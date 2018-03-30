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Ситуация в Сирии
Из зон боевых действий Восточной Гуты эвакуировано 135 тысяч гражданских. Протурецкие силы объявили о скором штурме Манбиджа. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В течение суток Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел опорных пунктов непримиримой вооруженной оппозиции в районе города Дума (провинция Дамаск). По заявлению командования армии САР, штурм города начнется после того, как другие боевики, согласившиеся покинуть Восточную Гуту, будут эвакуированы из региона. В уже освобожденных районах юго-восточной части Дамаска идет работа по расчистке завалов и ликвидации укрепрайонов боевиков. Инженерные бригады САА работают в Арбине, Айн Тарме, Замалке и Джобаре. С момента начала работы гуманитарных коридоров оккупированные боевиками районы Восточной Гуты покинуло 135 тысяч мирных жителей.
Подконтрольная Анкаре Сирийская свободная армия (ССА) перекрыла дороги, ведущие к Манбиджу (провинция Алеппо). Боевики заявили, что в течение следующих трех дней начнется военная операция против Демократических сил Сирии (SDF), базирующихся в городе. Источники сообщают, что несколько тысяч мирных жителей Африна и окрестных поселений покинули свои дома и уехали в город Нуболь, расположенный на северо-западе региона.
В связи с активизацией боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ) правительственные войска, базирующиеся недалеко от Абу Кемаля, установили в городе временный комендантский час. Одновременно с этим, союзники САА начали обследовать окрестности Меядина, однако операцию против ИГ пришлось приостановить из-за начавшейся песчаной бури.
На юге провинции Идлиб продолжалась операция ВКС РФ и сирийской армии против террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). Правительственные войска САР вели обстрел опорных пунктов исламистов в окрестностях Хан Шейхуна. Кроме того, САА начала обстрел позиций террористов на юго-востоке региона.
В течение суток Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел опорных пунктов непримиримой вооруженной оппозиции в районе города Дума (провинция Дамаск). По заявлению командования армии САР, штурм города начнется после того, как другие боевики, согласившиеся покинуть Восточную Гуту, будут эвакуированы из региона. В уже освобожденных районах юго-восточной части Дамаска идет работа по расчистке завалов и ликвидации укрепрайонов боевиков. Инженерные бригады САА работают в Арбине, Айн Тарме, Замалке и Джобаре. С момента начала работы гуманитарных коридоров оккупированные боевиками районы Восточной Гуты покинуло 135 тысяч мирных жителей.
Подконтрольная Анкаре Сирийская свободная армия (ССА) перекрыла дороги, ведущие к Манбиджу (провинция Алеппо). Боевики заявили, что в течение следующих трех дней начнется военная операция против Демократических сил Сирии (SDF), базирующихся в городе. Источники сообщают, что несколько тысяч мирных жителей Африна и окрестных поселений покинули свои дома и уехали в город Нуболь, расположенный на северо-западе региона.
В связи с активизацией боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ) правительственные войска, базирующиеся недалеко от Абу Кемаля, установили в городе временный комендантский час. Одновременно с этим, союзники САА начали обследовать окрестности Меядина, однако операцию против ИГ пришлось приостановить из-за начавшейся песчаной бури.
На юге провинции Идлиб продолжалась операция ВКС РФ и сирийской армии против террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). Правительственные войска САР вели обстрел опорных пунктов исламистов в окрестностях Хан Шейхуна. Кроме того, САА начала обстрел позиций террористов на юго-востоке региона.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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