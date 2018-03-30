Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
МО РФ опровергло сообщение о пролете над Сирией израильских F-35
Опубликованная в ряде СМИ информация о том, что израильские F-35 смогли незамеченными пролететь над территорией Сирии, являются полной глупостью, передает ТАСС заявление источника в Минобороны РФ.
По его словам, «средства ПВО Сирии уже не раз доказывали, что не только обнаруживают, но и сбивают ракеты класса "воздух-поверхность" у которых эффективная отражающая поверхность намного меньше, чем у самолета F-35».
Ранее кувейтская Al Jarida сообщила, что два израильских истребителя F-35 провели разведоперацию в воздушном пространстве Ирана, пролетев над Сирией и Ираком, и остались незамеченными средствами ПВО.
Информация, опубликованная в ряде СМИ со ссылкой на иностранный источник, о том, что "израильские истребители обманули российские радары в Сирии и провели разведку на большой высоте" – полная глупость. Любой летательный аппарат на большой высоте становится легко обнаруживаемым и уязвимым для систем ПВО большинства стран,сказал собеседник агентства.
По его словам, «средства ПВО Сирии уже не раз доказывали, что не только обнаруживают, но и сбивают ракеты класса "воздух-поверхность" у которых эффективная отражающая поверхность намного меньше, чем у самолета F-35».
Что касается российских средств ПВО в САР, то они надежно прикрывают российские объекты в Тартусе и Хмеймиме,добавили в Минобороны РФ.
Ранее кувейтская Al Jarida сообщила, что два израильских истребителя F-35 провели разведоперацию в воздушном пространстве Ирана, пролетев над Сирией и Ираком, и остались незамеченными средствами ПВО.
Использованы фотографии: https://news-front.info
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти