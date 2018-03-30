13:21 30 марта
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Франция намерена направить войска в сирийский Манбидж для помощи курдам

Правительство Франции приняло решение направить в сирийский Манбидж подразделения спецназа для помощи арабо-курдским отрядам SDF, против которых турецкая армия проводит военную операцию, передает РИА Новости.



Как рассказали газете Parisien представители «Сирийских демократических сил», вчера делегация SDF встретилась в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.


По словам собеседников издания, французский лидер обещал «в самом скором времени» отправить в Манбидж подразделения армейского спецназа. Их численность не уточняется.

При этом он отметил, что военные действия будут проводиться в координации с американским командованием.

Ранее Анкара потребовала незамедлительного вывода поддерживаемых США сил самообороны курдов (SDF) из сирийского Манбиджа. Совет национальной безопасности Турции заявил, что невыполнение этого требования может повлечь за собой военную операцию, подобную тем, которые были проведены в других районах на севере Сирии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 37

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  1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:23
    Французы не решились активно повоевать с ИГИЛ даже после терактов во Франции, но высказывают намерения "повоевать" с Турцией. Ну, ну. Наверное так же, как их славный авианосец, который помаячил недельку у берегов Сирии и исчез в неизвестном направлении.
    rotmistr60
    1. Oznob (Станислав) Сегодня, 11:28
      Причины такой нерешительности отнюдь не военные. Французики умеют воевать, в африкании постоянно в каких-то мутных делишках участвуют. Просто хозяин не велел, а сейчас вот велит.
      Oznob
      1. volodya (владимир) Сегодня, 11:38
        Во заварили! Похоже страны НАТО хотят воевать меж собой?
        volodya
        1. Alex777 (Александр) Сегодня, 12:39
          Воевать с Турцией на таком удалении от Франции - видимо давно больших потерь не несли. Трамп вот съезжать собрался. А они заезжают. Подстава? bully
          Alex777
      2. Romka47 (Роман) Сегодня, 11:43
        Если они воюют с малоизвестным результатом против диких племен, это совсем не значит что они воевать умеют, да и воюет Легион Иностранцев,их Турки наизнанку вывернут, лягушатники не вояки, Брестская крепость держалась дольше чем вся Франция, при обороне Дома Павлова Фашисты потеряли больше чем при штурме всего Парижа
        Romka47
      3. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 11:56
        Цитата: Oznob
        Причины такой нерешительности отнюдь не военные. Французики умеют воевать, в африкании постоянно в каких-то мутных делишках участвуют. Просто хозяин не велел, а сейчас вот велит.

        Ещё бы они обосновали в рамках международного права высадку своих спецназовцев в Сирии. Без мандата ООН у них, как и у матрасов, будет статус оккупационных войск.
        Ныробский
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 12:03
          Цитата: Ныробский
          Без мандата ООН у них, как и у матрасов, будет статус оккупационных войск.

          Статус "оккупационных войск" Микрончика не пугает. Тут надо ГШ МО РФ новую тактику предлагать. Восстанавливать боеспособность армии САР и закрывать небо системами ПВО/ПРО
          Chertt
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:34
            Французы умеют воевать??? Когда эт было!
            Шо то мутное затеять, в это поверю. Спецназ пошлют? да ладно, эт разве помощь?
            Получиться опять никак и ни о чём.
            rocket757
          2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:38
            Закрывать? А чем? Там надо всё создавать заново. Эт вопрос, кто и за какие бабосики? Главное, кто скажет цели и задачи какие?
            Кто то должен принять решение и вряд ли это будет Асад!
            rocket757
            1. Chertt (Алексей) Сегодня, 12:50
              На начальном этапе, естественно Россия. Сей час Сирия разорена. Но если умело разыграть карту, восстановления страны Российскими компаниями, можно получить такие рынки, каких у нас ни когда не было
              Chertt
              1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:13
                Взялся за гуж не говори, что не дюж!
                Вот это я понимаю и ПОДДЕРЖИВАЮ! Мне, "болельщику" ПВО, приходилось защищать и цузое небо, но мы его защищали как своё, потому что Родина так сказала. Сирийских зенитчиков я тоже учил, ну есть же у нас кому сделать это ещё раз.
                Главное что бы ОН принял решение! Эт вопрос, который надо решить и ни о чём потом не жалеть, потому как не сделав, может получиться, что жалеть придётся гораздо о большем.
                Моё такое мнение.
                rocket757
                1. Chertt (Алексей) Сегодня, 13:16
                  Цитата: rocket757
                  Главное что бы ОН принял решение! Эт вопрос, который надо решить и ни о чём потом не жалеть, потому как не сделав, может получиться, что жалеть придётся гораздо о большем.

                  hi Предсказывать не умею и не люблю, но дай то бог
                  Chertt
      4. василий50 (дмитрий) Сегодня, 12:42
        ознобу
        Французы и воевать? Как то так не очень у них и получается. Захватывать африканские колонии с племенами которые едят друг-друга одно, а вот воевать?
        Если французы так озаботились защитой кого-то там, то и африканцам с прочими арабами стоит высадиться во Франции с оружием для защиты сограждан и прочих арабов уже от нацистов которые во Франции очень неплохо себя чувствуют.
        василий50
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:17
          Если вспомнить! Наполеон это было круто! Впрочем, корсиканец, у них там сложные отношения.
          Карл Великий! Жанна Д Арк! Кого ещё можно найти ... давно это было.
          Последние столетия, считай одни поражения ... если не считать удивлённое от бошей - И эти нас победили? -
          rocket757
  2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 11:23
    Французско-турецкой войны нам так долго не хватало laughing
    хрыч
    1. reservist (Алексей) Сегодня, 12:11
      опять армянский легион за французов воевать будет ?
      reservist
  3. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 11:26
    Я могу ошибаться но вроде курдов от тут давно выбили?!? Кому они там помогать собрались?
    MoJloT
    1. sir_obs (Борис) Сегодня, 11:27
      Да они просто под предлогом хотят встрять и поучаствовать в захвате кусочка нефти.
      sir_obs
    2. donavi49 Сегодня, 12:50
      Курдов порешили в Арфине - это такой анклав восточнее Идлиба и севернее Алеппо.

