13:20 30 марта
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Белый дом прокомментировал высылку американских дипломатов из России

Решение Москвы о высылке американских дипломатов из РФ является очередным шагом к дальнейшему ухудшению отношений между двумя странами, передает РИА Новости заявление пресс-службы Белого дома.



Сегодняшние действия России по высылке американских дипломатов знаменуют собой дальнейшее ухудшение российско-американских отношений,
говорится в релизе.


В пресс-службе подчеркнули, что «высылка "российских разведчиков" Соединенными Штатами и более чем двумя десятками стран-партнеров и союзников по НАТО в начале этой недели стала адекватным ответом на российское нападение на территории Соединенного Королевства».

Ответ России не был неожиданным, и Соединенные Штаты будут разбираться с этим,
подвели итог в Белом доме.

Напомним, в четверг МИД РФ объявил 60 американских дипломатов персона нон грата и сообщил о закрытии генконсульства США в Петербурге, ответив тем самым на американское решение о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».

В начале марта в британском Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом типа «Новичок» причастно российское руководство, Москва это категорически отрицает.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 41

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  1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 11:40
    "А нас то за что? Мы выслали из солидарности за нападение" .
    Какие только бредни не распространяют, чтобы победить в информационной войне.
    oleg-gr
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 11:43
      Нужно было делать 60+1 по дипломатам и 1+1 по консульствами, тогда нам было бы "стыдно".
      Rusland
      1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 11:44
        Ответ России не был неожиданным, и Соединенные Штаты будут разбираться с этим,

        "Продолжение следует"? Как уже надоели эти ваши "сериалы"!
        СРЦ П-15
        1. Например Сегодня, 11:48
          Для меня страшнее матрасов Кудрин и его кодла в нашем правительстве.
          Вот с этих хорошо бы выслать.
          Например
          1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 11:53
            Цитата: Например
            Для меня страшнее матрасов Кудрин и его кодла в нашем правительстве.
            Вот с этих хорошо бы выслать.

            А про Чубайса что же забыли? belay
            СРЦ П-15
            1. Borik (Борис) Сегодня, 12:01
              Цитата: СРЦ П-15
              Цитата: Например
              Для меня страшнее матрасов Кудрин и его кодла в нашем правительстве.
              Вот с этих хорошо бы выслать.
              А про Чубайса что же забыли?

              Так ясно же сказано Кудрин и его кодла, не перечислять же всех, места не хватит для написания.
              Borik
              1. Татьяна Сегодня, 12:13
                Вашингтон в своей международной политике, как всегда, в своём глазу собственного "бревна" в упор не видит и убеждает всех в том, что его-то "бревна" якобы на самом деле как совсем не было, так и нет!
                Татьяна
              2. НасРать (Евлампий) Сегодня, 12:29
                Цитата: Borik

                Так ясно же сказано Кудрин и его кодла,



                "Кудрин с кодлой..." ВВП - там же? lol Тогда против кого так негодует Запад? bully

                Парадокс!!! Царь хороший, но его ругает Запад! Служивые - плохие, но их нахваливает Запад!!!! Как все у нас сложно!!! А в целом, имеем то, что имеем, т.е. холодная война!!! wassat
                НасРать
    2. jjj Сегодня, 11:43
      Смотрел интервью американского посла. Видно, что человек врет и блефует. Он понимает, что мы это понимаем. И ему весело, но он сдерживается, чтобы не засмеяться
      jjj
      1. Например Сегодня, 11:47
        Цитата: jjj
        И ему весело, но он сдерживается, чтобы не засмеяться

        Анаша? wassat
        Например
        1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 11:51
          Скорее "новичок" в малой концентрации wink
          pvv113
          1. роман66 (роман) Сегодня, 11:56
            может, просто полудурoк? hi
            роман66
            1. Borik (Борис) Сегодня, 12:05
              Это он подражает клоуну Боре английскому.
              Borik
            2. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 12:07
              А почему "полу"?
              Привет, Роман!
              pvv113
        2. volodya (владимир) Сегодня, 11:54
          Цитата: Например
          Цитата: jjj
          И ему весело, но он сдерживается, чтобы не засмеяться

          Анаша? wassat

          Да ведь они то высылают шпионов, а мы дипломатов! Конечно обидились!
          volodya
    3. Челдон (Алексей) Сегодня, 11:53
      Цитата: oleg-gr
      "А нас то за что? Мы выслали из солидарности за нападение" .

      Фееричная фраза!!!
      Челдон
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:22
        Будут разбираться? Интересная мысль, кого и на сколько они хотять разобрать?
        Кажется мне, что гейропейцам, не разобравшимся и не солидарным, этот разбор боком выйдет.
        rocket757
    4. Венд (Анатолий) Сегодня, 12:30
      Цитата: oleg-gr
      "А нас то за что? Мы выслали из солидарности за нападение" .
      Какие только бредни не распространяют, чтобы победить в информационной войне.

