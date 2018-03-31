11:59 31 марта

Рой беспилотников. Дротики, пульки и жала

В последнее время всё чаще отслеживаю увеличивающийся поток сообщений о первых наработках по созданию роёв (слаженных стай) беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Одновременно с этим всё больше появляется тревожных публикаций на тему необходимости создания специальных средств вооружения для защиты от этих будущих роёв. Особенно тревожатся по поводу появления таких роёв из мелких и мельчайших БПЛА. Ведь сейчас их особенно трудно обнаруживать и уничтожать, а вред они способны принести существенный, ибо могут достаточно эффективно разведывать и наводить на важные цели высокоточное оружие. А если при такой проходимости на них вешать боезаряды, чтобы они с этими зарядами сами атаковали нужные цели? Вот прорвётся такой рой, да как начнёт всё взрывать! Ах, ах, ах, что будет, что будет…



Но есть и компетентные рассуждения со стороны наших специалистов, которые я абсолютно разделяю. Ну да, американцы не жалеют денег и активно ведут работу над тем, чтобы беспилотники различного размера и назначения могли летать и маневрировать стаями под управлением всего одного оператора. Предполагается, что такие рои будут более эффективно вести разведку целей, наводить на них высокоточное оружие, возможно, сами атаковать какие-то объекты как камикадзе, а лучше в виде ложных целей станут "вскрывать" системы ПВО противника, давая возможность системам РЭБ сканировать частоты, на которых работают РЛС, системы связи и управления противника, чтобы подавлять их без ущерба для своих радиосредств.


Звучит всё это веско, но в массовых и очень подвижных боях, которые будут вестись при полномасштабных войнах современного типа, все эти рои станут просто бесполезны, ну, может быть, сумеют сыграть какую-то роль в самом начале боевых действий, при их подготовке. Крупные и средние БПЛА большой дальности тихоходны, легко обнаруживаются и сбиваются обычными видами ПВО и авиации, тем более если будут лететь кучей. А мелкие и мельчайшие БПЛА летают недалеко, невысоко, медленно и по-прежнему могут действовать только при ясной, безветренной погоде. То есть площадки запуска и управления этими БПЛА должны быть в ближайшей прифронтовой полосе и, следовательно, будут в зоне поражения лёгкой артиллерии и даже миномётов. Или эти рои БПЛА надо будет запускать с самолётов или вертолётов, которые тоже будут подвергаться немедленным атакам, ещё на подлёте к точке выпуска своих БПЛА.

Сделаем предположение, что всё-таки рой мельчайших БПЛА удалось выпустить, и он попёр к цели. Стоит ясный безветренный день, иначе эти рои не работают. В любом случае этот размер БПЛА летит не быстро и не высоко. Стаю будет легко опознать даже взглядом. Если это рой разведчиков-корректировщиков, то летать-кружить они способны недолго, иначе не возвратятся. Если это рой-провокатор для вскрытия частот, то после его опознания можно включить в работу фальш-маяки на ложных частотах, которые и засечёт радиоразведка неприятеля, а "птички" полетают и упадут сами, одноразовые же. Допустим, это рой "камикадзе" для подрыва чего-то там... На мелких аппаратах большой заряд не установишь, поэтому такой рой будет лететь плотно и нападать на цель кучей для максимальности подрыва. Опять же, такой рой будут запускать явно не для уничтожения целей взводного и даже полкового масштаба. Это будут объекты дивизионного и ещё более высокого значения. А их и прикрывают соответственно хорошими РЛС да мощным оружием.

И встаёт в моей памяти классическое документальное кино, запечатлевшее атаку японских самолётов-смертников на американский авианосец. На максимальной скорости камикадзе стараются врезаться в почти стоящий гигантский корабль, а с него по всему периметру поливают огнём подлётную зону многоствольные зенитные автоматы системы "Эрликон". Камикадзе влетают в эту огневую завесу, кто на куски разлетается, а кто теряет управление, сбрасываются с курса, в общем, все оказываются в воде вместо авианосца. Вот и я себе представляю, как мелкие беспилотники-камикадзе кучей стремятся "грохнуть", скажем, штаб дивизии, а подлётную зону к штабу поливают мелкой дробью многоствольные гладкоствольные зенитные автоматы. А мелкий беспилотник даже от попадания одной дробинки выходит из строя. Рой же разведчиков-корректировщиков, который кружит повыше камикадзе, расстрелять из тех же дробострелов с обыкновенного вертолётика, и вся "любовь". Дёшево и сердито!

В общем, в настоящее время БПЛА — это оружие только против противника, который технически заведомо слабее своих врагов. И так будет ещё очень долго, как бы они ни роились. Однако саму работу по созданию этих летающих стай я считаю нужной и очень перспективной, которую следует наладить и вести у нас по возможности не менее напряжённо, чем в других странах.

