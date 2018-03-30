13:21 30 марта
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МО РФ опровергло сообщение о пролете над Сирией израильских F-35

Опубликованная в ряде СМИ информация о том, что израильские F-35 смогли незамеченными пролететь над территорией Сирии, являются полной глупостью, передает ТАСС заявление источника в Минобороны РФ.



Информация, опубликованная в ряде СМИ со ссылкой на иностранный источник, о том, что "израильские истребители обманули российские радары в Сирии и провели разведку на большой высоте" – полная глупость. Любой летательный аппарат на большой высоте становится легко обнаруживаемым и уязвимым для систем ПВО большинства стран,
сказал собеседник агентства.


По его словам, «средства ПВО Сирии уже не раз доказывали, что не только обнаруживают, но и сбивают ракеты класса "воздух-поверхность" у которых эффективная отражающая поверхность намного меньше, чем у самолета F-35».

Что касается российских средств ПВО в САР, то они надежно прикрывают российские объекты в Тартусе и Хмеймиме,
добавили в Минобороны РФ.

Ранее кувейтская Al Jarida сообщила, что два израильских истребителя F-35 провели разведоперацию в воздушном пространстве Ирана, пролетев над Сирией и Ираком, и остались незамеченными средствами ПВО.

Использованы фотографии: https://news-front.info
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Комментарии 36

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 10:12
    Вчера израильтяне на нашем форуме это опровергли. smile
    ul_vitalii
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 10:15
      Цитата: ul_vitalii
      Вчера израильтяне на нашем форуме это опровергли.

      Над их кибуцем никто не пролетал?
      Серый брат
      1. bulvas (Василий) Сегодня, 10:36
        Ранее кувейтская Al Jarida сообщила, что два израильских истребителя F-35 провели разведоперацию в воздушном пространстве Ирана, пролетев над Сирией и Ираком, и остались незамеченными средствами ПВО.


        Кому - то хочется добавить негатива в отношениях России с Израилем, после того, как Израиль наотрез отказался реагировать на британскую провокацию со Скрипалями
        bulvas
        1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 10:40
          Цитата: bulvas
          Пытаются поссорить

          Израиль на стороне США и бомбит цели на территории Сирии по указке США, потом поют в СМИ про склады Хезболлы - очень удобно.
          Кого и с кем тут ссорить?
          Серый брат
          1. bulvas (Василий) Сегодня, 11:20
            Цитата: Серый брат
            Израиль на стороне США и бомбит цели на территории Сирии по указке США, потом поют в СМИ про склады Хезболлы - очень удобно. Кого и с кем тут ссорить?


            Вы уверены, что все именно так?
            Геополитика не всегда понятна с первого взгляда/сообщения СМИ

            Кроме того, Израиль нигде не выступает против нас - сегодня это уже не мало
            bulvas
            1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 12:48
              Цитата: bulvas
              Вы уверены, что все именно так?

              Вполне.
              Серый брат
        2. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 10:51
          Цитата: bulvas
          кувейтская Al Jarida сообщила

          а ей что целый министр обороны Израиля доложил? feel
          Angel_and_Demon
          1. bulvas (Василий) Сегодня, 11:29
            Цитата: Angel_and_Demon
            Цитата: bulvas
            кувейтская Al Jarida сообщила

            а ей что целый министр обороны Израиля доложил? feel


            Правильно, что обратились ко мне с этим вопросом good
            bulvas
    2. vorobey (Сашка) Сегодня, 10:21
      Цитата: ul_vitalii
      Вчера израильтяне на нашем форуме это опровергли. smile


      здравый смысл демонстрировали? а то до сбитого В16 их ВВс были неуязвимы..

      В качестве доказательства того что Ф35 действительно совершили пролет над территорией Сирии МО РФ продемонстрировало шасси и хвост.. wassat wassat
      vorobey
      1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 10:52
        Цитата: vorobey
        здравый смысл демонстрировали? а то до сбитого В16 их ВВс были неуязвимы..

