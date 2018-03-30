Депутат Госдумы: ЦРУ пытается устроить в России «цветную революцию»

Американские спецслужбы демонстрируют свои старые привычки в новых условиях. ЦРУ и Госдеп, пытаясь сейчас реализовать в нашей стране сценарий "цветной революции", используют почерк, который уже был ими задействован на Кавказе в начале 1990-х годов,

Прошло более 20 лет, но этот грязный почерк явно прослеживается. Он не меняется, меняются лишь технологии, когда активно используются социальные сети,