13:21 30 марта
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На Крымском мосту началась установка шумозащитных экранов

Вдоль трассы Крымского моста идет установка акустических экранов для снижения шумовой нагрузки после открытия движения по новой дороге. Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Строители монтируют шумопоглощающие панели высотой от 3 до 6 метров на участках, примыкающих к берегам Керченского пролива. Комплексные меры по шумозащите позволят обеспечить благоприятную акустическую обстановку на границах санитарно-защитной зоны Крымского моста.

На Крымском мосту началась установка шумозащитных экранов



Шумопоглощающие экраны, согласно проекту, установят по обе стороны автомобильной трассы на участках сопряжения моста с береговой линией. Кроме того, такие экраны монтируют вдоль самого мостового сооружения со стороны Азовского моря на участке протяженностью более 700 метров от таманского берега, а также со стороны мыса Ак-Бурун на участке протяженностью более 1,3 км от керченского берега
– рассказал заместитель начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Кайрат Турсунбеков.

В перспективе аналогичные экраны установят на некоторых участках вдоль железнодорожной части Крымского моста. Также для снижения акустической нагрузки планируется высадка деревьев по специальной шумозащитной схеме.

В связи с планами по досрочному открытию моста Министерство транспорта РФ сейчас рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив. На первом этапе - сразу после ввода моста - проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки.

Использованы фотографии: инфоцентр "Крымский мост"
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Комментарии 24

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  1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 11:33
    Понимаю, когда жилые дома от шоссе прикрывают экранами. А тут зачем? Море от шоссе или шоссе от моря?
    Владыка Ситх
    1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 11:35
      там же рыбки и крАбушки с дельфинами их нужно беречь.

      Heterocapsa
      1. Trevis (Артём) Сегодня, 11:37
        Эх, моря то не видно будет. Но ничего! good
        Trevis
        1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 11:39
          экраны прозрачные но даже если и так то по приезду насмотритесь на море.
          Heterocapsa
          1. vorobey (Сашка) Сегодня, 11:43
            Цитата: Trevis
            Эх, моря то не видно будет. Но ничего! good

            Цитата: Heterocapsa
            экраны прозрачные но даже если и так то по приезду насмотритесь на море.


            мужики . вы че..

            Строители монтируют шумопоглощающие панели высотой от 3 до 6 метров на участках, примыкающих к берегам Керченского пролива

            хотя море и так видно не будет.. разве что издали...

            хотя мосфильм он такой.. монтаж и спецэффекты... laughing
            vorobey
            1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 11:45
              народ переживает что во время поездок нельзя будет насладиться панорамой smile
              Heterocapsa
              1. vorobey (Сашка) Сегодня, 11:47
                Цитата: Heterocapsa
                народ переживает что во время поездок нельзя будет насладиться панорамой smile


                за дорогой следите... разгильдяи.. laughing а то еще и купаться и прыгать с моста Вам подавай

                я о другом думаю.. в зимний период гололед страшный там будет .. на мосту то..
                vorobey
                1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 11:58
                  Перед началом морского этапа работ по строительству Крымского моста строители просчитали нагрузки, которым подвергнется сооружение; в программе испытаний заложены оледенение и ураганы, которые случаются здесь раз в столетие.
                  Heterocapsa
                  1. vorobey (Сашка) Сегодня, 12:00
                    Цитата: Heterocapsa
                    в программе испытаний заложены оледенение и ураганы, которые случаются здесь раз в столетие.


                    а то что по мосту основная масса русских будет ездить учитывали? русский за рулем это не оледенение и ураган раз в сто лет.. wassat

                    Во.. уже началось..

                    Romario_Argo (Роман) 3 Сегодня, 11:36
                    а какая будет разрешённая скорость, 130 км в час?
                    прикольно прокатиться на 150 по мосту длиною в ~17 км
                    vorobey
      2. astepanov (Алексей) Сегодня, 11:41
        Это чтобы Ислямов не мог видеть, кто едет по мосту и вносить на сайт "Мироложец". А то ка-а-к сфоткает с украинского спутника, ка-а-к внесет...
        astepanov
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 11:54
          Цитата: astepanov
          Ислямов


          татары, да скиньтесь вы уже этому идиету (позору нации) на веревку с мылом или серебряную пулю..
          vorobey
          1. Вольнопёр (Алексей) Сегодня, 12:51
            Цитата: vorobey
            Цитата: astepanov
            Ислямов


            татары, да скиньтесь вы уже этому идиету (позору нации) на веревку с мылом или серебряную пулю..

