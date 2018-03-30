13:21 30 марта
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Земан: у Британии нет никаких доказательств вины России, даже косвенных

Лондон в деле отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля пока не предложил никаких доказательств, даже косвенных, его подозрения в отношении Москвы не являются доказательствами, заявил чешский президент Милош Земан в эфире TV Barrandov.

Земан: у Британии нет никаких доказательств вины России, даже косвенных


Насколько я знаю, Великобритания пока не предложила (в «деле Скрипаля») никаких доказательств. У нее есть подозрения, но подозрения не являются доказательствами. Что означает (тезис в отношении вины РФ в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери) «с наибольшей правдоподобностью? Хотелось бы видеть на столе если не прямые, то хотя бы косвенные доказательства (вины РФ)
– приводит слова Земана РИА «Новости».


Касаясь позиции премьера Андрея Бабиша в «деле Скрипаля», Земан заметил, что тот во внешней политике еще «новичок» (Земан произнес это слово по-русски, ассоциируя его с названием химвещества), поэтому ведет себя пока так, чтобы не отличаться от других лидеров стран Европейского совета.

Хотя, напомню, что не все страны ЕС к санкциям против РФ в данном случае присоединились
– добавил чешский президент.

Кроме прочего, я, как простой любитель детективной литературы, задаюсь вопросом, на который мне пока никто не ответил: «Почему попытки убийства сначала (экс-сотрудника ФСБ Александра) Литвиненко, потом Скрипаля производятся некими экзотическими веществами, если существует множество обычных и, извините, качественных ядов, у которых нет таких проблем с производством и использованием?
– сказал Земан.

Напомним, во вторник в СМИ была опубликована презентация, которую представители иностранных посольств получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта, с якобы доказательствами причастности России к делу Скрипаля. На деле шестистраничный документ оказался пересказом прежних заявлений Лондона. Доказательства иностранным государствам Великобритания так и не предоставила.

Использованы фотографии: http://politrussia.com/
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Комментарии 56

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  1. Самаритянин (Андрей) Сегодня, 09:54
    По данным агентства Пресс Ассошиэйшн, состояние Юлии Скрипаль "быстро улучшается и больше не оценивается как критическое; в настоящий момент ее состояние стабильно".

    Не удивлюсь, если Юлия Срипаль ещё и показания даст и это после применения боевого отравляющего вещества...
    Чувствую это и будет главное доказательство...
    Самаритянин
    1. Венд (Анатолий) Сегодня, 09:57
      Скоро будут. Обработают Юлию Скрипаль, и понесется очередная чернуха в сторону России. Теперь британцы будут беречь ее, а потом, когда шумиха закончится, тихо уберут. Дабы тайна вербовки не раскрылась, случайно.
      Венд
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 10:03
        А была ли она в коме. И вообще, покажите тело laughing
        Цитата: Венд
        чернуха в сторону России

        хрыч
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:10
          Не удивлюсь, если Юлия Срипаль ещё и показания даст и это после применения боевого отравляющего вещества...

          Это точно, только потом ее сразу не станет... чтобы вдруг не передумала.
          maxim947
        2. Венд (Анатолий) Сегодня, 10:16
          Цитата: хрыч
          А была ли она в коме. И вообще, покажите тело laughing
          Цитата: Венд
          чернуха в сторону России


          А ведь верно, никто не показывал их в коме, что весьма странно. Западные сми должны были пролезть в больницу. Об этом я как-то не подумал hi
          Венд
          1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 10:36
            Цитата: Венд
            А ведь верно, никто не показывал их в коме, что весьма странно. Западные сми должны были пролезть в больницу. Об этом я как-то не подумал

            Об этом наши с первого дня говорят - покажите! Литвиненко не сходил с экранов, а тут тишина. А было ли отравление ВООБЩЕ?
            helmi8
      2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 10:05
        Да, хронику покажут из к/ф "Мёртвый сезон", как траву едят.
        ul_vitalii
      3. vorobey (Сашка) Сегодня, 10:08
        Цитата: Венд
        Теперь британцы будут беречь ее, а потом, когда шумиха закончится, тихо уберут.


