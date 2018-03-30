13:21 30 марта

200-тонная мощь: Новый пуск «Сармата» попал на видео

Впервые о новой тяжелой межконтинентальной ракете, которая должна прийти на замену Р-36М "Воевода", стало известно в начале 2010-х годов. Тогда просочилась информация, о разработке более совершенного стратегического комплекса, ракета которого сможет обойти любые, даже перспективные системы ПРО. 1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин официально представил "Сармат".

Новая 200-тонная ракета, по заявлению главы государства, превзойдет "Воеводу" как по дальности полета, так и по количеству и мощности боевых блоков. Сообщается, что "Сармат" способен поразить любую цель на планете Земля, и с любого направления. Для США это означает, что их система противоракетной обороны, создаваемая на западном побережье и на Аляске, теряет всякий практических смысл.

Более того, в перспективе новая ракета станет носителем гиперзвуковых крылатых блоков "Авангард". Сегодня носителем выступает баллистическая ракета прошлого поколения УР-100Н.




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Комментарии 3

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  1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 09:50
    Ну дай Бог, чтобы всё пошло не как с Булавой...
    Серж Горелый
  2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:31
    какая мощь!Приятно смотреть.
    Silvestr
    1. Borik (Борис) Сегодня, 10:53
      Мощь должна быть под головным обтекателем. Штук так 10 по 100мт.
      Borik
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