        ключевое слово здесь - были
        Angel_and_Demon
    3. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 10:32
      А что там опровергать-то wassat
      От Израиля до Начала границ Ирана, если по прямой лететь, через Ирак, около 1300 км, до точки разведки около 2200 км. Если они еще и Сирию захватили, то еще 200 км прибавляем минимум...
      Дальность Ф35А 2200 км (не боевой радиус, а дальность). Если они еще и Сирию захватили, то еще 200 км прибавляем минимум... И они таки утверждают, что наши радары не засекли коровы-топливозаправщики? lol
      ROSS_Ulair
      1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 10:54
        Цитата: ROSS_Ulair
        И они таки утверждают, что наши радары не засекли коровы-топливозаправщики?

        по чему? засекли, да еще и подоили laughing
        Angel_and_Demon
      2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:14
        "они таки утверждают, что наши радары не засекли коровы-топливозаправщики? lol"////

        Где? Над Саудией?
        voyaka uh
    4. Geisenberg (Вернер) Сегодня, 11:07
      Цитата: ul_vitalii
      Вчера израильтяне на нашем форуме это опровергли. smile


      Они тебе что хочешь опровергнут. Особенно за бабло.
      Geisenberg
  2. vol46an Сегодня, 10:13
    Вот и ложечки нашлись.
    vol46an
  3. рюрикович (Андрей) Сегодня, 10:15
    Тут ключевой момент в том, что Россия ПРИКРЫВАЕТ свои базы, а не охотится за евреями yes
    А второй ключевой момент в восприятии сказанного. Ведь если бы инфа была с маршрутом полёта, временем, высотами, на каком удалении от радаров, работали они или нет, то это был бы другой разговор.
    А так: СЕНСАЦИЯ - мы залетели в Иран и никто нас не видел... fool
    Ох и прав Лавров в гипотетической оценке "партнёров" двумя словами smile
    рюрикович
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 10:23
      Цитата: рюрикович
      не охотится за евреями


      готовить их просто не умеют.. да и вкусовые качества хуже... laughing
      vorobey
    2. Комментарий был удален.
  4. AlexKissner (Alex Kissner) Сегодня, 10:15
    Брешут. Арабы играют на стороне евреев.

    Почти из анекдота "....арабы, сэр !..."
    AlexKissner
  5. мерцание (Николай) Сегодня, 10:16
    Опубликованная в ряде СМИ информация о том, что израильские F-35 смогли незамеченными пролететь над территорией Сирии, являются полной глупостью, передает ТАСС заявление источника в Минобороны РФ.
    Эх, Минобороны Минобороны, взяли и приземлили полет фантазии иностранных СМИ и любителей в этих фантазиях пребывать. Можно сказать, окунули в холодную реальность. Мда.
    мерцание
  6. Мавр (Андрей) Сегодня, 10:20
    Любопытная штука. Сначала перл "Беларуской Праўды" о якобы недовольстве Азербайджана низким качеством российского оружия. Теперь новость от не менее "авторитетного" источника «Аль-Джарида» о неуловимых F 35 и "слепых" средствах ПВО российского производства. И всё на фоне Второй Международной выставки вооружения и оборонных технологий «ArmHiTec-2018» в Ереване. К чему бы это? Однако...
    Мавр
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:27
      Хотят зародить "Смутные сомнения". Как ещё убедить, что "пингвин" это супер-пупер вундервафля.
      Надо всем раззвонить, что пентаген тож не хочет шибко много пингвинов покупать, не довольны какчеством и ТТХ, однако! Вот предполагаемые клиенты то обрадуются! Смутные сомнения эт дело такое, многие реальные дела под монастырь подводили!
      rocket757
    2. SarS ( Руслан) Сегодня, 10:34
      Если так дальше пойдет, завтра сообщат, что "лучшие в мире" еврейские танки меркава своим ходом скатались до Тегерана и обратно через Персидский залив, и остались незамеченными.
      SarS
    3. Железякин (Алексей) Сегодня, 10:41
      Есть простой и дейтвенный способ, вернуть честное имя нашему оружию. Посадить добровольно/принудительно один из пролетающих в следущий раз Лайтнингов (не без помощи средств ПВО). Правда вони потом будет!!! Но и сомнений в невидимости оных так же не останится.
      Железякин
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:53
        Не надо на наше зенитное тень наводить. Никто, после Пауэрса. его на прочность проверять не схотел над охраняемой территорией!
        Фактор Руста тут не играет, видели, облетали, не сбили, так то дурь политиков и генералов, которые в политику заигрались!
        rocket757
        1. Железякин (Алексей) Сегодня, 11:02
          Цитата: rocket757
          Не надо на наше зенитное тень наводить.