        не уберут.. ее могли использовать в темную... скорее всего так и было.. так что кроме муму она и сказать ничего не сможет а науськивать вербовать типа угрожали и лично путин названивал угрожая.. не вариант.. да и смерть ее прямо укажет кто свидетелей убирает. ищи кому выгодно как говорится.. а она гражданка России все же. возможен вариант что запросит она политического убежища, но это сложная комбинация да и смысл .. чтобы потом убить? надо было сразу тогда подушкой в больничке.. Хотя.. думаю что сразу не добили по той причине что тело гражданки РФ надо было бы тогда выдать и эксперты бы по генам его тогда разобрали.. В общем когда вместо взрыва раздался пук.. англичане помоему действуют спонтанно..по ситуации и четкого плана сейчас нет кроме риторики. доброго дня джентльмены hi
        vorobey
        1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 10:42
          Цитата: vorobey
          не уберут.. ее могли использовать в темную...

          Много б прояснилось бы, если б Юлия вернулась домой в Россию. Но ей этого не суждено - "объявит себя невозвращенкой" или, придётся "ухаживать за больным отцом"....
          Домой Юлю отпустят, когда стихнет шум, т.е. очень не скоро...
          stalkerwalker
          1. vorobey (Сашка) Сегодня, 10:44
            Цитата: stalkerwalker
            Домой Юлю отпустят, когда стихнет шум, т.е. очень не скоро...


            тут от самой Юли зависит.. хоть и говорят яблоко от яблони.. но дочь за отца не в ответе.. а кто такая Юля мы не знаем.. вот и посмотрим hi
            vorobey
            1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 10:48
              Цитата: vorobey
              но дочь за отца не в ответе.. а кто такая Юля мы не знаем.. вот и посмотрим

              Приветствую, Александр!
              hi
              Да, именно так - Юлю "сыграли в тёмную". На этом и строился главный эффект хайпа "хайли-лайкли", т.к. смерть от "диковинного яда" только самого Скрипала выглядела б копией дела Литвиненко.
              stalkerwalker
              1. vorobey (Сашка) Сегодня, 11:01
                Цитата: stalkerwalker
                Юлю "сыграли в тёмную".


                женщины такого не прощают... laughing думаю самое интересное еще впереди..

                Путин и СВР провели сложнейшую многоходовую комбинацию по внедрению своего агента ... wassat wassat
                vorobey
      4. Комментарий был удален.
      5. astepanov (Алексей) Сегодня, 10:09
        И вообще - был ли мальчик? Недаром к "отравленным" никого не пускают. Может, это вообще инсценировка?
        astepanov
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:04
      Цитата: Самаритянин
      Не удивлюсь, если Юлия Срипаль ещё и показания даст

      а потом ей станет хуже и всё...
      и это после применения боевого отравляющего вещества...

      антидот качественный, тот самый был и вовремя ввели wink
      LSA57
    3. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 10:09
      Что же тогда Чехия присоединилась к высылки наших дипломатов если по мнению Земана нет никаких доказательств вины России в этом деле . На двух стульях сразу не усидишь .
      Spartanez300
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 10:15
        Цитата: Spartanez300
        Что же тогда Чехия присоединилась к высылки наших дипломатов если по мнению Земана нет никаких доказательств вины России в этом деле . На двух стульях сразу не усидишь .


        чехия не исключила возможности высылки дипломатов... еще никого не выслали.. Риторика .ю.она такая риторика.. особенно в политике.. Черногория тоже вон солидарна со всем ЕС аж одного дипломата выслала..
        vorobey
        1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 10:35
          Цитата: vorobey
          Черногория тоже вон солидарна со всем ЕС аж одного дипломата выслала..

          таки вассалу надо же хоть как-то лояльность хозяину демонстрировать, а сильно гавкать - страшновато request
          Angel_and_Demon
      2. Rakti-Kali Сегодня, 10:40
        Цитата: Spartanez300
        Что же тогда Чехия присоединилась к высылки наших дипломатов если по мнению Земана нет никаких доказательств вины России в этом деле . На двух стульях сразу не усидишь

        Потому что Чешка република не президентская, а парламентская республика, и полномочий у избранного народом президента Земана гораздо меньше чем у назначенного парламентом премьер-министра Бабиша, который по сути и является самым главным чиновником в стране.
        Rakti-Kali
        1. alexmach (Александр) Сегодня, 11:32
          Ну вот вам и второй "Додон". И как тогда строить отношения с этой прекрасной страной? Делают одно - говорят другое.
          alexmach
    4. 1vlad19 (Владислав) Сегодня, 10:15
      Цитата: Самаритянин
      боевого отравляющего вещества

      Какой БОВ? Он убивает в течении 5 минут, РХБЗ плохо учили? Тут другое, яд замедленного действия. И мне интересно, атропин у всех полицейских в Лондоне входит в снаряжение?
      1vlad19
      1. Самаритянин (Андрей) Сегодня, 10:23
        Цитата: 1vlad19
        Цитата: Самаритянин
        боевого отравляющего вещества

        Какой БОВ? Он убивает в течении 5 минут, РХБЗ плохо учили? Тут другое, яд замедленного действия.

        По поводу БОВ - цитирую Великобританцев... - это САРКАЗМ...
        И мне интересно, атропин у всех полицейских в Лондоне входит в снаряжение?

        У них антидот был wassat ...
        Самаритянин
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 10:28
          Цитата: Самаритянин
          У них антидот был .


          Водка? у нас тоже вон мужики.. грибов похавали.. кто водку пил просрались просто а трезвенники в реанимации... Водка лучший антидот.. универсальный.. drinks
          vorobey
      2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:41
        Доказательств нет, а подозрения к делу не пришьёшь ??? Так пришили уже или прилепили чем то липким, гадким! "Весь мир" с ними!
        Нам, даж поржать, полноценно, не хотют давать!
        Ничего, эт даж полезно, последние либер сопли с себя стряхнём! Главное, больше не давать себя обвешивать, этой гадостью!
        rocket757
    5. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 10:32
      Цитата: Самаритянин
      Не удивлюсь, если Юлия Срипаль ещё и показания даст и это после применения боевого отравляющего вещества...
      Чувствую это и будет главное доказательство...

      и даст - уже сообщили что следы "новичка" обнаружили у них дома, и отравление произошло там
      Angel_and_Demon
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 11:32
        Цитата: Angel_and_Demon
        и даст - уже сообщили что следы "новичка" обнаружили у них дома, и отравление произошло там


        а полицейский который траванулся в парке.. был частым их гостем и бухал с ними у них дома... laughing однако клиентам пицерии где они были ничего не грозит.. просто порекомендовали постирать одежду.. lol
        vorobey
      2. alexmach (Александр) Сегодня, 11:33
        Ага, о том что приехал сам Путин на боевом медведе и лично что-то подсыпал в чай.
        alexmach
    6. Rakti-Kali Сегодня, 10:49
      Цитата: Самаритянин
      По данным агентства Пресс Ассошиэйшн, состояние Юлии Скрипаль "быстро улучшается и больше не оценивается как критическое; в настоящий момент ее состояние стабильно".

      Прямо чудо какое то... А ведь по заявлению Вила Мирзоянова, создателя того самого "новичка": "...отравившихся практически невозможно излечить. Эти люди - мужчина и его дочь - ушли. Даже если они выживут, они не поправятся".
      Rakti-Kali
  2. bankirchik34 (А) Сегодня, 09:54
    ну хоть у кого-то есть яйца в ЕС, назвать черное черным
    bankirchik34
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:05
      Цитата: bankirchik34
      ну хоть у кого-то есть яйца в ЕС, назвать черное черным

      Австрийцы тоже против доклады выступили
      LSA57
    2. megaKritik (Роберт) Сегодня, 10:10
      дак Земан выдворенных росс дипломатов шпионами называл, какие уж тут яйца. Белочех он.
      megaKritik
      1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 10:37
        Цитата: megaKritik
        дак Земан выдворенных росс дипломатов шпионами называл, какие уж тут яйца. Белочех он.

        у всех дипломатов работа такая, а военный атташе - так это вообще шпиен в законе
        Angel_and_Demon
  3. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 09:55
    Да не нужны доказательства. Запад перестал маскироваться под друзей и это хорошо. Все беды Россия поимела, когда "дружила" с западной цивилизацией.
    Серж Горелый
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:06
      Цитата: Серж Горелый
      Все беды Россия поимела, когда "дружила" с западной цивилизацией.

      до сих пор от этой "дружбы" до конца не очистимся
      LSA57
  4. prior (Влад) Сегодня, 09:55
    Прозападные шавки, внимая тявканью вожака, дружно задрав ножки пописали на чужой забор.
    О том, что придётся вылизывать, вожак умолчал.
    prior
    1. megaKritik (Роберт) Сегодня, 10:11
      дружно задрав ножки

      забыли про Китай, который посла на МИДовскую конференцию не прислал и по этой же тебе призвал Россию блюсти порядок
      megaKritik
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 11:36
        Цитата: megaKritik
        дружно задрав ножки

        забыли про Китай, который посла на МИДовскую конференцию не прислал и по этой же тебе призвал Россию блюсти порядок


        а че китай..

        Власти Китая призывают Великобританию «оперировать фактами», доказывая причастность России к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил 13 марта на брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.


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        vorobey
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:21
        Цитата: megaKritik
        забыли про Китай, который посла на МИДовскую конференцию не прислал и по этой же тебе призвал Россию блюсти порядок

        забыли про Китай, который посла на МИДовскую конференцию не прислал и по этой же тебе призвал Россию блюсти порядок

        "Китай призвал "незападные" страны объединиться против Запада. КНР до сих пор хранила молчание и не высказывалась по делу Скрипаля. Но когда страны Запада стали высылать российских дипломатов издание Global Times, которое считают голосом китайского правительства, вышло с разгромной статьей.

        Действия Запада в отношении РФ там называются «грубой и нецивилизованной формой поведения». Сообщается, что у Британии нет доказательств причастности Москвы к отравлению Скрипаля, однако Лондон начал высылать российских дипломатов и оказывать давление на другие западные страны с той же целью, сея межгосударственную вражду.

        Цитируем: "Действия Запада в отношении РФ там называются «грубой и нецивилизованной формой поведения». Сообщается, что у Британии нет доказательств причастности Москвы к отравлению Скрипаля, однако Лондон начал высылать российских дипломатов и оказывать давление на другие западные страны с той же целью, сея межгосударственную вражду."

        В конце статьи Китай призывает «незападные» страны объединить усилия, чтобы мочь противостоять аналогичным нападкам устрашения и запугивания.
        «Запад – лишь небольшая часть большого мира», - подытоживают в Global Times.

