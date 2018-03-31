Рой беспилотников. Дротики, пульки и жала
В последнее время всё чаще отслеживаю увеличивающийся поток сообщений о первых наработках по созданию роёв (слаженных стай) беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Одновременно с этим всё больше появляется тревожных публикаций на тему необходимости создания специальных средств вооружения для защиты от этих будущих роёв. Особенно тревожатся по поводу появления таких роёв из мелких и мельчайших БПЛА. Ведь сейчас их особенно трудно обнаруживать и уничтожать, а вред они способны принести существенный, ибо могут достаточно эффективно разведывать и наводить на важные цели высокоточное оружие. А если при такой проходимости на них вешать боезаряды, чтобы они с этими зарядами сами атаковали нужные цели? Вот прорвётся такой рой, да как начнёт всё взрывать! Ах, ах, ах, что будет, что будет…
Но есть и компетентные рассуждения со стороны наших специалистов, которые я абсолютно разделяю. Ну да, американцы не жалеют денег и активно ведут работу над тем, чтобы беспилотники различного размера и назначения могли летать и маневрировать стаями под управлением всего одного оператора. Предполагается, что такие рои будут более эффективно вести разведку целей, наводить на них высокоточное оружие, возможно, сами атаковать какие-то объекты как камикадзе, а лучше в виде ложных целей станут "вскрывать" системы ПВО противника, давая возможность системам РЭБ сканировать частоты, на которых работают РЛС, системы связи и управления противника, чтобы подавлять их без ущерба для своих радиосредств.
Звучит всё это веско, но в массовых и очень подвижных боях, которые будут вестись при полномасштабных войнах современного типа, все эти рои станут просто бесполезны, ну, может быть, сумеют сыграть какую-то роль в самом начале боевых действий, при их подготовке. Крупные и средние БПЛА большой дальности тихоходны, легко обнаруживаются и сбиваются обычными видами ПВО и авиации, тем более если будут лететь кучей. А мелкие и мельчайшие БПЛА летают недалеко, невысоко, медленно и по-прежнему могут действовать только при ясной, безветренной погоде. То есть площадки запуска и управления этими БПЛА должны быть в ближайшей прифронтовой полосе и, следовательно, будут в зоне поражения лёгкой артиллерии и даже миномётов. Или эти рои БПЛА надо будет запускать с самолётов или вертолётов, которые тоже будут подвергаться немедленным атакам, ещё на подлёте к точке выпуска своих БПЛА.
Сделаем предположение, что всё-таки рой мельчайших БПЛА удалось выпустить, и он попёр к цели. Стоит ясный безветренный день, иначе эти рои не работают. В любом случае этот размер БПЛА летит не быстро и не высоко. Стаю будет легко опознать даже взглядом. Если это рой разведчиков-корректировщиков, то летать-кружить они способны недолго, иначе не возвратятся. Если это рой-провокатор для вскрытия частот, то после его опознания можно включить в работу фальш-маяки на ложных частотах, которые и засечёт радиоразведка неприятеля, а "птички" полетают и упадут сами, одноразовые же. Допустим, это рой "камикадзе" для подрыва чего-то там... На мелких аппаратах большой заряд не установишь, поэтому такой рой будет лететь плотно и нападать на цель кучей для максимальности подрыва. Опять же, такой рой будут запускать явно не для уничтожения целей взводного и даже полкового масштаба. Это будут объекты дивизионного и ещё более высокого значения. А их и прикрывают соответственно хорошими РЛС да мощным оружием.
И встаёт в моей памяти классическое документальное кино, запечатлевшее атаку японских самолётов-смертников на американский авианосец. На максимальной скорости камикадзе стараются врезаться в почти стоящий гигантский корабль, а с него по всему периметру поливают огнём подлётную зону многоствольные зенитные автоматы системы "Эрликон". Камикадзе влетают в эту огневую завесу, кто на куски разлетается, а кто теряет управление, сбрасываются с курса, в общем, все оказываются в воде вместо авианосца. Вот и я себе представляю, как мелкие беспилотники-камикадзе кучей стремятся "грохнуть", скажем, штаб дивизии, а подлётную зону к штабу поливают мелкой дробью многоствольные гладкоствольные зенитные автоматы. А мелкий беспилотник даже от попадания одной дробинки выходит из строя. Рой же разведчиков-корректировщиков, который кружит повыше камикадзе, расстрелять из тех же дробострелов с обыкновенного вертолётика, и вся "любовь". Дёшево и сердито!
В общем, в настоящее время БПЛА — это оружие только против противника, который технически заведомо слабее своих врагов. И так будет ещё очень долго, как бы они ни роились. Однако саму работу по созданию этих летающих стай я считаю нужной и очень перспективной, которую следует наладить и вести у нас по возможности не менее напряжённо, чем в других странах.
