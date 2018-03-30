13:21 30 марта
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Южная Корея решила строить собственные атомные лодки

Южная Корея намерена разработать проект собственной атомной подводной лодки в качестве противовеса северокорейским подлодкам с баллистическими ракетами. В настоящее время южнокорейские специалисты изучают иностранные проекты, которые можно было бы взять за основу для собственной подлодки, сообщает Defense News.

В настоящее время на вооружении ВМС Южной Кореи стоят 16 дизель-электрических подводных лодок: семь типа «Сон Вон» и девять типа «Чхан Пого». Все они построены по немецким проектам Type 214 и Type 209, разработанным Howaldtswerke-Deutsche Werft и доработанным корейскими компаниями Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering и Hyundai Heavy Industries. Атомными кораблями корейский флот не располагает.

Южная Корея решила строить собственные атомные лодки

французская атомная подводная лодка типа «Барракуда»



В качестве одного из проектов, который может быть взят за основу, корейцы изучают французский проект атомных многоцелевых подводных лодок типа «Барракуда». Водоизмещение этих кораблей составляет 5,3 тысячи тонн.

Одним из преимуществ подводных лодок типа «Барракуда» перед другими атомными кораблями является использование низкообогащенного урана. В настоящее время между Южной Кореей и США действует соглашение о контроле за экспортом ядерных технологий, запрещающий, в частности, Сеулу создавать и использовать реакторы, для работы которых нужен уран с более чем 20-процентной степенью обогащения.

Следует отметить, что Южная Корея уже пыталась разработать собственную атомную подводную лодку. Этот проект был тайно начат в начале 2003-м году. В 2004 году информация о программе разработки, получившей обозначение «362 initiative» («инициатива 362»), просочилась в прессу. Вскоре проектом заинтересовалось Международное агентство по атомной энергии, и он был закрыт, передает "N+1".

Использованы фотографии: http://industrial-news.com/
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Комментарии 14

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  1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:31
    Север вроде дружить и объединяться предлагает, по крайней мере такие заявления были, а юг все на пин.досов оглядывается
    maxim947
    1. Например Сегодня, 10:40
      Кто им позволит-то строить реакторы? Долбонулсиь совсем? Берегов не видят? В миг глазки расширят.
      Например
      1. Geisenberg (Вернер) Сегодня, 11:09
        Цитата: Например
        Кто им позволит-то строить реакторы? Долбонулсиь совсем? Берегов не видят? В миг глазки расширят.


        Скорее шею свернут. Уран нынче нужен всем ...
        Geisenberg
      2. Грац (Грац) Сегодня, 12:49
        в южное корее построено много аэс, у них есть опыт постройки реакторов
        Грац
    2. Chertt (Алексей) Сегодня, 10:48
      Красавелло Ын, так грамотно гегемона и весь "коллективный запад" мордой в грязь окунает, показывая кто есть ху, что ему Россия (кроме ордена Дружбы Народов), должна всячески помогать. Даешь- помощь Кореи, кол матрасникам
      Chertt
  2. vorobey (Сашка) Сегодня, 10:31
    А зачем им атомоходы? южная корея замахнулась на мировой океан?
    vorobey
    1. Borik (Борис) Сегодня, 10:42
      А что, южане вполне способны потянуть такой проект.
      Borik
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 10:52
        Цитата: Borik
        А что, южане вполне способны потянуть такой проект.


        технологически возможно.. но лет так через дцать встает вопрос утилизации.. а еще обслуживание и прочее.. и в итоге.. а надо ли?
        vorobey
  3. konstantin68 (Константин) Сегодня, 10:33
    25 ДПЛ у Южной Кореи. Тоже неслабо.
    konstantin68
  4. mvg (Максим) Сегодня, 10:45
    Ну корабли в Южной Корее умеют строить. Барракуда не лучший образец, для подражания. Я бы рассмотрел Астьют. И реактор у французов так себе, маленький срок службы. И скорости не те, против КНДР пойдет, но не серьезно.
    Да и против лодок лучше работает авиация, лучше купить с десяток Посейдонов.
    mvg
  5. Yrec (Юрий) Сегодня, 11:08
    Нераспространению ЯО и технологий, походу, кирдык. Как говаривал товарищ прапорщик - весь мир в труху.
    Yrec
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:10
    Южная Корея намерена разработать проект собственной атомной подводной лодки
    Это конечно личное дело РК если не выходит за рамки нераспространения. Что-то новые проекты поперли. Только сегодня прочитал, что Сеул собрался строить газопровод из России через КНДР. А такой мирный проект более предпочтителен для них, чем строить АПЛ.
    rotmistr60
  7. HMR333 (Владимир) Сегодня, 11:35
    какие подлодки вы блин на одном острове!!!!!!!!!! еще и с ядерной установкой вам что ваших дизелей не хватает чтоб доплыть к северной?))) деньги девать некуда! да и налаживать пора отношения а не напригать!
    HMR333
  8. Vard Сегодня, 11:43
    Лодки у Южной... Ракеты у Северной... Очень хороший микс образуется...
    Vard
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