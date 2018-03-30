13:21 30 марта
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Ситуация в Сирии

Из зон боевых действий Восточной Гуты эвакуировано 135 тысяч гражданских. Протурецкие силы объявили о скором штурме Манбиджа. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.

Досмотр багажа боевиков, согласившихся покинуть Восточную Гуту.

В течение суток Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел опорных пунктов непримиримой вооруженной оппозиции в районе города Дума (провинция Дамаск). По заявлению командования армии САР, штурм города начнется после того, как другие боевики, согласившиеся покинуть Восточную Гуту, будут эвакуированы из региона. В уже освобожденных районах юго-восточной части Дамаска идет работа по расчистке завалов и ликвидации укрепрайонов боевиков. Инженерные бригады САА работают в Арбине, Айн Тарме, Замалке и Джобаре. С момента начала работы гуманитарных коридоров оккупированные боевиками районы Восточной Гуты покинуло 135 тысяч мирных жителей.


Подконтрольная Анкаре Сирийская свободная армия (ССА) перекрыла дороги, ведущие к Манбиджу (провинция Алеппо). Боевики заявили, что в течение следующих трех дней начнется военная операция против Демократических сил Сирии (SDF), базирующихся в городе. Источники сообщают, что несколько тысяч мирных жителей Африна и окрестных поселений покинули свои дома и уехали в город Нуболь, расположенный на северо-западе региона.

В связи с активизацией боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ) правительственные войска, базирующиеся недалеко от Абу Кемаля, установили в городе временный комендантский час. Одновременно с этим, союзники САА начали обследовать окрестности Меядина, однако операцию против ИГ пришлось приостановить из-за начавшейся песчаной бури.

На юге провинции Идлиб продолжалась операция ВКС РФ и сирийской армии против террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). Правительственные войска САР вели обстрел опорных пунктов исламистов в окрестностях Хан Шейхуна. Кроме того, САА начала обстрел позиций террористов на юго-востоке региона.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. Mavrikiy Сегодня, 09:37
    Обстрелы, обстрелы, обстрелы.... Рутина войны. Хорошо что это с нашей стороны.
    Mavrikiy
    1. Самаритянин (Андрей) Сегодня, 09:47
      И ещё "новость": Более 7 тысяч боевиков и членов их семей вывезены в четверг по гуманитарному коридору из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте в провинцию Идлиб в Сирии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

      Колонна автобусов с боевиками и членами их семей покидает Восточную Гуту в направлении города Идлиб. 24 марта 2018
      Центр примирения в Сирии продлил гумпаузы для вывода боевиков в Идлиб
      "По организованному гуманитарному коридору 29 марта было вывезено на 129 автобусах в провинцию Идлиб 7 003 боевика и членов их семей", — говорится в сообщении.
      По данным ведомства, с начала проведения акции из Арбила в провинцию Идлиб вывезено 31 915 боевиков и членов их семей.
      Самаритянин
  2. sagitch (Ильдар) Сегодня, 11:02
    Этих 7 тысяч боевиков в Америку бы отправить!
    sagitch
  3. iaroslav.mudryi (Ярослав Мудрый) Сегодня, 11:07
    Сводки от полковника Кассада
    Восточная Гута. 29.03.2018

    1. Вывоз боевиков из Замалки, Ирбина и Джобара продолжается. Вчера было вывезено 5290 человек. Из них 1374 боевика. Сегодня вывоз продолжится. В ранее подконтрольных боевикам районах уже появилась российская военная полиция и сирийские военные. В ближайшие дни эти районы перейдут под полный контроль Асада.
    2. Относительно Думы переговоры продолжаются. Согласована большая часть вопросов, но боевики продолжают попытки выторговать лучшие условия, пытаясь уломать сирийцев выпустить их не в Идлиб, а в Восточный Каламун. Сирийцы стоят на своем и говорят, что исключений не будет. А если откажутся, то Сухейл уже заявил, что при необходимости, город возьмут штурмом. Согласно поступающей информации о переговорах, боевики хотят вывезти из Восточной Гуты 900 млн. долларов наличными, но сирийцы им и в этом отказывают. Торг продолжается.

    Подземные тоннели под Восточной Гутой.
    Относительно вопросов про тоннели - пролегали на разной глубине от 3 до 40 метров и имели протяженность от нескольких десятков метров до нескольких километров. В ряде случаев имели многоэтажную структуру. Важные объекты инфраструктуры боевиков - склады оружия, боеприпасов и бункеры для командования дополнительно укреплялись стальными балками.
    Тоннели подразделялись на пешеходные и автомобильные, по которым под землей можно было поддерживать сообщение даже при интенсивных авиаударах. Некоторые ответвления сети тоннелей вели за пределы анклава и использовалсь для переправки контрабанды и сообщения с другими частями страны через сирийскую территорию.
    В общем, весьма примечательный объект, который наверняка привлечет немало исследователей после окончания войны.
    3.Общее кол-во гражданских освобожденных из под власти боевиков перевалило за 180 000 человек. Сирийские власти и гуманитарные организации предпринимают все усилия, чтобы как-то наладить быт в освобожденных от боевиков районах и обеспечить необходимым беженцев. Процесс нормализации жизни в Восточной Гуте явно займет не один месяц.
    4. После капитуляции Харасты и южного котла, под контролем боевиков осталось 13% Восточной Гуты. Весьма приятственные достижения по сравнению с февралем. В европейских СМИ стоит нытье на тему бескомпромиссной позиции России, которая не дает боевикам удержаться в Восточной Гуте и выдавливает их в Идлиб под бомбы ВКС.
    5. Весьма забавный момент - группа боевиков "Ахрар-аш-Шам", которая пожелала остаться в Восточной Гуте, хочет совместно с сирийской армией бороться против ИГИЛ в Ярмуке. Весьма вероятно, что такая возможность им будет предоставлена - в ряде капитулировавших анклавов, некоторый процент бывших боевиков после прохождения фильтрации используется в местной милиции.
    В целом, все постепенно идет к финалу.
    После вывоза всех боевиков из Восточного котла, останется лишь Дума, которая либо капитулирует по образцу других анклавов, либо будет взята штурмом. Шансов отразить его у боевиков нет и они это прекрасно понимают, поэтому более вероятен первый вариант после некоторой торговли.
    iaroslav.mudryi
  4. iaroslav.mudryi (Ярослав Мудрый) Сегодня, 11:13
    Британская граната в Восточной Гуте

    При досмотре одного из контрабандных грузов для боевиков в Восточной Гуте, помимо прочего вооружения были обанружены дымовые гранаты с британской маркировокй.
    Гранаты предназначены для постановки задымления. Фирма производитель находится в Солсбери.

    К делу с хим.оружием конечно не пришьешь, но зато можно указать, как вещи из "самого мирного места в мире" оказываются в руках у террористов в Сирии.
    источник:https://colonelcassad.livejournal.com/40
    83530.html
    iaroslav.mudryi
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