Объясняю. БПЛА были и пока остаются оружием полицейским, предназначенным для борьбы с террористами и другими вооружёнными преступниками с целью максимально снизить потери, прежде всего людские, в антитеррористических подразделениях. Сражаться с террористами обычно приходится либо в условиях городской застройки, либо в труднодоступной местности, где они надёжно укрепляются и способны долго, не жалея себя, яростно отбиваться, пока не удастся их полностью уничтожить. Довольно часто приходится читать, что вот где-то в доме или лесном блиндаже блокировали террористов, и при штурме или в перестрелках были потери среди спецназовцев, числом не меньше, чем все уничтоженные бандиты. Вот я и мечтаю, исходя, между прочим, из уже имеющихся технических наработок, что окружили в крепком доме или ещё где группу террористов с автоматами, пулемётами, гранатомётами, а другого-то оружия у них ведь не бывает, начали перестрелку. Перестреливается себе спецназ, следит, чтобы никто не прошмыгнул, сам в полымя не лезет, только фиксирует, кто где у них расположился. Так всё идет до темноты. А сзади спецназа бронеавтомобиль подъехал и встал в безопасности, но поблизости. А как темнота пришла, так вылетела из броневичка бесшумная стайка мелких как колибри, а то и, чем чёрт не шутит, даже как крупные комары, дрончиков. Летят они на электродвижках с батарейками, значит, не шумят. Запас хода у них минут на 20-30, у каждого на борту мельчайший видеоглаз и ещё кое-что... А в броневике оператор за пультом глядит на монитор. Подлетел рой к дырке в доме или блиндаже, её можно и специально из пушечки проделать заранее, залетел туда, углядел, где каждый бандит находится, распределились дрончики относительно каждого — и в атаку! Прямо в лица или другие незащищённые точки тела с самых близких расстояний либо дротики пустили, либо пульки мелкие выстрелили, либо сами воткнулись какими-то жалами, а дротики, пульки, жала — с ядами сильнейшими. Может, с первого раза и не всех завалят, зато панику среди уцелевших наведут большую, а под панику можно следующий рой запустить, который и добьёт оставшихся. Так что спецназовцам останется только трупы грузить да в морг отвозить.
P. S. Свою первую статью с предложением дробострелов для борьбы с мелкими и мельчайшими беспилотниками я опубликовал в 2016 году. И недавно пришло сообщение, где рассказывается, что концерн "Алмаз-Антей" начал эксперименты по установке дробострелов на беспилотники, чтобы бороться с роями мелких БПЛА. А я месяц назад видел по ТВ, как в Америке демонстрировали беспилотники величиной с воробья, на которые устанавливаются мельчайшие видеокамеры и заряды в 2 грамма тротилового эквивалента. Такой заряд, взорвавшись рядом с головой человека, раздолбает её в куски, несмотря на любые шлемы. Американцы показывали этих "птичек", дабы обсудить, что придётся делать, когда такие технологии окажутся в руках террористов, и они попробуют их применить в городах?
Да уж! Военно-технический прогресс скачет, опережая самые безумные фантазии. И захлебнутся своей кровью те, кто за ним не поспеет. Вся история человечества наглядно показывает это.
Но есть и компетентные рассуждения со стороны наших специалистов, которые я абсолютно разделяю. Ну да, американцы не жалеют денег и активно ведут работу над тем, чтобы беспилотники различного размера и назначения могли летать и маневрировать стаями под управлением всего одного оператора. Предполагается, что такие рои будут более эффективно вести разведку целей, наводить на них высокоточное оружие, возможно, сами атаковать какие-то объекты как камикадзе, а лучше в виде ложных целей станут "вскрывать" системы ПВО противника, давая возможность системам РЭБ сканировать частоты, на которых работают РЛС, системы связи и управления противника, чтобы подавлять их без ущерба для своих радиосредств.
Звучит всё это веско, но в массовых и очень подвижных боях, которые будут вестись при полномасштабных войнах современного типа, все эти рои станут просто бесполезны, ну, может быть, сумеют сыграть какую-то роль в самом начале боевых действий, при их подготовке. Крупные и средние БПЛА большой дальности тихоходны, легко обнаруживаются и сбиваются обычными видами ПВО и авиации, тем более если будут лететь кучей. А мелкие и мельчайшие БПЛА летают недалеко, невысоко, медленно и по-прежнему могут действовать только при ясной, безветренной погоде. То есть площадки запуска и управления этими БПЛА должны быть в ближайшей прифронтовой полосе и, следовательно, будут в зоне поражения лёгкой артиллерии и даже миномётов. Или эти рои БПЛА надо будет запускать с самолётов или вертолётов, которые тоже будут подвергаться немедленным атакам, ещё на подлёте к точке выпуска своих БПЛА.
