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Пора домой. Трамп заявил о скором выводе войск США из Сирии
Президент США сделал неожиданное для многих заявление по вопросу нахождения американских войск в Сирии. При этом заявление Трампа в штате Огайо, которое публикует издание Politico, вызвало шквал критики со стороны противников действующего американского президента.
По словам Трампа, в скором времени необходимо начать вывод американского контингента из Сирии.
Трамп:
При этом Трамп добавил следующее:
Конкретно о том, кто эти таинственные «другие», Трамп не сообщил.
Напомним, что буквально за несколько дней до снятия с должности госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявлял о том, что американский контингент не собирается покидать Сирию.
По словам Трампа, в скором времени необходимо начать вывод американского контингента из Сирии.
Трамп:
Нашим военнослужащим пора возвращаться в свои дома, в свою страну, гражданами которой все мы являемся и которой так дорожим.
При этом Трамп добавил следующее:
Наши войска побеждают в противостоянии с формированиями, лояльными режиму Асада, в Сирии. Скоро всё это закончится, и наши войска покинут Сирию. Настал момент дать возможность другим позаботиться о ситуации там.
Конкретно о том, кто эти таинственные «другие», Трамп не сообщил.
Напомним, что буквально за несколько дней до снятия с должности госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявлял о том, что американский контингент не собирается покидать Сирию.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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