Объясняю. БПЛА были и пока остаются оружием полицейским, предназначенным для борьбы с террористами и другими вооружёнными преступниками с целью максимально снизить потери, прежде всего людские, в антитеррористических подразделениях. Сражаться с террористами обычно приходится либо в условиях городской застройки, либо в труднодоступной местности, где они надёжно укрепляются и способны долго, не жалея себя, яростно отбиваться, пока не удастся их полностью уничтожить. Довольно часто приходится читать, что вот где-то в доме или лесном блиндаже блокировали террористов, и при штурме или в перестрелках были потери среди спецназовцев, числом не меньше, чем все уничтоженные бандиты. Вот я и мечтаю, исходя, между прочим, из уже имеющихся технических наработок, что окружили в крепком доме или ещё где группу террористов с автоматами, пулемётами, гранатомётами, а другого-то оружия у них ведь не бывает, начали перестрелку. Перестреливается себе спецназ, следит, чтобы никто не прошмыгнул, сам в полымя не лезет, только фиксирует, кто где у них расположился. Так всё идет до темноты. А сзади спецназа бронеавтомобиль подъехал и встал в безопасности, но поблизости. А как темнота пришла, так вылетела из броневичка бесшумная стайка мелких как колибри, а то и, чем чёрт не шутит, даже как крупные комары, дрончиков. Летят они на электродвижках с батарейками, значит, не шумят. Запас хода у них минут на 20-30, у каждого на борту мельчайший видеоглаз и ещё кое-что... А в броневике оператор за пультом глядит на монитор. Подлетел рой к дырке в доме или блиндаже, её можно и специально из пушечки проделать заранее, залетел туда, углядел, где каждый бандит находится, распределились дрончики относительно каждого — и в атаку! Прямо в лица или другие незащищённые точки тела с самых близких расстояний либо дротики пустили, либо пульки мелкие выстрелили, либо сами воткнулись какими-то жалами, а дротики, пульки, жала — с ядами сильнейшими. Может, с первого раза и не всех завалят, зато панику среди уцелевших наведут большую, а под панику можно следующий рой запустить, который и добьёт оставшихся. Так что спецназовцам останется только трупы грузить да в морг отвозить.

P. S. Свою первую статью с предложением дробострелов для борьбы с мелкими и мельчайшими беспилотниками я опубликовал в 2016 году. И недавно пришло сообщение, где рассказывается, что концерн "Алмаз-Антей" начал эксперименты по установке дробострелов на беспилотники, чтобы бороться с роями мелких БПЛА. А я месяц назад видел по ТВ, как в Америке демонстрировали беспилотники величиной с воробья, на которые устанавливаются мельчайшие видеокамеры и заряды в 2 грамма тротилового эквивалента. Такой заряд, взорвавшись рядом с головой человека, раздолбает её в куски, несмотря на любые шлемы. Американцы показывали этих "птичек", дабы обсудить, что придётся делать, когда такие технологии окажутся в руках террористов, и они попробуют их применить в городах?

Да уж! Военно-технический прогресс скачет, опережая самые безумные фантазии. И захлебнутся своей кровью те, кто за ним не поспеет. Вся история человечества наглядно показывает это.
Автор: Михаил Гольдреер


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 4

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  1. Chertt (Алексей) Сегодня, 07:22
    На днях, военный эксперт Михаил Михайлович Ходарёнок, полковник генштаба Минобороны РФ . В "часе милитариста"
    затронул тему дронов. И честно сказал. Эффективного средства борьбы нет, Мы в самом начале пути, борьбы между создателями "роя дронов" и создателями средств борьбы с ними. Классическая борьба "брони и снаряда" на новом научно-техническом витке развития
    Chertt
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:50
    Особенно тревожатся по поводу появления таких роёв из мелких и мельчайших БПЛА. В

    На всякую гайку найдётся болт с резьбой. А на особую гайку - особый болт с резьбой. bully
    a.s.zzz888
  3. тасха Сегодня, 09:11
    В общем, в настоящее время БПЛА — это оружие только против противника, который технически заведомо слабее своих врагов.

    Не могу согласиться. На совещании командиров сил спецназначения США признали, что во время штурма Мосула простейшие БПЛА нанесли серьёзный ущерб войскам коалиции.
    тасха
    1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 11:03
      Атака, пусть и не согласованного роя, но вся еже группы БПЛА на Хмейми - показала свою эффективность. Я не про количество жертв (хотя их вообще не должно было быть), а про как из "дерьма" в любом месте можно собрать такую "стаю" и атаковать вообще ВСЕ. Любой военный объект не имеющий зову отчуждения в сотню км и эшелонированную оборону ПВО.
      Так же совсем сейчас не проработанная юридическая сторона - ну вот летают вокруг того же Кремля всякие БПЛА и что , как отличать какой чей и с какими целями? Кстати это еще один довод что Мировой терроризм контролирует ЦРУ или просто Запад - полное отсутствие атаки дронов террористов на Западе. Вспомните 11 сентября, всякие поезда под откос или рубивших на куски на улице английского вояку нигеров negative Мусульман на Западе и США - туева хуча, наделать дешевых БПЛА из "гофна" и "забомбить" какую нибудь авиабазу в США да легче легкого (там вообще к такому не готов).
      Мих1974
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