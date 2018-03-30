Земан: у Британии нет никаких доказательств вины России, даже косвенных

Насколько я знаю, Великобритания пока не предложила (в «деле Скрипаля») никаких доказательств. У нее есть подозрения, но подозрения не являются доказательствами. Что означает (тезис в отношении вины РФ в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери) «с наибольшей правдоподобностью? Хотелось бы видеть на столе если не прямые, то хотя бы косвенные доказательства (вины РФ)

Хотя, напомню, что не все страны ЕС к санкциям против РФ в данном случае присоединились

Кроме прочего, я, как простой любитель детективной литературы, задаюсь вопросом, на который мне пока никто не ответил: «Почему попытки убийства сначала (экс-сотрудника ФСБ Александра) Литвиненко, потом Скрипаля производятся некими экзотическими веществами, если существует множество обычных и, извините, качественных ядов, у которых нет таких проблем с производством и использованием?