никогда не победят и значит добровольно не уйдут. hi
            cniza
            1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 08:14
              значит пора участки им закупать
              Angel_and_Demon
    2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:18
      Рахим hi -день добрый! hi Трамп непредсказуем, он слову не хозяин, так что никого и никуда он не выведет! Сказки для наивных, и тех кто за него голосовал -нужно же поддерживать свой имидж! !!
      Геркулесыч
      1. himRa (Rahim) Сегодня, 07:27
        Цитата: Геркулесыч
        Трамп непредсказуем, он слову не хозяин, так что никого и никуда он не выведет! Сказки для наивных, и тех кто за него голосовал -нужно же поддерживать свой имидж! !!

        Приветствую Виталич! hi
        Ниже, коллега хрыч, точно описал ситуацию! или...
        Планируется полномасштабное присутствие в Европе?
        himRa
    3. хрыч (Хрыч) Сегодня, 07:20
      Они засели в Курдистане, а он отрезан территориально от моря Турцией, Ираном, Ираком и Сирией. САА и ВКС плотно держат побережье, Африн подступающий к морю, вначале отрезали Эль Бабом, а потом и срезали турки. Ирак выбил из Киркука курдов и заявил, что баз иноземцев на территории не будет и приватизировал бронетехнику, направляемую курдам. Америкашки в Сирийском Курдистане оказались тупо в окружении, придурошный Султан собрался бомбить Менбидж, а русские Дейр Зоор. Видимо еще системами РЭБ их начали глушить. А после падения Гуты, у САА высвободится армия. Племена под Раккой восстали против курдов и их хозяев. Все верно, пора удирать с гордой головой, как победители ИГ, а то скоро придется драпать с позором, ну не Иран же даст коридор к морю wassat А США, как земноводные жабы, долго без воды не могут laughing
      хрыч
      1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 07:47
        Цитата: хрыч
        Все верно, пора удирать с гордой головой, как победители ИГ, а то скоро придется драпать с позором, ну не Иран же даст коридор к морю

        good Всё верно, условия к тому сложились, но пентагон, оружейные лобби в сенате и оппозиция в госдепе будут оттягивать этот логичный конец до тех пор, пока ретироваться придется бегом. Трамп гнет свою линию. Похоже, что он не сторонник дожидаться "жареного петуха", клюющего ждунов а зад. Вот только в США бездельникам нет лишней работы - тут он погорячился. Перебросят бравых матрасных вояк в Афган - там агрономы добились огромных успехов в выращивании опийного мака - надо же кому-то охранять этот ценный для США стратегический ресурс. lol
        Alex-a832
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 08:01
          Цитата: Alex-a832
          вояк в Афган - там агрономы добились огромных успехов в выращивании опийного мака

          Так появились уже слухи, что русские и китайцы с талибами начали некие переговоры, ну типа против нарастающего ИГ, а ведь их вертушки могут начать массово падать, да и за Стингеры мы еще не посчитались. Мы то научились работать под обстрелом ПЗРК, хоть редкие потери и несем. Афган им потерять очень страшно, он ведь между нашим Среднеазиатским подбрюшьем, Ираном, Пакистаном и даже граничит с КНР. Потеряй они Афган, вся концепция Римленда рухнет laughing
          хрыч
        2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:41
          Привет Алекс soldier
          Очень интересно, по любому, может реальная движуха пойти! За то, в какую сторону пойдёт, гадать не буду, сферы политики\ экономики уж больно высокие, просто уж больно хочется, шоб поспокойнее стало! Я конечно ещё тот милитарист, но за боевитый возраст перешагнул давно, по мне пусть на биатлон-ах, дартс-ах и прочих -ах меряются пи-пи-военными умениями!
          За "жаренного петуха" что сказать, пусть видим мы про него только в мультиках, ещё в фильмах, сказках, а в натуре нам его не надо!
          rocket757
    4. Тралл Сегодня, 07:29
      Госдепартамента, в свою очередь, заявил, что ему ничего неизвестно о выводе.
      Тралл
      1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 08:10
        Цитата: Тралл
        Госдепартамента, в свою очередь, заявил, что ему ничего неизвестно о выводе.

        а там каждый свое - как в басне Крылова laughing
        Angel_and_Demon
        1. роман66 (роман) Сегодня, 08:41
          всем привет hi скорее, как в психушке - каждый первый Цезарь, каждый второй Наполеон laughing
          роман66
      2. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:18
        Не для того они туда вторглись, чтобы уйти. winked
        сибиралт
    5. влад66 (Владимир) Сегодня, 08:10
      Цитата: himRa
      Нашим военнослужащим пора возвращаться в свои дома,

      Ну да, так все уши и развесили. laughing
      Наши войска побеждают в противостоянии с формированиями, лояльными режиму Асада, в Сирии. Скоро всё это закончится, и наши войска покинут Сирию.

      Вот тут и собака трамповская зарыта, пока типа не победят Асада, хрен куда уйдут. Очередной президент клоун звездабол. yes
      влад66
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:19
        Пацан сказал, пацан может и сделать!
        Вопрос простой (где собака порылась) - когда? кто эти другие?
        Рогатый как всегда маскируется в деталях!
        Интересно, очень будем посмотреть! И очень интересует вопрос, когда они встретятся с нашим Верховным! Очень интересно!
        rocket757
    6. Терский (Виктор) Сегодня, 08:19
      Цитата: himRa
      Засада,наглосаксов...неверю!

      Да нет там никакой засады, читаем внимательно цитату из его речи
      Наши войска побеждают в противостоянии с формированиями, лояльными режиму Асада, в Сирии. Скоро всё это закончится, и наши войска покинут Сирию. Настал момент дать возможность другим позаботиться о ситуации там.
      Т.е. , с его слов войска покинут Сирию только в случае полной победы над формированиями лояльными к Асаду. Только вот логика в этой части его заявление отсутствует напрочь, он что в Сирии и Россию собрался побеждать? Ведь Москва тоже лояльна к "режиму" Асада. Честно говоря, я никак не могу понять этого клоуна у которого семь пятниц на неделю.
      Терский
  2. CooL_SnipeR (Анатолий) Сегодня, 07:08
    Наверно поэтому собачку и сняли с должности. Ну уж простите - но такое имя может только с известной овчаркой ассоциироваться... как его только серьезно могли воспринимать laughing
    CooL_SnipeR
  3. Шалтай (Александр) Сегодня, 07:09
    Американцы в чем-то похожи на евреев . Прощаются , но не уходят .
    Шалтай
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:15
      А если как только попрощались, выталкнуть в шею вон? ??
      Геркулесыч
      1. himRa (Rahim) Сегодня, 07:22
        Цитата: Геркулесыч
        А если как только попрощались, выталкнуть в шею вон? ??

        Что же мама даже чаю не попьете!?
        himRa
      2. Шалтай (Александр) Сегодня, 07:43
        Цитата: Геркулесыч
        А если как только попрощались, выталкнуть в шею вон? ??

        Пока никто всерьез не пробовал . Допустим киргизы , при соответствующей поддержке культурно показали американцам на дверь , они и согласились . Только какую именно дверь имеют ввиду не точно определили . Американцы базу закрыли и с базы рядами переехали в посольство . Но то что не летают самолеты с сомнительным грузом и иногда странными пассажирами как минимум в открытую , это уже хорошо .
        Шалтай
    2. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 08:23
      Цитата: Шалтай
      Американцы в чем-то похожи на евреев . Прощаются , но не уходят .

      Да, в такой ситуации лучше, чтобы они были похожи на англичан.Правда лоск английского джентльменства все больше утрачивается, вовсю тянется к наглости и беспардонству янки. angry
      AlexVas44
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:12
    Ага... Победители драпают? А "побеждённые Русские" осваиваются на уютных базах! Восточную Гуту сейчас "добьют", и появится возможность "разобраться" с новым противником...в этих условиях пытаться "разыграть" какие то карты, опираясь на свои войска... ну не получится это у полосатоухих...
    Горный стрелок
  5. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:14
    Фуфло, чистой воды! Завтра найдут причины типа пресловутой "Русской угрозы " , и вместо вывода войск, еще нагонят новое мясо!
    Геркулесыч
  6. raki-uzo (hüseyin avni daülı) Сегодня, 07:22
    Победа над курдами-террористами способствовала понимать США, что делать нечего им в Сирии. Единственная якобы надежная опора для них - курды-террористи.
    raki-uzo
  7. demo (Ван) Сегодня, 07:23
    Трамп:
    Нашим военнослужащим пора возвращаться в свои дома, в свою страну, гражданами которой все мы являемся и которой так дорожим.
    При этом Трамп добавил следующее:
    Наши войска побеждают в противостоянии с формированиями, лояльными режиму Асада, в Сирии. Скоро всё это закончится, и наши войска покинут Сирию. Настал момент дать возможность другим позаботиться о ситуации там.
    И в окончание Трамп сказал:
    "Скоро весна. Пора солдатам картошку дома сажать."
    45 смотрящий за Белым Домой поражает своей неадекватностью.
    Его скачки во внешней политике - необъезженный скакун на ранчо у ковбоев.
    demo
  8. loki565 Сегодня, 07:29
    Надо быть повнимательней, походу они готовят провокацию в виде массированого удара КР
    loki565
  9. рюрикович (Андрей) Сегодня, 07:29
    Очередная ложь! yes
    Судите по делам, а не по словам wink
    рюрикович
  10. Ванёк (Иван) Сегодня, 07:35
    Нет у ихних Клинских

    Хоя нет у них

    И никто из них не знает

    Лучше молодым любить, а не воевать не убивать,
    Не цевьё, а руки девичьи в руках держать.
    Ванёк
  11. Zubr Сегодня, 07:39
    what Лукавит. Это скорей на тот случай, если действительно придётся сматывать удочки, а сматывать не победителем, не с руки. Мавр сделал своё дело, Мавр может отдохнуть.
    Zubr
  12. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 07:42
    Уже из Ирака и Афганистана, помнится, выводили!!!
    Шалабол!!!
    FalconD
    1. ромул (Егор) Сегодня, 07:45
      Цитата: FalconD
      Уже из Ирака и Афганистана, помнится, выводили!!!

