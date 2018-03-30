13:22 30 марта
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НПО "Сплав": корабельные РСЗО "Запад" и "Удав" вновь поставляются на флот

Научно-производственное объединение "Сплав" возобновило поставки корабельных реактивных систем залпового огня "Запад" и "Удав" Военно-Морскому флоту РФ, заявил журналистам в пятницу в ходе выставки вооружений ArmHiTech-2018 заместитель гендиректора концерна "Техмаш" (включает в свой состав "Сплав") Александр Кочкин.

НПО "Сплав": корабельные РСЗО "Запад" и "Удав" вновь поставляются на флот


Да, поставки возобновлены. Речь идет в основном о противолодочных кораблях, они, в том числе предназначены для защиты надводных кораблей от подводных лодок и атакующих торпед
— сказал он.


Ранее гендиректор НПО "Сплав" Владимир Лепин заявил в интервью российским СМИ, что ВМФ России вновь начнет получать реактивные системы залпового огня "Удав" и "Запад". Производство комплексов РСЗО было возрождено спустя почти два десятилетия

Принятый на вооружение в 2001 году 300-миллиметровый реактивный комплекс "Удав" предназначен для отведения и поражения атакующих корабль торпед. Заявленная разработчиком вероятность перехвата первым залпом прямоидущей торпеды - 0,9, самонаводящейся - 0,76. Столь высокая эффективность обусловлена особенностями работы системы. Комплекс также может использоваться для поражения подводных лодок, подводных диверсионных сил и средств, передает РИА Новости





Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 12:17
    С каких это пор "Реактивный комплекс противоторпедной защиты кораблей "Удав-1М" (РКПТЗ-1М) стал РСЗО? belay РСЗО на кораблях ВМФ - это А-215 "Град-М".
    Этак у нас скоро и ЗРК и ОТРК станут называться "РСЗО".
    Alexey RA
    1. Люлёк (Люлёк) Сегодня, 12:29
      Вообще то это РБУ...
      Люлёк
    2. _Jack_ Сегодня, 12:30
      комплекс реактивный, стреляет залпом - 10 стволов, стало быть реактивная система залпового огня, просто специфическая
      Особенность комплекса заключается в том, что в одном залпе производится пуск различных типов реактивных снарядов на рассчитанную для них дальность. Первый рубеж обороны формируют два снаряда-отводителя, с помощью которых ставятся четыре ложные цели. При захвате ложной цели торпеда уходит с атакующей траектории и совершает движение с наведением на ложные цели до полной остановки своего двигателя. При «прорыве» первого эшелона защиты корабля торпеду встречает «дрейфующее» минное поле, установленное снарядами-заградителями. Прохождение торпеды через зону поражения снаряда-заградителя приводит к её разрушению. При прорыве первого и второго эшелона защиты корабля производится залп глубинными снарядами на поражение.
      _Jack_
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:32
        Журналюги..Просто журналюги к флоту не имеющие..
        Цитата: _Jack_
        комплекс реактивный, стреляет залпом - 10 стволов, стало быть реактивная система залпового огня, просто специфическая
        Особенность комплекса заключается в том, что в одном залпе производится пуск различных типов реактивных снарядов на рассчитанную для них дальность. Первый рубеж обороны формируют два снаряда-отводителя, с помощью которых ставятся четыре ложные цели. При захвате ложной цели торпеда уходит с атакующей траектории и совершает движение с наведением на ложные цели до полной остановки своего двигателя. При «прорыве» первого эшелона защиты корабля торпеду встречает «дрейфующее» минное поле, установленное снарядами-заградителями. Прохождение торпеды через зону поражения снаряда-заградителя приводит к её разрушению. При прорыве первого и второго эшелона защиты корабля производится залп глубинными снарядами на поражение.
        210окв
  2. Alex777 (Александр) Сегодня, 12:29
    Вот и хорошо. Крейсеры будет чем защищать. hi
    Alex777
  3. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 12:43
    Ну чё ? Нормальный расклад ! В своё время была "обязаловка" устанавливать на корабли определённого класса комплексы "Удар" ,РПК-8 ...значит они должны быть(остаться).В интернете можно немало прочитать о б активной разработке средств противоторпедной защиты в НАТО !Значит и России "бог велел" ! Под существующие пусковые установки можно(нужно) разработать новые боеприпасы на новой элементной базе,с новыми возможностями...Чтоб "Пётр Великий", "Адмирал Нахимов" , "Адмирал Кузнецов" были неуязвимы перед вражьими субмаринами реально,а не на словах. soldier
    Nikolaevich I
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