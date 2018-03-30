В Донбассе вступило в силу «пасхальное» перемирие

В заявлении подтвержден запрет любых наступательных действий и разведывательных операций, ведения огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них. Контактная группа подчеркнула важность соблюдения приказов о прекращении огня и применении дисциплинарных мер к его нарушителям,

По инициативе украинской стороны ТКГ (трехсторонняя контактная группа) договорилась о пасхальном перемирии в Донбассе с 30 марта. Это не впервые, когда стороны соглашаются прекратить огонь, на протяжении войны перемирие объявлялось 12 раз… К сожалению, ни одного раза не соблюдалось. Но на время перемирия интенсивность обстрелов значительно уменьшалась, значит, было в разы меньше погибших и раненых,

Надежда всегда умирает последней. Надежда (что "пасхальное" перемирие будет соблюдаться) есть, но то, что творится на линии фронта… Вчера сильнейшее обострение на юге было. Украина находится в какой-то истерии. Надеюсь, что будет соблюдаться,