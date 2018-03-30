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С космодрома Плесецк запущена ракета с военным спутником
С Космодрома Плесецк проведен успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1В», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Сообщается, что «в 20:38 мск с пусковой площадки космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1В" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России».
Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме. Через три минуты после старта ракета-носитель «Союз-2.1В» была принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова, говорится в релизе.
В установленное время космический аппарат Минобороны России был выведен на расчетную орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск. С аппаратом «установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы космического аппарата функционируют нормально», рассказали в пресс-службе.
После принятия на управление спутнику присвоен порядковый номер «Космос-2525».
«Пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1В", летно-конструкторские испытания которой проходят на космодроме Плесецк, боевые расчеты Космических войск провели уже в четвертый раз. Первый пуск РКН "Союз-2.1В" был успешно проведен в 2013 году», добавили в ведомстве.
Сообщается, что «в 20:38 мск с пусковой площадки космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1В" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России».
Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме. Через три минуты после старта ракета-носитель «Союз-2.1В» была принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова, говорится в релизе.
В установленное время космический аппарат Минобороны России был выведен на расчетную орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск. С аппаратом «установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы космического аппарата функционируют нормально», рассказали в пресс-службе.
После принятия на управление спутнику присвоен порядковый номер «Космос-2525».
«Пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1В", летно-конструкторские испытания которой проходят на космодроме Плесецк, боевые расчеты Космических войск провели уже в четвертый раз. Первый пуск РКН "Союз-2.1В" был успешно проведен в 2013 году», добавили в ведомстве.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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