13:22 30 марта
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Трамп заявил, что выиграет гонку вооружений

В ходе телефонного разговора, состоявшегося 20 марта, президент США Дональд Трамп заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что США выиграют гонку вооружений, если таковая начнется, передает Интерфакс сообщение канала NBC News.



По данным телеканал, ссылающегося на неких американских чиновников, Трамп заявил следующее:


Если вы хотите гонку вооружений, мы можем это сделать, но я выиграю.


Как отметили собеседники, представленные Путиным в ходе послания Федеральному Собранию в новые системы российского вооружения «действительно вывели президента (США) из себя».

Между тем советники Трампа по нацбезопасности сообщили каналу, что на данный момент не известно, состоится ли встреча между главами двух стран, так как президент США «предлагает личную встречу практически в рамках всех своих телефонных разговоров с иностранными лидерами как формальную любезность».

Разговор Трампа с Путиным состоялся 20 марта по инициативе Вашингтона. Трамп поздравил российского президента с победой на выборах. Согласно информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора «условлено о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США».

«Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне… В целом разговор (двух лидеров) носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях», отмечала пресс-служба.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 46

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  1. Комментарий был удален.
    1. Например Сегодня, 10:35
      мы можем это сделать, но я выиграю.

      Трамп еще сто лет себе отмерил? laughing
      Или он по-шурику собрался в эту самую гонку сыграть? За пару месяцев? wassat
      Опоздал дедушка.
      Клоун.
      Например
      1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 10:39
        Выиграет - проиграет..... request Если раньше политика напоминала игру в шахматы, то теперь она больше похожа на игру в подкидного дурачка! fool
        Охотовед 2
        1. volodya (владимир) Сегодня, 10:52
          Цитата: Охотовед 2
          Выиграет - проиграет..... request Если раньше политика напоминала игру в шахматы, то теперь она больше похожа на игру в подкидного дурачка! fool

          Что-то не то творится с полосатыми политиками, раньше было по другому! Измельчали!
          volodya
          1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 13:06
            Цитата: volodya
            Что-то не то творится с полосатыми политиками, раньше было по другому! Измельчали!

            хрыч
        2. Chertt (Алексей) Сегодня, 10:53
          Цитата: Охотовед 2
          Если раньше политика напоминала игру в шахматы, то теперь она больше похожа на игру в подкидного дурачка

          Обама изолировать Россию хотел, изоленты не хватило. Доня Трамп в догонялки играть. В америке адекваты остались ?
          Chertt
          1. Б.Т.В. (Татьяна) Сегодня, 11:11
            Цитата: Chertt
            В америке адекваты остались ?


            Адекватность нынче не в " тренде".
            Б.Т.В.
          2. jjj Сегодня, 11:47
            Цитата: Chertt
            В америке адекваты остались ?

            Захарова вчера сказала, что сто ветеранов американской дипломатической службы направили в конгресс письмо с требованием направлять на работу в госдеп более образованных граждан
            jjj
            1. Chertt (Алексей) Сегодня, 11:53
              Цитата: jjj
              сто ветеранов американской дипломатической службы направили в конгресс письмо с требованием направлять на работу в госдеп более образованных граждан

              А что толку. Во первых где их взять "образованных". Во вторых проще, в фейкНьюс, обозвать это письмо "рукой Кремля" и забыть
              Chertt
        3. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 11:15
          Цитата: Охотовед 2
          то теперь она больше похожа на игру в подкидного дурачка!

          В ЧАПАЕВА, в дурака думать надо
          Василенко Владимир
      2. Hanokem (Ханокем) Сегодня, 11:32
        Советский Союз поболе и посильнее России был , и то не выдержал гонки вооружений с США и развалился, а современная Россия тем паче. Другое дело, что ВВП и не пытается достичь военного паритета с США. Он раздувает антиамериканскую истерию , чтобы урякалки не задавали вопросов , почему они живут так , как живут в одной из богатейших ресурсами стран мира. Намного легче разжечь ненависть к Западу, чем победить коррупцию( особенно когда ты сам в ней замешан), создать честные суды, перестать избивать подследственных, создать нормальную медицину и т.д. Так что продолжайте , господа, ненавидеть Запад. Ваши верные друзья: Иран, Сирия, Венесуэлла и Северная Корея вам в помощь
        Hanokem
        1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 11:35
          Цитата: Hanokem
          и то не выдержал гонки вооружений с США и развалился

