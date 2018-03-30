Пора домой. Трамп заявил о скором выводе войск США из Сирии

Нашим военнослужащим пора возвращаться в свои дома, в свою страну, гражданами которой все мы являемся и которой так дорожим.

Наши войска побеждают в противостоянии с формированиями, лояльными режиму Асада, в Сирии. Скоро всё это закончится, и наши войска покинут Сирию. Настал момент дать возможность другим позаботиться о ситуации там.