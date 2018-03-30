Трамп заявил, что выиграет гонку вооружений

Если вы хотите гонку вооружений, мы можем это сделать, но я выиграю.

В ходе телефонного разговора, состоявшегося 20 марта, президент США Дональд Трамп заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что США выиграют гонку вооружений, если таковая начнется, передает Интерфакс сообщение канала NBC News.По данным телеканал, ссылающегося на неких американских чиновников, Трамп заявил следующее:Как отметили собеседники, представленные Путиным в ходе послания Федеральному Собранию в новые системы российского вооружения «действительно вывели президента (США) из себя».Между тем советники Трампа по нацбезопасности сообщили каналу, что на данный момент не известно, состоится ли встреча между главами двух стран, так как президент США «предлагает личную встречу практически в рамках всех своих телефонных разговоров с иностранными лидерами как формальную любезность».Разговор Трампа с Путиным состоялся 20 марта по инициативе Вашингтона. Трамп поздравил российского президента с победой на выборах. Согласно информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора «условлено о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США».«Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне… В целом разговор (двух лидеров) носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях», отмечала пресс-служба.