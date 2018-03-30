13:21 30 марта
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Депутаты Госдумы считают необходимым ответить латвийским властям экономическими мерами

В Госдуме считают, что действия властей Латвии, принявших решение о переводе школ национальных меньшинств полностью на латышский язык обучения, должны повлечь за собой специальные экономические меры со стороны Москвы, передает РИА Новости.



Напомним, 22 марта латвийский парламент утвердил законопроект о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Теперь документ должен утвердить глава государства.


Партия Русский союз Латвии отметила, что сейм «фактически проголосовал за уничтожение русских школ» и призвали русскую общину к «чрезвычайным усилиям».

Государственная дума отмечает, что действия латвийских властей, нарушающие права и свободы наших соотечественников в Латвии, должны повлечь за собой применение специальных экономических мер в отношении Латвийской республики, предусмотренных федеральным законом… "О специальных экономических мерах",
говорится в проекте заявления российских законодателей о недопустимости ликвидации школьного образования на языках нацменьшинств Латвии.

Использованы фотографии: https://russian.rt.com
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Комментарии 41

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  1. Chertt (Алексей) Сегодня, 10:57
    Депутаты Госдумы считают необходимым ответить латвийским властям экономическими мерами

    Этим трутням в думе, надо перестать думать, и начать делать.
    Chertt
    1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 11:07
      Цитата: Chertt
      Этим трутням в думе, надо перестать думать, и начать делать.

      О нет, пусть лучше не мешаются, пусть лучше думы думают и лучше молча. А латышам шпротный апокалипсис бы не помешал laughing
      хрыч
      1. василий50 (дмитрий) Сегодня, 11:26
        Всё очень просто. Раньше откликаясь на заклинания вроде как РУССКИХ в Прибалтике не желали ухудшать им жизнь.
        Вот только в традициях европеоидов наглеть если им ничего не угрожает. Тем более хозяин позволяет наглеть.
        В РОССИИ наконец то решили что прибалты и те кто считает себя РУССКИМ должны решать свои проблемы сами. Иначе некрасиво получалось, у прибалтов РУССКИЕ вроде как в заложниках, в лучших традициях европеоидов.
        василий50
    2. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 11:14
      Государственная дума отмечает, что действия латвийских властей, нарушающие права и свободы наших соотечественников в Латвии, должны повлечь за собой применение специальных экономических мер в отношении Латвийской республики, предусмотренных федеральным законом…


      Что значит..должны повлечь? Когда,какие,каким образом? Придушить эту прибалтоскую шнягу,закрыв поток грузов в их порты, делается очень легко. Только вот гешефты от использования их портов глубоко приветствуются нашими "жирными котами". Отсюда ноги и растут! am
      А язык русский,рано или поздно,будет востребован по причине необходимости обеспечения жизнедеятельности!!!
      майор Юрик
    3. HMR333 (Владимир) Сегодня, 11:24
      если не думать и делать далеко пойдем!
      HMR333
    4. Венд (Анатолий) Сегодня, 11:24
      Цитата: Chertt
      Депутаты Госдумы считают необходимым ответить латвийским властям экономическими мерами

      Этим трутням в думе, надо перестать думать, и начать делать.

      А что вас не устраивает. Это дельное предложение. Так и надо. Прихлебателей только так и надо наказывать.
      Венд
      1. Chertt (Алексей) Сегодня, 11:38
        Цитата: Венд
        Прихлебателей только так и надо наказывать.

        Наказывать "выражая озабоченность" ??? Ваше мнение прям елей на душу русофобов. Они нам по мордасам, а мы грозно так "подумаем о экономическом ответе"
        Chertt
        1. Венд (Анатолий) Сегодня, 12:51
          Цитата: Chertt
          Цитата: Венд
          Прихлебателей только так и надо наказывать.

          Наказывать "выражая озабоченность" ??? Ваше мнение прям елей на душу русофобов. Они нам по мордасам, а мы грозно так "подумаем о экономическом ответе"

          А принятие любых ответных мер всегда начинается со словесных высказываний
          Венд
          1. Chertt (Алексей) Сегодня, 12:59
            Цитата: Венд
            А принятие любых ответных мер всегда начинается со словесных высказываний

            Мне всегда нравился Мастино Наполетано. Он убивает не лая
            Chertt
    5. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 11:49
      Цитата: Chertt
      Депутаты Госдумы считают необходимым ответить латвийским властям экономическими мерами

      Этим трутням в думе, надо перестать думать, и начать делать.