        Источник: http://eer.ru/
        LSA57
  5. Zubr Сегодня, 09:57
    Радует, что остались в ЕС здравомыслящие люди.
    Zubr
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:03
    Видно , что человек уже не держится за карьеру и прекрасно понимает , что быть коньюнктурщиком на закате жизни глупо...Вот и говорит искренне , только голос таких немногих тонет в хоре политиканов , которым есть , что терять . Стать яркой личностью в истории нельзя оставаясь при жизни подпевалой из безликого хора...
    КВУ-НСвД
  7. astepanov (Алексей) Сегодня, 10:07
    Чем-то это дело сильно напоминает поджег рейхстага фашистами в 1933 году. Похоже, Герман Геринг умер, но дело его живет.
    astepanov
  8. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 10:18
    Сейчас она заявит что перед отравлением ей угрожала Москва.Или не лично ей а его отцу.Кстати скорее всего будет говорить, что угрожали отцу ,но это зависит от того выживет он или нет.Эта схема уже обкатана на допинговом скандале с Родченковым и она работает так зачем же что-то менять.Находишь обязательно русского и делаешь его свидетелем потом прячешь его (её) и всё.
    Надо признать геополитика очень грязное дело и тут нет ни чести ни обнимАшек. Давно пора уяснить что тут только жесть только хардкор.Это искусство грязной войны любыми методами.
    Heterocapsa
  9. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 10:20
    ЕСовские пчёлы обнаружили что в чехии какой-то неправильный мёд....
    Berkut24
  10. XYZ Сегодня, 10:21
    Вполне очевидно, что Юлия даст "нужные" показания, после чего снова впадет в кому и т.д. Ее словам будет придана соответствующая, "правильная" интерпретация и она будет не нужна, никому и совсем. И даже опасна. А ее показания будут объявлены исчерпывающими, 100% доказательствами вины России, как и доклад Макларена. Вы просили доказательства, ну и получайте. А наш краснознаменный МИД опять будет лишь идти за событиями, ничего не предпринимая и не делая на опережение.
    XYZ
  11. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:23
    Земан говорит правильные слова, но выражает "солидарность" с Лондоном. Главное солидаризировались со страной, которая выходит из ЕС и с которой обещали финансово разобраться. Точно европейская "шобла" заглядывающая в рот заокеанскому пахану. Попробуй не поддержи и самого прирежут в европейской подворотне.
    rotmistr60
  12. Altona (Евгений) Сегодня, 10:27
    Кроме прочего, я, как простой любитель детективной литературы, задаюсь вопросом, на который мне пока никто не ответил: «Почему попытки убийства сначала (экс-сотрудника ФСБ Александра) Литвиненко, потом Скрипаля производятся некими экзотическими веществами, если существует множество обычных и, извините, качественных ядов, у которых нет таких проблем с производством и использованием?
    ----------------------------------
    Я тоже таким вопросом задаюсь. Почему столько глупых "улик", когда можно вполне спокойно убить обычным способом, причем помимо ядов есть автокатастрофы, есть огнестрел с глушителем. Да что угодно. И самое интересное-это воскрешение Юлии Скрипаль после "отравления" боевым ОВ. Юлия видимо двужильная или как у кошки 9 жизней. И почему в убийстве, совершенном на территории ВБ обвиняют РФ? Значит власти не могут поддерживать законность и правопорядок надлежащим образом. Чушь какая-то. Надо кричать "банду Мэй и королеву Елизавету под суд (в отставку,геть, фак-офф)"(нужное подчеркнуть). Почему ОХЗО еще не знает о составе субстанции, а кто колол антидот были в курсе? Вопросов больше чем ответов.
    Altona
    1. alstr (Александр Стрелков) Сегодня, 12:41
      Да блин. Достаточно вспомнить укол зонтиком, чтобы понять, что это не наш почерк.
      alstr
  13. Кент0001 (евгений) Сегодня, 10:34
    Надо рвать дипотношения с мелкобритами, почему мы терпим их хамство? отказаться от покупки всего что они делают, и работать с другими биржами, наши купоны и на азиатских биржах те же англичане купят или на немецких. И еще вылить на них через утечки всю грязь что есть в загашниках...пусть обтекают.
    Да, И Земан-МУЖИК!
    Кент0001
  14. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 10:47
    Почему придумали такой экзотический яд? Просто запугивают народ, типа у русских он есть и они могут его применить! belay
    ibn.shamai
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:49
      Потому как это не просто крысиный яд, а боевое отравляющее вещество. Следовательно - применение химического оружия на территории суверенного государства. А это уже не банальное убийство, а военное преступление против человечности со всеми вытекающими. Знают наши западные и ближневосточные партнёры своё сатанинское дело.
      Дормидонт
  15. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 11:40
    Наш человек! Дай Бог ему здоровья!
    ButchCassidy
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:46
      Увы. Судя по косвенным данным, наши западные и ближневосточные партнёры вскорости его убьют раком
      Дормидонт
  16. Андрюха Г (Андрей) Сегодня, 12:11
    Цитата: Самаритянин
    По данным агентства Пресс Ассошиэйшн, состояние Юлии Скрипаль "быстро улучшается и больше не оценивается как критическое; в настоящий момент ее состояние стабильно".

    Не удивлюсь, если Юлия Срипаль ещё и показания даст и это после применения боевого отравляющего вещества...
    Чувствую это и будет главное доказательство...

    Может вообще всё проще - пиво с водкой (виски) смешали, папа с дочей и "отдыхали" на скамейке (как иногда бывает у людей перебравших) пока не подошёл полисмен и началось шоу Бенни Хилла в "отравлением" (ведь не может по мнению саксов бывший полковник ГРУ напиться как сапожник).
    Андрюха Г
  17. hiller (hiller) Сегодня, 12:30
    очередная грязная игра мелкобритов...то ресторан, то машина, то чемодан, то дверь...боевое ОВ , а жертвы живы? И есть ли они вообще?...заврались..
    hiller
  18. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 12:41
    Браво Земан!!!
    Ныробский
  19. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:44
    Даже немного жаль земана, ибо все нацбугры, не пляшушие под наглосаксонскую дудку отдают концы от различных форм рака
    Дормидонт
  20. Pilot (Юрий) Сегодня, 12:53
    Что-то у Земана пятая точка зачесалась после высылки 4 дипломатов.
    Pilot
Картина дня