      На западе все никак не хотят признавать, что они перестали быть неприкасаемыми, что их перестали бояться. Это уже патология.
      Венд
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 12:34
        Вот и бесятся и в бессилии предлагают "уйти в сторону и заткнуться".
        Rusland
  2. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 11:41
    Да давайте уже совсем перестанем друг другу трепать мозг а закроем навсегда железную занавеску.
    Heterocapsa
    1. Копчёный (Денис) Сегодня, 11:43
      К этому всё и идёт, только в этот раз закрывает не наша страна, а коллективный запад по приказу США.
      Копчёный
      1. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 11:47
        Так и в прошлый раз закрыл Черчиль
        Игорь В
        1. Например Сегодня, 12:08
          Но все вокруг уверены, что это сделал СССР.
          Мозги работают так, как это нужно англосаксам. Вот такая правда жизни.
          Например
    2. Chertt (Алексей) Сегодня, 11:48
      Цитата: Heterocapsa
      а закроем навсегда железную занавеску

      Вы закрываться хотите, от кого то конкретного, или от всего мира? И кому от этого будет хорошо. Может перестанем отвлекаться на истерики запада (а они этого и хотят), и начнем выстраивать выгодную России внешнюю политику
      Chertt
      1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:58
        Цитата: Chertt
        начнем выстраивать выгодную России внешнюю политику

        так к этому и стремимся,но коллективный запад нам говорит,что "выгодная" для России внешняя политика это та,которую они нам навяжут...мы говорим,давайте разговаривать,мы готовы к некоторым компромиссам,но нам говорят,что со стороны запада никаких компромиссов,это вы,Россия, какие то неправильные,вы и исправляйтесь,а нам меняться ни к чему...и что в этой ситуации выстраивать?
        taiga2018
    3. prior (Влад) Сегодня, 11:50
      В мире есть страны - США, Китай, Индия...... и есть Россия.
      Россия это не страна, Россия - это вселенная !
      Вселенную за "занавесочку" ?! Ну-ну.
      Вселенную ни изолировать, ни победить НЕВОЗМОЖНО !
      prior
      1. Fkjydjckfrgh (Владимир) Сегодня, 12:30
        не нужно патетики, здесь не запад
        играть на змоциях = их путь.
        Fkjydjckfrgh
  3. loginovich Сегодня, 11:45
    Как будто не знали ,что высылка дипломатов из сш закончится высылкой их дипломатов.
    loginovich
  4. soldat-tv (Igor) Сегодня, 11:45
    Насрали под дверь и хотят чтобы хлебом солью встречали.
    soldat-tv
    1. роман66 (роман) Сегодня, 11:57
      не-не! - и бумажку попросили laughing
      роман66
  5. Berg Berg (Вячеслав) Сегодня, 11:45
    А нас то за что ,мы американцы высылаем Россиян на благо вашей страны и обязуемся вернуть в Россию все капиталы которые ваши олигархи и бизнесмены вывезли из вашей страны , да и за недвижимость тоже !
    Berg Berg
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:45
    Соединенные Штаты будут разбираться с этим
    Да кто бы сомневался, что Сша, назначившие себя "смотрящим" за миром, воспримут это неадекватно (им можно, а русским ни-ни) и продолжат "разборки". Европейская младошелупонь уже в предчувствии получения морального удовольствия.
    rotmistr60
  7. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 11:52
    Так значит, Питер победил.
    Жители Екатеринбурга и Владивостока, не сдавайтесь, цель близка. Ещё немного, и у вас закроют осиные гнёзда! yes
    Игорь В
    1. kpd (Константин) Сегодня, 12:02
      Не надо во Владивостоке закрывать, лучше в Екатеринбурге и Москве консульства убрать.
      Посол - пусть сидит в Москве, а за визами - во Владивосток.
      kpd
  8. aries2200 (aries) Сегодня, 11:52
    и в екатеринбурге ген консульство сша и британии надо закрыть
    aries2200
    1. Rey_ka (Андрей) Сегодня, 11:59
      А "слабо " жителям ё-бурга выйти перед консульством США с плакатами типа "янки гоу ноум!"
      Rey_ka
      1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 12:13
        а что это даст? кроме как работы для репортёров и прибыли в канцелярских киосках?
        Heterocapsa
      2. Berg Berg (Вячеслав) Сегодня, 12:23
        им это ройзман не позволит. Екатеринбург на 80 % состоит из приезжих с украины ,кто выйдет ?
        Berg Berg
  9. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 12:23
    логика убойная, если мы то это не ухудшение а если вы в ответ то таки ды вы хотите нас обидеть и ухудшить отношение
    Василенко Владимир
  10. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:42
    Напомним, в четверг МИД РФ объявил 60 американских дипломатов персона нон грата и сообщил о закрытии генконсульства США в Петербурге, ответив тем самым на американское решение о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».

    ну спасибо мил человек hi , а то мы уже забыли. sad так давно это было laughing
    хорошо быть склеротиком, каждый день что то новое узнаёшь laughing
    LSA57
  11. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 13:10
    Как то вяло прокомментировали)) хде ссылки на злобного Пу?))) Хде щупальца, с присосками?? Или, в поте лица, пытаемся накрапать "адекватный релиз"?))
    Ждем вечера, благо за диван, давно заплачено)))
    Сибирский цирюльник
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