      В Манбидже (город миллионик - чуть западнее Евфрата) на севере Сирии - они вполне себе зигуют и обещают надрать зад Султану аж по самую Анкару. Также весь восточный берег Евфрата за курдами.
      donavi49
      1. donavi49 Сегодня, 12:52
        Наглядно курдское царство.
        donavi49
  4. новичок (garik) Сегодня, 11:26
    ох и вздрючат аскяры лягушатников! янки молодцы_ вместо себя подставляют лягушатников. тем самым пытаются сохранить “репутацию“ и тормазнуть Эрдогана. очень интересная партия.
    новичок
    1. Romka47 (Роман) Сегодня, 11:46
      Зуб даю при прямом столкновении вздрючат))))
      Romka47
  5. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 11:28
    Же сви в поход собрался.
    Смешно.
    Livonetc
  6. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 11:33
    В НАТО междоусобица началась? А нас то как потом обвинять станут? Путин стравил?
    Сергей985
    1. jjj Сегодня, 11:41
      Они об этом уже официально заявляли
      jjj
      1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 12:37
        Может ОН и правда всемогущий?! Надо бы портрет купить, да в уголок на видное место поставить. laughing
        Сергей985
  7. mvg (Максим) Сегодня, 11:36
    Если это правда, можно идти за чипсами с пивом, и интересно наблюдать.
    mvg
  8. Vard Сегодня, 11:37
    Давно хвранцузы от янычар не получали... Давно... Макрону лавры Наполеона спать не дают..
    Vard
  9. soldat-tv (Igor) Сегодня, 11:38
    Вроде в Манбидж стоят янки, французы едут покрасоваться за компанию с США. Надо было ехать раньше в Африн. Если янки сбегут, тогда и французы в след за ними смажут лыжи.
    soldat-tv
  10. Петр1 (петр) Сегодня, 11:39
    обманут французы курдов,пообещали а сами никого не пришлют
    Петр1
    1. Romka47 (Роман) Сегодня, 11:46
      Вот скорее всего будет так как Вы сказали!
      Romka47
  11. Romka47 (Роман) Сегодня, 11:44
    Цитата: rotmistr60
    Французы не решились активно повоевать с ИГИЛ даже после терактов во Франции, но высказывают намерения "повоевать" с Турцией. Ну, ну. Наверное так же, как их славный авианосец, который помаячил недельку у берегов Сирии и исчез в неизвестном направлении.

    Направление известно-в док на ремонт, ибо поломалась и посудина)
    Romka47
  12. askort154 (Александр) Сегодня, 11:45
    Турция уже выразила протест.
    askort154
  13. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 12:05
    И эти, "тоже победившие Гитлера", решили в чужой стране похозяйничать?
    Совсем совесть потеряли, да и было ли что терять?
    Надо, очень надо объявлять бесполетную зону над всей Сирией. Без этого не уймутся полосатые и их шавки. Франция же явно не сама решилась на такой демарш.
    Rostislav
  14. TUFAN (Elnur) Сегодня, 12:07
    СПЕРВА --- В 1916 году между странами Антанты было заключено секретное соглашение Сайкса — Пико о послевоенном разделе Османской империи, в соответствии с которым Ливан, Сирия, северный Ирак и юго-восточная Турция признавались зоной интересов Франции. В том же году было заключено французско-армянское соглашение, в соответствии с которым был создан Французский армянский легион.
    ДАЛЕЕ --- Оставив Мараш и Урфу, французы тем не менее не собирались покидать Киликию. Очередной задачей турецких националистов стало получение контроля над проходами в горах Тавра. В мае 1920 год французский гарнизон на железнодорожной станции Позанты, что к северу от «Киликийских ворот» (ущелье Гюлек) был отрезан. Когда две французские попытки снять блокаду провалились, состоявший из 500 человек гарнизон оставил город и попытался прорваться сквозь горы на юг. 28 мая французская колонна попала в засаду, организованную 40 турецкими партизанами. Командовавший французами майор Месниль капитулировал; в своём докладе начальству он сообщил, что их, якобы, окружило 15 тысяч турок. После этого между местными турецкими и французскими частями было заключено 20-дневное перемирие; французы согласились очистить Позанты и прилегающие территории.
    И ПОЗДНЕЕ --- Франклин-Бульон пообещал, что французская сторона продаст Турции по заводской цене ненужное ей вооружение, и что оно будет оставлено французскими частями при выводе, так что турецким войскам при передислокации в эти районы не придётся перебрасывать запасы с греческого фронта. Армяне, вернувшиеся в Киликию вместе с французскими войсками, предпочли вместе с ними и уйти.
    21 декабря 1921 года турецкие войска вступили в Адану, 25 декабря — в Газиантеп.
    TUFAN
  15. Gxash (Андрей) Сегодня, 12:11
    Так вас там и ждут... У Дамаска сначала получите приглашение. а потом, если не боитесь, приезжайте!
    Gxash
  16. hiller (hiller) Сегодня, 12:12
    будем посмотреть... как у них со словом и делом....
    hiller
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