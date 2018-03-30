МО РФ опровергло сообщение о пролете над Сирией израильских F-35

Информация, опубликованная в ряде СМИ со ссылкой на иностранный источник, о том, что "израильские истребители обманули российские радары в Сирии и провели разведку на большой высоте" – полная глупость. Любой летательный аппарат на большой высоте становится легко обнаруживаемым и уязвимым для систем ПВО большинства стран,

Что касается российских средств ПВО в САР, то они надежно прикрывают российские объекты в Тартусе и Хмеймиме,