          ну хватит СССР не развалился, его распустили три мерзавца при попустительстве четвертого, США в момент роспуска Союза были то же не в лучшей форме
          Василенко Владимир
          1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 13:12
            Цитата: Василенко Владимир
            его распустили три мерзавца при попустительстве четвертого

            При каких обстоятельствах на вершине власти оказались четыре мерзавца? Может система такая была, где мерзавцам гарантирован путь во власть? Если сговор трех мерзавцев может разрушить мощную страну, так может страна и не была такой мощной? А где партейные силовики, где комсомольцы?
            хрыч
        2. melelele (Мага) Сегодня, 11:46
          СССР во всех гонках победил, в военной, в космической, в экономической, в идеологической, а вот в нейтрализации предателей проиграл
          melelele
        3. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 12:16
          Цитата: Hanokem
          Он раздувает антиамериканскую истерию

          Боюсь, США с этим сами преотличнейше справляются, причём без Путина.
          Вообще "американский политик" это не профессия или гражданство, это диагноз из области психиатрии. Где-то между аутизмом и слабоумием.

          Всего за несколько десятилетий полностью пролюбить тот огромный кредит доверия, который существовал в России в отношении США- эт умудриться надо.
          Причём не надо валить на Путина, кредит пошёл в минус ещё при ельцине. Когда США поддерживали "повстанцев", устроивших геноцид русского населения в Чечне. Потом была Югославия, потом крупнейшие после окончания Холодной Войны учения НАТО, направленные явно против России...
          Ну а Путин... Он же нормальный политик, в отличии от всяких Явлинских- Хакамад и Ксюши Собчак. Нормальный политик, если он хочет чего-либо достичь, не должен противостоять мнению большинства населения. А антиамериканские настроения на момент его прихода во власть уже были весьма сильными. И США, несмотря на декларируемые на словах "перезагрузки" их только усиливали реальными своими действиями.
          Лопатов
        4. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 12:25
          СССР развалился от неспособности старческих маразматиков управлять страной. Гонка вооружений и цены на нефть, это сказки для наивных. Государство было абсолютно самодостаточным. Могло спокойно существовать в полной изоляции(чего никогда не было). Зачем достигать военного паритета???? Достаточно ответить неприемлимым ущербом(достигнуто). За коррупцию взялись серьезно(я понимаю, что в Израиле и слова такого нет(что там с лодками немецкими???)) Экономика развивается(по инфраструктуре видно(дороги, например). Где истерия? На форуме по отдельным гражданам судите? Или "весомое мнение" либерастов учитываете(все пропало, пенсионеры по помойкам ползают, кругом один развал, да коррупция). Есть проблемы, кто спорит. Но движение вперед есть. Или Вы те десятки миллионов людей, что за Путина голосовали тупыми болванчиками считаете?
          Сергей985
        5. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 12:34
          Цитата: Hanokem
          Советский Союз поболе и посильнее России был , и то не выдержал гонки вооружений с США и развалился, а современная Россия тем паче.
          СССР развалился не потому, что не выдержал гонки вооружений, а потому, что к власти пришла продажная элита. Конечно гонка вооружений съедала значительную часть казны, но не она явилась причиной распада СССР. Что такого США смогли создать в плане вооружений с момента распада СССР, что Россия не может этому ничего противопоставить?
          Цитата: Hanokem
          Другое дело, что ВВП и не пытается достичь военного паритета с США. Он раздувает антиамериканскую истерию , чтобы урякалки не задавали вопросов , почему они живут так , как живут в одной из богатейших ресурсами стран мира. Намного легче разжечь ненависть к Западу,
          Нечего на наших "урякалок" кивать, если сами кривые и убогие. В 2012 году, ещё до Крыма и Уркаины, во время выборов в президенты США кандидат Митт Ромни не моргнув глазом назвал Россию геополитическим противником США №1.Дальше нас только меняли местами то с Эболой, то с Кореей, то с Китаем, но из первой тройки угроз для США, Россия не выпадала. Это Запад припёрся к границам России, а не Россия приблизилась к границам НАТО. Так при чём тут ВВП?
          Цитата: Hanokem
          Так что продолжайте , господа, ненавидеть Запад.
          Ненависть - это признак слабости. А мы не считаем, что мы слабые. Нам вообще по барабану ваш Запад, главное что бы он не лез в наши дела. Пусть там все хоть вусмерть залюбят друг друга в пятую точку. Если полезут сюда, то за нами не заржавеет, ответим так что мало не покажется, но сами мы к вам не пойдём, у нас всего достаточно.
          Цитата: Hanokem
          Ваши верные друзья: Иран, Сирия, Венесуэлла и Северная Корея вам в помощь

