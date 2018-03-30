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Депутаты Госдумы считают необходимым ответить латвийским властям экономическими мерами
В Госдуме считают, что действия властей Латвии, принявших решение о переводе школ национальных меньшинств полностью на латышский язык обучения, должны повлечь за собой специальные экономические меры со стороны Москвы, передает РИА Новости.
Напомним, 22 марта латвийский парламент утвердил законопроект о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Теперь документ должен утвердить глава государства.
Партия Русский союз Латвии отметила, что сейм «фактически проголосовал за уничтожение русских школ» и призвали русскую общину к «чрезвычайным усилиям».
Напомним, 22 марта латвийский парламент утвердил законопроект о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Теперь документ должен утвердить глава государства.
Партия Русский союз Латвии отметила, что сейм «фактически проголосовал за уничтожение русских школ» и призвали русскую общину к «чрезвычайным усилиям».
Государственная дума отмечает, что действия латвийских властей, нарушающие права и свободы наших соотечественников в Латвии, должны повлечь за собой применение специальных экономических мер в отношении Латвийской республики, предусмотренных федеральным законом… "О специальных экономических мерах",говорится в проекте заявления российских законодателей о недопустимости ликвидации школьного образования на языках нацменьшинств Латвии.
Использованы фотографии: https://russian.rt.com
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