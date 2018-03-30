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Депутат Госдумы: ЦРУ пытается устроить в России «цветную революцию»
ЦРУ и госдеп США пытаются реализовать в России сценарий «цветной революции», приводит РИА Новости мнение члена думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошева.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что «вброс фейковых новостей» в информационное пространство РФ, возможно, инициирован спецслужбами США или украинскими властями.
Депутат считает, что в начале 90-х годов американские спецслужбы уже пытались дестабилизировать ситуацию в России с помощью информационной и политической поддержки террористической организации в Чечне
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что «вброс фейковых новостей» в информационное пространство РФ, возможно, инициирован спецслужбами США или украинскими властями.
Американские спецслужбы демонстрируют свои старые привычки в новых условиях. ЦРУ и Госдеп, пытаясь сейчас реализовать в нашей стране сценарий "цветной революции", используют почерк, который уже был ими задействован на Кавказе в начале 1990-х годов,сказал Шхагошев.
Депутат считает, что в начале 90-х годов американские спецслужбы уже пытались дестабилизировать ситуацию в России с помощью информационной и политической поддержки террористической организации в Чечне
Прошло более 20 лет, но этот грязный почерк явно прослеживается. Он не меняется, меняются лишь технологии, когда активно используются социальные сети,заключил он.
Использованы фотографии: ТВ Центр
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