          Чего Китай то пропустили? Как никак ещё миллиард друзей набирается. И таки да, это же друзья! У вас друзей вообще нет. Вы там у себя сначала разберитесь кто кому хозяин, а кто раб, потому как третьего варианта в вашем "дружном западном коллективе" просто не существует.
          Ныробский
    2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 10:36
      Да, это враждебные СМИ чешут, он наоборот с ВВП мило поговорил, в своем блоге подобное не нес, пурганосец - Песков (наш ответ Псаки: рыжая, придурковатого вида говорящая голова) laughing о таком не заикался. Просто ведьмин лагерь стравливает.
      хрыч
      1. Например Сегодня, 10:51
        Цитата: хрыч
        пурганосец - Песков (....придурковатого вида говорящая голова)

        Хрыч, ты в зеркало посмотри. Сможешь свои оскорбления в лицо Пескову сказать или в штанишки наложишь?
        Есть аргументы? Твои высказывания сродни лондонским. Разница лишь в том, что у лондонских говорунов иммунитет дипломатический , а о твоем существовании Песков просто не знает.
        Например
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 11:02
          Цитата: Например
          в лицо Пескову сказать

          Я бы вот Феде Емельяненко сего поостерегся, а интеллигент Песков если Навкой может пугануть wassat А у тебя на аватаре мультики для дошкольников, вот этим и занимайся wassat
          хрыч
    3. vorobey (Сашка) Сегодня, 10:40
      Цитата: maxim947
      Трамп заявил, что выиграет гонку вооружений

      Раз так заявил, значит точно выиграет)) флаг ему в задн.., т.е. в руки..


      Волт Дисней мультики круче снимает.. laughing

      Вот и ответ скептикам... значит все же в заначке что то есть кроме мультиков..
      vorobey
    4. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 10:44
      Жизнь полна разочарований! Сколько радости было у некоторых когда Трамп выграл выборы, впрочем он оказался обычным янкихрюнделем,только ещё и непредсказуемым! negative
      майор Юрик
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 10:53
        Цитата: майор Юрик
        ещё и непредсказуемым!


        мы в сухом остатке не потеряли ничего от этого... laughing
        vorobey
      2. Hanokem (Ханокем) Сегодня, 12:08
        Все мои ожидания Трамп оправдал, и даже более. Остается держать за него кулаки, чтобы его выбрали на. Второй срок
        Hanokem
    5. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 10:44
      Время покажет кто и что выиграет , ну а пока матрасия в роли догоняющих .
      Spartanez300
      1. To be or not to be Сегодня, 10:51
        Цитата: Spartanez300
        Время покажет кто и что выиграет , ну а пока матрасия в роли догоняющих .

        Как выиграет .если уже проиграл при бюджете военном больше 600 лярдов ?
        To be or not to be
    6. Borik (Борис) Сегодня, 10:45
      На будущий год обещает выделить 1 триллион зелёных фантиков на это дело.
      Borik
    7. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 10:45
      Цитата: maxim947
      Раз так заявил, значит точно выиграет

      Да... Можно вбухать миллиарды и триллионы в наступательные вооружения нового типа....
      Один вопрос "Это победа над чем или кем?"
      stalkerwalker
  2. самый главный Сегодня, 10:33
    Пусть играет до победы! Чем больше потратят средств, тем абсурдней ситуация. В этой битве проигрывает именно тот, кто выиграл.
    самый главный
    1. igordok (Игорь) Сегодня, 11:38
      Цитата: самый главный
      Пусть играет до победы!

      Что является фактом победы в гонке вооружений? В обычной гонке, кто первым дойдет до финиша. Что является финишем в гонке вооружений? Война?
      igordok
  3. Железякин (Алексей) Сегодня, 10:34
    Интересно что на это ответил ВВ?! Или ничего не ответил... Неизвестность пугает сильнее)))
    Железякин
    1. keeper03 (Александр) Сегодня, 10:40
      ИМХО он ответил, что мы её уже выиграли ! laughing
      keeper03
    2. serg999 (Сергей ) Сегодня, 10:51
      Цитата: Железякин
      Интересно что на это ответил ВВ?! Или ничего не ответил... Неизвестность пугает сильнее)))

      ВВП ответил, успокаивая его: "ну что ты, трампушка, конечно же выиграешь... Всё и всех выиграешь, только не плачь..."
      serg999
    3. Serg65 (Сергей) Сегодня, 11:09
      Цитата: Железякин
      Интересно что на это ответил ВВ?!