      На то и Дума, что бы "думать" за 800 тыс.руб. в месяц. На бОльшее "думцы" не подписывались. Дума это вообще прямой генератор для создания проблем народу и главный тормоз их решения. Сейчас они в пяти или десяти чтениях и прениях будут принимать "трудное" решение по экономическому ответу Латвии. Пока примут, в Арктике ананасы начнут выращивать в открытом грунте.
      Ныробский
      1. Chertt (Алексей) Сегодня, 11:57
        Цитата: Ныробский
        Дума это вообще прямой генератор для создания проблем народу и главный тормоз их решения.

        Менять все надо. И не по персоналиям, а структурно. Но вменяемого "Левого" лидера как не было, так и нет
        Chertt
        1. Например Сегодня, 12:18
          Цитата: Chertt
          Но вменяемого "Левого" лидера как не было, так и нет

          Вот именно. История показала, что все левые невменяемые. Это европейские дела.
          У русского человека левое значит плохое. Не зря!!!
          "Наше дело ПРАВОЕ, враг будет разбит, победа будет за нами". Молотов.wink laughing
          Например
          1. Chertt (Алексей) Сегодня, 12:21
            Цитата: Например
            что все левые невменяемые.

            На ВО запрещен мат. Поэтому скажу по другому "Вы говорите неконструктивно" fool
            Chertt
  2. victorsh (Виктор) Сегодня, 10:57
    Не"думать"надо-"трясти".И очень серьезно к этому относится.А не на уровне обеспокоенности.
    victorsh
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:00
    Давно пора было вводит серьезные экономические санкции для фашиствующих стран - Прибалтики, Украины... Хватит уже играть в поддавки и ждать ежедневно какая и откуда прилетит провокация, либо враждебные действия.
    rotmistr60
  4. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 11:02
    кто их там держит? Куча всяких чебуреков едет в Россию, а эти там сидят. Терпите, значит и не жужжите.
    bogart047
    1. Косолапый (Влад) Сегодня, 11:27
      Цитата: bogart047
      кто их там держит? Куча всяких чебуреков едет в Россию, а эти там сидят. Терпите, значит и не жужжите

      Конечно , бросим могилы предков , бросим жен , детей , друзей . Вас то этим не удержишь.
      Косолапый
      1. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 11:51
        а жен зачем бросать? Вы там на могиле живете? Каждей день посещаете кладбище? Это так важно для нормальной жизни... Если не хотите уезжать, то не нойте. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят.
        bogart047
        1. Косолапый (Влад) Сегодня, 11:54
          Цитата: bogart047
          а жен зачем бросать?

          А нечего что у нас тут Родина (понимаю для вас это тоже не довод) , а что жена не русская?
          Косолапый
        2. Косолапый (Влад) Сегодня, 11:58
          Цитата: bogart047
          Со своим уставом в чужой монастырь не ходят.

          Вы о каком уставе , нарушаются основные законы Евросоюза о правах нац. меньшинств .
          Цитата: bogart047
          Вы там на могиле живете? Каждей день посещаете кладбище? Это так важно для нормальной жизни..

          А вас не волнуют не Родина не могилы предков , главное ж...в тепле , ясно , объяснили свою жизненную позицию .
          Косолапый
    2. виктор н (Виктор н) Сегодня, 12:12
      Как вас теперь называть? О своих так не говорят. Так говорят о чужих. А вы из них.
      виктор н
  5. alekc75 Сегодня, 11:04
    перекрыть на 100% все перевозки им-занавес на границе!!
    alekc75
    1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 11:26
      это ударить по нашим бизнесменам.помимо самого удара по нашим это ударит и по репутации нашей страны по привлекательности ведения бизнеса.,то приведёт к тому что наш бизнесмен предпочтёт открыть свой бизнес в другой стране где не будет таких непредсказуемых последствий.А те кто подумывал до этих пор открыть дело у нас в стране просто закроют для себя эту область.И как итог потери наши будут не соизмеримы с ничтожным эффектом от этих действий.
      А если Глобально мыслить то если отвечать всем такими мерами то наша страна превратиться в территорию с закрытыми границами.Это не выход.
      Heterocapsa
  6. helmi8 (Сергей) Сегодня, 11:05
    Государственная дума отмечает, что действия латвийских властей, нарушающие права и свободы наших соотечественников в Латвии...