      Мы из Сирии раз в квартал выводим..
      Цитата: FalconD
      Шалабол!!!
      ))
      ромул
  13. APASUS (Pavo) Сегодня, 07:43
    Просто с каждым днем становиться все интересней и интересней: какие конечные цели у Трампа? Просто в один в один как Порошенко! Под бравые речи о возрождении страны под его мудрым руководством ,происходит опускание страны на внешней арене и метание в стороны самоизоляции
    APASUS
  14. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 07:44
    Очень странно то, что такая здравая мысль вообще "выстрелила" в этой стране абсурда. НО это не всё. Трамп, в приступе просветления,так же сказал о том, что это неправильно, когда десятки тысяч американских солдат охраняют покой союзников в Ю.Корее, в то время когда граница с Мексикой почти открыта.
    Ныробский
  15. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 07:47
    Планировать что-либо, опираясь на публичные высказывания полосатых есть верх глупости.
    Сами они оттуда добром не уйдут, придется помогать дверь найти.
    Rostislav
  16. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 07:52
    Выеденного яйца это заявление не стоит. Сегодня сказал, завтра отказался - норма дерьмократии.
    Egorovich
  17. Хаджи Мурат (Денис) Сегодня, 08:02
    Трамп сегодня заявил,что американские войска скоро уйдут из Сирии,что победа над "игил"достигнута,и пусть теперь там всем другим занимаются кому охота!!!Это сказано на фоне заявлений Госдепа о подготовке встречи Путина и Трампа!!!Ну скоро,так скоро!4 апреля пройду переговоры Путина, Роухани и Эрдогана ,и сегодня,САА и военная полиция России вернулись в Таль-Рифат!Турки аналогично выдвинули свои силы к Джиср-аль-Шугуру, который
    предлагалось обменять на Таль-Рифат. Боевики ССА требуют от Турции договорится с Россией иначе грозят пойти
    на штурм Таль-Рифата.Протурецкие источники пишут, что Россия якобы подталкивает Эрдогана к нападению на Манбидж вокруг которого занимают оборону американцы. Самое смешное, что боевики ССА тоже хотят напасать на Манбидж.Короче,Эрдоган сам себя загоняет в патовую ситуацию,где в явном выигрыше остаётся Россия!!!ФОТО РУССКИЕ В Таль-Рифате https://pbs.twimg.com/media/DZdreYLWAAEGZra.jpg https://pbs.twimg.com/media/DZdrdbqXUAAjQXf.jpg https://pbs.twimg.com/media/DZdpleFWAAAv4Yn.jpg тут сирийцы https://pbs.twimg.com/media/DZeCTUyXkAIkXDc.jpg ПО ДУМА.... переговоры продолжаются. Согласована большая часть вопросов, но боевики продолжают попытки выторговать лучшие условия!Терористы хотят уехать не в Идлиб,а в Восточный Каламун,так же,есть информация,что русские не дают им вывезти 900млн долларов(не знаю правда или нет,да и сумма огромная,так же подтверждается о 100 иностранцах)!!! Боевики "Ахрар-аш-Шам"(по другим сведениям "Файлак ар-Рахман"), которыи пожелали остаться в Восточной Гуте,хотят совместно с сирийской армией бороться против "игил" в Ярмуке. Их около 200! ДЕРАА....минувшей ночью,разгорелось большое сражение между ССА и "Джейш Халид ибн аль-Валид"(от "игил").."игил"напали на город Хирбат-Ябла .Сначала они захватили почти половину города,но потом пришло подкрепление к ССА,и они отбили прежнии позиции,при этом захватили командира атаковавших!Ему отрезали башку на площади,и поставили на обозрение,вообщем совсем "умеренные"!!!﻿
    Хаджи Мурат
  18. Оператор (Андрей) Сегодня, 08:06
    Случилась крупнейшая победа САА в густонаселенной Восточной Гуте под Дамаском - война практически закончена, дальше только КТО.
    Оператор
  19. akunin (эд) Сегодня, 08:19
    так же как вывели войска из ирака и афганистана?
    akunin
  20. Mavrikiy Сегодня, 08:22
    Наши войска побеждают в противостоянии с формированиями, лояльными режиму Асада, в Сирии. Скоро всё это закончится, и наши войска покинут Сирию.

    1. Именно для возвращения войск домой возводится супер база в нефтеносном районе.
    2. "Скоро все закончится" - пуск 600 "топоров" и победа?
    3. "Да, вы правы, но возможен и обратный вариант"(Высоцкий)
    Mavrikiy
  21. Kosmotoga Сегодня, 08:26
    та этож тоже самое что и мы делаем.Постоянно "выводим" войска а на самом деле там ротация идёт.
    Kosmotoga
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