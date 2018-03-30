13:25 30 марта
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В Донбассе вступило в силу «пасхальное» перемирие

С 00:01 часов в пятницу в Донбассе вступили в силу договоренности о прекращении огня в преддверии Пасхи, передает РИА Новости.



Стороны вновь заявили «о твердой приверженности полному выполнению минских соглашений и "пасхальному перемирию", которое было достигнуто контактной группой по урегулированию конфликта на востоке Украины», говорится в сообщении.


Лидеры стран «нормандского формата» (Франция, Германия, Россия и Украина) приветствуют данное соглашение и подчеркивают важность его строгого соблюдения и «обеспечения эффективного мониторинга и проверки со стороны Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ».

Полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлова ранее сообщал, что «пасхальное перемирие» в Донбассе предусматривает «полное прекращение огня и запрет любых наступательных действий».

В заявлении подтвержден запрет любых наступательных действий и разведывательных операций, ведения огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них. Контактная группа подчеркнула важность соблюдения приказов о прекращении огня и применении дисциплинарных мер к его нарушителям,
сказал он.

В Киеве подтвердили договоренность о «пасхальном» перемирии.

По инициативе украинской стороны ТКГ (трехсторонняя контактная группа) договорилась о пасхальном перемирии в Донбассе с 30 марта. Это не впервые, когда стороны соглашаются прекратить огонь, на протяжении войны перемирие объявлялось 12 раз… К сожалению, ни одного раза не соблюдалось. Но на время перемирия интенсивность обстрелов значительно уменьшалась, значит, было в разы меньше погибших и раненых,
написала в «Фейсбуке» вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

В Донецке выразили надежду, что новое перемирие будет соблюдаться украинскими силовиками.

Надежда всегда умирает последней. Надежда (что "пасхальное" перемирие будет соблюдаться) есть, но то, что творится на линии фронта… Вчера сильнейшее обострение на юге было. Украина находится в какой-то истерии. Надеюсь, что будет соблюдаться,
сказал глава ДНР Александр Захарченко.


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 09:01
    Надолго ли перемирие , нацисткие батальоны его никогда не признавали и они себя не считают подчиненными киевской власти .Так что надежды мало .
    Spartanez300
    1. Borik (Борис) Сегодня, 09:09
      Цитата: Spartanez300
      Надолго ли перемирие


      До обеда. Это уже тыча-какое-то и все сбились со счета.
      Borik
      1. Anarchist (Александр) Сегодня, 09:21
        Цитата: Borik
        Цитата: Spartanez300
        Надолго ли перемирие


        До обеда. Это уже тыча-какое-то и все сбились со счета.

        Перемирие "пасхальное", значит всем, кто нарушит, разбить "яйца"!
        Anarchist
  2. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 09:02
    Очередное перемирие, которой будет тут же нарушено Украиной
    pvv113
  3. Zubr Сегодня, 09:04
    Ну надеюсь, что будет соблюдаться, особенно после истерики свидомых, на встречу представителей ЛНР С ОБСЕ. Пора им уже объединятся с ДНР.
    Zubr
    1. антивирус Сегодня, 10:28
      объединяться надо в "союз непризнанных гос-в Евразии". и патроном позвать Лаврова.
      антивирус
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:24
    В Киеве подтвердили договоренность о «пасхальном» перемирии.

    Ну и чего смеяться, если бы не было так горько? request
    a.s.zzz888
  5. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 09:32
    Да ладно... Очередные обещалки. Нацбаты плевать хотели на все на это. Не для того они отправлены туда, что бы какие то там перемирия соблюдать...
    КОТ БАЮН
  6. Petrix (Алексей) Сегодня, 09:36
    В Донбассе вступило в силу «пасхальное» перемирие

    Правильно ставьте кавычки: пасхальное "перемирие".
    Petrix
  7. антивирус Сегодня, 10:26
    так долго стволы чистить надо? до следующей провокации
    странно, ведь Порошенко говорил о современной, высокомобильной армии.
    антивирус
  8. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:35
    "Школьные", "Рождественские", "Пасхальные" и т.д. уже все и не припомнишь. Но хорошо запоминается, что украинская сторона начинает нарушать если не в этот же день, то на следующий точно.
    rotmistr60
    1. Метан Сегодня, 11:50
      Украинская сторона нарушила «пасхальное» перемирие, вступившее в силу в 00:00 часов 30 марта. Боевиков ВСУ хватило лишь на 9 с половиной часов «тишины».

      Как сообщили «Русской Весне» в Представительстве ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, уже в 09:35 ВСУ открыли огонь по направлению н. п. Талаковка — н. п. Коминтерново с применением минометов 120 мм (4 мины), БМП-1 (7 выстрелов), АГС (9 гранат), а также крупнокалиберного стрелкового оружия.
      Метан
  9. vasya.pupkin (вася) Сегодня, 13:14
    Цитата: Zubr
    Ну надеюсь, что будет соблюдаться, особенно после истерики свидомых, на встречу представителей ЛНР С ОБСЕ. Пора им уже объединятся с ДНР.

    Будем.Как только получим разрешение у пахана-А.А.Дудаева/погоняло-В.Ю.Сурков/,пока этот еврей является "смотрящим" по Донбассу,который нашептывает в уши В.В.П.
    vasya.pupkin
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