            Рылом не вышел. Серебряная пуля только для "благородных".
            А для "этого", и осинового кола достаточно.
            Вольнопёр
        2. Rusland (Rusland) Сегодня, 11:54
          Знают, что делают, дальность распространения звука над водой увеличивается. А шум там предполагается приличный, монотонный.
          Rusland
    2. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 11:58
      Цитата: Владыка Ситх
      Понимаю, когда жилые дома от шоссе прикрывают экранами. А тут зачем? Море от шоссе или шоссе от моря?

      Скорее - мост от диверсантов. Во-первых - попробуй перелезть 6 метров. smile Во-вторых - удобнее вести наблюдение с камер.
      Игорь В
    3. Geisenberg (Вернер) Сегодня, 12:21
      Цитата: Владыка Ситх
      Понимаю, когда жилые дома от шоссе прикрывают экранами. А тут зачем? Море от шоссе или шоссе от моря?


      Над морем звук очень далеко распространяется. Видимо по этому. Но очень жаль что закрывают глухими щитами - весь вид испортят.
      Geisenberg
  2. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 11:36
    а какая будет разрешённая скорость, 130 км в час?
    прикольно прокатиться на 150 по мосту длиною в ~17 км
    Romario_Argo
  3. astepanov (Алексей) Сегодня, 11:39
    Не, это "Мосфильм". Настоящий мост уже раз пять развалился, сваи утонули в разломе коры, середина моста разошлась, остатки взорваны бойцами Ислямова при поддержке крымско-татарских партизан и всех крымчан, стенающих под игом "оккупантов". По крайней мере, об этом кричат наши "братья" на своих сайтах.
    astepanov
  4. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 11:42
    Да ну фигнёй страдают, моря не видно будет на скорости. sad А то что они типо прозрачные - так через день от пыли будут грязными. Наши тупят что-то negative
    Архивариус Вася
  5. tchoni (Евгений) Сегодня, 11:46
    Типичный попил баблишка с этими экранами. Но, им мона. Государевы люди.
    tchoni
  6. Гардамир Сегодня, 12:13
    Почему то подумал о другом.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%
    D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%
    D1%82_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)

    Гардамир
  7. den3080 Сегодня, 12:25
    Такое ощущение, что пишут дикие твари из дикого леса wink
    при всём уважении к комментаторам, так сказать.
    И зачем экраны, и гололёд и панорамы не видно... belay
    никто не ездил по кольцевым дорогам(Москва, Питер)? не слышали?
    Западный скоростной диаметр в Питере? Не?
    Ну погуглите хотя бы.
    Объекты-то покруче Крымского моста объёмом. Построены и работают.
    den3080
  8. konstantin68 (Константин) Сегодня, 12:31
    Цитата: vorobey
    я о другом думаю.. в зимний период гололед страшный там будет .. на мосту то..

    Там минусовая температура-10 дней в году,даже с учетом промерзания основания. Справимся.
    konstantin68
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 12:40
      Цитата: konstantin68
      Цитата: vorobey
      я о другом думаю.. в зимний период гололед страшный там будет .. на мосту то..

      Там минусовая температура-10 дней в году,даже с учетом промерзания основания. Справимся.


      я не про это.. над морем да на возвышенности при ветре дорожное полотно промерзает и покрывается наледью даже при относительно не больших низких температурах (повышенная влажность и ветер) на обычных трассах мосты наледью покрываются когда трасса сухая.. просто к тому что аккуратнее надо быть зимой.. чтобы как на переправу в очереди на мосту не собираться.
      vorobey
  9. konstantin68 (Константин) Сегодня, 12:33
    Цитата: Архивариус Вася
    Да ну фигнёй страдают, моря не видно будет на скорости. sad А то что они типо прозрачные - так через день от пыли будут грязными. Наши тупят что-то negative

    Не будет экранов на морском участке,они повышают ветровую нагрузку.
    konstantin68
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