Сделаем предположение, что всё-таки рой мельчайших БПЛА удалось выпустить, и он попёр к цели. Стоит ясный безветренный день, иначе эти рои не работают. В любом случае этот размер БПЛА летит не быстро и не высоко. Стаю будет легко опознать даже взглядом. Если это рой разведчиков-корректировщиков, то летать-кружить они способны недолго, иначе не возвратятся. Если это рой-провокатор для вскрытия частот, то после его опознания можно включить в работу фальш-маяки на ложных частотах, которые и засечёт радиоразведка неприятеля, а "птички" полетают и упадут сами, одноразовые же. Допустим, это рой "камикадзе" для подрыва чего-то там... На мелких аппаратах большой заряд не установишь, поэтому такой рой будет лететь плотно и нападать на цель кучей для максимальности подрыва. Опять же, такой рой будут запускать явно не для уничтожения целей взводного и даже полкового масштаба. Это будут объекты дивизионного и ещё более высокого значения. А их и прикрывают соответственно хорошими РЛС да мощным оружием.
И встаёт в моей памяти классическое документальное кино, запечатлевшее атаку японских самолётов-смертников на американский авианосец. На максимальной скорости камикадзе стараются врезаться в почти стоящий гигантский корабль, а с него по всему периметру поливают огнём подлётную зону многоствольные зенитные автоматы системы "Эрликон". Камикадзе влетают в эту огневую завесу, кто на куски разлетается, а кто теряет управление, сбрасываются с курса, в общем, все оказываются в воде вместо авианосца. Вот и я себе представляю, как мелкие беспилотники-камикадзе кучей стремятся "грохнуть", скажем, штаб дивизии, а подлётную зону к штабу поливают мелкой дробью многоствольные гладкоствольные зенитные автоматы. А мелкий беспилотник даже от попадания одной дробинки выходит из строя. Рой же разведчиков-корректировщиков, который кружит повыше камикадзе, расстрелять из тех же дробострелов с обыкновенного вертолётика, и вся "любовь". Дёшево и сердито!
В общем, в настоящее время БПЛА — это оружие только против противника, который технически заведомо слабее своих врагов. И так будет ещё очень долго, как бы они ни роились. Однако саму работу по созданию этих летающих стай я считаю нужной и очень перспективной, которую следует наладить и вести у нас по возможности не менее напряжённо, чем в других странах.
Объясняю. БПЛА были и пока остаются оружием полицейским, предназначенным для борьбы с террористами и другими вооружёнными преступниками с целью максимально снизить потери, прежде всего людские, в антитеррористических подразделениях. Сражаться с террористами обычно приходится либо в условиях городской застройки, либо в труднодоступной местности, где они надёжно укрепляются и способны долго, не жалея себя, яростно отбиваться, пока не удастся их полностью уничтожить. Довольно часто приходится читать, что вот где-то в доме или лесном блиндаже блокировали террористов, и при штурме или в перестрелках были потери среди спецназовцев, числом не меньше, чем все уничтоженные бандиты. Вот я и мечтаю, исходя, между прочим, из уже имеющихся технических наработок, что окружили в крепком доме или ещё где группу террористов с автоматами, пулемётами, гранатомётами, а другого-то оружия у них ведь не бывает, начали перестрелку. Перестреливается себе спецназ, следит, чтобы никто не прошмыгнул, сам в полымя не лезет, только фиксирует, кто где у них расположился. Так всё идет до темноты. А сзади спецназа бронеавтомобиль подъехал и встал в безопасности, но поблизости. А как темнота пришла, так вылетела из броневичка бесшумная стайка мелких как колибри, а то и, чем чёрт не шутит, даже как крупные комары, дрончиков. Летят они на электродвижках с батарейками, значит, не шумят. Запас хода у них минут на 20-30, у каждого на борту мельчайший видеоглаз и ещё кое-что... А в броневике оператор за пультом глядит на монитор. Подлетел рой к дырке в доме или блиндаже, её можно и специально из пушечки проделать заранее, залетел туда, углядел, где каждый бандит находится, распределились дрончики относительно каждого — и в атаку! Прямо в лица или другие незащищённые точки тела с самых близких расстояний либо дротики пустили, либо пульки мелкие выстрелили, либо сами воткнулись какими-то жалами, а дротики, пульки, жала — с ядами сильнейшими. Может, с первого раза и не всех завалят, зато панику среди уцелевших наведут большую, а под панику можно следующий рой запустить, который и добьёт оставшихся. Так что спецназовцам останется только трупы грузить да в морг отвозить.
P. S. Свою первую статью с предложением дробострелов для борьбы с мелкими и мельчайшими беспилотниками я опубликовал в 2016 году. И недавно пришло сообщение, где рассказывается, что концерн "Алмаз-Антей" начал эксперименты по установке дробострелов на беспилотники, чтобы бороться с роями мелких БПЛА. А я месяц назад видел по ТВ, как в Америке демонстрировали беспилотники величиной с воробья, на которые устанавливаются мельчайшие видеокамеры и заряды в 2 грамма тротилового эквивалента. Такой заряд, взорвавшись рядом с головой человека, раздолбает её в куски, несмотря на любые шлемы. Американцы показывали этих "птичек", дабы обсудить, что придётся делать, когда такие технологии окажутся в руках террористов, и они попробуют их применить в городах?
Да уж! Военно-технический прогресс скачет, опережая самые безумные фантазии. И захлебнутся своей кровью те, кто за ним не поспеет. Вся история человечества наглядно показывает это.
Автор: Михаил Гольдреер
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