          - Прошу заметить, что это не я)))
          Какова вероятность поражения скоростной, высоколетящей цели комплексами С-300 С-400 или "панцирь"? Вот и я на столько же уверен, что можно "посадить" супостата;)
          Железякин
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:08
            Супостат не летает, без разрешения, там где ему запретили. Как его посадить то? Опять же, супостат он или наш "партнёр"? Эт тема, официально, запутанная!

            В Сирии большая игра идёт, до края доводить никто пока не готов. Само сирийское ПВО очень требуется доводить до полноценной системы. Дорого, время, люди и прочие ресурсы.
            Откуда нам знать, что и как делается сейчас.
            По факту, после появления наших современных систем, "партнёры" напряглись не слабо и вынуждены были договариваться о правилах!!! Эт говорит о том, что наших зенитных они бояться! Доказывать, эт опровергать как? Они над нами не летают, мы по ним не стреляем.
            Они реально собирались\ собираются Асада бомбить, вот тогда доказательства могли бы быть. Чего доказательства, даж представлять не хочу.
            Пока, как то так.
            rocket757
  7. bratchanin3 (Геннадий) Сегодня, 10:24
    Кувейт прокомментировал - это всё равно, что одна баба сказала.
    bratchanin3
  8. CooL_SnipeR (Анатолий) Сегодня, 10:28
    Эти ф35 летали видимо на абсолютном топливе странников (Кир Булычев) laughing
    CooL_SnipeR
  9. Арон Заави (Арон) Сегодня, 10:31
    Вчера мало обсуждали? Ну удачи.
    Арон Заави
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 10:34
      Цитата: Арон Заави
      Вчера мало обсуждали? Ну удачи.


      а я вчера не слышал.. laughing laughing
      vorobey
  10. mavrus (Андрей) Сегодня, 10:31
    Цитата: bratchanin3
    Кувейт прокомментировал - это всё равно, что одна баба сказала.

    ... одна Тереза сказала.
    mavrus
  11. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:32
    кувейтская Al Jarida
    Этот источник еще хлеще, чем у "Коммерсанта" источники в Кремле. Сейчас ежедневно можно будет собирать урожай в СМИ о слабости, никчемности, изолированности России, "разорванной в клочья экономике" и слабости армии. Такова западная повестка дня.
    rotmistr60
  12. кедр (Евгений) Сегодня, 10:44
    Не зря евреи тихушничали...
    Пока мы тут возимся с ядерными двигателями и осиливаем гипер, пупер скорости, гениальные дети гениального Эйнштейна давно уже освоили нуль-пространство и шныряют на своих невидимках Фи-35, куда хотят и где хотят...
    кедр
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:04
      "...гениальные дети гениального Эйнштейна "/////

      Спасибо, конечно, за комплимент! drinks Хотя Вы преувеличили, эйнштейны и ландау рождаются редко. Но быстрый взлет Израиля в технологически передовые страны показывает, что в чем-то Вы правы. Случайностей тут не бывает - нужно иметь много талантливых людей и эффективно использоваь их таланты.
      voyaka uh
  13. Geisenberg (Вернер) Сегодня, 11:07
    Подземный самолёт это новое слово техники )
    Geisenberg
  14. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 13:17
    Что касается российских средств ПВО в САР, то они надежно прикрывают российские объекты в Тартусе и Хмеймиме.

    Совершенно верный, честный и красивый ответ. good
    Если бы сказали, что никого не видели, все подумали бы, что прозевали.
    Если бы сказали, что видели, но не тронули, все подумали бы, что факт полётов подтверждается.
    А так, может и летали куда, но над нами не пролетали. Тартус и Хмеймим вовсе не по дороге на Иран. А российские объекты мы тут надёжно прикрываем. Что, кто-то сомневается? Вроде бы, нет. no
    А. Привалов
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