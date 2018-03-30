Минобороны Латвии испугалось тренировочных пусков российских ракет

Ограничение определенной территории по меньшей мере на 36 часов не только навредит экономической активности, но и увеличит риск инцидентов. Национальные вооруженные силы будут следить за ходом этих учений, а также будут усиленно следить за государственной границей

Минобороны Латвии вызвало российского военного атташе в республике Андрея Лобова и выразило недовольство планами Москвы устроить тренировочный пуск ракет над эксклюзивной экономической зоной Латвии в Балтийском море.В оборонном ведомстве считают, что подобные маневры со стороны России «могут быть расценены как демонстрация силы». Также, как подчеркнули в латвийском Минобороны, такие учения могут угрожать движению кораблей и воздушных судов над Балтийским морем. При этом в ведомстве отметили, что международные договоры не запрещают России проводить на этой территории подобные учения, однако назвали российские учения вызывающими.— говорится в сообщении Минобороны Латвии.Между тем Агентство гражданской авиации Латвии (АГА) в ответ на просьбу России согласилось закрыть на следующей неделе воздушное пространство Латвии на высоте 18 км в зоне, предусмотренной для тренировочных запусков российских ракет, сообщил директор АГА Марис Городцов. Он пояснил, что закрытие воздушного пространства является стандартной процедурой, когда об этом просят военные специалисты, однако до сих пор подобного в Латвии не происходило, передает РИА Новости