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Южная Корея решила строить собственные атомные лодки
Южная Корея намерена разработать проект собственной атомной подводной лодки в качестве противовеса северокорейским подлодкам с баллистическими ракетами. В настоящее время южнокорейские специалисты изучают иностранные проекты, которые можно было бы взять за основу для собственной подлодки, сообщает Defense News.
В настоящее время на вооружении ВМС Южной Кореи стоят 16 дизель-электрических подводных лодок: семь типа «Сон Вон» и девять типа «Чхан Пого». Все они построены по немецким проектам Type 214 и Type 209, разработанным Howaldtswerke-Deutsche Werft и доработанным корейскими компаниями Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering и Hyundai Heavy Industries. Атомными кораблями корейский флот не располагает.
В качестве одного из проектов, который может быть взят за основу, корейцы изучают французский проект атомных многоцелевых подводных лодок типа «Барракуда». Водоизмещение этих кораблей составляет 5,3 тысячи тонн.
Одним из преимуществ подводных лодок типа «Барракуда» перед другими атомными кораблями является использование низкообогащенного урана. В настоящее время между Южной Кореей и США действует соглашение о контроле за экспортом ядерных технологий, запрещающий, в частности, Сеулу создавать и использовать реакторы, для работы которых нужен уран с более чем 20-процентной степенью обогащения.
Следует отметить, что Южная Корея уже пыталась разработать собственную атомную подводную лодку. Этот проект был тайно начат в начале 2003-м году. В 2004 году информация о программе разработки, получившей обозначение «362 initiative» («инициатива 362»), просочилась в прессу. Вскоре проектом заинтересовалось Международное агентство по атомной энергии, и он был закрыт, передает "N+1".
В настоящее время на вооружении ВМС Южной Кореи стоят 16 дизель-электрических подводных лодок: семь типа «Сон Вон» и девять типа «Чхан Пого». Все они построены по немецким проектам Type 214 и Type 209, разработанным Howaldtswerke-Deutsche Werft и доработанным корейскими компаниями Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering и Hyundai Heavy Industries. Атомными кораблями корейский флот не располагает.
французская атомная подводная лодка типа «Барракуда»
В качестве одного из проектов, который может быть взят за основу, корейцы изучают французский проект атомных многоцелевых подводных лодок типа «Барракуда». Водоизмещение этих кораблей составляет 5,3 тысячи тонн.
Одним из преимуществ подводных лодок типа «Барракуда» перед другими атомными кораблями является использование низкообогащенного урана. В настоящее время между Южной Кореей и США действует соглашение о контроле за экспортом ядерных технологий, запрещающий, в частности, Сеулу создавать и использовать реакторы, для работы которых нужен уран с более чем 20-процентной степенью обогащения.
Следует отметить, что Южная Корея уже пыталась разработать собственную атомную подводную лодку. Этот проект был тайно начат в начале 2003-м году. В 2004 году информация о программе разработки, получившей обозначение «362 initiative» («инициатива 362»), просочилась в прессу. Вскоре проектом заинтересовалось Международное агентство по атомной энергии, и он был закрыт, передает "N+1".
Использованы фотографии: http://industrial-news.com/
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