08:46 30 марта
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Депутат Госдумы: ЦРУ пытается устроить в России «цветную революцию»

ЦРУ и госдеп США пытаются реализовать в России сценарий «цветной революции», приводит РИА Новости мнение члена думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошева.



Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что «вброс фейковых новостей» в информационное пространство РФ, возможно, инициирован спецслужбами США или украинскими властями.


Американские спецслужбы демонстрируют свои старые привычки в новых условиях. ЦРУ и Госдеп, пытаясь сейчас реализовать в нашей стране сценарий "цветной революции", используют почерк, который уже был ими задействован на Кавказе в начале 1990-х годов,
сказал Шхагошев.

Депутат считает, что в начале 90-х годов американские спецслужбы уже пытались дестабилизировать ситуацию в России с помощью информационной и политической поддержки террористической организации в Чечне

Прошло более 20 лет, но этот грязный почерк явно прослеживается. Он не меняется, меняются лишь технологии, когда активно используются социальные сети,
заключил он.

Использованы фотографии: ТВ Центр
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Комментарии 27

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  1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 08:18
    Ну-ну! Если полиция не успеет, наших майданщиков на части прохожие порвут.
    Сергей985
    1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 08:20
      Открыт секрет Полишинеля.
      oleg-gr
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 08:40
        Цитата: oleg-gr
        Открыт секрет Полишинеля

        Тут нужно проявить жесткость:
        хрыч
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:20
      Ну, если заговорил самый богатый депутат - миллионер , то это правда! winked
      сибиралт
      1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 08:23
        Думаете, что почву прощупывает?
        Сергей985
        1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 08:31
          Депутат Госдумы: ЦРУ пытается устроить в России «цветную революцию»

          Пока у власти в России Путин, пусть ЦРУ и Госдеп свои "цветочки" нюхает в другом месте!
          СРЦ П-15
      2. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 08:38
        Цитата: сибиралт
        Ну, если заговорил самый богатый депутат - миллионер , то это правда!

        он себе плацдарм подготавливает - вчера шестерка подвального выступала в ландоне с докладои о коррупционных деньгах наших олигархов - типа у кого отжимать надо - а за бабло они этих цветных (или радужных) в бетон закатают laughing
        Angel_and_Demon
    3. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:21
      Политика у США одна , разделяй и властвуй .
      Spartanez300
    4. Гардамир Сегодня, 08:22
      майданщиков
      Всё играетесь? Тогда езжайте жить в Волоколамск. И радуйтесь, что ваши дети не попали в зимнюю вишню. Если вы поддерживаете правительство, то почему вы на диване, а не в высоких кабинетах?
      Гардамир
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 08:32
        Цитата: Гардамир
        Если вы поддерживаете правительство, то почему вы на диване, а не в высоких кабинетах?

        Почему как только случается какое-нибудь несчастье сразу вылазиет на свет всякая либерда?
        И почему эта либерда никогда ничего не пытается делать кроме как трындеть про правительство?
        Серый брат
        1. Гардамир Сегодня, 08:34
          какое-нибудь несчастье
          Несчастье в моей стране случилось в 1991 и вы давно уже повылазили. Сидите за деньги и славите капиталистов. По делу есть что сказать, или блевотиной будешь испражняться?
          Гардамир
          1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 08:46
            Цитата: Гардамир
            Несчастье в моей стране случилось в 1991 и вы давно уже повылазили.

            Это вы к почившей КПСС претензии предъявляйте и к алкашу Ельцину.
            Цитата: Гардамир
            По делу есть что сказать, или блевотиной будешь испражняться?

            Пока что блюёте здесь только вы.
            Серый брат
      2. Mestny (Сергей) Сегодня, 08:36
        Почему же только на диване?
        Поддерживаем, да. Живём в России, поддерживаем её правительство - в этом есть что-то удивительное?
        Ну разве что только для майданутых на всю голову граждан.
        Радуйтесь, что мы с такими как вы беседуем ПОКА только с дивана.
        Mestny
        1. Гардамир Сегодня, 08:41
          поддерживаем её правительство
          Ну слава те. наво те, есть люди. которые истинно присягают Медведеву, Силуанову, Дворковичу. а то вокруг одни лгуны, любят правительство, но стесняются сказать..
          Гардамир
  2. Комментарий был удален.
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 08:21
      А кому у нас эту революцию делать? Насмотрелись на соседей.
      Сергей985
  3. Хагалаз (Роман) Сегодня, 08:21
    Хорошо, что заговорили в открытую.
    Хагалаз
  4. Zubr Сегодня, 08:26
    Ну Америки тут он не открыл. Дело в том, что эти методы мы уже знаем и у нас на них иммунитет выработался. "СКУЧНО ДЕВОЧКИ" ! Продумайте чего нить новенькое ! А то уже обсуждать то нечего и напресовать вам люлей полную калитку... laughing
    Zubr
  5. XII легион (Цезарь) Сегодня, 08:28
    Пока не сформируется революционной ситуации - не будет и революции
    XII легион
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 08:39
      Всё верно. Поэтому у них задача эту ситуацию сформировать любой ценой. Одни из эффективных проверенных способов - промывка мозгов через интернет и другие СМИ.
      Результаты к сожалению есть, если уж даже тут, на этом сайте количество "борцов с режимом" увеличилось на порядок.
      Mestny
    2. Гардамир Сегодня, 08:44
      не сформируется революционной ситуации
      Михаил Сергеевич эту ситуацию за пять лет сформировал,да так хорошо, что некоторые даже не заметили, как из социализма в капитализм попали. Многие живут по советским понятиям.
      Гардамир
  6. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 08:29
    Если люди будут видеть, что власть реально заботится о них и развитии страны, они сам эту "революцию" задавят.
    vladimirvn
  7. filatik (Алексей) Сегодня, 08:32
    Статья никакая! Где подробности???
    filatik
  8. Mavrikiy Сегодня, 08:33
    Нужно брать пример с Китая.
    На площади Тянь-Ань-Мэнь не побоялись бросить танки на разгон студентов. Отстояли государство и независимость.
    Mavrikiy
  9. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 08:37
    "пытаются реализовать сценарий"цветной революции"в этом ничего удивительного нет. Хотя это и цинично звучит,но они действуют правильно: везде надо сажать своих людей, а тогда будет божья благодать. Другое дело,что это с моралью не очень почитается, но политика грязной дело.
    Ещё дней десять назад я было уверен: у нас сильный иммунитет к либиральным идеям,как никак ЕБН "трудился"и довольно посмотреть на соседей как у них, но после успеха Ксюхи я в этом уже не уверен
    Монархист
  10. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 08:40
    Цитата: Гардамир
    майданщиков
    Всё играетесь? Тогда езжайте жить в Волоколамск. И радуйтесь, что ваши дети не попали в зимнюю вишню. Если вы поддерживаете правительство, то почему вы на диване, а не в высоких кабинетах?

    Так в кабинетах и так тесно:"старые" сидят" новые" лезут,а тут еще Вы. Шутка.
    Монархист
  11. Pacifist (Виктор) Сегодня, 08:43
    Если что-то работает, зачем менять? Вот и вся их логика. А накинуть дерьма на вентилятор любимое их развлечение. Они постоянно смотрят на реакцию и как только почуят слабину, вцепятся. Именно в этом смысл подобных действий. Раскачать, ослабить, ограбить. Несколько веков прошло, а ничего не меняется.
    Pacifist
  12. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 08:43
    Я бы на месте наших властей поручил Собчак заняться экологией по обеззараживанию свалок. А то пальчиком показывать и гавкать из подворотни мы все мастера. Пусть себя покажет в деле. Если с заданием справится, честь ей и хвала. Будет главной над всеми помойками в РФ.
    mikh-korsakov
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