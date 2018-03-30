На Крымском мосту началась установка шумозащитных экранов

Шумопоглощающие экраны, согласно проекту, установят по обе стороны автомобильной трассы на участках сопряжения моста с береговой линией. Кроме того, такие экраны монтируют вдоль самого мостового сооружения со стороны Азовского моря на участке протяженностью более 700 метров от таманского берега, а также со стороны мыса Ак-Бурун на участке протяженностью более 1,3 км от керченского берега

Вдоль трассы Крымского моста идет установка акустических экранов для снижения шумовой нагрузки после открытия движения по новой дороге. Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост".Строители монтируют шумопоглощающие панели высотой от 3 до 6 метров на участках, примыкающих к берегам Керченского пролива. Комплексные меры по шумозащите позволят обеспечить благоприятную акустическую обстановку на границах санитарно-защитной зоны Крымского моста.– рассказал заместитель начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Кайрат Турсунбеков.В перспективе аналогичные экраны установят на некоторых участках вдоль железнодорожной части Крымского моста. Также для снижения акустической нагрузки планируется высадка деревьев по специальной шумозащитной схеме.В связи с планами по досрочному открытию моста Министерство транспорта РФ сейчас рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив. На первом этапе - сразу после ввода моста - проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки.