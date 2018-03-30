13:23 30 марта
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Минобороны Латвии испугалось тренировочных пусков российских ракет

Минобороны Латвии вызвало российского военного атташе в республике Андрея Лобова и выразило недовольство планами Москвы устроить тренировочный пуск ракет над эксклюзивной экономической зоной Латвии в Балтийском море.

Минобороны Латвии испугалось тренировочных пусков российских ракет


В оборонном ведомстве считают, что подобные маневры со стороны России «могут быть расценены как демонстрация силы». Также, как подчеркнули в латвийском Минобороны, такие учения могут угрожать движению кораблей и воздушных судов над Балтийским морем. При этом в ведомстве отметили, что международные договоры не запрещают России проводить на этой территории подобные учения, однако назвали российские учения вызывающими.


Ограничение определенной территории по меньшей мере на 36 часов не только навредит экономической активности, но и увеличит риск инцидентов. Национальные вооруженные силы будут следить за ходом этих учений, а также будут усиленно следить за государственной границей
— говорится в сообщении Минобороны Латвии.

Между тем Агентство гражданской авиации Латвии (АГА) в ответ на просьбу России согласилось закрыть на следующей неделе воздушное пространство Латвии на высоте 18 км в зоне, предусмотренной для тренировочных запусков российских ракет, сообщил директор АГА Марис Городцов. Он пояснил, что закрытие воздушного пространства является стандартной процедурой, когда об этом просят военные специалисты, однако до сих пор подобного в Латвии не происходило, передает РИА Новости

Использованы фотографии: https://ru.sputniknewslv.com/
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Комментарии 20

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 10:08
    Мы от вас больше терпели, думаю до поры до времени.
    ul_vitalii
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 10:16
      О учениях предупредили все , что еще нужно , а свои недовольства могут оставить при себе все равно до них никому нет никакого дела .
      Spartanez300
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:34
        Вот прикол! А что там собственно ВЫЗЫВАТЬ? В будущей транспортной сети! Экономическая зона какая то, называли б себя по факту существования, не смешили народ!
        rocket757
        1. Например Сегодня, 10:46
          Вот, блин, ты написал!! Я ни хрена не понял, что ты хотел сказать. wassat
          Цитата: rocket757
          Экономическая зона какая то, называли б себя по факту существования, не смешили народ!
          Например
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:54
            Экономическая зона не есть территория государства, не есть территория которую нельзя просто пересекать ... кильку, шпроты там ловить как бы нельзя, скважины бурить и прочая экономическая деятельность согласовывается с тем, чья это зона! Никогда не слышал, что над ней нельзя летать например, да ещё учения там нельзя без спросу проводить.
            Но шоб ракеты над ней не летали, эт я не понял? Где такое говориться, где такой договор или другие международные обязательства. Т.е. над прибалтанутыми ещё и спутникам нельзя летать, что ли? Вот в чем вопрос?
            Длинно ответил, ну так получилось!
            rocket757
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:09
    Между тем Агентство гражданской авиации Латвии (АГА) в ответ на просьбу России согласилось закрыть на следующей неделе воздушное пространство Латвии на высоте 18 км в зоне, предусмотренной для тренировочных запусков российских ракет,
    Неужели согласны ? Прям от сердца отлегло.. laughing
    КВУ-НСвД
  3. Серый брат (Сергей) Сегодня, 10:10
    С "испарениями" разобрались уже? А то потом в Лондоне люди дохнут.
    9 апреля 2017
    В ходе военных учений на латвийском полигоне в Адажи пострадали трое американских военнослужащих, они госпитализированы, сообщил представитель минобороны республики Каспар Галкин.

    Он уточнил, что американцы «надышались испарениями, которые возникли в процессе учений». Одного военного после первичного осмотра задержали в больнице, двух других отпустили обратно на базу, передает РИА «Новости».

    Подразделения армии США в порядке ротации находятся в Латвии с 2014 года.

    1 февраля в рамках миссии Atlantic Resolve в Латвию прибыли первые 25 военнослужащих 3-й бронетанковой бригады армии США.
    Серый брат
    1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 10:24
      Чем же их там кормят то? belay
      Хагалаз
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 10:25
        Цитата: Хагалаз
        Чем же их там кормят то?

        Паёк "Ништячок".
        Серый брат
        1. kirgiz58 (Борис) Сегодня, 12:42
          Цитата: Серый брат
          Паёк "Ништячок".

          От которого потом в животе газ "Новичок"? smile
          kirgiz58
  4. антивирус Сегодня, 10:13
    п-а-а-рни сомневаются в правильности законов физики и теорем математики
    антивирус
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:16
    подобные маневры со стороны России «могут быть расценены как демонстрация силы»... назвали российские учения вызывающими.
    Рассматривайте как хотите, но почему бы лишний раз не показать Латвии, что ее вызывающая политика по отношению к России уже изрядно надоела. Стоит всем прибалтам подумать о будущем и меньше открывать рот в сторону нашей страны.
    rotmistr60
  6. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 10:28
    Судьба у вас такая жить всё время в страхе и быть проходным двором истории как и вся прибалтика
    Heterocapsa
  7. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 10:29
    такие учения могут угрожать движению кораблей и воздушных судов над Балтийским морем

    ...а также пугают селёдку и кильку.
    Avis-bis
  8. prior (Влад) Сегодня, 10:30
    Да, это демонстрация силы в демократической форме. Благодарите Шойгу.
    Я бы, например, продемонстрировал силу в неприкрытой, циничной и максимально грубой форме. Плюс к этому ввёл бы на недельку-другую бесполётную зону и закрыл территориальные воды для плавания судов и шпротоловов.
    За Саласпилс, за Сосбери, за Северный поток, за ветеранов.... да мало ли ещё за что.
    prior
  9. helmi8 (Сергей) Сегодня, 10:31
    Национальные вооруженные силы будут следить за ходом этих учений, а также будут усиленно следить за государственной границей

    Запугивают, что ли? laughing
    А если серьезно - да они и не заметят ничего... И самолеты гражданские не летают на таких высотах. А то, что у них там "экономическая активность встанет на 36 часов" - так там нечему уже становиться.
    helmi8
  10. askort154 (Александр) Сегодня, 10:54
    Удивлён наличием нашего военного атташе в Латвии. Зачем держать их в странах с дворовой армией и не имеющих права на самостоятельные действия?!
    askort154
  11. Deadушка (Виталий) Сегодня, 11:01
    Минобороны Латвии испугалось тренировочных пусков российских ракет


    Достаточно одной таблет.... тьфу!... лишь одной ракеты и их не будет!
    Deadушка
  12. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 11:30
    а как они хотели?
    очередной американский газовоз развернули, обратно в Гамбург, а там газ перекупят по быстрому
    Romario_Argo
  13. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 12:08
    "В оборонном ведомстве считают, что подобные маневры со стороны России «могут быть расценены как демонстрация силы». "
    Правильно считают.
    Игорь В
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