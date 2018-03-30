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В Донбассе вступило в силу «пасхальное» перемирие
С 00:01 часов в пятницу в Донбассе вступили в силу договоренности о прекращении огня в преддверии Пасхи, передает РИА Новости.
Стороны вновь заявили «о твердой приверженности полному выполнению минских соглашений и "пасхальному перемирию", которое было достигнуто контактной группой по урегулированию конфликта на востоке Украины», говорится в сообщении.
Лидеры стран «нормандского формата» (Франция, Германия, Россия и Украина) приветствуют данное соглашение и подчеркивают важность его строгого соблюдения и «обеспечения эффективного мониторинга и проверки со стороны Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ».
Полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлова ранее сообщал, что «пасхальное перемирие» в Донбассе предусматривает «полное прекращение огня и запрет любых наступательных действий».
В Киеве подтвердили договоренность о «пасхальном» перемирии.
В Донецке выразили надежду, что новое перемирие будет соблюдаться украинскими силовиками.
Стороны вновь заявили «о твердой приверженности полному выполнению минских соглашений и "пасхальному перемирию", которое было достигнуто контактной группой по урегулированию конфликта на востоке Украины», говорится в сообщении.
Лидеры стран «нормандского формата» (Франция, Германия, Россия и Украина) приветствуют данное соглашение и подчеркивают важность его строгого соблюдения и «обеспечения эффективного мониторинга и проверки со стороны Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ».
Полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлова ранее сообщал, что «пасхальное перемирие» в Донбассе предусматривает «полное прекращение огня и запрет любых наступательных действий».
В заявлении подтвержден запрет любых наступательных действий и разведывательных операций, ведения огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них. Контактная группа подчеркнула важность соблюдения приказов о прекращении огня и применении дисциплинарных мер к его нарушителям,сказал он.
В Киеве подтвердили договоренность о «пасхальном» перемирии.
По инициативе украинской стороны ТКГ (трехсторонняя контактная группа) договорилась о пасхальном перемирии в Донбассе с 30 марта. Это не впервые, когда стороны соглашаются прекратить огонь, на протяжении войны перемирие объявлялось 12 раз… К сожалению, ни одного раза не соблюдалось. Но на время перемирия интенсивность обстрелов значительно уменьшалась, значит, было в разы меньше погибших и раненых,написала в «Фейсбуке» вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
В Донецке выразили надежду, что новое перемирие будет соблюдаться украинскими силовиками.
Надежда всегда умирает последней. Надежда (что "пасхальное" перемирие будет соблюдаться) есть, но то, что творится на линии фронта… Вчера сильнейшее обострение на юге было. Украина находится в какой-то истерии. Надеюсь, что будет соблюдаться,сказал глава ДНР Александр Захарченко.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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