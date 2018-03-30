НПО "Сплав": корабельные РСЗО "Запад" и "Удав" вновь поставляются на флот

Да, поставки возобновлены. Речь идет в основном о противолодочных кораблях, они, в том числе предназначены для защиты надводных кораблей от подводных лодок и атакующих торпед

Научно-производственное объединение "Сплав" возобновило поставки корабельных реактивных систем залпового огня "Запад" и "Удав" Военно-Морскому флоту РФ, заявил журналистам в пятницу в ходе выставки вооружений ArmHiTech-2018 заместитель гендиректора концерна "Техмаш" (включает в свой состав "Сплав") Александр Кочкин.— сказал он.Ранее гендиректор НПО "Сплав" Владимир Лепин заявил в интервью российским СМИ, что ВМФ России вновь начнет получать реактивные системы залпового огня "Удав" и "Запад". Производство комплексов РСЗО было возрождено спустя почти два десятилетияПринятый на вооружение в 2001 году 300-миллиметровый реактивный комплекс "Удав" предназначен для отведения и поражения атакующих корабль торпед. Заявленная разработчиком вероятность перехвата первым залпом прямоидущей торпеды - 0,9, самонаводящейся - 0,76. Столь высокая эффективность обусловлена особенностями работы системы. Комплекс также может использоваться для поражения подводных лодок, подводных диверсионных сил и средств, передает РИА Новости