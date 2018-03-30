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Белый дом прокомментировал высылку американских дипломатов из России
Решение Москвы о высылке американских дипломатов из РФ является очередным шагом к дальнейшему ухудшению отношений между двумя странами, передает РИА Новости заявление пресс-службы Белого дома.
В пресс-службе подчеркнули, что «высылка "российских разведчиков" Соединенными Штатами и более чем двумя десятками стран-партнеров и союзников по НАТО в начале этой недели стала адекватным ответом на российское нападение на территории Соединенного Королевства».
Напомним, в четверг МИД РФ объявил 60 американских дипломатов персона нон грата и сообщил о закрытии генконсульства США в Петербурге, ответив тем самым на американское решение о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».
В начале марта в британском Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом типа «Новичок» причастно российское руководство, Москва это категорически отрицает.
Сегодняшние действия России по высылке американских дипломатов знаменуют собой дальнейшее ухудшение российско-американских отношений,говорится в релизе.
В пресс-службе подчеркнули, что «высылка "российских разведчиков" Соединенными Штатами и более чем двумя десятками стран-партнеров и союзников по НАТО в начале этой недели стала адекватным ответом на российское нападение на территории Соединенного Королевства».
Ответ России не был неожиданным, и Соединенные Штаты будут разбираться с этим,подвели итог в Белом доме.
Напомним, в четверг МИД РФ объявил 60 американских дипломатов персона нон грата и сообщил о закрытии генконсульства США в Петербурге, ответив тем самым на американское решение о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».
В начале марта в британском Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом типа «Новичок» причастно российское руководство, Москва это категорически отрицает.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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