      Да ничего он не ответит, а вот в ладоши от радости захлопал! Второй раз русаки англосаксов лоханули laughing good
      Serg65
  4. Комментарий был удален.
  5. новичок (garik) Сегодня, 10:35
    это заявление “неких чиновников“ больше похоже на подбадривание самого энбиси :“ А нам всё равно, пусть боимся мы волка и сову...“
    новичок
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:36
    Если вы хотите гонку вооружений, мы можем это сделать, но я выиграю
    Почему-то сразу вспомнился его словесный понос по отношению к Ким Чен Ыну, замеры красных кнопок, маневры АУГ в этом регионе. И чем все закончилось? Не исключена встреча. Трамп действительно странная личность и в чем-то очень схож с Борисом Джонсоном.
    rotmistr60
  7. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 10:39
    ВВ уже заранее ответил на брифинге когда демонстрировали новое вооружение, что если у них тоже появиться такое оружие то наши парни ещё чего нибудь придумают
    Heterocapsa
  8. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 10:39
    Америка может выиграть только в количественном выражении (это понятно нам не тягаться с их экономикой)...но выигрываем в качестве, а это может на нет свести все их количество....а вояки они те еще..... negative
    Alexey-74
  9. askort154 (Александр) Сегодня, 10:42
    Блефует Трамп, как и положено шоумену. tongue За 2,5 года выиграть гонку уже не сможет. А на очередной срок он, явно не пройдёт. России гонка не нужна. Гоняйся лучше за Китаем.
    askort154
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 10:47
    Пора политический тотализатор организовывать. Причем можно смело ставить на Трампа в плане роста военного бюджета. От души желаю ему выигрыша и доведения военного бюджета до ТРИЛЛИОНА долларов, уже немного осталось, сейчас уже 700 млрд. hi laughing laughing laughing Если серьезно, то Конгресс обрежет эти хотелки, уже серьезно режет многие программы. Нужен новый танк (у России есть), нужны новые ракеты (у России есть), нужны новые литоральные корабли (два океана по бокам как никак, да и Китай надо сдерживать). А тут один F-35 влетел в триллион долларов. И получается, что на каждую вундервафлю надо тратить соизмеримую сумму. Вопрос-где взять 15 триллионов на новые вооружения? Хто дасть или не дасть? И хде? А Пентагон с ДАРПА уже кудой-то закопали 8 триллионов за 15 лет и не отчитались по ним. В общем, давайте, гонитесь за вооружениями, мы на финише подождем.
    Altona
  11. Комментарий был удален.
  12. Spook (Дмитрий) Сегодня, 10:48
    На перегонки с собственным страхом, одна страна уже хотела догнать и перегнать...
    Spook
  13. Kurare Сегодня, 10:55
    Вообще-то, у этого т.н. президента точно не все дома. Во время предвыборных дебатов он со своим однопартийцем спорил, у кого больше руки, что в следствии должно означать, у кого больше "хозяйство". С Ким Чен Ыном - у кого больше "кнопка". Теперь пытается навязать ВВП, у кого больше... а чёрт его знает что! laughing
    Дибил с сексуальной недоделанностью!
    Kurare
  14. Симон (Вячеслав) Сегодня, 10:56
    А пупок не развяжется?! recourse Посмотрим. wink
    Симон
  15. Geisenberg (Вернер) Сегодня, 11:06
    Оно выиграет ))))) Так милости просим ) Выигрывай )
    Geisenberg
  16. HMR333 (Владимир) Сегодня, 11:31
    лукавит лохматый она давно идет и они ее уже прос-ли и будут наганять хотя при их затратах на содержание баз и всех контрактов что они запустили + те что от истерики как бы пупок не напрягся! потому хотят взносы в нато поднять
    HMR333
  17. Vard Сегодня, 11:41
    Как там... От дохлого осла уши...
    Vard
  18. толя ежик (толя ежик) Сегодня, 12:48
    он что собирается жить вечно? пусть для начала парик не забывает клеем мазать, а то сдувает laughing
    толя ежик
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