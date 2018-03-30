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Земан: у Британии нет никаких доказательств вины России, даже косвенных
Лондон в деле отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля пока не предложил никаких доказательств, даже косвенных, его подозрения в отношении Москвы не являются доказательствами, заявил чешский президент Милош Земан в эфире TV Barrandov.
Касаясь позиции премьера Андрея Бабиша в «деле Скрипаля», Земан заметил, что тот во внешней политике еще «новичок» (Земан произнес это слово по-русски, ассоциируя его с названием химвещества), поэтому ведет себя пока так, чтобы не отличаться от других лидеров стран Европейского совета.
Напомним, во вторник в СМИ была опубликована презентация, которую представители иностранных посольств получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта, с якобы доказательствами причастности России к делу Скрипаля. На деле шестистраничный документ оказался пересказом прежних заявлений Лондона. Доказательства иностранным государствам Великобритания так и не предоставила.
Насколько я знаю, Великобритания пока не предложила (в «деле Скрипаля») никаких доказательств. У нее есть подозрения, но подозрения не являются доказательствами. Что означает (тезис в отношении вины РФ в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери) «с наибольшей правдоподобностью? Хотелось бы видеть на столе если не прямые, то хотя бы косвенные доказательства (вины РФ)– приводит слова Земана РИА «Новости».
Касаясь позиции премьера Андрея Бабиша в «деле Скрипаля», Земан заметил, что тот во внешней политике еще «новичок» (Земан произнес это слово по-русски, ассоциируя его с названием химвещества), поэтому ведет себя пока так, чтобы не отличаться от других лидеров стран Европейского совета.
Хотя, напомню, что не все страны ЕС к санкциям против РФ в данном случае присоединились– добавил чешский президент.
Кроме прочего, я, как простой любитель детективной литературы, задаюсь вопросом, на который мне пока никто не ответил: «Почему попытки убийства сначала (экс-сотрудника ФСБ Александра) Литвиненко, потом Скрипаля производятся некими экзотическими веществами, если существует множество обычных и, извините, качественных ядов, у которых нет таких проблем с производством и использованием?– сказал Земан.
Напомним, во вторник в СМИ была опубликована презентация, которую представители иностранных посольств получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта, с якобы доказательствами причастности России к делу Скрипаля. На деле шестистраничный документ оказался пересказом прежних заявлений Лондона. Доказательства иностранным государствам Великобритания так и не предоставила.
Использованы фотографии: http://politrussia.com/
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