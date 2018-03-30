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Франция намерена направить войска в сирийский Манбидж для помощи курдам
Правительство Франции приняло решение направить в сирийский Манбидж подразделения спецназа для помощи арабо-курдским отрядам SDF, против которых турецкая армия проводит военную операцию, передает РИА Новости.
Как рассказали газете Parisien представители «Сирийских демократических сил», вчера делегация SDF встретилась в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
По словам собеседников издания, французский лидер обещал «в самом скором времени» отправить в Манбидж подразделения армейского спецназа. Их численность не уточняется.
При этом он отметил, что военные действия будут проводиться в координации с американским командованием.
Ранее Анкара потребовала незамедлительного вывода поддерживаемых США сил самообороны курдов (SDF) из сирийского Манбиджа. Совет национальной безопасности Турции заявил, что невыполнение этого требования может повлечь за собой военную операцию, подобную тем, которые были проведены в других районах на севере Сирии.
Как рассказали газете Parisien представители «Сирийских демократических сил», вчера делегация SDF встретилась в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
По словам собеседников издания, французский лидер обещал «в самом скором времени» отправить в Манбидж подразделения армейского спецназа. Их численность не уточняется.
При этом он отметил, что военные действия будут проводиться в координации с американским командованием.
Ранее Анкара потребовала незамедлительного вывода поддерживаемых США сил самообороны курдов (SDF) из сирийского Манбиджа. Совет национальной безопасности Турции заявил, что невыполнение этого требования может повлечь за собой военную операцию, подобную тем, которые были проведены в других районах на севере Сирии.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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