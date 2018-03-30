08:46 30 марта
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С космодрома Плесецк запущена ракета с военным спутником

С Космодрома Плесецк проведен успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1В», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.



Сообщается, что «в 20:38 мск с пусковой площадки космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1В" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России».




Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме. Через три минуты после старта ракета-носитель «Союз-2.1В» была принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова, говорится в релизе.

С космодрома Плесецк запущена ракета с военным спутником


В установленное время космический аппарат Минобороны России был выведен на расчетную орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск. С аппаратом «установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы космического аппарата функционируют нормально», рассказали в пресс-службе.



После принятия на управление спутнику присвоен порядковый номер «Космос-2525».

«Пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1В", летно-конструкторские испытания которой проходят на космодроме Плесецк, боевые расчеты Космических войск провели уже в четвертый раз. Первый пуск РКН "Союз-2.1В" был успешно проведен в 2013 году», добавили в ведомстве.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. Mavrikiy Сегодня, 08:41
    С космодрома Плесецк запущена ракета с военным спутником

    С ядерной установкой и лазером? Хорошо бы.
    А что пуск удачный, так это естественно.
    Mavrikiy
  2. Borik (Борис) Сегодня, 08:41
    Новый боевой спутник наведет ужас на островитян. Ждем массового помешательства.
    Borik
  3. антивирус Сегодня, 08:42
    мелочь, а приятно
    и "партнеры", наверное, обрадовались за нас
    антивирус
  4. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:43
    Как-то, "в интересах минобороны" это одно, а "военный" спутник - другое. Таки, что из двух отвечает действительности? what
    сибиралт
  5. Zubr Сегодня, 08:46
    Ещё одно шило в пятую точку нашим заклятым друзьям. :smile. Или мирный советский трактор, вертикального взлёта ? smile
    Zubr
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