    Давайте, увеличьте взносы в ЕСПЧ, они же там так защищают права человека... am Не пойму, что мы вообще делаем во всех этих гейропейских советах, только взносы платим? Где реальная польза от этого?
    helmi8
  7. Михаил м (Михаил) Сегодня, 11:17
    А принять и выполнить программу переселения русского населения в Россию мысля не приходит? Чтобы люди ехали не на свой страх и риск, бросив всё нажитое, а в готовое жильё, пусть не в собственность, а в посильную ипотеку, на готовое рабочее место с зарплатой, на которую можно жить. Или нам эти люди не нужны? Эти затраты сторицей окупятся в ближайшие годы. И только тогда мы сможем сказать, что русские своих не сдают.
    А все эти экономические и прочие меры нашим же соотечественникам в первую очередь и отольются.
    Михаил м
    1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 11:30
      Просто нужно понимать что большинство там родились и выросли.Все жили в Советском союзе.Там помимо жилья ведь хозяйство и много вложенного труда,а что делать с могилами родственников, а переезд для ребёнка в другую школу это тоже очень большой стресс там много таких подводных камней.
      Heterocapsa
    2. Житель Урала Сегодня, 12:06
      Мне кажется наоборот надо -разработать программу переселения русского населения в прибалтику.
      А уж когда нас там будет большинство, тогда можно будет и поговорить о правах меньшинств.
      Житель Урала
    3. виктор н (Виктор н) Сегодня, 12:18
      Предлагаете отступление. Как-то не в наших традициях.
      Вы лучше отругайте тех, кто в Юрмалу ездит. Шпроты не покупайте, бальзам прочую снедь и шмотки. Помимо Думы каждый может и должен действовать в поддержку соотечественников.
      виктор н
  8. Косолапый (Влад) Сегодня, 11:24
    Ну первым делом , экономические санкции , стукнут по тем же нам , простым жителям Латвии, как русским так и латышам , тем кто выдумывает эти провокации по разделению общин , нечего не потеряют а просто воспользуются лишним случаем поклянчить из Евросоюза дополнительных финансов , здесь нужны как финансовые так и политическое давление ПЕРСОНАЛЬНОЕ .
    Косолапый
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:35
      Персональное давление ледорубами
      Дормидонт
  9. prior (Влад) Сегодня, 11:37
    А не пора ли в Латвии провести "Крымский" референдум ?
    Полтора миллиона латышских беженцев в Европу - это не много.
    prior
  10. Vard Сегодня, 11:39
    Они там доиграются... А потом Путин виноват..
    Vard
  11. Zomanus (Алексей) Сегодня, 12:02
    Ну ничего, скоро мы еще транзит чего-нибудь через них закроем...
    Тут надо без истерик. Молча бить... по карману.
    Zomanus
    1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 12:11
      прикол в том что Прибалтика полностью вся под США.Там сидит проамериканское марионеточное правительство и строчит законы антироссийские при поддержке США.Им этот ваш удар как слону дробина в попе.Им США не даёт загнуться подкидывает деньжат на поддержание жизни.А народ в большинстве не активный аморфный ,активное население уже давно сбежало.Остались фашисты,старики и нацменьшинства без права голоса + аполитичное меньшинство которым вертят как хотят.
      Heterocapsa
  12. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 12:17
    Надо, очень надо помогать своим за границей.
    Политику прибалтийских стран по уничтожению русского языка, срежисированную западом, Россия в настоящий момент изменить не сможет, и экономические меры тут не помогут. Финансовая поддержка русских общин может оказаться более действенной мерой.
    Rostislav
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:33
      А ещё лучше - поддержка сопротивления
      Дормидонт
  13. hiller (hiller) Сегодня, 12:23
    за словом должно быть дело!
    hiller
  14. Ромин (Ромин) Сегодня, 12:27
    Ну да....;)) до сих пор не могу закрыть перевалочный поток грузов через порты Прибалтики , при наличии собственных новых терминалов -портов в Ленинградской области. Самим кормим своих недругов... нуну
    Ромин
  15. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:32
    Экономические меры - полумеры. Только полная блокада и разрыв дипотношений
    Дормидонт
  16. Fkjydjckfrgh (Владимир) Сегодня, 12:55
    На плакате видно - 42% от населения. Экономические меры не коснутся этих %? Тут думать нада.
    Fkjydjckfrgh
  17. turbris (Борис) Сегодня, 13:05
    Конечно надо вводить санкции, раз это стало так модно, хватит стесняться, нам хамят в открытую, надо отвечать резко.
    turbris
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